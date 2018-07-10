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В России пытаются создать конкуренцию зарубежным оффшорам
Министр экономического развития Максим Орешкин поведал средствам массовой информации о том, что в скором времени на территории России заработает своеобразная альтернатива зарубежным оффшорным зонам. По словам Орешкина, российские аналоги оффшоров начнут свою работу на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область).
Отмечено, что нововведения будут действовать уже этой осенью. Такого рода информацию публикует информационное агентство ТАСС. Примерные сроки названы – сентябрь-октябрь.
В российском законодательстве проект носит название САР – специальные административные районы.
В правительстве ожидают, что после того, как САР начнут работать, существенно вырастет приток инвестиций. В «Единой России» даже представили расчёты по инвестиционным средствам. Если верить этим расчётам, то инвестиции составят около 1 млрд долларов.
Нужно отметить, что в так называемых САР будет действовать особый налоговый режим. При этом пока нет точных временных параметров действия этого режима. По предварительным данным, послабления для бизнеса по налогам может поддерживаться в течение как минимум 10 лет – с возможностью продления такового в случае позитивных показателей действия соответствующего режима. О конкретных параметрах налоговых преференций на островах Русский и Октябрьский пока не сообщается.
Само создание САР объясняется попытками привлечения бизнеса к вложениям в российскую экономику.
Отмечено, что нововведения будут действовать уже этой осенью. Такого рода информацию публикует информационное агентство ТАСС. Примерные сроки названы – сентябрь-октябрь.
В российском законодательстве проект носит название САР – специальные административные районы.
В правительстве ожидают, что после того, как САР начнут работать, существенно вырастет приток инвестиций. В «Единой России» даже представили расчёты по инвестиционным средствам. Если верить этим расчётам, то инвестиции составят около 1 млрд долларов.
Нужно отметить, что в так называемых САР будет действовать особый налоговый режим. При этом пока нет точных временных параметров действия этого режима. По предварительным данным, послабления для бизнеса по налогам может поддерживаться в течение как минимум 10 лет – с возможностью продления такового в случае позитивных показателей действия соответствующего режима. О конкретных параметрах налоговых преференций на островах Русский и Октябрьский пока не сообщается.
Само создание САР объясняется попытками привлечения бизнеса к вложениям в российскую экономику.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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