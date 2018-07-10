Сирийская армия собрала богатый «урожай» на границе с Иорданией

С начала наступления сирийской армии на позиции террористов в провинции Даръа прошло уже более месяца. Бои носят непостоянный характер, а большинство группировок боевиков уже сложило оружие. Тем не менее, несколько наиболее непримиримых террористических формирований, активно поддерживаемых Западом, оказывают правительственным силам ожесточенное сопротивление.



Несколько дней назад сирийская армия наконец вышла на иорданскую границу. Освобождая приграничные территории, армейцам удалось захватить множество единиц оружия, поставленного странами НАТО боевикам. Среди них американские противотанковые комплексы TOW-2A, крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, бронежилеты и прочее.



Помимо этого в руки сирийцев попали бронетранспортеры, танки, специальная инженерная техника, пушки, гаубицы и минометы самых разных калибров (они были ранее отбиты у сирийской армии), а также огромное количество боеприпасов.











