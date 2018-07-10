Летные испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А перенесли на начало августа

Летные испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А перенесены с июля на начало августа, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК, при этом полностью летно-конструкторские испытания планируется завершить до окончания этого года.Как пояснили в пресс-службе, небольшой сдвиг начала летных испытаний связан не с техническими проблемами самого самолета, а с его покраской, занявшей 12 дней, при которой он впервые был покрыт краской с новым грунтом. В ОАК отметили, что это первое воздушное судно, на котором применена новая система покрытия. На сегодняшний день новый самолет уже покрашен, успешно прошел все наземные испытания и передан на летно-испытательную станцию.Топливозаправщик Ил-78М-90А, находясь в воздухе, способен одновременно производить заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата заправку самолетов дальней и специальной авиации. Находясь на земле, способен обеспечить одновременную заправку четырех самолетов. При необходимости, топливозаправщик может быть переоборудован в военно-транспортный или пожарный самолет. При этом переоборудование осуществляется в условиях аэродрома.