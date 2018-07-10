Масштабные учения ВДВ стартовали под Рязанью

Под Рязанью начались тактические учения Воздушно-десантных войск РФ, в которых участвуют более 2,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц бронетехники, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.По его словам, к учениям привлекли 2,5 тысячи военнослужащих ВДВ, а также такую технику как: БМД-4М, БМД-2К-АУ, БТР-МДМ, БМД-КШ. По замыслу учений, десантники будут действовать в тылу вероятного противника, где им предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил. Также в ходе учений будет отработана посадка на грунтовую поверхность самолетов Ан-124 ("Руслан"), Ан-22 "Антей", Ил-76, Ан-26.На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитной ракетной батареей "Стрела -10М" и переносными зенитными ракетными комплексами "Верба". Кроме этого, в учениях принимают участие взвод РЭБ и расчеты беспилотников. Также в учениях задействовано более 50 самолетов военно-транспортной авиации, таких как Ан-22 "Антей", Ан-26, Ил-76, Ан-124 "Руслан" и другие - всего восемь типов авиатехники.Ранее сообщалось, что во время проведения учений будет произведено массовое десантирование более полутора тысяч десантников и около пятидесяти единиц боевой техники. При этом экипажи боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ будут десантироваться внутри своей техники. Выброска личного состава будет проводиться с разных высот от 600 до 2500 метров на парашютных системах Д-10, "Арбалет-1" (с кислородным оборудованием), "Арбалет-2" и "Арбалет - 3".Учения стартовали 9 июля и продлятся до 13 июля (включительно).