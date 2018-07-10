12:43 10 июля
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Украинский волонтёр: ВСУ несут потери из-за "совдеповских" замашек командиров

Украинские волонтёры в социальных сетях продолжают делиться со своими подписчиками информацией о том, что военнослужащие ВСУ активно пишут рапорта либо о смене войсковой части, либо об увольнении из рядов вооружённых сил. Чтобы хоть как-то объяснить такого рода тенденцию, притаскивается за уши идея о том, что на местах командование бригадами осуществляется «недекоммунизированными и недесоветизированными» офицерами. Именно «недесоветизированных» командиров обвиняют даже в потерях ВСУ на передовой.

На своей странице в Фейсбуке «волонтёр» Юрий Мысягин пишет:
Сейчас сложилась такая ситуация, что комбриг 72-й бригады Руслан Татусь не является ни лидером, ни авторитетом в бригаде. Не имеет уважения как у многих офицеров, так и (других) военнослужащих. Своими неумелыми действиями на посту командира бригады и полным отсутствием хоть какой-то коммуникабельности, он порой приводит в ступор боевых офицеров на местах. Зато комбриг обладает отличным знанием совдеповских замашек, когда на первое место выходит не боевая подготовка и условия проживания военнослужащих в зоне ООС, а умение побелить-покрасить и сделать быт не для удобства, а для показухи вышестоящему начальству.Одни звонки комбрига на передовую с угрозами уголовных дел за открытия ответного огня по противнику, чего стоят.


Как видно, комбриг пытается призвать подчинённых к исполнению условий перемирия, но радикалов это явно не удовлетворяет, потому офицера обвиняют в "совдеповских" замашках.


Мысягин сообщает, что личный состав бригады теряет офицеров. Только за минувшую неделю ушли 4 человека, которые объявили, что не горят желанием служить под командованием Татуся.



Из материала:
На всё это накладываются большие потери, которые несёт сейчас бригада.


Так бригада несёт большие потери? А как же заявления из серии «потерь нет»?

Отмечено, что комбриг передал в штаб так называемой ООС «липовые» данные об уровне комплектации бригады. По документам, в бригада укомплектована на 65%, а, по данным, «волонтёров», этот процент сильно завышен.

Для справки: 72-я бригада ВСУ прибыла чуть более месяца назад в район т.н.Светлодарской дуги. За это время, по официальным данным, потеряла двоих убитыми и 23-х ранеными. В ДНР отмечают, что представители 72-й бригады неоднократно пытались «улучшить позиции» у линии соприкосновения. Все попытки такого «улучшения» ВС ДНР успешно пресекли.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:58
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Тралл Сегодня, 11:05
      ВСУ несут потери из-за "совдеповских" замашек командиров

      ВСУ используют кавалерию по-буденовски? belay
      Тралл
      1. aleks_29296 (Алексей) Сегодня, 11:14
        ВСУ используют кавалерию по-буденовски?


        Скорее всего "великих воинов" возмущают не совдеповские замашки, а требование командира соблюдать устав и дисциплину. Но на это жаловаться... не все поймут, вот и приплели "недосоветизацию"
        aleks_29296
        1. volodya (владимир) Сегодня, 11:47
          Цитата: aleks_29296
          Скорее всего "великих воинов" возмущают не совдеповские замашки, а требование командира соблюдать устав и дисциплину

          Какая может быть дисциплина? Идёт гражданская война, брат на брата, друг на друга. Хотя хохлы этого и не признают!
          volodya
        2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:11
          Со времен протоукров слово Устав, равно как и слово Порядок не знакомо на тех территориях-анархия их все!!!!
          Кент0001
      2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:50
        Цитата: Тралл
        ВСУ несут потери из-за "совдеповских" замашек командиров

        ВСУ используют кавалерию по-буденовски? belay

        У укропитеков во всём СССР виноват!!!!!!
        Reptiloid
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:05
      Во как
      «недекоммунизированными и недесоветизированными»
      многаслов, одним словом можно заменить НЕДОКАСТРЮЛЕННЫЕ... wink
      MPN
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:04
    ...ВСУ несут потери из-за "совдеповских" замашек командиров...
    ...командование бригадами осуществляется «недекоммунизированными и недесоветизированными» офицерами...

    Так то армия - которой нет равных на континенте, но гениталии мешают... lol
    Пардонте-с очепятка - память о СССР, не всё ещё декоммунизировали laughing
    ...комбриг 72-й бригады Руслан Татусь не является ни лидером, ни авторитетом в бригаде...

    Что-то мне это напоминает... feel
    ...Пан атаман Грициан Таврический...
    ..."сам себе Петлюра", "атаман идейный и все ребята, как один, стоят за свободную личность"...
    ...-"значит будут грабить"...

    Андрей К
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:04
    Сколько же дефективных в укрошумерии, как собак не резанных. И продолжают плодится не по дням, а по секундам.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:14
      Цитата: Egorovich
      И продолжают плодится не по дням, а по секундам.

      Как и все простейшие бактерии ...
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:18
        laughing Паш, не в бровь, а в глаз. good
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:21
          У меня уже давно стойкое ощущение что русофобия напрямую связана с кретинизмом .
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:30
            Есть враг, а на нем делают деньги. А Россия всю свою дорогу живет по своим правилам, а не по чужим. А это им кость в горле и их кривит не по человечески. wassat
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:31
              Цитата: Egorovich
              А это им кость в горле и их кривит не по человечески.

              Именно так . Вот и организует Запад против непокорных русских всякие "крестовые походы" .
              bouncyhunter
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:07
    Продолжайте в том же духе......
    parusnik
  5. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:08
    "Кому война, а кому мать родная"...
    SETTGF
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:12
    Зато комбриг обладает отличным знанием совдеповских замашек

    крепким русским матом кроет? recourse
    Masya Masya
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:22
      они сейчас только по английски должны материться,в нату же хотят...
      HAM
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:25
        в английском таких словов нету.... laughing
        Masya Masya
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:14
    Вот только непонятно почему "совдеповские" замашки. Судя по всему этот офицер даже не советское училище заканчивал, а украинское. Привыкли все валить с больной головы на здоровую не замечая своей привитой за 27 лет тупости и безграмотности. Одними патриотическими лозунгами порядок в армии не наведешь.
    rotmistr60
    1. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 12:36
      А вы думаете, украинское училище сильно отличалось от тех, в которых обучались мы? С какого перепугу? Катилось все, скорее всего, по накатанной, описывался опыт Великой Отечественной и Афгана. Россия хоть две Чечни да Грузию в опыт записать может, а укропы что?
      Вождь краснокожих
  8. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:48
    А может это не совдеповские замашки а обычная необразованность?
    jncnfdybr
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