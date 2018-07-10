Борьбу с беспилотниками включили в боевую подготовку российских военных

Министерство обороны России приняло решение уже с этой осени ввести в программу обучения военнослужащих российской армии специальные упражнения, направленные на уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника, сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Как пояснили в российском военном ведомстве, новая программа борьбы с беспилотниками разработана на основе сирийского опыта. Обучающихся научат сбивать беспилотники из автоматического оружия, снайперских винтовок и крупнокалиберного оружия. Согласно новой программе, защита от беспилотников теперь будет возлагаться не только на войсковое ПВО, но и на личный состав Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты, так как упражнения уже вошли в программу боевой подготовки СВ, ВДВ и ВМФ.В рамках программы уже разработаны алгоритмы действий военнослужащих при обнаружении вражеских БЛА, заготовлены специальные мишени и подготовлены учебные места. В программе подготовки предусмотрены упражнения как для действий одиночного военнослужащего, так и в составе подразделений, начиная от взвода и заканчивая бригадой, при этом действия будут отрабатываться в любое время суток, в любую погоду и во все времена года.