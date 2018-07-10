12:43 10 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Надо опечатать! Порошенко призвал закрыть границу со "страной-агрессором"

Президент Украины Петр Порошенко, который во всех бедах своей страны винит Россию, наконец-то нашел единственный способ разрешения многолетнего военного конфликта на Донбассе. По словам украинского лидера, для прекращения военных действий, всего-то необходимо "опечатать" границу с Российской Федерацией. Данное заявление опубликовано на официальном сайте украинского президента.

Надо опечатать! Порошенко призвал закрыть границу со "страной-агрессором"


В своем предложении Порошенко заявляет, что единственным способом остановить боевые действия и кардинально изменить ситуацию на Донбассе на сегодняшний день является "опечатывание" неконтролируемых Украиной участков границы со страной-агрессором и таким способом обеспечить выполнение Минских соглашений. Кроме этого, добавляет Порошенко, на всей территории самопровозглашенных республик, включая границу с Россией, должны находиться миротворческие силы ООН. Кремль должен пойти на размещение миротворцев на всей территории ЛДНР и границе с Россией, добавил Порошенко.


Напомним, что ранее Порошенко заявил, что считает развертывание миротворческих сил ООН на всей территории самопровозглашенных республик основной задачей, а согласие на это Москвы назвал тестом на правдивость ее намерений. Президент России Владимир Путин согласен на ввод миротворческих сил ООН на территорию Донбасса, но располагаться они должны на линии разграничения, а не на всей территории ЛДНР.

Использованы фотографии: УНИАН
17

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:50
    Давно пора. Только кто от этого больше пострадает? Назло маме отм................)))
    jncnfdybr
    1. volodya (владимир) Сегодня, 11:54
      Цитата: jncnfdybr
      Давно пора. Только кто от этого больше пострадает? Назло маме отм................)))

      volodya
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:56
        Имиджмейкеры хорошо над ним поработали, постоянно унылое и страдальческое "лицо"))) все на жалость давит...
        maxim947
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:14
          Вы хоть объяснили Порошенко, как называются те люди с которыми он постоянно бухает.
          Владыка Ситх
          1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:22
            Цитата: Владыка Ситх
            Вы хоть объяснили Порошенко, как называются те люди с которыми он постоянно бухает.

            Побратымы! wassat
            майор Юрик
            1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:25
              Похоже , что с теми и другими успевает.
              Идущий
            2. Ростов Папа (Юрий Александрович) Сегодня, 12:27
              Порошенко - человек и пароход....
              Ростов Папа
          2. udincev (Виктор) Сегодня, 12:32
            Цитата: Владыка Ситх
            Вы хоть объяснили Порошенко, как называются те люди с которыми он постоянно бухает

            Ну как же: зелёные человечки, вежливые люди...
            udincev
        2. консерватор (Александр) Сегодня, 12:15
          считаю что в кабинете всех гос.служащих на украине - должен висеть потрет плачущего порошенко в помятом костюме
          консерватор
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:02
      Кремль должен пойти на размещение миротворцев на всей территории ЛДНР и границе с Россией, добавил Порошенко.
      В спальне у себя размещай, пользы больше будет, в семье недовольств меньше... laughing
      MPN
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:16
        Цитата: MPN
        Кремль должен пойти на размещение миротворцев на всей территории ЛДНР и границе с Россией, добавил Порошенко.
        В спальне у себя размещай, пользы больше будет, в семье недовольств меньше... laughing

        Пусть словосочетание "силы ООН" не обольщает обывателя. recourse В Корее в начале 50-х мы, китайцы и корейцы-коммунисты тоже воевали с объединённым контингентом ООН. Что это были за "миротворцы" мы все прекрасно знаем. hi
        Проксима
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 11:50
    Конечно, надо обнести границу УКРАЛины со всех сторон крепкой стеной, опечатать....и залить всё, что внутри осталось, бетоном..метра на четыре..
    Злой 55
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:55
      В своем предложении Порошенко заявляет, что единственным способом остановить боевые действия и кардинально изменить ситуацию на Донбассе на сегодняшний день является "опечатывание" неконтролируемых Украиной участков границы со страной-агрессором и таким способом обеспечить выполнение Минских соглашений.

      Вот до чего доводит злоупотребление алкоголем ...
      bouncyhunter
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:27
        Добрый день Павел! hi , там похоже уже последствия проявляются , скоро прятаться будет от всех.
        Идущий
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:28
          Виктор , привет ! hi
          Цитата: Идущий
          скоро прятаться будет от всех.

          Пусть нырнёт на 2 метра в землю - самое место .
          bouncyhunter
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:30
            Так все к этому и идет , сам себя туда валит.
            Идущий
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:28
        Цитата: bouncyhunter
        В своем предложении Порошенко заявляет, что единственным способом остановить боевые действия и кардинально изменить ситуацию на Донбассе на сегодняшний день является "опечатывание" неконтролируемых Украиной участков границы со страной-агрессором и таким способом обеспечить выполнение Минских соглашений.

        Вот до чего доводит злоупотребление алкоголем ...

        Привет, Паша hi Подозреваю в тебе агента Минздрава! yes Тут сложнее всё, когда ты употребил лишнего и поёшь песни, играешь на гармошке- это хорошо, а когда, как это животное, набухавшись отдаешь приказы бомбить стариков и детей - это натура скота! Как-то так... am
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:33
          Юра , салют ! hi Какой из меня агент Минздрава : курю , выпиваю и морально разлагаюсь . feel А вот тот , кого ты метко "животным" назвал - это тупиковая ветвь развития приматов .
          bouncyhunter
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:25
      Цитата: Злой 55
      Конечно, надо обнести границу УКРАЛины

      Не не не. Он хоть украинский, но олигарх. Потому всего полгектара с видом на лучезарный брег окияна моря в районе Певека. Кстати говорят там еще и золота завались и лучший вид на США
      Tusv
    3. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 12:42
      Так перепрыгнут, они что зря на майдане скакали?
      Диванный эксперт
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:52
    необходимо "опечатать" границу с Российской Федерацией.
    Интересно, на сургуч или хотя бы пластилин наскребут? Или опять с протянутой рукой по Европам - подайте на опечатывание границы для спасения "нашей" Европы от азиатов.
    rotmistr60
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:55
    Порошенко пора возглавить цирк-шапито и гастролировать по миру - успех обеспечен. Его попрошайство по миру эффекта уже не даёт, а за цирк можно деньги брать спокойно. Коронный номер: "Порошенко, запечатывающий украино-российскую границу". Будет аншлаг и аплодировать будут стоя (привет Думе).
    Yrec
  5. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:01
    Похмелился и выдохнул очередную порцию бреда....
    Андрей ВОВ
  6. mihey Сегодня, 12:04
    А изолента уже не спасает что ли? request
    mihey
  7. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 12:05
    Про концлагеря Порошенко забыл сказать. Куда же пленных с Донбасса он загонит? Правда, Гитлер так же не очень распространялся про свои "фабрики смерти".
    Evgenijus
  8. askort154 (Александр) Сегодня, 12:13
    Петья, что, или кого опечатывать ?! Ты разве не в курсе, что твой сподвижник Яценюк, забор таки и не построил ?! Петья, где теперь Яцко и где ты ?! Кто из вас умнее ?! crying
    askort154
  9. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:18
    А она разве не закрыта? Они ведь по нескольку раз в месяц перекрывают сообщение с Россией, причем каждый раз позиционируют это перекрытие как абсолютное и окончательное. И вот опять...
    Servisinzhener
  10. Selendis (Денис) Сегодня, 12:21
    Кроме этого, добавляет Порошенко, на всей территории самопровозглашенных республик, включая границу с Россией, должны находиться миротворческие силы ООН. Кремль должен пойти на размещение миротворцев на всей территории ЛДНР и границе с Россией, добавил Порошенко.
    Все вокруг должны, хм, где-то это уже слышали
    Selendis
  11. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:21
    Надо опечатать! Порошенко призвал закрыть границу со "страной-агрессором"
    Ецилоп арсенка на сколько там опечатал приграничную казну незалежной?!..... wassat ...Теперь пяточек решил пройтись по заборам незалежной.... fellow laughing
    XXXIII
  12. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:23
    для прекращения военных действий,
    надо изолировать киевскую ОПГ запечатать на подвал и забыть навсегда.
    Балу
  13. gabonskijfront Сегодня, 12:25
    логика говорит о том ,что крах проекта украина,будет стремительным.Один из маркеров этого процесса ,рост абсурда в руководстве украины.Этим болел Гитлер у себя в бункере.,ему тоже казалось ,что спасение в одном -двух правильных решениях,допустим убить Рузвельта или применить вундервафе Отчаянье рождает не здоровый авантюризм.
    gabonskijfront
    1. AID.S Сегодня, 12:40
      Цитата: gabonskijfront
      логика говорит о том ,что крах проекта украина,будет стремительным.Один из маркеров этого процесса ,рост абсурда в руководстве украины.

      Извиняюсь спросить, а когда будет крах, логика и рост абсурда не подскажут?
      AID.S
  14. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:35
    Помер Порошенко. Входит он с чемоданчиком в райские врата, а святой Петр ему и говорит:
    — Присаживайтесь, сейчас посмотрим, где для вас зарезервировано место. Так... В основном списке нет... В дополнительном тоже нет... Ничего не могу поделать, сейчас сезон, люди пачками помирают, в раю не протолкнуться, отправляйтесь-ка вы, любезнейший, в ад. Делать нечего, спускается Порошенко в ад. Там его встречает сам Люцифер с распростертыми объятиями:
    — Здравствуйте -з дравствуйте, давно вас ждем! У нас тут для вас отдельный номер приготовлен со всеми удобствами. А не желаете ли по стаканчику с дороги? Сидят они, выпивают, беседуют за жизнь. Тут Порошенко вспоминает, что забыл в раю свой чемодан. Люцифер вызывает двух чертенят:
    — Слышали? Дуйте в рай и принесите чемодан уважаемого президента. Живо, одна нога здесь, другая там! Чертенята бегом в рай. А там у святого Петра смена кончилась, он райские врата запер и пошел отдыхать. Чертенята туда-сюда, что делать? Без чемодана возвращаться не велено. Полезли они в рай через забор. А на охране рая стоят два архангела и наблюдают эту картину. И один другому говорит:
    — Ты смотри, что делается! Всего 20 минут, как Порошенко в аду, а у нас уже беженцы! lol
    Masya Masya
  15. ioan-e (Борис) Сегодня, 12:40
    Кремль должен пойти на размещение миротворцев на всей территории ЛДНР и границе с Россией

    Порошенко Кремль ничего не должен tongue
    ioan-e
  16. Ferdinant Сегодня, 12:40
    Скоро Украину саму забором окружат как карантинную территорию,причём за её же счёт.
    Ferdinant
Картина дня