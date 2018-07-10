15:09 10 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Турция заявила об успешном испытании боевого лазера

В Турции провели успешные испытания боевого лазера. По заявлению Секретариата военной промышленности Турции, боевой лазер мощностью 20 киловатт на испытаниях прожег несколько типов корабельной брони с расстояния полкилометра, пишет портал "Nplus1" со ссылкой на Daily Sabah.

Турция заявила об успешном испытании боевого лазера


Как следует из опубликованной информации, боевой лазер мощностью 20 киловатт, разработкой которого занимается одно из подразделений Исследовательского института информационной и компьютерной безопасности Турции, был испытан на корабельной броне с различного расстояния. По заявлению разработчиков, им удалось прожечь 22 мм брони с расстояния пятьсот метров, а также с такого же расстояния прожечь три листа углеродистой стали толщиной 3 мм каждый.


Кроме мощности лазера, другие технические подробности об установке не раскрываются. Как ранее сообщалось, турецкое военное руководство планирует использование лазерного оружия для борьбы с воздушными и морскими беспилотниками на дальности до 500 метров и уничтожения самодельных взрывных устройств на дальности до 200 метров.

Ранее турецкая компания Aselsan заявила об успешных испытаниях лазерной системы LSS, предназначенной для поражения небольших дронов, а также применяемой в качестве средства разминирования.

Использованы фотографии: SSB / Twitter
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:08
    20 Квт? как то сомнительно... Сколько времени прожигали? 500м все равно маловато... Если только для уничтожения СВУ то без проблем конечно..
    MPN
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 14:20
      Боевой лазер должен преграду испарять. Его задача - нанести как можно большее повреждение за как можно меньшее время.
      Промышленный лазер металл плавит, ограничен не временем, а экономической эффективностью.
      Судя по застывшей струйке металла на фото - это промышленный лазер. Против пластмассовых квадрокоптеров или пенопластовых дронов ИГИЛ сгодится, против боевого БПЛА - вряд ли.
      Shurik70
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:56
      Вот не умеют турки представлять свои разработки. У нас президент лично представляет последние разработки, в том числе и боевой лазер. Дешевый понт дороже сала.
      Гаргантюа
    3. SETTGF (Евгений) Сегодня, 14:59
      Представляю возможности комплекса "Пересвет" с Римп~1 МВт...!!!
      SETTGF
  2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:08
    В Турции провели успешные испытания боевого лазера.
    В двух словах: турки жгут. laughing
    Paranoid50
  3. Rusj Сегодня, 14:09
    А звезду смерти они ещё в космос не запустили ?
    Rusj
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:26
    Турецкое военное руководство планирует использование лазерного оружия для борьбы с воздушными и морскими беспилотниками на дальности до 500 метров и уничтожения самодельных взрывных устройств на дальности до 200 метров.
    Ну и что? Беспилотники будут летать выше 500 м., а самодельные взрывные устройства вряд ли поставят на прямом видимом месте, обычно их прячут где нибудь в укромном месте или зарывают в землю. Короче эта тувта предназначена только для розжига костра или для прикуривания сигарет! laughing
    Симон
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:00
      Не плохая такая зажигалка))
      gukoyan
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:27
    Это приспособили волоконник под "боевые" задачи. 20 кВт - не слишком много...
    Горный стрелок
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:28
    Цитата: Paranoid50
    В Турции провели успешные испытания боевого лазера.
    В двух словах: турки жгут. laughing

    Или разжигают! laughing wink
    Симон
  7. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 14:30
    Что то Турция активизировалась в последние годы... Подняли бабки на наших туристах...
    Самая большая армия НАТО рядом с нами... Не к добру...
    Viktor Afanasev
    1. Rusj Сегодня, 14:32
      Они больше всех были нами биты ! В отличии от других .
      Rusj
  8. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 14:36
    Турки молодцы, что не стоят на месте, но пока у них нет ни технологической школы, ни соответствующих компетенций по многим вопросам, которые они пытаются развить.

    Вода камень точит, надо все по-тихоньку делать, но до производства реальной конкуретной высокотехнологичной военной продукции еще очень далеко.

    Как пример: не так давно приводились данные, что переводов научных статей в одной маленькой Греции делается во много раз больше, чем во всем мусульманском мире. Причем львиную долю в научном мусульманском мире по праву занимает Иран, а никак не Турция.

    Из того, что знаю из первых рук: на одной международной научной конференции в 2015 г. турецкая делегация представляла свои передовые разработки. Наши делегаты их вежливо выслушали, но про себя отметили - их передовые технологии - это максимум уровень советских разработок 50-60х годов.
    ButchCassidy
  9. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:41
    Турки и лазер? вот насмешили........... laughing
    Alexey-74
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:59
    Схемку, наверное из романа А.Толстого взяли "Гиперболоид инженера Гарина"...
    parusnik
  11. gromoboj (Александр) Сегодня, 15:05
    500м и 22мм это серьёзно. Крупнокалиберным пулемётам такое и не снилось.
    gromoboj
Картина дня