15:08 10 июля
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В России пытаются создать конкуренцию зарубежным оффшорам

Министр экономического развития Максим Орешкин поведал средствам массовой информации о том, что в скором времени на территории России заработает своеобразная альтернатива зарубежным оффшорным зонам. По словам Орешкина, российские аналоги оффшоров начнут свою работу на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область).

Отмечено, что нововведения будут действовать уже этой осенью. Такого рода информацию публикует информационное агентство ТАСС. Примерные сроки названы – сентябрь-октябрь.

В России пытаются создать конкуренцию зарубежным оффшорам



В российском законодательстве проект носит название САР – специальные административные районы.

В правительстве ожидают, что после того, как САР начнут работать, существенно вырастет приток инвестиций. В «Единой России» даже представили расчёты по инвестиционным средствам. Если верить этим расчётам, то инвестиции составят около 1 млрд долларов.

Нужно отметить, что в так называемых САР будет действовать особый налоговый режим. При этом пока нет точных временных параметров действия этого режима. По предварительным данным, послабления для бизнеса по налогам может поддерживаться в течение как минимум 10 лет – с возможностью продления такового в случае позитивных показателей действия соответствующего режима. О конкретных параметрах налоговых преференций на островах Русский и Октябрьский пока не сообщается.

Само создание САР объясняется попытками привлечения бизнеса к вложениям в российскую экономику.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. spektr9 Сегодня, 13:57
    В Китае за подобные манипуляции пулю в лоб, а мы создаем свои оффшоры для отмыва деньжат wassat
    spektr9
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:03
      Цитата: spektr9
      В Китае за подобные манипуляции пулю в лоб, а мы создаем свои оффшоры для отмыва деньжат

      Ну если все офшоры стали не безопасны и грозят нашим "инвесторам" изъятием денежных средств, то создание своих (личных) охраняемых офшоров единственный путь воровать и не платить налоги...
      Одно бы если бы эти овшоры создавались бы для таких же махинаций с финансами других (ну английских, американских и т.д.) участников, но там же не дураки они раньше нас офшоры создали...
      MPN
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:05
        Оффшоры начнут свою работу на острове Русский, Кипр и острове Октябрьский. Это не совсем деофшоризация stop . Это - импортозамещение fellow .
        Аристарх Людвигович
        1. SSR (Roman) Сегодня, 14:38
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Оффшоры начнут свою работу на острове Русский, Кипр и острове Октябрьский. Это не совсем деофшоризация stop . Это - импортозамещение fellow .

          Первая информация пошла, когда Сша на РусАл и Дерипаску санкции ввели, гонения на Дурова начались, связано с криптовалютой.
          То есть, Россия обкатала криптовалюту ПЕТРО в Венесуэлле, теперь что бы обезопасить и компании и их "партнёров", создает офшоры и введёт криптовалюту.
          Есть третья офшорная зона, порт Владивостока.
          SSR
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 14:21
        Цитата: MPN
        Одно бы если бы эти овшоры создавались бы для таких же махинаций с финансами других (ну английских, американских и т.д.) участников, но там же не дураки они раньше нас офшоры создали.

        Оффшоры под Британской юрисдикцией прозрачны для властей Британии, для США прозрачны почти все оффшоры, так вот наши оффшоры будут прозрачны для властей РФ и непрозрачны для всех остальных. В первую очередь, наши оффшоры создаются для привлечения денег зарубежных жуликов и для ухода наших от контроля США.
        Капитан Пушкин
    2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 14:38
      Цитата: spektr9
      В Китае за подобные манипуляции пулю в лоб, а мы создаем свои оффшоры для отмыва деньжат wassat

      Не удивлюсь если за такой проект Орешкину Звезду Героя дадут! Чем хуже Кириенко?! А местные запутинцы еще обоснуют на пальцах, его вклад в укрепление страны fellow
      Стирбьорн
  2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:59
    Ну откроют офис в этом самом САР, посадят туда юриста и совершенно законно перестанут платить налоги. А производство будет в любом другом уголке нашей страны. Так в чем польза?
    сорок восьмой
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 14:16
      Для страны никакой а вот для всяких дерипасок — лафа с гарантиями
      лесовозник
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:14
    Уж лучше так... Чем просто провожать взглядом улетающие "за бугор" денежки... wassat
    Горный стрелок
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:15
    Очень своевременное и мудрое решение. Прецеденты известны.
    А. Привалов
  5. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:33
    Это же получается,что я скоро и пенсию свою на офшор смогу что ли? Ведь по планам правительства её скоро и девать некуда будет,так как там суммы уже двухзначные станут.Просто и молодцы! Вовремя и под суетились к столь значимым событиям в нашей жизни.И чего власти ругаем не пойму..?
    sapporo1959
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 14:36
    Каких "инвестиций" они ждут? Они и так откачали из экономики до 2 трлн долларов с 1992 года. Что за новый бред? И как создавать офшоры являясь по сути вассальной Западу финансовой системой с валютой-симулякром? Ходить по комнате с коробочкой и класть её то туда, то сюда? Если "инвесторам" интересно, то они и без САРов придут. Каждый день какой-то алкогольный бред, вернее уже наверное кокаиновый, водка так сильно не берет.
    Altona
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 14:38
    Цитата: Горный стрелок
    Уж лучше так... Чем просто провожать взглядом улетающие "за бугор" денежки...

    ---------------------------
    Вы будете наблюдать другую картину, где будут два персонажа-один с деньгами в отечественном "офшоре", другой без денег, доедающий последний сухарь.
    Altona
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 14:39
    Цитата: Капитан Пушкин
    В первую очередь, наши оффшоры создаются для привлечения денег зарубежных жуликов и для ухода наших от контроля США.

    --------------------------
    Как вы это представляете? Окружной суд какого-нибудь Вермонта объявит вас махинатором и будет преследовать вас по всему миру за операции с долларом США.
    Altona
  9. solzh (Сергей) Сегодня, 14:49
    Не офшоры создавать надо, а налоги понижать, создавать условия для ведения бизнеса в нашей стране. Это первый вариант.
    Второй вариант. Возврат советской системы.
    Но так как наше правительство на возврат к советской системе не готово и не собирается возражать её, то первый вариант очень подойдёт для нашей страны.
    solzh
    1. twviewer (Иван Иваныч) Сегодня, 14:55
      не подойдет 1й, период накопления капитала пройден, вырос финансовый капитал, теперь акулы сожрут все.
      twviewer
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:57
    Какая власть, такие и методы...
    parusnik
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