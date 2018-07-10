17:10 10 июля
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Самое главное - название поменять. На Украине представили "новый" гранатомет

Украинские оружейники отчитались об очередном создании "отечественного вооружения". На этот раз на Украине "изобрели" станковый противотанковый гранатомет "Ланцея", сообщает "Украинский милитарный портал".

Самое главное - название поменять. На Украине представили "новый" гранатомет


Согласно информации, опубликованной украинским порталом, гранатомет был создан малоизвестной компанией "Рубин-2017", она же и будет его производить. Испытания проводились в Днепропетровской области в присутствии представителей Минобороны Украины, разработчиков гранатомета и научных сотрудников. Как заявляют разработчики, испытания признаны успешными.


Также на портале указано, что созданный компанией "Рубин-2017" станковый гранатомет является точной копией советского станкового гранатомета СПГ-9 "Копье", который был принят на вооружение Советской армии в далеком 1963 году. Отмечается, что название "нового" украинского гранатомета "Ланцея" на древнеримском означает "Копье".

СПГ-9 «Копье» - станковый противотанковый гранатомет калибра 73 мм, стреляющий с треноги. Разработан в Советском Союзе. В 1962 успешно прошел полигонно-войсковые испытания. В 1963 году был принят на вооружение Советской армии. Помимо России выпускается в Китае, Иране, Пакистане, Египте. Предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

Масса гранатомета СПГ-9 "Копье" с прицелом составляет 47,5 килограмм, а максимальная дальность стрельбы - 1300 метров противотанковой гранатой и 4500 метров - противопехотной. Бронепробиваемость - 300-400 миллиметров. Скорострельность - до 6 выстрелов в минуту. В гранатометный расчет входят четыре человека: командир, наводчик, заряжающий и подносчик.

Кстати, 73-миллиметровое гладкоствольное орудие 2А28 "Гром", установленное на БМП-1 является доработанным для установки в башню СПГ-9.

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Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 13

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:37
    А там всё «новое»!Но со старыми заплатками laughing
    Magic Archer
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:48
      дык они скоро и калаш изобретут .
      просто экспл
      1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:01
        Завидуйте молча. На диване , да
        abvgdeika
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:02
      Видать услышали меня "боги", вот и еще одну новость про украину выдали. Консерватор теперь совсем аппетит потеряет laughing Ну ничего, просмотр вечерних новостей по киселев тв вернет ему силу и бодрость lol Но норма еще не выполнена. Для выполнения минимальной нормы нужна еще одна статейка про то, какие хохлы все глупые и как там все плохо. Вперед, господа ученики геббельса, сечин и ко. верят в вас!
      Гаргантюа
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:39
    а, что сразу не "панацея" обозвать? креативненько так... wink
    Masya Masya
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:07
      Так так ....
      abvgdeika
  3. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 16:45
    Минамиты уже производят, результат известен. Вот теперь "Ланцея". Ну что-ж, время покажет, что это за "Ланцея".
    OrcSWAT
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:07
      Дожить бы !!!!
      abvgdeika
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:47
    Приходилось стрелять. Нравился, Граната идет с ускорением, как луч бластера.
    Украина в своем формате. Наладили производство копии... Перемога. Тьфу, читать стыдно...
    Горный стрелок
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:53
      Скорее всего нет никакого производства. Со склада вытащили, ржавчину соскоблили да покрасили.
      гранатомет был создан малоизвестной компанией "Рубин-2017"
      Или у них так любой кузнец Вакула может стволы клепать?
      sabakina
  5. ASASHOKA Сегодня, 16:50
    Позорище! Неужто такие балбесы все на незалежной? Горько и смешно.
    ASASHOKA
    1. Комментарий был удален.
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:51
    Что бы ихняя "Ланцея" также замечательно "стреляла" как и "Молот".
    Вадим237
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:03
      С дивана прямой наводкой
      abvgdeika
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 16:56
    Прохресс иде билшими темпами, громадяне. Новийша техника сыплется як з куля. Перемога за перемогой. Вже гранатомёт розробили. laughing laughing
    Altona
    1. Комментарий был удален.
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