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От Украины заразились? В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевской ленты
Кто-то очень хочет, чтобы в Белоруссии ввели административную ответственность за георгиевскую ленточку. Об ответственности просят авторы петиции, размещенной на белорусском сайте petitions.by.
Как заявляют авторы петиции, георгиевская ленточка представляет опасность для территориальной целостности Белоруссии, так как является "символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники". Кроме этого, авторы петиции утверждают, что георгиевская лента является "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма". В своем обращении к правительству республики Белоруссия они просят запретить изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения на всей территории Белоруссии.
Отмечается, что кроме запрета самой ленточки, авторы петиции просят определить предметы или объекты истории, на которые будущий запрет действовать не будет.
Напомним, что первыми ввели запрет на ношение и другие действия с георгиевской лентой на Украине. После принятия соответствующего закона, на территории Украины публичное использование, демонстрация или ношение карается штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.
Как заявляют авторы петиции, георгиевская ленточка представляет опасность для территориальной целостности Белоруссии, так как является "символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники". Кроме этого, авторы петиции утверждают, что георгиевская лента является "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма". В своем обращении к правительству республики Белоруссия они просят запретить изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения на всей территории Белоруссии.
Отмечается, что кроме запрета самой ленточки, авторы петиции просят определить предметы или объекты истории, на которые будущий запрет действовать не будет.
Напомним, что первыми ввели запрет на ношение и другие действия с георгиевской лентой на Украине. После принятия соответствующего закона, на территории Украины публичное использование, демонстрация или ношение карается штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.
Использованы фотографии: http://www.riakchr.ru/
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