15:10 10 июля
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Тимошенко: Россия - агрессор, но войну пора останавливать

Лидер украинского президентского рейтинга Юлия Тимошенко (рейтинг около 24%) прокомментировала результаты деятельности так называемых Минского и Нормандского форматов. По словам Тимошенко, высказавшейся в эфире телеканала ICTV, эти форматы показали свою неэффективность. В то же время лидер партии «Батькивщина» заявляет, что для Украины первоочередной задачей является прекращение войны. И чтобы вдруг не уронить свой растущий рейтинг на майданной Украине, Тимошенко добавила, что «Россия является страной-агрессором».

Тимошенко: Россия - агрессор, но войну пора останавливать


Из заявления украинского нардепа:
Кремль, Россия — это страна-агрессор, которая развязала войну против Украины. Сегодня оккупированы Крым и Донбасс. У нас есть политические и военные пленные. Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия продолжается. Но нужны переговоры на дипломатическом уровне, соблюдение и ужесточение санкций, чтобы договорённостей достичь и от агрессии избавиться.



По словам Тимошенко, нужно возвращаться к Будапештскому формату, определённому одноимённым меморандумом.

Кроме того, Тимошенко добавила, что необходимо продолжать совершенствовать и укреплять украинскую армию, которую «разваливали более 20 лет».

Нардеп ВРУ отметила, что для Украины сегодня важно не допустить того, чтобы Запад разделил вопросы по Крыму и Донбассу. Нынешнее положение вещей Тимошенко назвала «теневой легализацией оккупации Крыма». По словам одного из главных оппонентов Петра Порошенко, «нельзя позволить Западу это сделать».

Напомним, что ещё несколько лет назад Тимошенко призывала «расстреливать кацапов с помощью ядерного оружия».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:18
    что необходимо продолжать совершенствовать и укреплять украинскую армию, которую «разваливали более 20 лет».
    Попытка перетянуть на свою сторону ВСУ... Без силовых структур там не победить...
    MPN
    1. volodya (владимир) Сегодня, 13:40
      Непотопляемая змея снова выползла!
      volodya
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:48
        hi Владимр, вы знаете я уже даже и не знаю, чего этой Украине пожелать, тут у них вся вредная фауна собралась и чего то делит какие то остатки.. Серпентарий там...
        MPN
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:19
    лидер партии «Батькивщина» заявляет, что для Украины первоочередной задачей является прекращение войны. И чтобы вдруг не уронить свой растущий рейтинг на майданной Украине, Тимошенко добавила, что «Россия является страной-агрессором».

    Тамашонка такая непостоянная.... То всех разбомбить, то подружиться.
    Что завтра скажет? Опять поедет в Вашингтон тереться возле туалета, поджидая трампампама?
    Мужское население бандерии США рассматривает как пушечное сало, вот уже и в Афганистане бандерлоги будут охранять поля с маком под руководством американских"агрономов".
    Балу
  3. Ferdinant Сегодня, 13:23
    Юля сама в развале и воровстве украинской армии поучаствовал немало,теперь глаза всем раскрывает и правду-матку типа в глаза режет.
    Ferdinant
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:29
    Кремль, Россия — это страна-агрессор, которая развязала войну против Украины. Сегодня оккупированы Крым и Донбасс

    перефразируя... агрессия- это у вас в головах... тоже на русофобии подняться хочет, хозяину подмазать...трамп, выбери меня, выбери меня!!! wink
    Masya Masya
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:30
    Тимошенко: Россия - агрессор, но войну пора останавливать
    И первая приползёт к "агрессору" за скидкой на газ.
    Наблюдатель2014
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:35
      Ну женщина она видная! Так что скидку можно и дать...
      sapporo1959
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:54
        Цитата: sapporo1959
        Ну женщина она видная! Так что скидку можно и дать...

        Да кому она нужна её "видность", за деньги можно и культурных найти, пусть на родине шакалит видная.... negative
        XXXIII
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:03
        sapporo1959 (Михаил)
        Ну женщина она видная! Так что скидку можно и дать...

        Чтобы скидку кто-то дал bully Нужно быть по возрасту в начале помоложе.Тут биология.А не программа Киселёва wassat laughing Не ну можно конечно фигни нагородить как с "ненасытным "Берлускони в своё время.Так ктож этой туфте поверит feel laughing
        Наблюдатель2014
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:31
    Что же за напасть творится в укрошумерии. Засилье политиками-дегенератам на нет не сходит, а увеличивается день ото дня.
    Egorovich
  7. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:32
    Одна претедентша даже в обмороки падала,так хотелось побыть президентом (Клинтон),а у Юльи всё только начинается,а ведь УЖЕ и "не ягодка"....
    HAM
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:45
      Цитата: HAM
      а у Юльи всё только начинается,а ведь УЖЕ и "не ягодка"..

      А коляска пока на запасном пути, в тылу, на складе, главный резерв..., если что, опять к германским врачам безнадежно больная tongue
      Балу
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:36
    Капительман вообще за базаром не следит
    Дормидонт
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:40
    Тимошенко - очередная "парашенка" ВНА. Несчастная страна. Настолько богатая, что разворовывают ее, разворовывают, а все никак не до разворуют wassat
    Горный стрелок
  10. pavelwf1 (Павел Ерусов) Сегодня, 13:42
    Да тут ошибка орфографии. Не развивала на протяжении 20ти лет.А Разваливала на протяжении 20ти лет.
    pavelwf1
  11. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:43
    Интересная тетка, уже позволяет и запрещает что-то западу. И эта вся цель? Что запад подумает о том что она делает в своей стране? А что свой народ подумает ее уже не беспокоит? Значит только запад нав украине власть? Если он подумает как-то или разделит у себя в башке мнения и темы, то украине ?... Юль! Печеньку хош?
    Кокарев Михаил
  12. sura.barkas Сегодня, 13:46
    Минуточку, РФ в войну ещё не вступала. Ukraine* с обсе - это диагноз
    sura.barkas
  13. Zomanus (Алексей) Сегодня, 13:48
    Это до 2014 года кандидаты в президенты Украины могли чего-то там планировать и
    выражать свою волю.
    А сейчас любой, кого выбрали в президенты Украины,
    обязан действовать строго в рамках, установленных смотрящими от США и МВФ.
    Не, говорить то он может разное, но вот действовать чисто по распоряжению сверху.
    Zomanus
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:39
      Ну а чего сделаешь,раз предыдущего смотрящего на парашу отправили,а США требует отчет?
      sapporo1959
  14. arhPavel (Paul) Сегодня, 14:53
    Тиха украинская ночь...
    Но сало надо перепрятать!

    И правда товарищ выше писал "серпентарий" блин
    arhPavel
  15. solzh (Сергей) Сегодня, 14:55
    Ай-яй-яй Юлия, никаких переговорах о Крыме быть не может и не будет.
    solzh
  16. askort154 (Александр) Сегодня, 15:09
    Юля-барракуда. Выжидает момент броска на жертву, скрываясь в расщелине. Ей руководит не разум, а болезненные амбиции. Стать президентом и отомстить всем - или умереть. Ради этого, женщина в соку, залезла даже в инвалидную коляску. А вот её слова - " я ударю по России ядерным оружием, чтобы от неё не осталось выжженного поля". Боже, упаси нашу Землю от наступающего матриархата во власти государств. Для них нажать на " красную кнопку", чтопоменять цвет волос.
    askort154
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