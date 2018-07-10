Турция заявила об успешном испытании боевого лазера

В Турции провели успешные испытания боевого лазера. По заявлению Секретариата военной промышленности Турции, боевой лазер мощностью 20 киловатт на испытаниях прожег несколько типов корабельной брони с расстояния полкилометра, пишет портал "Nplus1" со ссылкой на Daily Sabah.Как следует из опубликованной информации, боевой лазер мощностью 20 киловатт, разработкой которого занимается одно из подразделений Исследовательского института информационной и компьютерной безопасности Турции, был испытан на корабельной броне с различного расстояния. По заявлению разработчиков, им удалось прожечь 22 мм брони с расстояния пятьсот метров, а также с такого же расстояния прожечь три листа углеродистой стали толщиной 3 мм каждый.Кроме мощности лазера, другие технические подробности об установке не раскрываются. Как ранее сообщалось, турецкое военное руководство планирует использование лазерного оружия для борьбы с воздушными и морскими беспилотниками на дальности до 500 метров и уничтожения самодельных взрывных устройств на дальности до 200 метров.Ранее турецкая компания Aselsan заявила об успешных испытаниях лазерной системы LSS, предназначенной для поражения небольших дронов, а также применяемой в качестве средства разминирования.