Самое главное - название поменять. На Украине представили "новый" гранатомет

Украинские оружейники отчитались об очередном создании "отечественного вооружения". На этот раз на Украине "изобрели" станковый противотанковый гранатомет "Ланцея", сообщает "Украинский милитарный портал".Согласно информации, опубликованной украинским порталом, гранатомет был создан малоизвестной компанией "Рубин-2017", она же и будет его производить. Испытания проводились в Днепропетровской области в присутствии представителей Минобороны Украины, разработчиков гранатомета и научных сотрудников. Как заявляют разработчики, испытания признаны успешными.Также на портале указано, что созданный компанией "Рубин-2017" станковый гранатомет является точной копией советского станкового гранатомета СПГ-9 "Копье", который был принят на вооружение Советской армии в далеком 1963 году. Отмечается, что название "нового" украинского гранатомета "Ланцея" на древнеримском означает "Копье".СПГ-9 «Копье» - станковый противотанковый гранатомет калибра 73 мм, стреляющий с треноги. Разработан в Советском Союзе. В 1962 успешно прошел полигонно-войсковые испытания. В 1963 году был принят на вооружение Советской армии. Помимо России выпускается в Китае, Иране, Пакистане, Египте. Предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.Масса гранатомета СПГ-9 "Копье" с прицелом составляет 47,5 килограмм, а максимальная дальность стрельбы - 1300 метров противотанковой гранатой и 4500 метров - противопехотной. Бронепробиваемость - 300-400 миллиметров. Скорострельность - до 6 выстрелов в минуту. В гранатометный расчет входят четыре человека: командир, наводчик, заряжающий и подносчик.Кстати, 73-миллиметровое гладкоствольное орудие 2А28 "Гром", установленное на БМП-1 является доработанным для установки в башню СПГ-9.