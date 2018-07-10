Украинский волонтёр: ВСУ несут потери из-за "совдеповских" замашек командиров

Сейчас сложилась такая ситуация, что комбриг 72-й бригады Руслан Татусь не является ни лидером, ни авторитетом в бригаде. Не имеет уважения как у многих офицеров, так и (других) военнослужащих. Своими неумелыми действиями на посту командира бригады и полным отсутствием хоть какой-то коммуникабельности, он порой приводит в ступор боевых офицеров на местах. Зато комбриг обладает отличным знанием совдеповских замашек, когда на первое место выходит не боевая подготовка и условия проживания военнослужащих в зоне ООС, а умение побелить-покрасить и сделать быт не для удобства, а для показухи вышестоящему начальству.Одни звонки комбрига на передовую с угрозами уголовных дел за открытия ответного огня по противнику, чего стоят.

На всё это накладываются большие потери, которые несёт сейчас бригада.

Украинские волонтёры в социальных сетях продолжают делиться со своими подписчиками информацией о том, что военнослужащие ВСУ активно пишут рапорта либо о смене войсковой части, либо об увольнении из рядов вооружённых сил. Чтобы хоть как-то объяснить такого рода тенденцию, притаскивается за уши идея о том, что на местах командование бригадами осуществляется «недекоммунизированными и недесоветизированными» офицерами. Именно «недесоветизированных» командиров обвиняют даже в потерях ВСУ на передовой.На своей странице в Фейсбуке «волонтёр» Юрий Мысягин пишет:Как видно, комбриг пытается призвать подчинённых к исполнению условий перемирия, но радикалов это явно не удовлетворяет, потому офицера обвиняют в "совдеповских" замашках.Мысягин сообщает, что личный состав бригады теряет офицеров. Только за минувшую неделю ушли 4 человека, которые объявили, что не горят желанием служить под командованием Татуся.Из материала:Так бригада несёт большие потери? А как же заявления из серии «потерь нет»?Отмечено, что комбриг передал в штаб так называемой ООС «липовые» данные об уровне комплектации бригады. По документам, в бригада укомплектована на 65%, а, по данным, «волонтёров», этот процент сильно завышен.Для справки: 72-я бригада ВСУ прибыла чуть более месяца назад в район т.н.Светлодарской дуги. За это время, по официальным данным, потеряла двоих убитыми и 23-х ранеными. В ДНР отмечают, что представители 72-й бригады неоднократно пытались «улучшить позиции» у линии соприкосновения. Все попытки такого «улучшения» ВС ДНР успешно пресекли.