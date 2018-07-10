В США провели испытания новой зенитной ракеты

В Соединенных Штатах прошли очередные испытания новой зенитной ракеты ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) Block 2, в которых ракета впервые поразила воздушную мишень, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу ВМС США.В пресс-службе ВМС США не стали раскрывать деталей испытания, известно лишь то, что это был первый тестовый пуск ракеты по воздушной мишени BQM-74E, которая была успешно поражена.Необходимо отметить, что ракета Sea Sparrow является одним из старейших совместных проектов создания зенитной ракеты странами блока НАТО. Официальный старт проекту был дан в 1968 году. За создание новейшей по тем временам зенитной ракеты принялись сразу 12 стран: Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Турция и США. В 1988 году на основе Sea Sparrow разработана зенитная ракета ESSM, которая затем проходила этапы модернизации. Испытываемая ESSM Block 2 является как раз очередной модернизацией ракеты.В ходе модернизации ESSM Block 2 получила новую головку наведения. На вооружение американского флота новые ракеты должны поступить в 2020 году.Длина ракеты - 3640 мм; Максимальный диаметр - 254 мм; Стартовая масса - 280 кг; Дальность полета - около 50 км; Скорость полёта - более 4 Мах; Масса боевой части - 39 кг