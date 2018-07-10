Надо опечатать! Порошенко призвал закрыть границу со "страной-агрессором"

Президент Украины Петр Порошенко, который во всех бедах своей страны винит Россию, наконец-то нашел единственный способ разрешения многолетнего военного конфликта на Донбассе. По словам украинского лидера, для прекращения военных действий, всего-то необходимо "опечатать" границу с Российской Федерацией. Данное заявление опубликовано на официальном сайте украинского президента.В своем предложении Порошенко заявляет, что единственным способом остановить боевые действия и кардинально изменить ситуацию на Донбассе на сегодняшний день является "опечатывание" неконтролируемых Украиной участков границы со страной-агрессором и таким способом обеспечить выполнение Минских соглашений. Кроме этого, добавляет Порошенко, на всей территории самопровозглашенных республик, включая границу с Россией, должны находиться миротворческие силы ООН. Кремль должен пойти на размещение миротворцев на всей территории ЛДНР и границе с Россией, добавил Порошенко.Напомним, что ранее Порошенко заявил, что считает развертывание миротворческих сил ООН на всей территории самопровозглашенных республик основной задачей, а согласие на это Москвы назвал тестом на правдивость ее намерений. Президент России Владимир Путин согласен на ввод миротворческих сил ООН на территорию Донбасса, но располагаться они должны на линии разграничения, а не на всей территории ЛДНР.