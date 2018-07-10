12:47 10 июля

Сирийская армия собрала богатый «урожай» на границе с Иорданией

С начала наступления сирийской армии на позиции террористов в провинции Даръа прошло уже более месяца. Бои носят непостоянный характер, а большинство группировок боевиков уже сложило оружие. Тем не менее, несколько наиболее непримиримых террористических формирований, активно поддерживаемых Западом, оказывают правительственным силам ожесточенное сопротивление.

Несколько дней назад сирийская армия наконец вышла на иорданскую границу. Освобождая приграничные территории, армейцам удалось захватить множество единиц оружия, поставленного странами НАТО боевикам. Среди них американские противотанковые комплексы TOW-2A, крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, бронежилеты и прочее.

Помимо этого в руки сирийцев попали бронетранспортеры, танки, специальная инженерная техника, пушки, гаубицы и минометы самых разных калибров (они были ранее отбиты у сирийской армии), а также огромное количество боеприпасов.




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Комментарии 3

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  1. Арберес Сегодня, 11:27
    Прекрасно. Чем меньше фронтов и котлов, тем больше сил и возможностей у Сирийской Арабской Армии.
    Арберес
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:39
      Меня больше удивляет другое.сколько же туда оружия в бухнули?Это же одуреть можно,надписи всех стран есть.Даже болгары по моему отметились?Братушки так нас "благодарят"за освобождение от турок.Такие захваты складов с оруджием всегда бывают на периоде окончательного поражения врага,плюс грамотные действия наступающих и разведки дают плоды.Молодцы сирийцы.
      Мар.Тира
      1. Арберес Сегодня, 11:47
        Цитата: Мар.Тира
        .Братушки так нас "благодарят"за освобождение от турок.


        Братушки свой путь выбрали(слава Богу-определились).
        Оружие сбагривают по дешевке. Сколько его еще от Советского Союза и В.Д осталось.
        Финансировали и финансируют эту войну очень богатые государства. Одна саудия чего стоит, ну и почти вся камарилья дядюшки сэма во главе с оным.
        С оружием там проблем нет.
        Арберес
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