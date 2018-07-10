12:44 10 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Борьбу с беспилотниками включили в боевую подготовку российских военных

Министерство обороны России приняло решение уже с этой осени ввести в программу обучения военнослужащих российской армии специальные упражнения, направленные на уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника, сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Борьбу с беспилотниками включили в боевую подготовку российских военных


Как пояснили в российском военном ведомстве, новая программа борьбы с беспилотниками разработана на основе сирийского опыта. Обучающихся научат сбивать беспилотники из автоматического оружия, снайперских винтовок и крупнокалиберного оружия. Согласно новой программе, защита от беспилотников теперь будет возлагаться не только на войсковое ПВО, но и на личный состав Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты, так как упражнения уже вошли в программу боевой подготовки СВ, ВДВ и ВМФ.


В рамках программы уже разработаны алгоритмы действий военнослужащих при обнаружении вражеских БЛА, заготовлены специальные мишени и подготовлены учебные места. В программе подготовки предусмотрены упражнения как для действий одиночного военнослужащего, так и в составе подразделений, начиная от взвода и заканчивая бригадой, при этом действия будут отрабатываться в любое время суток, в любую погоду и во все времена года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:19
    Реальная угроза! Опыт в Сирии учит!
    SETTGF
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:22
      Желающих попасть в данное подразделение будет много, интересное и важное дело))
      maxim947
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:24
        За то какие охотники на дичь будут после армии... good
        MPN
        1. Тралл Сегодня, 11:33
          Цитата: maxim947
          Желающих попасть в данное подразделение будет много, интересное и важное дело))

          Упражнения по противодействию БЛА в программу боевой подготовки вводится повсеместно.
          Тралл
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:34
          Некоторые и до армии стреляют - будь здоров ! wink
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:38
            Я новость прочитал и на сейф сразу покосился и мысль почистить может еще раз свою "Сайгу" smile
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:40
              Правильные мысли ! good
              Не знаешь чем заняться - чисти оружие . Решил что пора почистить оружие - чисти . Сомневаешься надо ли чистить оружие - чисти ! soldier
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 11:41
                Цитата: bouncyhunter
                Правильные мысли ! good
                Не знаешь чем заняться - чисти оружие . Решил что пора почистить оружие - чисти . Сомневаешься надо ли чистить оружие - чисти ! soldier

                good drinks
                MPN
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 11:25
      Цитата: SETTGF
      Реальная угроза!

      Абсолютли. Если Каждый, из рогатки, беспилотники сбивать, то кто же Полувоенную бояца то будет recourse
      Tusv
    3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:21
      Цитата: SETTGF
      Реальная угроза! Опыт в Сирии учит!

      К сожалению, сирийский опыт многому не научит. Во-первых, особого опыта по сбиванию БПЛА там нет, ибо то, мизерное количество, что там реально было сбито, из того мизерного же количества примитивных применённых девайсов ещё лет 35 назад на выставке хорошего Дома Пионеров называлось не БПЛА, а радиоуправляемой моделью. Бармалейские самолётики, конечно же угроза, но в данном месте и в данное время. Безусловно, борьба с БПЛА со временем превратится в отдельную "отрасль" борьбы с воздушными целями, но это будет задача ПВО+РЭБ, поскольку настоящую угрозу представляют собой "настоящие" беспилотники, борьбу с которыми описываемая в статье программа не предусматривает, ибо не это задача "личного состава Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты". Нет, из трёхлинейки теоретически можно сшибить и F-15 или даже F-35, но байки вроде подвига Василия Тёркина остались в далёком прошлом. hi
      А. Привалов
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:38
        но байки вроде подвига Василия Тёркина остались в далёком прошлом.

        А почему же это? Не знаю как у вас, но в США участились катастрофы с матчастью, причем даже Мы так не умеем приземлять. Но!
        Вспомним незабвенного Сергея Леонидыча:.
        Цитата: Доренко
        Казалось бы, причем здесь Сирийское ПВО?
        Tusv
  2. andrewkor Сегодня, 11:21
    Помню папка меня,малого,водил в расположение полка!Очень хорошо запомнились мишени самолётов на тросиках между высоченных столбов!
    andrewkor
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 11:42
      andrewkor...Помню папка меня,малого,водил в расположение полка!Очень хорошо запомнились мишени самолётов на тросиках между высоченных столбов!

      Это называлось - кордовый полёт модели самолёта. Он не столько был полезен для ВВС, сколько для режиссёров снимающих фильм об авиации.
      askort154
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 11:56
        Согласно новой программе, защита от беспилотников теперь будет возлагаться не только на войсковое ПВО, но и на личный состав Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты, так как упражнения уже вошли в программу боевой подготовки СВ, ВДВ и ВМФ.

        В начале ВОВ, в пехоте был "метод ПВО", при появлении немецких самолётов над перемещением воинского подразделения, открывать по ним шквальный огонь из всех видов стрелкового оружия. Успехи были.
        Такая тактика вполне возможна и в современное время, против некоторых видов БЛА.
        askort154
  3. iouris (iouris) Сегодня, 11:35
    Русские очень долго запрягают (Всемирная история - банк "Империал").
    iouris
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:56
      Судя по вашим постам на различных ветках вы пристроились в этот банк ходить с рекламной картонкой по улицам, а в промежутках напоминать о нем на ВО.
      rotmistr60
      1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:03
        Этот банк,как и много других удивительно быстро лопнул....а пафоса в рекламе было...хотя и там врали
        Андрей ВОВ
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:26
    Каждая война чему то учит. Вот в Чечне Пелену ставили на авто, теперь и в Сирии используется.
    Чича сквад
Картина дня