Кремль, Россия — это страна-агрессор, которая развязала войну против Украины. Сегодня оккупированы Крым и Донбасс. У нас есть политические и военные пленные. Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия продолжается. Но нужны переговоры на дипломатическом уровне, соблюдение и ужесточение санкций, чтобы договорённостей достичь и от агрессии избавиться.

Лидер украинского президентского рейтинга Юлия Тимошенко (рейтинг около 24%) прокомментировала результаты деятельности так называемых Минского и Нормандского форматов. По словам Тимошенко, высказавшейся в эфире телеканала ICTV, эти форматы показали свою неэффективность. В то же время лидер партии «Батькивщина» заявляет, что для Украины первоочередной задачей является прекращение войны. И чтобы вдруг не уронить свой растущий рейтинг на майданной Украине, Тимошенко добавила, что «Россия является страной-агрессором».Из заявления украинского нардепа:По словам Тимошенко, нужно возвращаться к Будапештскому формату, определённому одноимённым меморандумом.Кроме того, Тимошенко добавила, что необходимо продолжать совершенствовать и укреплять украинскую армию, которую «разваливали более 20 лет».Нардеп ВРУ отметила, что для Украины сегодня важно не допустить того, чтобы Запад разделил вопросы по Крыму и Донбассу. Нынешнее положение вещей Тимошенко назвала «теневой легализацией оккупации Крыма». По словам одного из главных оппонентов Петра Порошенко, «нельзя позволить Западу это сделать».Напомним, что ещё несколько лет назад Тимошенко призывала «расстреливать кацапов с помощью ядерного оружия».