15:07 10 июля
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Масштабные учения ВДВ стартовали под Рязанью

Под Рязанью начались тактические учения Воздушно-десантных войск РФ, в которых участвуют более 2,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц бронетехники, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Масштабные учения ВДВ стартовали под Рязанью


По его словам, к учениям привлекли 2,5 тысячи военнослужащих ВДВ, а также такую технику как: БМД-4М, БМД-2К-АУ, БТР-МДМ, БМД-КШ. По замыслу учений, десантники будут действовать в тылу вероятного противника, где им предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил. Также в ходе учений будет отработана посадка на грунтовую поверхность самолетов Ан-124 ("Руслан"), Ан-22 "Антей", Ил-76, Ан-26.


На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитной ракетной батареей "Стрела -10М" и переносными зенитными ракетными комплексами "Верба". Кроме этого, в учениях принимают участие взвод РЭБ и расчеты беспилотников. Также в учениях задействовано более 50 самолетов военно-транспортной авиации, таких как Ан-22 "Антей", Ан-26, Ил-76, Ан-124 "Руслан" и другие - всего восемь типов авиатехники.

Ранее сообщалось, что во время проведения учений будет произведено массовое десантирование более полутора тысяч десантников и около пятидесяти единиц боевой техники. При этом экипажи боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ будут десантироваться внутри своей техники. Выброска личного состава будет проводиться с разных высот от 600 до 2500 метров на парашютных системах Д-10, "Арбалет-1" (с кислородным оборудованием), "Арбалет-2" и "Арбалет - 3".

Учения стартовали 9 июля и продлятся до 13 июля (включительно).


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Комментарии 8

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:03
    Ранее сообщалось, что во время проведения учений будет произведено массовое десантирование более полутора тысяч десантников и около пятидесяти единиц боевой техники. При этом экипажи боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ будут десантироваться внутри своей техники. good hi Выброска личного состава будет проводиться с разных высот от 600 до 2500 метров на парашютных системах Д-10, "Арбалет-1" (с кислородным оборудованием), "Арбалет-2" и "Арбалет - 3". (из текста)
    Впечатляет, ничего не скажешь! Это ответка, демонстрация силы на всяческие козни НАТО с их "размещаемыми контингентами". Да и и отработать тактику не помешает. Чем больше ребята прольют пота в учениях, тем меньше крови придётся пролить в реальном бою (не дай Бог конечно). hi
    Проксима
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:43
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 13:07
    По замыслу учений, десантники будут действовать в тылу вероятного противника, где им предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.

    По всем вводным уж больно на Киев похоже...! recourse А в прочем: " Замысел без умысла- вымысел!" bully
    майор Юрик
  3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 13:08
    Мне понравилось: с 9 по 13 - строго с понедельника по пятницу laughing
    Doliva63
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:16
      Цитата: Doliva63
      Мне понравилось: с 9 по 13 - строго с понедельника по пятницу laughing

      laughing Обед по распорядку... wink
      MPN
  4. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:28
    С транспортной авиацией у нас проблемы...
    Самара_63
  5. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:15
    Думаю Киев реально захватить силами трёх полков ВДВ, и бригады спецназа...а там и мотострелки подойдут...
    Самара_63
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:44
      Для этого и роты диванных войск Военного обозрения хватит. А что, там же глупые, трусливые папуасы живут, не то что умный, смелый Вася из Самары fool
      Гаргантюа
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