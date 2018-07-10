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На Украине запутались в беретах. Как отличать "морпеха-связиста" от "морпеха-спецназовца"
В вооружённых силах Украины заявляют о том, что в связи с очередной реформой, которая касается в том числе военного обмундирования формы и атрибутов видов и родов войск, началась изрядная путаница. Наибольшая путаница, как сообщает украинский портал УкрМилитари, связана с атрибутикой подразделений специального назначения ВМС и непосредственно ВМС Украины. Военнослужащие никак не могут разобраться, береты какого именно цвета им теперь положено носить.
Минобороны регламентирует следующее правило: береты цвета морской волны носит спецназ ВМС (те подразделения, которые ранее относились к морпехам), а береты тёмно-синего цвета (так называемый вариант «Эскадра») носят военнослужащие всех остальных подразделений военно-морских сил.
Казалось бы, всё предельно ясно. Но... Дореформировались в МО Украины до того, что специальных подразделений ВСУ оказалось, мягко говоря, больше, чем изначально предполагалось. Так, помимо непосредственно «морских котиков» в подчинение командованию морской пехоты вошли несколько артиллерийских и танковых бригад и полков, а также подразделений связи. В итоге все эти подразделения, войдя де-юре в состав специальных сил ВМС, получили право на ношение беретов цвета морской волны, которые изначально предполагались для ношения исключительно «классическими морпехами» (тем, кто ранее носил чёрный берет с символикой военно-морских сил).
Дошло до абсурда: связисты и танкисты получили право носить берет военно-морского спецназа, который характеризуется спектром действий «на суше, на воде и в воздухе». Но на этом украинский абсурд не заканчивается. И те, кто действительно относится к спецназу ВМС (бывшие «чёрные береты») вынуждены носить общевойсковые тёмно-синие береты, характерные для всего состава ВМС. Дело в том, что отреформированное военное законодательство Украины никак не может определить, кто именно является военнослужащим спецподразделений ВМС – связист из артиллерийской бригады командования морской пехоты, морской пехотинец ВМС, который де-юре не относится к личному составу подразделений спецназначение военно-морских сил, или оба. Или же никто из них...
Минобороны регламентирует следующее правило: береты цвета морской волны носит спецназ ВМС (те подразделения, которые ранее относились к морпехам), а береты тёмно-синего цвета (так называемый вариант «Эскадра») носят военнослужащие всех остальных подразделений военно-морских сил.
Казалось бы, всё предельно ясно. Но... Дореформировались в МО Украины до того, что специальных подразделений ВСУ оказалось, мягко говоря, больше, чем изначально предполагалось. Так, помимо непосредственно «морских котиков» в подчинение командованию морской пехоты вошли несколько артиллерийских и танковых бригад и полков, а также подразделений связи. В итоге все эти подразделения, войдя де-юре в состав специальных сил ВМС, получили право на ношение беретов цвета морской волны, которые изначально предполагались для ношения исключительно «классическими морпехами» (тем, кто ранее носил чёрный берет с символикой военно-морских сил).
Боец 801 отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВСУ в "обычном" берете ВМСУ (08.07.2018, фото: Сергей Смоленцев/"Думская")
Дошло до абсурда: связисты и танкисты получили право носить берет военно-морского спецназа, который характеризуется спектром действий «на суше, на воде и в воздухе». Но на этом украинский абсурд не заканчивается. И те, кто действительно относится к спецназу ВМС (бывшие «чёрные береты») вынуждены носить общевойсковые тёмно-синие береты, характерные для всего состава ВМС. Дело в том, что отреформированное военное законодательство Украины никак не может определить, кто именно является военнослужащим спецподразделений ВМС – связист из артиллерийской бригады командования морской пехоты, морской пехотинец ВМС, который де-юре не относится к личному составу подразделений спецназначение военно-морских сил, или оба. Или же никто из них...
Использованы фотографии: Думская.net
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