Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В Варшаве: А вдруг Путин убедит Трампа вывести войска США из Польши?
В Польше поднимается волна истерики по поводу вероятного исхода встречи президентов России и США в Хельсинки. Если после визита Трампа в Варшаву и его заявлений польские элиты были готовы носить американского президента на руках, то теперь риторика поменялась и ожидание стало «томительным». В чём же дело?
А дело в том, что в политической и политологической среде Польши опасаются того, что Владимир Путин сможет договориться с Трампом о выводе американского контингента с польской территории и из стран Балтии. Сегодня в одном из крупнейших изданий Польши, газете Rzeczpospolita, выходит материал, который посвящён именно этой теме.
В статье представлены рассуждения на предмет того, что произойдёт с польской безопасностью, если американский военный контингент действительно покинет территорию Польши. В материале рассматривается вариант углубления сотрудничества с соседней Германией. В частности, говорится о том, что если из Польши выйдут американские военнослужащие, то их место могли бы занять военнослужащие ФРГ.
Далее приводится заявление канцера Германии Ангелы Меркель, которая в ходе выступления объявила о необходимости предпринимать меры для «увеличения военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы». При этом добавляется, что это должно стать «ответом на ситуацию по Крыму и Донбассу».
В статье рассматривается и другой вариант с «заменой» американцев. В частности, разговор идёт о французском контингенте. Но тут же добавляется, что французы вряд ли пойдут на увеличение своего военного присутствия в Восточной Европе, так как задействованы во многих операциях по всему миру, включая Сирию.
Факт остаётся фактом: нынешние варшавские элиты воспринимают даже гипотетические договорённости Трампа и Путина как страшный сон.
А дело в том, что в политической и политологической среде Польши опасаются того, что Владимир Путин сможет договориться с Трампом о выводе американского контингента с польской территории и из стран Балтии. Сегодня в одном из крупнейших изданий Польши, газете Rzeczpospolita, выходит материал, который посвящён именно этой теме.
В статье представлены рассуждения на предмет того, что произойдёт с польской безопасностью, если американский военный контингент действительно покинет территорию Польши. В материале рассматривается вариант углубления сотрудничества с соседней Германией. В частности, говорится о том, что если из Польши выйдут американские военнослужащие, то их место могли бы занять военнослужащие ФРГ.
Далее приводится заявление канцера Германии Ангелы Меркель, которая в ходе выступления объявила о необходимости предпринимать меры для «увеличения военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы». При этом добавляется, что это должно стать «ответом на ситуацию по Крыму и Донбассу».
В статье рассматривается и другой вариант с «заменой» американцев. В частности, разговор идёт о французском контингенте. Но тут же добавляется, что французы вряд ли пойдут на увеличение своего военного присутствия в Восточной Европе, так как задействованы во многих операциях по всему миру, включая Сирию.
Факт остаётся фактом: нынешние варшавские элиты воспринимают даже гипотетические договорённости Трампа и Путина как страшный сон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти