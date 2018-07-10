19:13 10 июля
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Минтруд: Проект пенсионной реформы поддержали уже в 61 регионе России

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сегодня объявил о поддержке пенсионной реформы «большинством регионов». По словам Топилина, проект изменения пенсионного законодательства поддержали на данный момент в 61 регионе страны (из 85). Кто конкретно поддержал?

Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.

Пресс-служба Минтрудсоцразвития:
Цифра растёт фактически каждый день, это живой процесс. Например, сегодня поступил отзыв законодательного собрания Приморского края.





По словам министра, процесс идёт даже с опережением сроков.

В этой связи возникает вопрос, хватит ли у так называемых народных избранников хотя бы в одном регионе страны смелости высказаться против предложенного правительством варианта пенсионной реформы? Напомним, что вся суть реформы сводится к повышению пенсионного возраста на 5 и 8 лет для мужского и женского населения соответственно. Такой приём не готовы считать действенной реформой многие экономисты, называя его лишь временной мерой.

Датой окончания «обсуждения» законопроекта в регионах объявлено 17 июля.

На этом фоне обратило на себя очередное резонансное заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой. Чиновница объявила, что «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет.

Скворцову цитирует РИА Новости:
Биологически такая возможность есть, если человек сам или обстоятельства не укорачивают жизнь.


Видимо, это должно как-то оправдывать озвученные планы по повышению возраста выхода на пенсию. Не дожил до 120-ти – сам виноват.

Использованы фотографии: https://rosmintrud.ru/pensions/razvitie/291
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Комментарии 146

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  1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 17:04
    Лицемеры. А Путин загадочно молчит.
    сергей32
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:06
      Плевать что повысят возраст, главное на украине все плохо. Да, консерватор?. А Консерватора жалко, у него и так аппетит пропал из-за того, что люди хотят дожить до пенсии и даже осмеливаются высказывать об этом. То ли дело у Киселева по геббельс тв, там пенсионеры вовсю на тренажерах занимаются и по деревьям лазают.
      Гаргантюа
      1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 17:09
        Цитата: сергей32
        Лицемеры. А Путин загадочно молчит.

        28 июля надо выйти погромче объяснить, может заговорит?! А то совсем не смешно уже!
        GELEZNII_KAPUT
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:11
          Я догадываюсь какие ресурсы гос. машины заговорят...
          А вообще сейчас красивый шаг есть. И тут выходит на арену Президент и валит зверя(НДС повышают ненамного, пенс.возраст повышают на пару лет) . Все довольны, занавес.
          Shahno
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:28
            Проект пенсионной реформы поддержали уже в 61 регионе России
            Да ну на хрен.... belay
            MPN
            1. татарин 174 Сегодня, 17:34
              Проект пенсионной реформы конечно же чиновники поддержат, даже-даже ни грамма нет сомнений((( Ведь они на "предложения" руководства ничего кроме "одобрямс" никогда и низачто не ответят. Вот народ, что скажет, ежели вдруг референдум? Вот только этот референдум опять будут эти-же чиновники проводить и голоса считать тоже они будут. Так что, кто ещё не на пенсии ещё, готовьтесь к нескольким годам и без работы и без пенсии...
              татарин 174
              1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:40
                Один вопрос, вы реально верите в возможность проведения референдума по вопросу, который не поддерживает ни один нормальный человек в нашей стране?
                Гаргантюа
                1. татарин 174 Сегодня, 17:49
                  Не совсем правильно вы вопрос поставили. Провести референдум - это одно и это возможно, а подсчитать ответы полученные на референдуме - это другое.
                  татарин 174
                  1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:52
                    Да, я это и имел в виду.
                    Гаргантюа
                    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 18:36
                      Уважаемые! Если кто запамятовал, то, Госдум(р)а еще в 2008 приняла поправки к закону "О референдуме", запрещающие выносить на всенародное голосование вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов власти, что, по факту, означает фактический запрет на плебисциты в России.

                      Основной враг народа он внутри страны, в самых верхах власти.
                      Pax tecum
                  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:45
                    Ильдар hi Давайте вспомним референдум по СССР...75%высказались за сохранение государства...Но власть,точнее иуд,это совсем не интересовало.
                    Цитата: татарин 174
                    Не совсем правильно вы вопрос поставили. Провести референдум - это одно и это возможно, а подсчитать ответы полученные на референдуме - это другое.
                    210окв
                    1. татарин 174 Сегодня, 19:08
                      Да, Дмитрий, так и было...
                      татарин 174
              2. Logall (Александр) Сегодня, 17:41
                Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.
                Т.е. ЕдРо! Если кто не поддерживает, то партбилет на стол... - старый, действенный способ давления на карьеристов...
                Logall
              3. MPN (Павел) Сегодня, 17:42
                Из за этого заявления складывается впечатление, что я живу в стране в которой суицид превращен в культ. заберите меня в Гималаи.....
                MPN
                1. Logall (Александр) Сегодня, 17:44
                  Павел, не нужно в Гималаи! Нужно бороться здесь и сейчас! Или они доберутся и до Гималаев...
                  Logall
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 17:47
                    Саша hi Как бороться если уже тебе сказали, что ты проиграл, что в отличии от тебя все уже согласны? angry
                    MPN
                    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:50
                      Вот и нужно воочию показать, что кроме "согласных" есть ещё ЛЮДИ, которым пенсия нужна. И их (нас) подовляющее большинство.
                      Ну или сдаться, что не по мне...
                      Logall
                      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:53
                        Саш я не всепропальщик... и меня зажать трудно, у меня пенсия военная есть, не справедливость и наглость с которой к нам относятся просто убивает...
                        MPN
                      2. MPN (Павел) Сегодня, 17:59
                        По моему и президенту и правительству (с их информированностью) и так ясно, что вся страна против, но пихают же силком не жованое в глотку родному народу запихивают, не голодайте , мы ради вас себя не жалеем... am
                        MPN
                      3. Zubr Сегодня, 18:32
                        Поддерживаю вас абсолютно. И большая просьба к Владельцам ВО. Организуйте здесь опрос и сбор статистики, с последующей публикацией в первых полосах. А мы сделаем репост на свои страницы в соц. Сети дополнительно.. hi
                        Zubr
                    2. Logall (Александр) Сегодня, 18:04
                      Цитата: MPN
                      пихают же силком не жованое в глотку родному народу запихивают

                      Самое интересное то, что этими мерами они играют на руку "либерсам"... Прям толкают не окрепшие разумы им в объятия.
                      Logall
                    3. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 18:42
                      MPN
                      Как бороться если уже тебе сказали, что ты проиграл, что в отличии от тебя все уже согласны?

                      А, здесь, кроме отстрела членов культа ЕдРа, ничего уже и не поможет.
                      Власть в Росии качественно меняется только насильственным путем, или угрозой его применения. Иного История не знает.
                      Pax tecum
          2. Trek Сегодня, 17:48
            Цитата: Shahno
            Я догадываюсь какие ресурсы гос. машины заговорят...

            Вам бы уж в Израиле помолчать , везде затычки ..Ехидничаете здесь потирая руки.! Сами разберемся без вас...
            А реформу в России проведут все же ..Число работающих к пенсионром практически 1:1 .
            Экономика обвалится может и ей помогут и ждут этого (некоторые) ..Если кто хочет 90-х ,тогда протестуйте .
            И и немного юмора черного )))
            " Я раньше был уверен ,что до пенсии не доживу...
            А теперь , придется еще 5 лишних лет прожить "

            Так что спокойствие мужики , смуту всегда успеем устроить .. hi
            Trek
          3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:50
            Shahno, хотя Вы в беседах и оппонент. Но здесь скрипя сердцем соглашусь с Вами.
            Николай Петров
          4. ИванИванов Сегодня, 19:06
            Цитата: Shahno
            А вообще сейчас красивый шаг есть. И тут выходит на арену Президент и валит звер

            Да ну красиво, на договорняк смахивает
            ИванИванов
        2. SSR (Roman) Сегодня, 17:16
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Цитата: сергей32
          Лицемеры. А Путин загадочно молчит.

          28 июля надо выйти погромче объяснить, может заговорит?! А то совсем не смешно уже!

          Хорошо так, зачотно подобрали дату.

          Датой окончания «обсуждения» законопроекта в регионах объявлено 17 июля.

          Это "парламентарии" ЕдРа отчитываются о поддержке....
          Скоро сентябрь удоды. Удод, плохо пахнущая птица с хохолком.
          SSR
        3. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 17:27
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          28 июля надо выйти погромче объяснить, может заговорит?!

          Я пойду! и призываю всех неравнодушных, и тех кто не поддерживает КПРФ, просто скажите, что вы против.
          Анатоль Клим
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:32
            Куда вы пойдете? 28 июня уже прошло, собралось в городах миллиониках пару сотен человек и разошлись.
            Владыка Ситх
            1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 17:38
              Цитата: Владыка Ситх
              Куда вы пойдете? 28 июня уже прошло,

              Опечатка вышла Дружище, акция КПРФ будет проведена 28 ИЮЛЯ, пока идёт чемпионат по футболу, акции протеста власть запретила.
              Анатоль Клим
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:40
                Ну просто уже люди собирались. В Телеграм выкладывали фото с 7 городов. Никто не будет собираться бастовать, к тому же под флагами нынешних коммунистов-олигархов.
                Владыка Ситх
                1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 17:48
                  Цитата: Владыка Ситх
                  Никто не будет собираться бастовать, к тому же под флагами нынешних коммунистов-олигархов.

                  Ну и молчите в тряпочку, оправдывая себя, что не поддерживаете олигархов-коммунистов, может доживёте до 65 лет.
                  Анатоль Клим
                  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:52
                    Причем тут молчите в тряпочку?
                    Владыка Ситх
                    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 18:00
                      Цитата: Владыка Ситх
                      Причем тут молчите в тряпочку?

                      Россия переживает непростое время. Нарастает социально-экономический кризис. После 2014 года все основные показатели ушли в минус. Снизилось производство, упал жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за 4 года сократились на 12 процентов. За чертой даже искусственно заниженного прожиточного минимума проживают свыше 20 миллионов человек. Четверть населения не имеет средств для оплаты растущих услуг ЖКХ. Для десятков миллионов людей проблема купить лекарства, оплатить лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу… Огромная часть населения страны живёт в условиях настоящего социального бедствия, ещё больше россиян постоянно балансируют на его грани.
                      В 2005 году В.В. Путин заверял, что при нём решения об увеличении пенсионного возраста принято не будет. Ни слова о пенсионной реформе не говорили руководители партии «Единая Россия» перед парламентскими выборами 2016 года. Эта тема не поднималась и во время президентской кампании.
                      КПРФ выражает твёрдый и решительный протест преступной пенсионной реформе. Повышение пенсионного возраста позволит властям сэкономить по меньшей мере 1 триллион рублей — и ради этих денег в жертву приносятся интересы и даже жизни миллионов людей.
                      Поднимая порог выхода на пенсию, чиновники попросту отсекают от неё почти половину граждан старшего возраста. Напомним, что в России до 65 лет не доживают 43 процента мужчин, а до 63 лет — четверть женщин. Почти в половине субъектов Российской Федерации продолжительность жизни мужчин ниже нового пенсионного возраста. Это почти вся Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия. Поэтому ссылки властей на некий «мировой опыт» совершенно несостоятельны: нам предлагают брать пример со стран, где продолжительность жизни порой превышает 80 лет.
                      http://kprfrzn.ru/news/informatsiya-ck/presech-iz
                      devatelstvo-nad-narodom-obrashhenie-tsentralnogo-
                      komiteta-kprf
                      Анатоль Клим
                    2. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 18:33
                      Причем тут молчите в тряпочку?

                      У нас профсоюзы устроили протест в четверг днём! почему?, да потому что у нас что профсоюзы, давно уже не профсоюзы, а подмахивающие власти шараги в большинстве своём.
                      GELEZNII_KAPUT
            2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:44
              Цитата: Владыка Ситх
              Куда вы пойдете? 28 июня уже прошло,

              laughing Здравствуйте, Сергей. hi Ну, куда-нибудь пойдут... yes У вас-то Захарченко ещё не выступил с подобной инициативой? А то, ведь, у вас всё практически как у нас, по образу и подобию, так сказать.
              Paranoid50
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:48
                Приветствую, Александр. У нас не просто как у вас, а мы как область России. За исключением еще большей коррупции и всяких выкидонов, из-за чего потом прилетает с Москвы.
                Вот Прилепин спетлял, все равно у нас не был практически, приезжал и пил коньяк пару дней и снова уезжал на пару месяцев. Ниже видео он в студии.
                Владыка Ситх
            3. prapor55 (Александр) Сегодня, 17:47
              Позвольте с Вами не согласиться в Омске пытались расколоть митинг 1 июля по разным точкам ,но не прошло и навальнят особо никто не слушал, теперь осталось ждать единого дня голосования и смотреть на потуги ЕДРа.
              prapor55
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:53
                К моему глубокому сожалению, примут без проблем закон о пенсионной реформе без проблем.
                Владыка Ситх
              2. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 17:56
                Позвольте с Вами не согласиться в Омске пытались расколоть митинг 1 июля по разным точкам ,но не прошло и навальнят особо никто не слушал, теперь осталось ждать единого дня голосования и смотреть на потуги ЕДРа.

                У нас В Барнауле сделали просто, провели его в четверг днём!
                GELEZNII_KAPUT
            4. reservist (Алексей) Сегодня, 18:05
              Один из самых массовых за последние несколько лет протестных митингов прошёл сегодня в сквере имени Кирова в Астрахани. Митингующие, которых по нашим подсчётам было свыше двух тысяч человек, собрались в центре города, чтобы высказать своё недовольство пенсионной реформой



              punkt-a.info/news/glavnoe/dvukhtysyachnaya-tolpa-
              podderzhala-prizyv-lidera-astrakhanskikh-eserov-o
              tpravit-pravitelstvo-v-otsta
              похоже все футбол смотрят ...
              reservist
          2. Комментарий был удален.
        4. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 18:37
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Цитата: сергей32
          Лицемеры. А Путин загадочно молчит.

          28 июля надо выйти погромче объяснить, может заговорит?! А то совсем не смешно уже!

          хе-хе наивняк... все уже решено. в Белоруссии обкатано.. даже в более жестком режиме.. Недовольных не было, так в КГБ РБ сказали.. Это Володя демократию развел, а Коммунист белорусский поступил проще laughing Все примут. готовьтесь работать.. tongue
          НасРать
          1. ЯсенПень (ЯсенПень) Сегодня, 18:58
            Выживать без работы вы хотели сказать? Или всему народу ломануться на заработки в Первопристольно-Златоглавую?
            ЯсенПень
        5. solzh (Сергей) Сегодня, 18:56
          Я дико извиняюсь, видать спал, а что 28 июля будет и где?
          solzh
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 17:37
        Пенсионный фонд России: яхты, «Лексусы» и дачи на Кипре
        Руководители ПФР живут слишком кучеряво в то время, когда страна готовится к резкому повышению пенсионного возраста. Декларации о доходах руководителей Пенсионного фонда России за 2017 год появились очень не вовремя. Власть с экрана убеждает население в необходимости работать до гробовой доски, потому что иначе не хватит денег даже нынешним пенсионерам, а уж будущим - и подавно. Аргументы чудесные: министр здравоохранения говорит, что труд на старости лет продлевает жизнь, а министр труда утверждает, что теоретическая продолжительность жизни человека может достигать… 150 - 200 лет, и к этому надо стремиться Народ возмущен: ни одна тема не вызывала в обществе такого резонанса за последние двадцать лет, с августовского дефолта 1998 года, как предстоящее повышение пенсионного возраста. И тут - на тебе, такая подстава: эти самые декларации. Если их изучить, можно решить, что никакого дефицита бюджета в Пенсионном фонде как не было, так и нет. Уж слишком кучеряво руководители этого фонда живут.

        Читать далее: https://pikabu.ru/story/pensionnyiy_fond_rossii_y
        akhtyi_leksusyi_i_dachi_na_kipre_6018002
        mr.Vain
    2. Глядя Петрович Сегодня, 17:07
      Цитата: сергей32
      Лицемеры. А Путин загадочно молчит.

      А "Путин не причем" (с).
      Все постепенно начинает походить на СССР времен застоя - кругом "бурные и продолжительные аплодисменты".
      Мало берете по 120.
      Министр труда и соцзащиты РФ М. Топилин заявил, выступая 08.06.18 на празднике в Кремлёвском дворце по случаю Дня социального работника, что в человеческом организме могут быть ресурсы, чтобы жить до 150 и даже 200 лет:
      «Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет. Пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть».
      Глядя Петрович
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 17:13
        Минтруд: Проект пенсионной реформы поддержали уже в 61 регионе России

        И кто бы сомневался. Верю....почему-ж не верить....Это, как "честные" 76% на недавних выборах... laughing lol
        Улиточник N9
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:13
        Просто вы Киселев тв мало смотрите. Там пенсионеры сами не хотят выходить на пенсию, а вы про протесты тут.. Даешь пенсию в 100000 рублей в месяц в 90 лет!
        Гаргантюа
        1. 123456789 Сегодня, 18:24
          Цитата: Гаргантюа
          Даешь пенсию в 100000 рублей в месяц в 90 лет!

          Даешь 24-х часовой рабочий день! Выходные - к отпуску! Отпуск к пенсии! Пенсию посмертно!
          123456789
          1. 123456789 Сегодня, 18:26
            История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только сурово наказывает за незнание уроков.
            123456789
      3. reservist (Алексей) Сегодня, 18:46
        Цитата: Глядя Петрович
        ... кругом "бурные и продолжительные аплодисменты"
        reservist
    3. kuznec (Михаил) Сегодня, 17:20
      Особенно загадочна дата окончания обсуждения. Аккурат через день окончания ЧМ по футболу. Так же как и дата объявления обиралова - день в день начала. А ЕдРосы поддержат - ведь им, в конце концов, как раз за счёт бедняков нехилые пенсии-бонусы насыпятся.
      kuznec
    4. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:22
      Путин ваш рулевой
      abvgdeika
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 17:38
        кому рулевой в "светлое будущее", а кому указатель на кладбище...
        kepmor
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:55
          "А кому указатель на кладбище..." - Это уже ваша личная проблема.
          Вадим237
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:13
            Вадим, ну тебе то по блату, прямо в рай! wink
            sabakina
    5. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 17:46
      Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.

      Вот бы этих "подписальщиков" сократить под благовидными предлогами и поменять регионами, а на их место помоложе поставить ! Президентским указом ! И пусть потом устроятся на работу, до своей пенсии !
      Starover_Z
    6. ЯсенПень (ЯсенПень) Сегодня, 17:59
      Да, кто бы сомневался!
      Фельетон на злободневную тему. Рабы НЕМЫ, мы не рабы?!
      Реальная единичная история из жизни Омского капиталиста и наемного работника, который и поведал ее мне.
      Приходит как то наниматься специалист своего дела к очередному уже частному буржуину, соглашается от безнадеги на «белую» з/п в 13000 руб., подписывает Трудовой Договор, в котором благодетель капиталист обещает «премию», обговариваемую тут же, выдавать в конверте и «жмут они руки о достижении согласия». Договоренность, как вы понимаете, не афишировалась в ТД, что предприниматель выплачивает работнику «белую» зарплату (минималку) на банковскую карту, а «черную» в процентах от прибыли выдает в конверте наличными. С мелкобуржуазным работодателем не поспоришь, малых деток нужно кормить, ипотеку за квартиру нужно выплачивать в срок. Куда деваться «работнику-балде»? С перечислениями на карту оказалось все нормально, а вот с наличными в конверте – все время приходилось слышать: - «денег нет, но вы, работник, потерпите!», хотя работник своим высококвалифицированным трудом неуклонно повышал благосостояние капиталиста. Но, как Вы понимаете, капиталист ненасытен (от слова совсем) и никак не хочет он расставаться со сверхприбылью. И вот на примере других работников, не вынесших «нечестность» нашего буржуа, и уволившихся по этой же причине, когда «хозяин» не выплачивал (и не собирался) при увольнении многомесячные премиальные «решившим предать своего хозяина», пришлось и нашему «работнику-балде» призадуматься. Работник в конечном итоге решил уволиться, но попробовав применить «некую хитрость» (не озвучивать ее я дал обещание). И так…, поняв подлую натуру «всеми обожаемого работодателя», пришлось ему пойти на хитрость – перед тем как написать заявление пришел он к капиталисту, «упал чуть ли не в ножки» и все-таки упросил мелкого буржуа! Полагаю тут не обошлось без «нечистой силы». Правда капиталист тоже не лыком шит и поставил условие балде:-«Не могу я нал вытащить. Выдам-ка я тебе эту сумму как-будто авансом за будущие периоды работы», (он ведь не знает о коварных замыслах балды…). Работник только кивал, потупив хитрый взор... Скрипя сердцем, капиталист дает указание перечислить средства на карту и чуть погодя его осеняет гениальная идея – а не заключить ли мне с работником-балдой на его кровно заработанные деньги ДОГОВОР ЗАЙМА! … (это вообще КАК??? Балда заработал эти деньги и должен их же взять в займы????) На этот раз работнику повезло, что платеж уже прошел по бухгалтерии и вернуть ничего нельзя, «поезд ушел»... Хозяин в гневе на бухгалтера! (она точно не служила в армии, а то бы знала, что не нужно спешить выполнять приказ, т.к. возможно поступит другой!) Наш работник получает кровнозаработанные и, а на завтра подает заявление на увольнение и снова в поисках белой зарплаты и достойных условий труда.
      Работник виноват сам, что согласился на такие условия труда? А выбора-то и нет, у остальных мелкобуржуазных омских капиталистов точно такая же технология кидалова вольнонаемных (слава богу крепостное право еще не вернули). Их же за забором десятки, сотни... Один уйдет, а на его место десяток, обрадованных хоть какой то «капейкой», уже хоть сейчас готовы быть обманутыми..., жить (выживать вернее будет сказано) то как то надо!
      Уверен, сейчас подтянутся романовы, грибки, консерваторы и многие др. кремлеботы и научат «неумных» будущих пенсионеров как необходимо выходить из сложившейся ситуации с повышением пенсионного возраста, отсутствием достойной и любой другой работы, и ненасытностью начинающих олигархов!? А знаю… по телику же все уже разжевали «киселевы-соловьевы»!
      А где «гарант»? ах, да… он то тут при чем!?
      ЯсенПень
    7. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:04
      Цитата: сергей32
      Лицемеры. А Путин загадочно молчит.

      Лицемер Путин загадочно молчит. yes Так ли сложна его загадка - загадка ставленника определённых слоёв? Вы ещё поразитесь загадочности появления на горизонте непопулярных членов правительства и героизации тайных "киндер-героев"...
      ROSS 42
    8. akribos Сегодня, 18:45
      Когда уже, они, на каком нибудь фуршете, грибами с фугу отравятся, вместе. Вот праздник будет, круче Мундиаля! )
      akribos
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:49
        Только потом не говорите, кто виноват? А так всегда пожалуйста....
        Shahno
    9. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 18:45
      Он возглавляет...
      zapfen
    10. AUL (Александр) Сегодня, 18:49
      Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.
      Так кто бы сомневался!
      AUL
  2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:05
    "Минтруд: Проект пенсионной реформы поддержали уже в 61 регионе России"
    В 61-ом регионе? Интересно, что это за регион.
    СРЦ П-15
    1. Sasha_Sar Сегодня, 17:09
      Ростовская область laughing laughing
      Sasha_Sar
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:12
        Цитата: Sasha_Sar
        Ростовская область

        Ну, на юге всегда живут дольше. Интересно, Топилин не оттуда? smile
        СРЦ П-15
        1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:05
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: Sasha_Sar
          Ростовская область

          Ну, на юге всегда живут дольше. Интересно, Топилин не оттуда? smile

          Судя по голосу он с Северов. Долго пил холодную водку... lol
          ROSS 42
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:21
          В горах Дагестана бабка живет, 120 лет, если не ошибаюсь. То ли воздух такой, то ли вода...
          sabakina
  3. st25310 (Евгений) Сегодня, 17:05
    Люди дорогие мои ,пенсионный возраст нам всем повысят (возможно) ,но есть выход идите к участковым врачам и требуйте группу. У всех людей предпенсионного возраста наверняка есть свои болячки ,уж гипертония как факт у всех. Двигайтесь только не сидите сложа руки, кроме вас самих никто о вас не позаботится. Удачи и терпения , ну и здоровья конечно.
    st25310
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:12
      ну удачи... получить группу нервов, времени ппц стоит
      Не либероид Русский
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:17
      Сейчас инвалидность получить очень не просто. В Кремле не дураки сидят, если каждому человеку предпенсионного возраста раздать эту льготу, то на что же они жить то будут? Думать нужно иногда о власти, прежде чем такие советы раздавать.
      Гаргантюа
    3. prapor55 (Александр) Сегодня, 17:51
      К участковому и группу!?! Попробуйте пройти процедуру оного самостоятельно ещё рекомендую снимать все на видео.Санта-Барбара покажется грунэзинской короткометражка.
      prapor55
    4. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:11
      Цитата: st25310
      но есть выход идите к участковым врачам и требуйте группу.

      А, может быть, по старинке?
      Смело товарищи в ногу,
      Духом окрепнем в борьбе.
      В царство свободы дорогу,
      Грудью проложим себе...
      ROSS 42
  4. Комментарий был удален.
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:06
    По словам Топилина, проект изменения пенсионного законодательства поддержали на данный момент в 61-м регионе страны (из 85)

    Что? Где? Когда?
    Masya Masya
  6. Sasha_Sar Сегодня, 17:06
    Намедни г-н Володин "попросил" высказаться губернаторам о "пенсионной реформе". До боли знакомая ситуация, комсомольского или партийного собрания, где все присутствующие знают уже решение данного собрания, но председательствующий тянет положенное время...
    Sasha_Sar
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:14
      Цитата: Sasha_Sar
      комсомольского или партийного собрания

      Masya Masya
  7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:07
    врет... было бы так согласились на референдум, за который кпрф топит.... а так, когда в думах почти одно едро сидит, конечно они согласны
    Не либероид Русский
  8. asiat_61 (игорь) Сегодня, 17:09
    Про Путина. Он в конце концов отменит всё, и въедет в Кремль на белом коне добрым царём. В деревнях после 60-ти очень мало здоровых, да и просто живых людей.
    asiat_61
    1. Светлана (Светлана) Сегодня, 17:19
      Цитата: asiat_61
      Про Путина. Он в конце концов отменит всё, и въедет в Кремль на белом коне добрым царём. В деревнях после 60-ти очень мало здоровых, да и просто живых людей.

      Да, кое-кто так считает, я это предположение слышала уже не раз. А на вопрос: а на хрена оно ему сейчас надо - вы можете ответить? Если б такой номер пропустили перед выборами, то это подняло бы ему рейтинг, многие на радостях, смазав пятки, рванули бы за него голосовать. А теперь что это ему даст? Чихал он теперь на свой низкий рейтинг, ему всё уже фиолетово, досидит как-нибудь свой срок и откинется, уступив Володину. Модераторы, я теперь культурно выразилась или не очень? Не накажете?
      Светлана
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:24
        Ну, для чего лидер повышает уровень доверия? Вы сами ответили на свой вопрос, чтобы осуществить еще более грандиозные планы(как говорится, нет меры для тщеславия-перефразировал).
        Shahno
      2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 17:26
        Ну, так и 18 марта большинство мечтало въехать в "рай" дружною толпой, во главе с "Солнцеликим" на белом коне.... Въехали....только не туда.... Гы-гы... lol
        Улиточник N9
      3. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:28
        Я за...........
        abvgdeika
        1. cerbuk6155 (Сергей) Сегодня, 17:36
          Я за....за что, чтобы все евреи повесились на осине-ну ты любитель своей нации.... Помолчал бы лучше-и за умного сошел. soldier
          cerbuk6155
          1. Комментарий был удален.
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:13
      Цитата: asiat_61
      В деревнях после 60-ти очень мало здоровых, да и просто живых людей.

      Вы допишите, что и пенсии в деревне (как у моего дядьки) 9 с хвостиком... belay
      ROSS 42
  9. граматей (Константин) Сегодня, 17:10
    В своем регионе в общественной приемной облдумы я выразил свои чувства по этому поводу. Получил ответ - мы ведь поддержали только в первом чтении. А еще - какие молодцы - и поправки дали!
    граматей
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:20
      В самом деле, а что вы от них ожидали? request Думали, что они возглавят протесты и встанут на баррикады рядом с вами?
      Гаргантюа
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 17:23
      Цитата: граматей
      В своем регионе в общественной приемной облдумы я выразил свои чувства по этому поводу

      Действительно, что-то чувства по этому поводу закипают. Нарочно заводят? В чём смысл? В конце концов не финансы же хотят поправить таким образом.
      udincev
      1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 18:05
        Действительно, что-то чувства по этому поводу закипают. Нарочно заводят? В чём смысл? В конце концов не финансы же хотят поправить таким образом.

        Я вот тоже порой думаю, специально народ злят, что бы зашевелился, а то людям что не сделает власть им на всё фиолетово, так поплачут чуток! laughing
        GELEZNII_KAPUT
      2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:17
        Цитата: udincev
        Действительно, что-то чувства по этому поводу закипают. Нарочно заводят? В чём смысл? В конце концов не финансы же хотят поправить таким образом.

        Смысл здесь один. Если всё пройдёт бескровно, то будут почивать на лаврах. Если всё обернётся "бессмысленным и беспощадным", то свалить: сами - на построенные за рубежом виллы, провал экономики - на недалёкость российского народа... belay
        ROSS 42
  10. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 17:14
    Цитата: GELEZNII_KAPUT
    28 июля надо выйти погромче объяснить, может заговорит?! А то совсем не смешно уже!

    Согласен. Давно не брал я в руки шашек... smile Сентябрь же выборы!!! Совсем нюх потеряли "наши слуги"!
    Михаил55
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:33
      Цитата: Михаил55
      Сентябрь же выборы

      А чего им бояться? Уж если алкаша в 96-м смогли повторно протащить в Кремль во время того ада, что творилось вокруг, то людей с пухлыми, милыми, румяными щечками подавно протащат. Наобещают еще каких нибудь мега прорывов и сапогов-скороходов с ядерными движками, и ЦИрК огласит после выборов процентов 45 поддержки народа самой пронародной партии жуликов и воров.
      Гаргантюа
  11. Гардамир Сегодня, 17:15
    Пусть попробуют не поддержать. Враз дело заведут, как нынче модно коррупционерами пойдут.
    Гардамир
  12. Комментарий был удален.
  13. Strashila (I) Сегодня, 17:17
    Когда приходишь в поликлинику, то там висит информация... что после 45 лет требуется пройти полное обследование в связи с возрастными изменениями... будем ждать новостей в области медицины, где этот срок сместят на 60 лет, естественно все будет обоснованно наукой, нашей самой передовой в России, чтоб обосновать пенсионную реформу.
    Strashila
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:29
      За здоровьем надо следить
      abvgdeika
  14. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:18
    Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.

    parusnik
  15. alex007i (Александр) Сегодня, 17:19
    Вот не надо ля-ля,при реальном опросе щас не только реформы пенсионные опоносят - царя свергнут.
    alex007i
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:25
      А он вам не надоел?????
      abvgdeika
  16. AwaZ (Walery) Сегодня, 17:20
    Врут опять. Конкретно поддержали не так много . Как бы некоторые не то что побаиваются, но не хотят быть замечены в открытой поддержке очень не популярного решения.
    А людям, я советую, особенно тем где будут проходить выборы в местные власти в ближайший сентябрь, приглядеться к тем кто и что базарит и просто вышвырнуть . ТАм не так много самодостаточных персонажей. Большинство бездельники- которые уже давно ничего не умеют.
    Я знаю историю о том как у нас одного турнули, после того как мамашу его выбросили из власти. Щас сантехником простым работает..
    Ну не все в наших руках, но попытаться стоит
    AwaZ
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:24
      В крайнем случае просто не голосовать
      abvgdeika
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:48
        Цитата: abvgdeika
        просто не голосовать

        Что, "Валера", скучняк в Израиловке? И пообщаться не с кем.... понимаю. laughing Так думать надо было, когда за колбасой щеманулся. yes
        Paranoid50
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:18
          Да похоже лоханулся
          abvgdeika
  17. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 17:20
    120 лет))))..., 61 регион)))), "вечные, здоровые" граждане возраста 60+...., - медведевопутинцы, вам не страшно? Или за нас уже всё решено? Помните, как луноликий ВВП рассказывал про крысу загнанную в угол? Вспомните 17 год, не играйте с детонатором, сидя в вагоне с тротилом.
    edeligor
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:58
      Вы когда на пенсию выходите?
      Вадим237
  18. fif21 (александр) Сегодня, 17:23
    И , что в выборы опять промолчим? Или выборов в России больше не будет? recourse Вопрос об Уральской , Дальневосточной , Забайкальской ..народных республиках опять встает на повестку дня? request Кто чиркнет спичкой?-КПРФ ,ЛДПР..... Ситуация однако.
    fif21
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:19
      Вас никто не спрашивает
      abvgdeika
  19. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 17:25
    Эти клоуны будут руки поднимать за что угодно лишь бы место не потерять, а Путин делает вид что это не его инициатива и типа он тут вообще не при чем, как будто все вокруг такие тупые и не понимают что без его одобрения у нас никакие законы и реформы не возможны в принципе.
    _Ugene_
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:55
      Цитата: _Ugene_
      типа он тут вообще не при чем, как будто все вокруг такие тупые и не понимают что без его одобрения у нас никакие законы и реформы не возможны в принципе.

      Вам Ваше понимание что то дало? Вы за Собчак голосовали?
      Семен1972
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:00
        я за Путина ни разу не голосовал, как впрочем и ни за кого другого, я в этом цирке, под названием выборы, участвую в качестве зрителя, а не клоуна
        _Ugene_
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:20
          Зачёт чувак...
          abvgdeika
  20. Светлана (Светлана) Сегодня, 17:26
    По зомбиящику каждый день в разных передачах и новостях нам рассказывают, какие несчастные пенсионеры, которые уже на пенсии и не работают, как им скучно без любимой работы и т.д. И древних стариков под 90 и 100, которые жутко энергичные и работают до сих пор, а иначе бы уже померли от скуки. Нам внушают каждый день, как здорово работать до гробовой доски!
    Светлана
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:35
      Респект!!! А работать и всамом деле здорово !!!!
      abvgdeika
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:43
        Работать действительно здорово. Вот только боюсь мало будет работодателей ГОТОВЫХ брать тех кому за 60...
        Topotun
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:12
          Да, стыдно орать на 60ти летних
          abvgdeika
  21. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:32
    На этом фоне обратило на себя очередное резонансное заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой. Чиновница объявила, что «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет.
    wassat good drinks Получили ! Мы все алкаши и тд и тп.Если не доживём до 65 работая.А дожив агенты госдепа laughing
    Наблюдатель2014
  22. Владимир_65 (Владимир) Сегодня, 17:33
    "избранников"... Кто их избирал? Назначенцы и проплаченная мразь. Они бы, может, и рады с народом, но тогда от кормушки могут пнуть. И что? Работать? Дак они уже отвыкли честно зарабатывать. Мне вот интересно, почему не показывают заседания госдуры по ТВ? Врага народ должен знать в харю (ибо о лицах там и речи быть не может).
    Владимир_65
  23. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:34
    Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сегодня объявил о поддержке пенсионной реформы «большинством регионов». По словам Топилина, проект изменения пенсионного законодательства поддержали на данный момент в 61 регионе страны (из 85)

    Послушаешь этих господ, так сразу складывается впечатление как будто все люди ЗА то чтобы отказаться от собственных пенсий! Этому шулеру в наперстки бы играть, а не министром работать! Про эту свору из првительства и про пенсионную реформу очень точно сказал мудрец Вассерман:
    Stas157
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:09
      Мудрец....?Еврей обыкновенный....
      abvgdeika
  24. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:35
    По словам Топилина, проект изменения пенсионного законодательства поддержали на данный момент в 61 регионе страны (из 85). Кто конкретно поддержал?

    Главы регионов "отчитались", вот только народ забыли спросить!!
    А время "одобрямса" уже давно закончилось,чинуши!!!
    Если не умом, то хоть своей шкурой жирной прочувствуйте это !!!

    Скворцову цитирует РИА Новости:
    Биологически такая возможность есть, если человек сам или обстоятельства не укорачивают жизнь.


    Вот уж чего не хотел бы, так чтобы Скворцова биологически столько жила, от неё метастазы для всей России смертельные.
    рус-5819
  25. ЗВС Сегодня, 17:35
    "Большинство регионов" это не народ, это главы регионов и муниципалитетов.
    Когда власть перестанет врать и не будет выдавать желаемое за действительное?
    ЗВС
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:46
      Цитата: ЗВС
      Когда власть перестанет врать и не будет выдавать желаемое за действительное?

      Когда рак на горе свистнет!
      А вообще-то народ дал вотум доверия президенту и правительству. Вопрос закрыт. Вы нам доверяете- мы вас спасаем от Гейропы и США. Все так, как и договаривались. Послание президента было про ракету, и народ за это и голосовал. Вас защитили- защитили. Вот и живите, а то разнылись
      Семен1972
  26. Shelest2000 Сегодня, 17:45
    Личное благосостояние руководителей регионов на прямую зависит от личной лояльности к этой власти. Т.ч. ждём опубликования в СМИ и со всех каналов нашего Зомби-ТВ 100%-ой "поддержки" повышения пенсионного возраста,как руководителями,так и народом. Бумага и телеэкраны всё стерпят.
    Думаю,что такими темпами, пенсию вообще отменят,разрекламировав пример Китая,где её нет ни у кого,за исключением госслужащих. К тому и идём...
    Shelest2000
  27. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:50
    Обычно, когда что-то усиленно рекламируют на деле оказывается "херболайфом". Скоро пойдёт конкурс на лучшее письмо о "добровольном" отказе от пенсий.
    samarin1969
  28. мила губанова (мила губанова) Сегодня, 17:51
    надо думать и о том,чтоб дольше рождали детей!заботиться о работоспособной молодежи!и особо заботиться о рождаемости здоровых деток!а то придет время ,а работать некому!много многой техники,медицина процветает,лекарства супер,,а детей все меньше и меньше.рождаются и особенно здоровых...а рождаются у здоровых родителей-,то калеки,инвалиды те,кто не принесет повышение экономики -что в будущем трудоспособных..это почему?чем больше детей родится-тем больше рабочей силы-тем больше будет пенсия!или я не права?
    мила губанова
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:07
      Ой ..........
      abvgdeika
    2. Светлана (Светлана) Сегодня, 18:08
      laughing good wassat drinks
      Цитата: мила губанова
      много многой техники,медицина процветает,лекарства супер,,а детей все меньше и меньше.рождаются и особенно здоровых...а рождаются у здоровых родителей-,то калеки,инвалиды

      Парадокс какой-то прям! laughing
      Светлана
      1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:38
        Нет у вас не медицины не лекарств
        abvgdeika
  29. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 18:03
    «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет

    Так вот он какой, потолок пенсионного возраста...
    Ну слава богу, а то некоторые и про 150 говорили...
    kakvastam
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:08
      Ну попустило чуток
      abvgdeika
    2. Светлана (Светлана) Сегодня, 18:18
      Цитата: kakvastam
      «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет

      Так вот он какой, потолок пенсионного возраста...
      Ну слава богу, а то некоторые и про 150 говорили...

      Да не потолок это, не надейтесь! Цветочки это, а ягодки еще впереди. Еще Путин не объявил, что жить и работать надо вечно, как он. На стерхах летать вон, на Камазах и Ладах там кататься, за амфорами нырять, вы что - не понимаете что ли? Дзюдо что ли не занимаетесь? И вообще, пример раба с галер надо было уже давно брать. А то, блин, разнылись. До 150 жить не хотят! Совсем оборзели! Сегодня в новостях сказал кто-то: после 55 жизнь только начинается! А вы шо - не знали?
      Светлана
      1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:39
        Спасибо .....
        abvgdeika
  30. Strashila (I) Сегодня, 18:03
    На все то что опирается при реформе наше правительство... это средняя температура по палате.
    Фактически в половине регионов мужчины не будут доживать до пенсии.
    Таблица ожидаемой продолжительности жизни за 2015 год
    Упорядочено по: Оба пола. Упорядочить по мужчины, женщины (страница)

    № Субъект России Оба пола↓ Мужчины Женщины Ж - М
    1 Республика Ингушетия 80,05 76,51 83,02 6,51
    2 г. Москва 76,77 72,96 80,36 7,40
    3 Республика Дагестан 76,39 73,18 79,47 6,29
    Северо-Кавказский ФО 74,63 70,42 78,55 8,13
    4 Кабардино-Балкарская Респ. 74,61 69,82 79,10 9,28
    5 Карачаево-Черкесская Респ. 74,44 69,94 78,66 8,72
    6 г. Санкт-Петербург 74,42 69,83 78,38 8,55
    7 Респ. Северная Осетия - Алания 74,20 68,62 79,42 10,80
    8 Чеченская Республика 73,45 70,35 76,44 6,09
    9 Ставропольский край 73,36 68,61 77,82 9,21
    10 Республика Татарстан 72,81 67,05 78,38 11,33
    Центральный ФО 72,72 67,49 77,71 10,22
    11 Белгородская область 72,61 67,33 77,73 10,40
    12 Ханты-Мансийский АО-Югра 72,58 67,57 77,47 9,90
    13 Краснодарский край 72,53 67,55 77,35 9,80
    14 Московская область 72,26 67,05 77,12 10,07
    15 Республика Адыгея 72,22 66,88 77,51 10,63
    16 Республика Калмыкия 72,15 67,01 77,31 10,30
    Южный ФО (с 2010 года) 72,13 67,05 77,06 10,01
    17 Пензенская область 72,12 66,47 77,58 11,11
    18 Республика Мордовия 72,06 66,49 77,54 11,05
    19 Волгоградская область 71,98 66,68 77,13 10,45
    20 Ростовская область 71,90 66,90 76,73 9,83
    21 Тюменская область 71,76 66,47 77,01 10,54
    22 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,70 66,90 76,37 9,47
    Северо-Западный ФО 71,70 66,28 76,83 10,55
    23 Воронежская область 71,67 65,66 77,70 12,04
    24 Тамбовская область 71,67 65,90 77,51 11,61
    25 Рязанская область 71,46 65,72 77,08 11,36
    26 Саратовская область 71,40 65,83 76,78 10,95
    Российская Федеpация 71,39 65,92 76,71 10,79
    27 Астраханская область 71,36 66,10 76,58 10,48
    28 Чувашская Республика 71,35 65,53 77,24 11,71
    29 Томская область 71,25 65,94 76,46 10,52
    30 Ленинградская область 71,23 65,84 76,60 10,76
    31 Кировская область 71,11 65,20 77,09 11,89
    32 Липецкая область 71,07 65,26 76,77 11,51
    33 Ненецкий авт.округ 71,00 65,22 76,90 11,68
    34 Ярославская область 70,98 64,95 76,69 11,74
    35 Новосибирская область 70,86 65,08 76,60 11,52
    36 Курская область 70,80 64,81 76,78 11,97
    37 Калужская область 70,73 65,13 76,28 11,15
    38 Архангельская область 70,71 64,85 76,60 11,75
    Приволжский ФО 70,71 64,83 76,55 11,72
    39 Ивановская область 70,62 64,71 76,14 11,43
    40 Калининградская область 70,58 65,50 75,40 9,90
    41 Ульяновская область 70,46 64,50 76,45 11,95
    42 Удмуртская Республика 70,46 64,24 76,64 12,40
    43 Алтайский край 70,44 64,97 75,84 10,87
    44 Омская область 70,41 64,56 76,17 11,61
    45 Вологодская область 70,40 64,38 76,47 12,09
    46 Костромская область 70,38 64,94 75,68 10,74
    47 Орловская область 70,38 63,96 76,83 12,87
    Уральский ФО 70,38 64,55 76,15 11,60
    48 Брянская область 70,36 64,32 76,37 12,05
    49 Самарская область 70,35 64,34 76,28 11,94
    50 Республика Саха (Якутия) 70,29 64,94 75,84 10,90
    51 Мурманская область 70,24 64,48 75,72 11,24
    52 Нижегородская область 70,17 64,05 76,14 12,09
    53 Республика Башкортостан 70,08 64,31 76,03 11,72
    54 Тульская область 70,06 64,01 76,01 12,00
    55 Челябинская область 69,90 63,94 75,75 11,81
    56 Свердловская область 69,83 63,75 75,83 12,08
    57 Владимирская область 69,82 63,86 75,59 11,73
    58 Республика Марий Эл 69,80 63,52 76,36 12,84
    59 Смоленская область 69,74 64,08 75,34 11,26
    60 Красноярский край 69,69 64,01 75,34 11,33
    61 Оренбургская область 69,63 63,87 75,47 11,60
    62 Республика Коми 69,40 63,26 75,66 12,40
    Сибирский ФО 69,31 63,59 75,02 11,43
    63 Приморский край 69,21 64,04 74,58 10,54
    64 Республика Карелия 69,16 62,86 75,50 12,64
    65 Республика Бурятия 69,15 63,73 74,54 10,81
    66 Тверская область 69,10 63,33 74,85 11,52
    67 Пермский край 69,09 63,08 75,09 12,01
    68 Курганская область 69,03 62,82 75,51 12,69
    69 Хабаровский край 68,72 63,21 74,36 11,15
    70 Новгородская область 68,70 62,47 74,93 12,46
    71 Республика Хакасия 68,68 63,40 73,83 10,43
    Дальневосточный ФО 68,68 63,28 74,35 11,07
    72 Камчатский край 68,56 63,26 74,41 11,15
    73 Псковская область 68,48 62,78 74,27 11,49
    74 Республика Алтай 68,44 62,82 74,19 11,37
    75 Кемеровская область 68,31 62,32 74,32 12,00
    76 Магаданская область 68,11 63,17 73,42 10,25
    77 Сахалинская область 67,99 62,35 74,07 11,72
    78 Иркутская область 67,37 61,31 73,48 12,17
    79 Забайкальский край 67,34 61,92 73,03 11,11
    80 Амурская область 67,27 61,64 73,26 11,62
    81 Еврейская авт. область 65,04 59,12 71,47 12,35
    82 Чукотский авт.округ 64,16 59,35 69,69 10,34
    83 Республика Тыва 63,13 58,05 68,29 10,24
    Источник: ЦСБД Росстата
    Strashila
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 18:22
      Цитата: Strashila
      Фактически в половине регионов мужчины не будут доживать до пенсии.

      один доживет до 60, второй до 70, а "в среднем" до 65 ...
      так что наверно будет так
      в половине регионов большинство мужчин не доживет до пенсии
      reservist
  31. Лексей (Алексей) Сегодня, 18:04
    Не регионы , а губернаторы у которых тоже харя хрен объедешь....
    Лексей
  32. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 18:10
    Оказывается как мало надо, чтобы начать ненавидеть
    АнГиНа
  33. Vard Сегодня, 18:11
    "На этом фоне обратило на себя очередное резонансное заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой. Чиновница объявила, что «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет." Ну так давайте сделаем пенсионный возраст для чиновников 120 лет... А по поводу одобрямс... На следующих выборах припомним...
    Vard
  34. 3vs Сегодня, 18:16
    Зря что ли росгвардию создавали!
    Вот, для недовольных дубинки и казачьи плётки.

    Видимо, это уже планировалось давно.
    Но, перед выборами о таком говорить не комильфо.
    3vs
  35. свободный (Андрей) Сегодня, 18:16
    "Биологически такая возможность есть, если человек сам или обстоятельства не укорачивают жизнь."
    Цинизм чинуш зашкаливает.
    свободный
  36. Nix1986 (Никита) Сегодня, 18:22
    Хочу сказать одно, путиноиды ликуйте, ваши мечты сбываются, ешьте патриотизм полной ложкой.
    Nix1986
  37. ASASHOKA Сегодня, 18:24
    Не мытьем, так катанием... Продавливают мощно, даже не дают людям опомниться. Не дай бог протестное мнение сформируется окончательно. Ведь не секрет, что то тут, то там, в городах и поселках люди уже массово и на улицах обсуждают грядущие перемены с "пенсионной реформой". Не нравится народу и не зря. Никто народ и не спрашивает, как видно из действий, только бы быстрей продавить. Вот это ресурс.......
    ASASHOKA
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:40
      Это не ресурс
      abvgdeika
  38. 30 вис (Юрий) Сегодня, 18:31
    Цитата: Анатоль Клим
    акция КПРФ

    КПРФ уже провела акцию по развалу страны ! Доверия Ком Парти нет ,и это плохо . Теперь теряет доверие народа В.В.Путин ... После народного подъёма на выборах президента наступает полный облом ... Апатия .. Недоверие к любой власти . Вера в доброго царя и плохих чиновников подвела наш народ в очередной раз .
    30 вис
  39. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 18:31
    что и следовала ожидать)) а как же петиция, она не существует?)) я знаю в гос думу писали целыми коллективами, это не существует???? твари..
    Ясен Пинь
  40. kefan (kefan) Сегодня, 18:33
    В общем одни нецензурные слова на ум приходят, кто бы сомневался, данный "законопроект" все равно "продавят", а это спектакль всё для обычных граждан.
    kefan
  41. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 18:35
    Наши "избранники" поддержали.
    Владимир Владимирович ну когда же вы уже наведение порядок?
    GRIGORIY76
  42. Дачник452 (Александр) Сегодня, 18:38
    Тут обсуждать нечего.Нема у атамана золотого
    запасу.
    Дачник452
  43. Iline (Сергей) Сегодня, 18:49
    Zubr,
    На днях в Гос Дуру через Миронова передали более 2,5 млн. подписей о несогласии с повышением пенсионного возраста.
    Кто нибудь слышал о реакции на это? А вот "одобрямс" кучки чиновников это конечно же показатель для власти. Везде проходят акции протеста. Хоть один одиночный пикет показали по нашему ТВ?
    Не с того ребятки начали поднимать экономику. Экономику поднимают для повышения благосостояния людей, а не для их обдираловки. Такое ощущение, что Склифосовский заждался власть имущих ибо в нашем государстве вдруг резко всё поставили с ног на голову. Врут англичане насчёт "новичка", не там его распылили. И называется он не "новичок", а "дур...ок".
    Iline
  44. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:01
    Это вверх цинизма ,чиновники поддерживают правительство в попытке надуть граждан страны! Я бы очень удивился ,если было бы по другому. Там только Кадыров выступил против и то потом пошла инфа,что это как бы не он.
    APASUS
  45. GibSoN Сегодня, 19:02
    Интересная ситуация. Ходят по домам и лично опрашивают преимущественно пенсионеров... Вопросов много и они все связаны с личным отношением к власти в целом и, к конкретным людям в частности. Включая отношение к ДАМ и ВВП. При этом, почему то в конце опроса пытаются уточнить личные данные "для протокола", включая номера телефонов и т.д.. Интересно то, что подобный соц опрос, проводиться не по телефону. Кому это надо и зачем? Кто то подобное финансирует..
    GibSoN
  46. ИванИванов Сегодня, 19:07
    Против высказываются коммунисты, эсеры, но с учетом большинства ЕР - принимают в региональных парламентах.
    ИванИванов
  47. lopvlad (rr) Сегодня, 19:12
    Чиновница объявила, что «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет.


    потенциал человеческого мозга безграничен но даже у самых великих ученых не получилось его использовать более чес на 5 %. Даже Рокфеллер сколько сердце не менял но дожить до 100 лет не смог.Кстати как и самая старейшая жительницы планеты прожившая все свои 116 лет в солнечной Италии.
    Когда в самой холодной стране мира для населения на долю которого выпало столько войн и потрясений повышают пенсионный возраст я отлично понимаю что это геноцид коренного населения.
    lopvlad
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