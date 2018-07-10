17:13 10 июля
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На Украине запутались в беретах. Как отличать "морпеха-связиста" от "морпеха-спецназовца"

В вооружённых силах Украины заявляют о том, что в связи с очередной реформой, которая касается в том числе военного обмундирования формы и атрибутов видов и родов войск, началась изрядная путаница. Наибольшая путаница, как сообщает украинский портал УкрМилитари, связана с атрибутикой подразделений специального назначения ВМС и непосредственно ВМС Украины. Военнослужащие никак не могут разобраться, береты какого именно цвета им теперь положено носить.

Минобороны регламентирует следующее правило: береты цвета морской волны носит спецназ ВМС (те подразделения, которые ранее относились к морпехам), а береты тёмно-синего цвета (так называемый вариант «Эскадра») носят военнослужащие всех остальных подразделений военно-морских сил.

Казалось бы, всё предельно ясно. Но... Дореформировались в МО Украины до того, что специальных подразделений ВСУ оказалось, мягко говоря, больше, чем изначально предполагалось. Так, помимо непосредственно «морских котиков» в подчинение командованию морской пехоты вошли несколько артиллерийских и танковых бригад и полков, а также подразделений связи. В итоге все эти подразделения, войдя де-юре в состав специальных сил ВМС, получили право на ношение беретов цвета морской волны, которые изначально предполагались для ношения исключительно «классическими морпехами» (тем, кто ранее носил чёрный берет с символикой военно-морских сил).


На Украине запутались в беретах. Как отличать "морпеха-связиста" от "морпеха-спецназовца"

Боец 801 отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВСУ в "обычном" берете ВМСУ (08.07.2018, фото: Сергей Смоленцев/"Думская")


Дошло до абсурда: связисты и танкисты получили право носить берет военно-морского спецназа, который характеризуется спектром действий «на суше, на воде и в воздухе». Но на этом украинский абсурд не заканчивается. И те, кто действительно относится к спецназу ВМС (бывшие «чёрные береты») вынуждены носить общевойсковые тёмно-синие береты, характерные для всего состава ВМС. Дело в том, что отреформированное военное законодательство Украины никак не может определить, кто именно является военнослужащим спецподразделений ВМС – связист из артиллерийской бригады командования морской пехоты, морской пехотинец ВМС, который де-юре не относится к личному составу подразделений спецназначение военно-морских сил, или оба. Или же никто из них...

Использованы фотографии: Думская.net
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Комментарии 30

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  1. Bacha (Александр) Сегодня, 15:03
    Если в заднице ветка - спецназовец!
    Bacha
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:05
      кто нибудь в курсе, на украине, есть аналог нашей "сдачи на краповый берет"

      ? Ну чтоб полоса препятствий, ад, боль и все такое
      консерватор
      1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:21
        Кто быстрее выжрет четверть самогона под килограмм сала - тому и беретка.
        sxfRipper
      2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 15:31

        1
        консерватор (Александр) Сегодня, 15:05 ↑ Новый
        кто нибудь в курсе, на украине, есть аналог нашей "сдачи на краповый берет"

        ? Ну чтоб полоса препятствий, ад, боль и все такое
        Такой традиции нет у них.
        72jora72
      3. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:31
        Цитата: консерватор
        кто нибудь в курсе, на украине, есть аналог нашей "сдачи на краповый берет"

        ? Ну чтоб полоса препятствий, ад, боль и все такое


        У них теперь другие критерии: чем больше скакун может обходиться без сала-тем лучше.
        NF68
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:07
      Ну куда уж нам без украины, а то мало ли, люди о своей стране начнут задумываться, да не дай бог! Только за сегодня отдельные статьи про украинского волонтера, про порошенко, про тимошенко, а теперь вот нужно срочно обсудить какого цвета береты будут носить хохлы. Ну давайте, умники, жгите, сегодня ожидаю от вас еще пару-тройку статей про то, какие тупые украинцы и как там все плохо.
      Гаргантюа
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:11
        сегодня ожидаю от вас еще пару-тройку статей про то, какие тупые украинцы и как там все плохо.


        воен, напиши статью как на украине все хорошо, а в России все плохо, что ты все ждешь сидишь. Ждуны *матное словечко*

        давай уже начинай вещать как в России плохо жидь и что пора шатать баррикады
        Или ты тоже ждешь, когда кто-то позовет тебя стены Кремля ломать?
        А что ты ждешь? А что не идешь? Других вперед пропустишь?

        Ну пиши про пенсии уже, что ты. Лей давай слезы, тема то как раз об этом

        Только от вас в комментариях, подобных, тошнит уже.

        Напиши статью для определенной публики на этом сайте - и там плюсуйте друг друга и совершайте революцию. Обсасывайте тему о нерадивом правительстве и о том, как вы там комментаторы лучше подготовлены к гос.управлению нежели чиновничья братия вся

        только в другие темы не ходи, пожалуйста. Кушать не могу читая таких персонажей

        Слёзное ВО, а не ВО вовсе.

        Тут если ввести регистрацию по военному билету - половина клоунов исчезнет. Не все конечно, но станет кратно меньше.

        Помню тут был актер широков фамилия по-моему, стонал о плохом государстве и необустроенности, а сам кичился в соседней ветке о том что он налогов никогда не платил и что ему МВД не нужно, он сам себе и дочери своей безопасность обеспечивает

        В общем тут такого хватает.

        консерватор
        1. Squelcher (Максим) Сегодня, 15:39
          Спасибо, Александр не убавить ни прибавить!
          Squelcher
        2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:49
          Ну если тебя от реальности тошнит, то беги в больницу, а то мало ли, команда чубайса лишится своего активного сторонника. А как тебе хочется все время жить в розовом мире киселева и соловьева, но злые сограждане не дают? Хочешь бесплатный совет? Ты попробуй не выходить на улицу, не заходить на ВО, а все время смотреть киселева, глядишь и тошнить перестанет wink
          Гаргантюа
      2. Комментарий был удален.
    3. MPN (Павел) Сегодня, 15:08
      Пусть переходят на шляпы или на еврейскую кипу.... wink
      MPN
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:29
        Цитата: MPN
        шляпы или




        Та - Да -Нь!!!! laughing lol smile

        ... Господи прости меня.
        Ванёк
    4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 15:36
      Цитата: Bacha
      Если в заднице ветка - спецназовец!

      Рожа в грязи,в заду ветка.Это к нам ползёт разведка! drinks
      Фил77
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:04
    Да как то их проблемы...тем более абсурд. На бы с них пример не взять...А то Россия , как маленький ребенок, уже около 30 лет, подбирает с земли всякую дрянь и в рот тащит...
    parusnik
  3. Комментарий был удален.
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 15:08
    Вообще, берет - вещь на повседневку не шибко удобная, козырька нет, делается из шерсти. Кепка матерчатая намного удобнее.
    Altona
  5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:24
    "По сути, по глазам, а не по форме и шевронам..." (С)
    Керенский
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:26
    Зачем береты..Петеньке надо было их ещё и по цвету берцев поделить..А остальным выдали бы белые тапки в чёрную крапину и все бы успокоились..
    Злой 55
  7. Langf (Андрей ) Сегодня, 15:36
    Что там разбираться, всё просто: если берет на затылке – украинский связист, если на лбу – украинский морпех, если берет голубой и набекрень, то Одесса стала частью Новороссии.
    Langf
  8. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 15:38
    Пусть уж все там в косынки цветочные одевают на головы laughing три цветка красных ,спецназ сухопутный,четыре синих в крапинку морской laughing ну а остальные пусть на свое усмотрение цветочки подбирают.
    Proton
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:44
    Для армии ЛДНР все свидомиты одинаковы
    Дормидонт
  10. Комментарий был удален.
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:48
    Гаргантюа (Панкрат)
    Ну давайте, умники, жгите, сегодня ожидаю от вас еще пару-тройку статей про то, какие тупые украинцы и как там все плохо
    Вижу, что тупые не только "украинцы"
    Дормидонт
  12. Ferdinant Сегодня, 16:04
    Зато денег заработают на этом.
    Ferdinant
  13. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 16:04
    Кастрюлю пусть носят. Вещь универсальная, подойдет всем.
    inkass_98
  14. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:17
    Фантазия хромает явно, у начальников ВСУ))) Они забыли про "горошек": вариантов, в сочетании цветов, масса!
    Каждому подразделению свой цвет))
    ...и толерантно, опять таки..
    Сибирский цирюльник
  15. Архонт (Алексей) Сегодня, 16:17
    ни о чем. у нас тоже самое - в бригаде морской пехоты береты носят все без исключения, и служащие разведроты, и роты связи,и минометной, и водолазной, и саперной, и даже перетянутые формой как гусеницы тетки из медпункта. так что это вполне нормальная практика.
    Архонт
    1. Архонт (Алексей) Сегодня, 16:22
      до 2011 еще надо было сдавать на берет, а после приказали, чтобы все одинаково выглядели и все береты одели. поначалу было разделение - "капля" или не "капля", но вскоре и это исчезло
      Архонт
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:26
        до 2011 еще надо было сдавать на берет, а после приказали, чтобы все одинаково выглядели и все береты одели. поначалу было разделение - "капля" или не "капля", но вскоре и это исчезло


        был беспорядок, навели порядок - привели к общему виду. В этом и смысла много. Так и быть должно.
        консерватор
  16. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 16:29
    Цитата: консерватор
    кто нибудь в курсе, на украине, есть аналог нашей "сдачи на краповый берет"

    В нашем морском спецназе и морской пехоте точно нет. Там свои приколы.
    22 dmdc
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:33
      Там свои приколы.


      вот надо статью об этом. Почитал бы с удовольствием.

      а то везде про пенсии, слезы и НДС
      консерватор
  17. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:40
    Вот, идёт себе какой-то киевлянин по улице и вдруг, видит, что ему на встречу движется военный в берете. А бедняга прохожий не может отличить кто же это там такой -- "морпех-связист" или "морпех-спецназовец"? Даже ума не приложу, что же теперь будет!
    А. Привалов
  18. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 16:55
    Надо проще,кастрюля алюминиевая на черепе-пехота, из нержавейки-мореман. А эмалированные только спецуре положено..
    АлеБорС
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