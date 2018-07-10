17:11 10 июля
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В Варшаве: А вдруг Путин убедит Трампа вывести войска США из Польши?

В Польше поднимается волна истерики по поводу вероятного исхода встречи президентов России и США в Хельсинки. Если после визита Трампа в Варшаву и его заявлений польские элиты были готовы носить американского президента на руках, то теперь риторика поменялась и ожидание стало «томительным». В чём же дело?

А дело в том, что в политической и политологической среде Польши опасаются того, что Владимир Путин сможет договориться с Трампом о выводе американского контингента с польской территории и из стран Балтии. Сегодня в одном из крупнейших изданий Польши, газете Rzeczpospolita, выходит материал, который посвящён именно этой теме.

В Варшаве: А вдруг Путин убедит Трампа вывести войска США из Польши?



В статье представлены рассуждения на предмет того, что произойдёт с польской безопасностью, если американский военный контингент действительно покинет территорию Польши. В материале рассматривается вариант углубления сотрудничества с соседней Германией. В частности, говорится о том, что если из Польши выйдут американские военнослужащие, то их место могли бы занять военнослужащие ФРГ.

Далее приводится заявление канцера Германии Ангелы Меркель, которая в ходе выступления объявила о необходимости предпринимать меры для «увеличения военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы». При этом добавляется, что это должно стать «ответом на ситуацию по Крыму и Донбассу».

В статье рассматривается и другой вариант с «заменой» американцев. В частности, разговор идёт о французском контингенте. Но тут же добавляется, что французы вряд ли пойдут на увеличение своего военного присутствия в Восточной Европе, так как задействованы во многих операциях по всему миру, включая Сирию.

Факт остаётся фактом: нынешние варшавские элиты воспринимают даже гипотетические договорённости Трампа и Путина как страшный сон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. мерцание (Николай) Сегодня, 15:48
    В Варшаве: А вдруг Путин убедит Трампа вывести войска США из Польши?
    Полякам ли беспокоиться ... капитулируют как всегда и все.
    мерцание
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:50
      Цитата: мерцание
      капитулируют как всегда и все.

      не привыкать... wink
      Masya Masya
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:00
      Цитата: мерцание
      Полякам ли беспокоиться ...

      Да не будет ВВП уговаривать Трампа на этот шаг, скорей Трамп скажет " Владимир вы не против будете если мы из Польши заберем свои войска?" А в ответ " Да Дональд, не стоит так жестоко к полякам относиться, это же не прикрытый расизм...бросать ребенка в лесу..." laughing
      MPN
      1. Vard Сегодня, 16:09
        По отдельности милые люди... Вишневая наливка у них хороша... Но как толпой соберутся... так прости Господи...
        Vard
      2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:49
        Цитата: MPN

        Да не будет ВВП уговаривать Трампа на этот шаг......

        Если и будут они о чём-то договариваться , то скорее об Украине и Сирии в первую очередь . Польская истерика мало беспокоит и Россию , и Штаты .
        DMB_95
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:50
    Как сказал классик
    Дормидонт
  3. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 15:51
    А зачем Трампу выводить контингент из Польши? Тем более, если об этом попросит Путин?..
    Джек О’Нилл
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:52
    если из Польши выйдут американские военнослужащие, то их место могли бы занять военнослужащие ФРГ.

    под кем бы не лежать, лишь бы лежать... wassat
    Masya Masya
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 15:57
    Вот она "панская гордость" - просить чужака, чтобы он защищал его жену от своего соседа. crying
    askort154
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:58
    Даже не зная о чем будут переговариваться Путин с Трампом, а уже обгадились сердешные. Слабы пшеки на расправу, как и всегда в своей "героической" истории.
    Egorovich
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:59
    А что, сдаваться уже разучились? Тренируйтесь, панове...
    Горный стрелок
  8. JonnyT Сегодня, 16:00
    Старые страхи - Путин с Трампом разделят Польшу, так как Германия нынче уже не та
    JonnyT
  9. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 16:01
    Да пусть будут, всё равно они в случае войны, вместе с Польшей на ноль помножатся. laughing
    Incvizitor
  10. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:08
    Частая смена половых партнеров, черевата приобретением постыдных болезней..
    Сибирский цирюльник
  11. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 16:12
    Тут недавно автор Виктор Каменев статью о Польше писал, мол развалятся скоро... Нам от этого не холодно ни жарко. Я как раз в мае был в Польше и на одной из улиц Варшавы прямо в витрине книжного магазина сфоткал актуальный бестеллер… Думаю перевод сможет сделать каждый...
    Вождь краснокожих
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:25
    Зря поляки волнуются...Никто не куда не уйдет...Продолжайте кормить американскую армию...
    parusnik
  13. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:30
    Кому в России нужна Польша? Польша, если уж на то пошло, уже давно известная как первая проститутка Европы и уже поэтому пачкаться об неё сейчас не сильно то кто захочет. Проще обойти Польшу стороной.
    NF68
  14. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 16:41
    Неужели они настолько неадекватны, что на полном серьезе думают, что кому-то нужны и кто-то их собирается завоевывать?
    случайный прохожий
  15. sxfRipper (Александр) Сегодня, 16:46
    рассматривается вариант углубления сотрудничества с соседней Германией. В частности, говорится о том, что если из Польши выйдут американские военнослужащие, то их место могли бы занять военнослужащие ФРГ.
    А если бы у бабушки были тестикулы, то была бы бабушка дедушкой.
    Далее приводится заявление канцлера Германии Ангелы Меркель
    Ваще-то - канцлерин))) И этой именно бабушке (чего нет - того нет и возраст подходящий) пора уже собирать чемоданы.
    sxfRipper
  16. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:49
    "В Варшаве: А вдруг Путин убедит Трампа вывести войска США из Польши?" Да не волнуйтесь вы - они просто обсудят делёж территории Польши после интервенции, на её территорию - и всё.
    Вадим237
  17. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:57
    Полякам не привыкать осуществлять хитрый митоз с переодичность один раз в 30-40 лет. Половина сразу откинется в Лондон по старой привычке, вторая половина будет спокойно жить у себя дома, пока какой-нибудь очередной тамошний судоверфист не призовет их на баррикады. И все повторится снова. Здесь впору вообще подумать о регулировании жизни подобных "организмов" в рамках природного биоразнообразия, разумеется.
    1536
  18. ЛМН (Максим) Сегодня, 17:02
    Хм..а как же их союз с Англией против России и Германии?О чём переживать казалось бы.. winked
    США уже имеют огромный долг и проблемы по всему миру.. lol
    Жду когда Англия затянет в эту игру Польшу))
    ЛМН
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