07:51 11 июля

Прощай, Украина!

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о саммите Трампа и Путина по-трамповски неопределённо: «Попробуем найти точки пересечения с Россией». Видимо, не случайно Помпео в администрации наиболее близок к президенту Трампу, говорят, у них едва ли не полное взаимопонимание, если таковое может быть у Трампа с членами его команды. Однако «пересечений» по Украине или частям её на этом саммите ожидать не стоит. Трамп и Путин попытаются договориться по каким-то другим вопросам, например, по стратегическим вооружениям или мировому рынку сжиженного газа, это интересно обеим сторонам.



Трамп из Европы подумывает уходить, разворачивая торговые войны, что же говорить об Украине? США уходят с Украины стратегически, трамповской администрации этот плацдарм не нужен, они как бы говорят этим саммитом: прощай, Украина! И Европа, и Москва, и киевская верхушка это понимают.


Поскольку все понимают, что США больше не будут по-крупному «вписываться» за Украину, на линии фронта в Донбассе установилась относительная тишина, какой давно не было, по словам Захара Прилепина. Война сосредоточилась на информационных и на внутриполитических фронтах бандеровского режима, где началась предвыборная фаза борьбы за президентскую власть.

Основным конкурентом Петра Порошенко считается его давний друг и враг Юлия Тимошенко. Пётр опирается на СБУ с Грицаком, Юлия – на МВД с Аваковым, если правы украинские обозреватели происходящего. Тимошенко обвиняет Порошенко в подготовке госпереворота путём провокации на Донбассе и введения военного положения в стране, Порошенко за такое кощунство третирует Юлию «кремлёвским агентом» и другими нехорошими словами. А нам-то что? «Оба хуже!» — как верно, на века сказал когда-то классик!

В этой классической ситуации внутриэлитного раскола страны, которую, заметим, США искусственно создают во всех своих колониях, маскируя демократической демагогией о «системе сдержек и противовесов», особое внимание нужно обращать, на кого делают ставку кураторы из Америки. Когда-то они не дали Порошенко отправить в отставку Авакова, пожертвовали премьером Яценюком, но силовой и неонацистский ресурс МВД подмять под себя Порошенко не дали. Тем не менее, сегодня политический тандем Тимошенко – Аваков очевидной поддержкой американского посольства не пользуется, сегодня у него другие предпочтения. Украинские политологи полагают, что США представляют в президентской гонке музыкант Святослав Вакарчук и экс-министр обороны Анатолий Гриценко, люди как бы с незапятнанной политической репутацией, сразу два кота в мешке.

Святослав Вакарчук из «Океана Эльзы» выступил перед выпускниками Украинской академии лидерства в присутствии послов США, Евросоюза, Канады и министра здравоохранения Украины Супрун. Вот зачем министру здравоохранения участвовать в политических ристалищах? Этот вопрос должен бы заинтересовать Порошенко и Грицака, потому что Супрун является также американской гражданкой, а на Украине её ославили как Доктора Смерть.

Это я к тому, что Вакарчук, казалось бы, мирный музыкант, нёс на этом форуме тоже смерть: «Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, на которую вы охотитесь». Жертвой назначена «эта система», которой движет страх за «деньги, которые были украдены». Кстати, Вакарчук — выпускник Йельского университета (США), программы для молодых лидеров мира, который закончил и Алексей Навальный. Университет один, а какие разные судьбы…

Анатолий Гриценко в такой охотничьей страсти пока не замечен, но он бывший военный и не раз уже зарекомендовал себя отменным ястребом. Вот такие кандидаты в президенты Украины получают от посольства США как бы охранную грамоту и будут следить за схваткой Порошенко и Тимошенко, выставляя себя в качестве «демократической альтернативы»?

О ситуации в стране накануне выборов президента сообщает военный прокурор Анатолий Матиос: он призывает на Украину диктатуру по образцу чилийского диктатора Пиночета. Мало ли кто что говорит, отшучиваются некоторые гуманисты, но об очень многом говорит то, что мало кто на Украине возмутился такому призыву, Матиос не пострадал за него. Европа, как всегда, притворилась слепоглухонемой, Россия уже давно сказала, что думает о «гносеологии» этого режима, своим западным партнёрам. Они не согласились, и вот получите теперь «европейскую страну».

Старший научный сотрудник Атлантического совета США Диана Фрэнсис этой весной сделала грозное пророчество Петру Порошенко о падении его режима, ежели он не позволит создать независимый от него антикоррупционный суд. Пётр не позволил, и что скажет на это Диана Фрэнсис? Она молчит пока, и это молчание зловещее, ежели послушать, что говорят американские кандидаты на пост президента Украины на приближающихся выборах.

Желающие узнать о возможных судьбах Украины «после США» могут обратиться к теории управляемого хаоса института Санта-Фе (США), разрабатывающего свои теории в неразрывной связи с Фондом демократии ещё здравствующего сенатора Джона Маккейна. Судьбы эти печальны, разве что Владимир Путин сможет внести коррективы в учение о демократии Джона Маккейна.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 05:20
    У них там проблема с кадрами... Ну не хотят нормальные люди идти в политику... Одни другого дурнее...
    Vard
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:20
      Цитата: Vard
      не хотят нормальные люди идти в политику.

      Идут хитрые, подлые и мерзкие....Как и везде !
      Uncle Lee
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:51
        Идут хитрые, подлые и мерзкие....Как и везде !

        О-о! Значит именно такие сейчас в России? А как-же "непогрешимое" "солнце" России-ВВП? Тоже из "этих"? Или он-не "политик"? winked
        Улиточник N9
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:57
          Я про наших слова не сказал !
          И что-то я не слыхал, что рабы рвутся вернуться на галеры...
          Uncle Lee
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:45
    От перемены слагаемых, Порошенко, Тимошенко,Вакарчук, сумма не изменится...Суть государства Украина останется прежней- буржуазно-националистическое...
    parusnik
    1. DVTamga (Александр) Сегодня, 07:24
      Значит "государство украина" существовать не должно. Местную популяцию спишем в польшу. Пусть мучаются. Все.
      DVTamga
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:27
        О как! И как списывать собираетесь...? Как на ваш взгляд, выглядит процедура списывания в Польшу?...
        parusnik
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:46
    Как говорят в народе - "Хрен редьки не слаще". Поэтому кто бы не стал новым (старым) президентом Украины изменений ни по Донбассу, ни по отношению к России ожидать не стоит. А посему пора изолировать эту страну от нас и пускай пожирают друг друга до полного абзаца.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:16
      а замутить там небольшой военный переворот? хунта быстренько почистит бандеровцев, и , пока мировая общественность чесаться будет, вполне порядок навести можно
      роман66
    2. DVTamga (Александр) Сегодня, 07:27
      Очень здравая мысль. Если бы была возможность ограничить т.н. украину в ресурсах, то дело бы пошло быстрей.
      DVTamga
  4. нивасандер Сегодня, 07:34
    ляшку в президенты!!! ударим гей-парадом по коррупции и воровству!!
    нивасандер
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