17:10 10 июля
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От Украины заразились? В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевской ленты

Кто-то очень хочет, чтобы в Белоруссии ввели административную ответственность за георгиевскую ленточку. Об ответственности просят авторы петиции, размещенной на белорусском сайте petitions.by.

От Украины заразились? В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевской ленты


Как заявляют авторы петиции, георгиевская ленточка представляет опасность для территориальной целостности Белоруссии, так как является "символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники". Кроме этого, авторы петиции утверждают, что георгиевская лента является "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма". В своем обращении к правительству республики Белоруссия они просят запретить изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения на всей территории Белоруссии.


Отмечается, что кроме запрета самой ленточки, авторы петиции просят определить предметы или объекты истории, на которые будущий запрет действовать не будет.

Напомним, что первыми ввели запрет на ношение и другие действия с георгиевской лентой на Украине. После принятия соответствующего закона, на территории Украины публичное использование, демонстрация или ношение карается штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.

Использованы фотографии: http://www.riakchr.ru/
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Комментарии 79

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 15:05
    Дежавю какое-то. Приписывают какие-то новые смыслы символу, которые в него никогда не вкладывались.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:12
      А ещё в Белоруссии на пенсию выходят в 65/62 года ... поговорить об этом не желаете? laughing
      НасРать
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:19
        Это их проблема.А ленточка-это наше общее.Впрочем петиция -это ничего не значит.У нас их собирают тоже...в мусорное ведро.
        Цитата: НасРать
        А ещё в Белоруссии на пенсию выходят в 65/62 года ... поговорить об этом не желаете? laughing
        210окв
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:21
          Хе-хе... эту проблему на них обкатали и Вам преподнесли... так что, это не их проблема, а как выясняется - общая...государство то союзное! wink очень много чего обкатали в Белоруссии и затем вводили у нас...скажем то же единое окно...
          НасРать
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:38
            Да подождите...Вот придет осень и усилиями кремлёвских пропагандистов все недовольные в очередь выстроятся выразить всеобщий одобрямс..Кстати,вна срок выхода на пенсию не повысили..Проблема там только с повышением страхового стажа.Я имею в виду Украину,не Белоруссию.
            Цитата: НасРать
            Хе-хе... эту проблему на них обкатали и Вам преподнесли... так что, это не их проблема, а как выясняется - общая...государство то союзное! wink очень много чего обкатали в Белоруссии и затем вводили у нас...скажем то же единое окно...
            210окв
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:42
              Сайт стал как помойка, все подряд сюда тащат и никто ничего не перепроверяет. Или нарочно делается, чтобы мы здесь перегрызлись.
              maxim947
              1. Архонт (Алексей) Сегодня, 16:31
                качество ушло в количество. возможно, не хватает рейтинга статей.
                Архонт
            2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:42
              Без пропагандистов повысят... laughing Как в Белоруссии, там вообще назначили дату и повысили, а кто не согласен - пообщается с КГБ... Вова ещё мягко с народом, надо как Батька... коммунисты в Батьке души не чаят..
              НасРать
          2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:23
            Цитата: НасРать
            ...... очень много чего обкатали в Белоруссии и затем вводили у нас......

            Хотите сказать , что в России отменят Георгиевскую ленточку ??? Вот зачем всё валить в одну кучу - и символ Победы , и пенсионный возраст ??
            DMB_95
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:31
              .
              Цитата: DMB_95
              Цитата: НасРать
              ...... очень много чего обкатали в Белоруссии и затем вводили у нас......

              Хотите сказать , что в России отменят Георгиевскую ленточку ???


              Шта? fool
              НасРать
              1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:34
                Цитата: НасРать
                .
                Шта? fool

                О символе Победы статья , а не о пенсиях .
                DMB_95
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:37
                  Статья глупая.. любите обсуждать глупости? Мне уже надоело...
                  НасРать
        2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 16:09
          Очень хорошо: можно будет точно установить, чем стала Беларусь!
          А то союзником прикидывалась...........
          виктор н
        3. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:28
          Цитата: 210окв
          .Впрочем петиция -это ничего не значит.У нас их собирают тоже...в мусорное ведро.

          Большинству этих петиций там самое место .
          DMB_95
      2. Тралл Сегодня, 15:20
        ВО, может, не будем разжигать? Это дешевая провокация, как-бы...

        Расходимся.
        Тралл
        1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 15:24
          Цитата: Тралл
          Расходимся.

          «На "разойтись" я, кстати, сразу согласился
          И разошёлся, ух - расходился...» (Высоцкий)
          А как разойдёмся, мало не покажется.
          Рагнар лодброк
        2. Kalmar Сегодня, 15:44
          Это дешевая провокация, как-бы...

          А что приведенный скрин доказывает? Это интернет, любой сайт можно физически развернуть где угодно.

          Другое дело, что сам по себе факт существования петиции пока ни о чем не говорит: мало ли неадекватов на том же roi.ru публикуется?
          Kalmar
        3. Zubr Сегодня, 16:05
          hi
          Сразу так и подумал..А ведь народ купился на провокацию.
          Zubr
        4. Злой543 Сегодня, 16:45
          Цитата: Тралл
          ВО, может, не будем разжигать? Это дешевая провокация, как-бы...

          Расходимся.



          Пора беллорусам вернуть город Вильно в родную гавань, так сказать. Чтоб фигню разную от их имени не писали angry
          Злой543
    2. ученый Сегодня, 15:13
      В психологической войне русофобы из ЦРУ не стесняются в мерзости средств достижения целей. Находят уязвимые звенья в отношениях с Россией и начинают их расшатывать через соц.сети и СМИ. Одно радует, что схемы цветных революций везде повторяются, воображения у них как у макак. И все это повторяется несмотря на соглашения в рамках ОДКБ по противодействию искажению истории ВОВ.
      ученый
    3. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:15
      Ну если учесть, что петиция создана 8 дней назад и ее поддержали 477 человек, можно было бы не писать об этом новость. Это 0,05% или около того от всего населения.
      Muvka
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:16
        Дэк, на негатив больше народу заходит.. wink К вечеру, Белоруссию наши комрады объявят врагом!!! wassat
        НасРать
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:21
        На руководство Белоруссии оказывается давление со всех сторон.Впрочем мелочи раздуваются до планетарных масштабов.
        Цитата: Muvka
        Ну если учесть, что петиция создана 8 дней назад и ее поддержали 477 человек, можно было бы не писать об этом новость. Это 0,05% или около того от всего населения.
        210окв
        1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 16:18
          "Георгиевская лента" - это не мелочь, это СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
          А с символом такого уровня шутить и проводить иные манипуляции (вроде замены/подмены) категорически недопустимо! Необходимо наказывать!
          виктор н
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:45
            Мелочь,причем гадкая-это как раз эта петиция..
            Цитата: виктор н
            "Георгиевская лента" - это не мелочь, это СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
            А с символом такого уровня шутить и проводить иные манипуляции (вроде замены/подмены) категорически недопустимо! Необходимо наказывать!
            210окв
      3. krops777 (Алексей) Сегодня, 15:28
        От Украины заразились? В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевской ленты


        В Белоруссии всеми правдами и не правдами пытаются развязать русофобскую войну, для достижения цели все средства хороши.
        На западе оперативно улавливают перемены настроения Лукашенко.
        krops777
      4. лесовозник (игорь) Сегодня, 15:52
        Эт похоже из урины пакостят
        лесовозник
    4. herruvim (Эпитет богов Юпитера и Марса) Сегодня, 16:15
      Ведется война за умы людей,чтобы рассорить единокровные народы,а этой петицией можно смело вытереть анус,так как для её подачи требуется всего лишь 700 подписей и это из 9 млн.республики Беларусь. 700 это даже меньше статистической погрешности.Пока нашлось 522 "редиски"(не хороший человек)
      herruvim
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:08
    провокация!!! не поддавайтесь... yes
    Masya Masya
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:12
      Цитата: Masya Masya
      провокация!!! не поддавайтесь... yes

      Ну это еще и возможность пополнения бюджета...
      демонстрация или ношение карается штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен
      wink
      MPN
  3. exalibor (Александр) Сегодня, 15:11
    вот уж петиция аж целых 474 человека подписавшихся... ребятушки... в России найдется побольше людей которые подпишут такую же петицию только на территории РФ... так что не надо делать дурацких выводов...
    тем более посмотрите принадлежность сайта и вам все станет ясным
    omain Name: petitions.by
    Registrar: Open Contact, Ltd
    Org: VsI Smulkaus verslo dirbtuve
    Country: LT
    Address: 01108, VILNIUS, J. Savickio g. 4
    Phone: +370 61928159
    Email: HIDDEN! Details are available at http://www.cctld.by/whois/
    Name Server: ns1.bdm.microsoftonline.com
    Name Server: ns2.bdm.microsoftonline.com
    Name Server: ns3.bdm.microsoftonline.com
    Name Server: ns4.bdm.microsoftonline.com
    Updated Date: 2018-06-28
    Creation Date: 2015-06-18
    Expiration Date: 2019-06-18
    exalibor
    1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:19
      Вот именно! Если заголовок статьи достаточно корректный, то первая её фраза (в лучших традициях желтухи) ничего общего с реалиями не имеет.
      sxfRipper
    2. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:20
      тем более посмотрите принадлежность сайта и вам все станет ясным

      нечего там делать на этом ресурсе.... Я даже туда заходить не буду, что бы не поднимать посещаемость. Ушлепки зондируют общественное мнение.
      КОТ БАЮН
      1. vvvjak (Владимир) Сегодня, 15:44
        Я тоже не пойму зачем разный, извините, "высер" разносить по всему интернету.
        vvvjak
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:12
    Ну вот, говно и в Белоруссии всплыло.
    Egorovich
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:16
      love
      Цитата: Egorovich
      Ну вот, говно и в Белоруссии всплыло.

      ой, да ладно... у нас своего мало плавает?
      Masya Masya
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:24
        Каждый по своему с ума сходит, но бороться с Георгиевской лентой, это fool . Де.бил.изм мозга и он заразен. Передается имбецилам воздушным путем.
        Egorovich
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:45
          Согласна полностью!!! но как говорится... в семье не без урода...
          Masya Masya
    2. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:18
      говно и в Белоруссии всплыло

      Ну а как же без него? Оно ж не тонет. Его везде хватает и воняет в последнее время одинаково....
      КОТ БАЮН
    3. brodyaga Сегодня, 15:19
      Не в Белоруссии а в Вильнюсе. hi
      brodyaga
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 15:31
        Это нам на разогрев подкинули инфу, вечером будет что-то поинтереснее request
        Неплохой
      2. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 16:58
        Всплыло в Вильнюсе, а на ВО принялись его радостно размазывать. Столько интересного о себе узнаешь!
        g_ae
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:13
    Майдан головного мозга - смертельно опасное заразное заболевание. Я всегда это утверждал. wassat
    Горный стрелок
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:15
    Представляют опасность халявные газ и нефть.....
    Бацька зажрался..Становится похожим на Януковича,два стула зад давят...
    Каждый четвёртый белорус уничтожен,забыл!?
    HAM
  7. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:18
    Кроме этого, авторы петиции утверждают, что георгиевская лента является "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма"

    Живу здесь и первый раз слышу об этой бредятине. Возможно эти звездорасы (понятно какие и понятно кем проплаченные) и замутили нечто подобное. Но даже на этот сайт заходить не собираюсь, что бы не увеличивать посещаемость этого галимого ресурса. У нас бОльшая половина авто ездит с георгиевскими (как по мне, то гвардейскими) лентами.
    На этих ушлепков есть специально обученные люди.Так что не имеет смысла беспокоится. Их всех уже посчитали.
    А сделано это с одной целью - проверить общественный настрой. Зондируют почву, звездорасы....
    КОТ БАЮН
  8. naidas (naidas) Сегодня, 15:19
    интересно георгиевская ленточка представляет угрозу экономике Белоруссии?
    naidas
  9. Правовед Сегодня, 15:21
    В Белоруссии ничего не началось.
    Правовед
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:22
    Цитата: НасРать
    А ещё в Белоруссии на пенсию выходят в 65/62 года ... поговорить об этом не желаете?

    -------------------------------
    И что? В Белоруссии есть нефть и газ, которые они могут продавать за рубеж? Может об этом поговорим?
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:28
      Очевидно в Белоруссии есть флот, армия и космическая группировка которые защищают Россию и не только - может об этом поговорим? А ещё есть труднодоступные территории Арктики и Дальнего востока и тыс. км дорог? tongue И очевидно, Это Белоруссия дает кредиты России для содержания своего хозяйства... negative Так что там насчет нефти и газа? А?
      И кстати, Белоруссия продает топливо за границу - мы им нефть поставляем, а они производные из нефти - в ту же Украину , спросите кто в дураках?
      НасРать
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:34
        Мы Белоруссии нефть поставляем, а она производит и выращивает для нас: ананасы, манго, бананы, хамон, омаров, устриц и прочие райские штучки - Батёк могёт.
        Вадим237
      2. Леший1975 Сегодня, 16:54
        Цитата: НасРать
        Очевидно в Белоруссии есть флот, армия и космическая группировка которые защищают Россию и не только - может об этом поговорим? А ещё есть труднодоступные территории Арктики и Дальнего востока и тыс. км дорог? tongue И очевидно, Это Белоруссия дает кредиты России для содержания своего хозяйства... negative Так что там насчет нефти и газа? А?
        И кстати, Белоруссия продает топливо за границу - мы им нефть поставляем, а они производные из нефти - в ту же Украину , спросите кто в дураках?

        "спросите кто в дураках?" Хватит уже этих сказок, что мы всех "кормим". Я их и в 90-е не слушал. Спасибо наверное таким как Вы. Уже и Украину не "кормим", и РБ не "кормим", и "Грузию" и остальных не "кормим". Продолжайте, будьте последовательны. Давайте не будем "кормить" Кавказ, Татарстан, кого еще? Хотя Татарстан придется, по Вашей логике, там нефть есть, а вот мою Воронежскую обл. не жалко и списать. Нефти то у нас нет, а деньги нужны. А по поводу "труднодоступные территории Арктики и Дальнего востока". Пока была большая страна, так и территории эти осваивала. А уменьшилась, так и с Севера стала уходить. Фото полузаброшенных не то что поселков, городов с многоэтажками выложить? Или так, на слово поверите? Ах да, про РБ забыл: Сальдо торгового баланса России с Беларусью в 2017 году сложилось положительное в размере 6 656 264 582 долл. США. По сравнению с 2016 годом положительное сальдо увеличилось на 43,32% (2 011 903 043 долл. США). Мы сами, как последние , отдали свое население и рынки сбыта нашим даже не конкурентам, а кое-кому похуже. Вот теперь и спросите себя, кто в дураках. Если думать еще не разучились. Аналитик, блин. С такими как Вы, только Москва внутри МКАДа да трубопроводы останутся. Но не надолго, "партнеры" в этом случае быстро отберут.
        Леший1975
    2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 16:26
      Как-то не так Белоруссия отделялась, что осталась без нефти и газа. Но ведь САМА отделялась. Е если не сама, против желания, то ведь до сих пор не ВОССОЕДИНИЛАСЬ,
      виктор н
  11. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 15:22
    Белорусские либерасты из Вильнюса гадят...
    Андрей ВОВ
  12. askort154 (Александр) Сегодня, 15:23
    Сейчас много грабель валяется на обочине России. Россия на своих плясала десяток лет. Умный учится на чужих ошибках, глупый на своих. Каждому своё,
    askort154
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:24
    Давно писал: майданизм головного мозга , передается воздушно-капельным путем...
    parusnik
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:38
      С помощью таких статей как "Экономика России вот вот рухнет" "Новая пенсионная реформа -пенсионеры не доживут" - производит заражение майданизмом головного мозга, намного быстрее и эффективней.
      Вадим237
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:53
        Ну ,дай бог, что бы не рухнула экономика и пенсионеры дожили... drinks За экономику, что бы стояла drinks За пенсионеров, что бы дожили.. drinks За правительство и президента drinks За олигархов... drinks За нас..!..А такие, проамериканские, либерастические статьи, наверное надо запретить, неча народ баламутить...А то вдруг майдан случится, и вместо серых, черные к власти придут, как на Украине...Тогда все быстрее пойдет и десоветизация и пенсионная реформа и экономика в разы вырастет...Да кстати, майданизмом еще в 1991 заболели, болезнь до сих пор не проходит к сожалению...
        parusnik
  14. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:30
    И у нас всяких наваленых,собачкиных,макаревичей и т.п хватает!
    viktor.
  15. weksha50 (Георгий) Сегодня, 15:40
    " георгиевская ленточка представляет опасность для территориальной целостности Белоруссии, так как является "символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники""...

    Это ж надо... Тут зараза не только от Украины идет, но и от ВеликоНаглии и США.... Вирус, влекущий размягчение мозга...
    weksha50
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:43
    Нэзалэнасць и самостийнасць - обратная сторона русофобии
    Дормидонт
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 15:44
    Цитата: НасРать
    Очевидно в Белоруссии есть флот, армия и космическая группировка которые защищают Россию и не только - может об этом поговорим? А ещё есть труднодоступные территории Арктики и Дальнего востока и тыс. км дорог?

    ----------------------------------
    Конечно, это все так дорого обходится, если учесть, что наша армия лишь призрачная тень советской армии. И конечно в Белоруссии есть дерипаски, миллеры, сечины и прочие социальные паразиты, приватизировавшие все и даже государство. В Белоруссии конечно есть убыточные проекты типа Газпромовских, ну и много еще чего, включая неэффективные госзакупки.
    И кстати, Белоруссия продает топливо за границу - мы им нефть поставляем, а они производные из нефти - в ту же Украину , спросите кто в дураках?
    -------------------------------
    Конечно Россия, если она продает сырье, а не продукт с высокой добавленной стоимостью. Да еще для этих продуктов с добавленной стоимостью повышает НДС, в чем нет абсолютно никакой необходимости.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:48
      Цитата: Altona
      Цитата: НасРать
      Очевидно в Белоруссии есть флот, армия и космическая группировка которые защищают Россию и не только - может об этом поговорим? А ещё есть труднодоступные территории Арктики и Дальнего востока и тыс. км дорог?

      ----------------------------------
      Конечно, это все так дорого обходится, если учесть, что наша армия лишь призрачная тень советской армии. И конечно в Белоруссии есть дерипаски, миллеры, сечины и прочие социальные паразиты, приватизировавшие все и даже государство.

      Представляете - есть дирепаски и прочие... ЕСТЬ !!! и если бы не поддержка "коррумпированной" России - то Белоруссия давно бы разорилась с Батькой..
      И по поводу тени от Советской армии - так ведь и люди стали немного жить лучше, тут либо 5 млн. армия, либо люди богаче... Вам нужна армия в 5 млн. человек - вы ее прокормите? Нет, только разорите страну и народ - что подтверждает история!
      Научитесь пользоваться сайтом - а то больше вам не отвечу!
      НасРать
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:41
        В таком случае, прорыв в светлое будущее у Белоруссии произошёл бы, за счёт мощного стратегического потенциала - картошки.
        Вадим237
  18. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:47
    Подписи сотни, каких то упырей, объявили петицией!... laughing
    Думаю, не стоит обращать внимание..)
    Сибирский цирюльник
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:45
      Статью можно было назвать - "Пациенты белорусского дурдома № 12, собирают петицию о запрете георгиевской ленточки".
      Вадим237
  19. Жаждущий ветра (Валерий) Сегодня, 15:54
    Георгиевских лент не почитаю, а вот за гвардейскую стоять буду до последнего.
    Жаждущий ветра
  20. Гардамир Сегодня, 16:02
    Да пофик! Почему я должен забывать Красную Звезду, Красное Знамя и молиться на романовские полоски. Может опять обижу модераторов, только почему полоски выше Красной Звезды? Предавая память отцов и дедов, на что вы молитесь?
    Гардамир
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 16:36
      Так это только Вы противопоставляете......А "полоски" не романовсие, а гвардейские и георгиевские - не забидьте!
      виктор н
      1. Гардамир Сегодня, 16:45
        только Вы противопоставляете
        Нееет не я. Красную Звезду как орден отменили сразу же, как только в рынок вляпались. А в 2014 году уже начали всяко-разно извращаться. Полоски начали возрождать лет десять, ну а поднялось всё это опять же когда Крым занашили. Кстати если как вы говорите, полоски и гвардейские и георгиевские. Давайте их называть гвардейскими. В ту войну, точно никаких георгиевских не было. Знаю одного Георгия. Жуков Георгий Константинович.
        Гардамир
  21. ASASHOKA Сегодня, 16:04
    Вот так, по-тихому продавливают фашики свои грязные идейки, их перепачканные руки всюду, где есть хоть чуть разума, чтоб разум этот загадить и раздавить, стереть... Мы же все (вроде же все грамотные люди, понимающие, на примерах наученные/обжегшиеся) сидим и наблюдаем за таким "выдающимся" действом упырей безропотно, будто так и нормальненько, так и чудненько. В советское время таких уродов брали за цугундер, кайло в руки и вперед пользу извлекать для государства, а сейчас - толерантность, мать ее ети... Доиграются наши толерантные...
    ASASHOKA
  22. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:13
    Как заявляют авторы петиции, георгиевская ленточка представляет опасность для территориальной целостности Белоруссии, так как является "символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники". Кроме этого, авторы петиции утверждают, что георгиевская лента является "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма
    Вот эта демагогия настоящих врагов России и ее последствия в действиях и приводят в итоге к крови и хаосу....
    Mimohod
  23. WIn1945 Сегодня, 16:15
    Что за дикая дичь? ВО ты куда скатываешься? после таких гононостатей как отмываться думаете..!? или никак..?
    WIn1945
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:31
      Согласен. Это дичь. Этих петиций пруд пруди всяких провакационных.
      Грибок
  24. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 16:25
    Такие же силы работают в Белоруссии как и на Украине...враг и внешний и внутренний, нашим службам на заметку...
    Alexey-74
  25. грау Сегодня, 16:26
    Цитата: WIn1945
    Что за дикая дичь? ВО ты куда скатываешься? после таких гононостатей как отмываться думаете..!? или никак..?

    Это вы куда скатываетесь
    грау
  26. HMR333 (Владимир) Сегодня, 16:35
    за подобные петиции стоило бы наказать это петиция приводит к меж национальной розни единого народа! они в обще безграмотные ! Георгиевская ленточка в честь Георгия была введена еще при царской России и относится ко всем ее жителям ! а тех провокаторов с петицией подобной стоили бы наказать и провести курс образовательный исторический! Либералами они себя называют от них только и слышно запретите то запретите это лишь бы нас рать людям в душу !
    HMR333
  27. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 16:45
    Из РБ. Посмотрел основные новостные сайты РБ, и основной оппозиционный - naviny.by.
    Информации об ленточках - ненашел Если бы на ВО не прочитал - так и не знал бы, что такой сайт в РБ есть.
    Стесняюсь спросить - а в РФ - сайты Собчак, Навального и прочих есть? А на них что пишут?.
    Лучше скажите - как обывателю РФ рассматривать, если белорусскую молочку - гоношат, а в сетевых магазинах, крышуемых из РФ продают сгущенку с "заменителем молочного жира".
    Почему мы должны оплачивать поставку самолетов СУ в Индонезию? С таким союзником - врагов не надо.
    Да и вообще это тема не ВО.
    Лучше бы обсудить, могут ли белорусские роботы, показанные на параде, навалять Т 14?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  28. Опер (Игорь) Сегодня, 16:51
    А это все совершенно нормально в соответствии той дорожке по которой идет Белоруссия давно! И безусловно Георгиевская лента представляет для самостийности опасность! Это ведь символ нашего единства, как не смотри! Я вот хочу сказать нашим белорусским друзьям-может хватит сидеть на мягком месте ровно каждый раз с каждым самостийным закидоном уверяя всех-все хорошо прекрасная маркиза! Украина не учит ничему?!
    Опер
  29. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:06
    Все ясно. пригрели змею на груди. Пора проводить референдум при помощи вежливых людей. Уверен есть области которые хотят быть с Россией
    Семен1972
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