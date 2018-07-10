15:09 10 июля
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Летные испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А перенесли на начало августа

Летные испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А перенесены с июля на начало августа, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК, при этом полностью летно-конструкторские испытания планируется завершить до окончания этого года.

Летные испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А перенесли на начало августа


Как пояснили в пресс-службе, небольшой сдвиг начала летных испытаний связан не с техническими проблемами самого самолета, а с его покраской, занявшей 12 дней, при которой он впервые был покрыт краской с новым грунтом. В ОАК отметили, что это первое воздушное судно, на котором применена новая система покрытия. На сегодняшний день новый самолет уже покрашен, успешно прошел все наземные испытания и передан на летно-испытательную станцию.


Топливозаправщик Ил-78М-90А, находясь в воздухе, способен одновременно производить заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата заправку самолетов дальней и специальной авиации. Находясь на земле, способен обеспечить одновременную заправку четырех самолетов. При необходимости, топливозаправщик может быть переоборудован в военно-транспортный или пожарный самолет. При этом переоборудование осуществляется в условиях аэродрома.

Использованы фотографии: uacrussia.ru
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Комментарии 11

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:38
    впервые был покрыт краской с новым грунтом.
    Не ужели стелс покрытие? Хотя вряд ли, там особо не снизишь отражающую поверхность, ну и для эксплуатации если то тоже ни чего, нормально.. не хуже же предыдущего покрытия..
    MPN
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:43
      Какое на фиг стелс покрытие, не издевайтесь)) небольшие затыки, бывает) Там новое покрытие -
      новое покрытие отличается от обычных грунтов тем, что в нем не применяется шестивалентный хром. Это самое ядовитое вещество в лакокрасочном покрытии, которое отрицательно влияет на здоровье.
      maxim947
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:49
        Цитата: maxim947
        Какое на фиг стелс покрытие, не издевайтесь)) небольшие затыки, бывает) Там новое покрытие в части применения новой краски без вредных составляющих, кстати весь мир давно на них перешел.

        Ну вот и помечтать не дали... wink hi
        MPN
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:50
          Я там выше конкретизировал)
          maxim947
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:51
            Цитата: maxim947
            Я там выше конкретизировал)

            drinks
            MPN
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:47
      Так вроде полную покраску производят после цикла летный испытаний?
      Или тут как то подругому?
      NN52
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:50
        Цитата: NN52
        Или тут как то подругому?

        Там про грунт, грунт наноситься по любому, а окончательная покраска уже даже с бортовыми номерами части идет.
        MPN
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:35
          Самолёт уже полностью окрашен.

          А вот как грунтовали.
          фигвам
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:37
            Значит готов... наверное... wink
            MPN
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:53
        Прежде чем попасть в ангар «Спектр-Авиа» топливозаправщик совершил первый полет и прошел ряд заводских испытаний, теперь покраска и следующий этап испытаний
        maxim947
    3. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:56
      Стэлс-топливо
      sir_obs
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