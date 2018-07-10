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Минтруд: Проект пенсионной реформы поддержали уже в 61 регионе России
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сегодня объявил о поддержке пенсионной реформы «большинством регионов». По словам Топилина, проект изменения пенсионного законодательства поддержали на данный момент в 61 регионе страны (из 85). Кто конкретно поддержал?
Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.
Пресс-служба Минтрудсоцразвития:
По словам министра, процесс идёт даже с опережением сроков.
В этой связи возникает вопрос, хватит ли у так называемых народных избранников хотя бы в одном регионе страны смелости высказаться против предложенного правительством варианта пенсионной реформы? Напомним, что вся суть реформы сводится к повышению пенсионного возраста на 5 и 8 лет для мужского и женского населения соответственно. Такой приём не готовы считать действенной реформой многие экономисты, называя его лишь временной мерой.
Датой окончания «обсуждения» законопроекта в регионах объявлено 17 июля.
На этом фоне обратило на себя очередное резонансное заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой. Чиновница объявила, что «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет.
Скворцову цитирует РИА Новости:
Видимо, это должно как-то оправдывать озвученные планы по повышению возраста выхода на пенсию. Не дожил до 120-ти – сам виноват.
Речь идёт о «положительных отзывах» со стороны региональных парламентов.
Пресс-служба Минтрудсоцразвития:
Цифра растёт фактически каждый день, это живой процесс. Например, сегодня поступил отзыв законодательного собрания Приморского края.
По словам министра, процесс идёт даже с опережением сроков.
В этой связи возникает вопрос, хватит ли у так называемых народных избранников хотя бы в одном регионе страны смелости высказаться против предложенного правительством варианта пенсионной реформы? Напомним, что вся суть реформы сводится к повышению пенсионного возраста на 5 и 8 лет для мужского и женского населения соответственно. Такой приём не готовы считать действенной реформой многие экономисты, называя его лишь временной мерой.
Датой окончания «обсуждения» законопроекта в регионах объявлено 17 июля.
На этом фоне обратило на себя очередное резонансное заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой. Чиновница объявила, что «потенциал жизни человека» составляет около 120 лет.
Скворцову цитирует РИА Новости:
Биологически такая возможность есть, если человек сам или обстоятельства не укорачивают жизнь.
Видимо, это должно как-то оправдывать озвученные планы по повышению возраста выхода на пенсию. Не дожил до 120-ти – сам виноват.
Использованы фотографии: https://rosmintrud.ru/pensions/razvitie/291
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