19:15 10 июля
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам

Сегодня Европейский суд по правам человека фактически расписался в своём пособничестве терроризму и бандитизму. Речь идёт о резонансном решении, которое принято во французском Страсбурге. Состоит это решение в том, что Россия на его основании должна осуществить денежные выплаты двум боевикам, осуждённым в своё время за убийства военнослужащих и гражданских лиц в Грозном (2001-2002 годы).

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам


Решение касается вопросов следствия в отношении таких лиц как Дени Абдулкадыров и Албек Дахтаев, которые в своё время решили влиться в бандформирования ваххабитов на Северном Кавказе.


Боевики пожаловались в ЕСПЧ на то, что при осуществлении следствия доказательства получали «с применением жестокого обращения».

При этом «жестоким обращением» именуется само содержание на тот момент подследственных под стражей.

На основании решения ЕСПЧ, Россия теперь обязана выплатить истцам болеем чем по 41 тысяче евро (каждому), из которых 37 тыс. – за «моральный ущерб».

На самом деле, решению ЕСПЧ трудно удивляться. Думается, если бы сегодня была такая возможность, то этот суд присудил бы выплату компенсации даже нацистским преступникам и их потомках за то, что Советский Союз их «жестоко» победил. Вся суть работы суда в Страсбурге – выискивать любую возможность для вынесения антироссийского приговора, даже если истец в России осуждён за террористическую деятельность.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 69

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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Trek Сегодня, 17:54
        ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам

        А адреса сообщат куды "компенсацию" приносить ....Я готов хоть сейчас ! soldier
        Общался как то я с этими "беженцами" в европе..Злючие до жути , хотя есть адекватные..
        Эти неисправимые .. negative Хотя Кадырова жутко боятся..
        Trek
        1. ЛМН (Максим) Сегодня, 18:45
          Цитата: Trek
          ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам

          А адреса сообщат куды "компенсацию" приносить ....Я готов хоть сейчас ! soldier
          Общался как то я с этими "беженцами" в европе..Злючие до жути , хотя есть адекватные..
          Эти неисправимые .. negative Хотя Кадырова жутко боятся..

          Они не просто "злючие",они враги..
          Чеченская диаспора в Германии откровено выступает против России.
          Мне приходилось сталкиваться с ними на "бытовом" уровне в Германии.Тотальное неприятие России.Больше того,они пытаются активно навязывать своё мнение всем остальным what
          ЛМН
          1. Trek Сегодня, 18:56
            Цитата: ЛМН
            Больше того,они пытаются активно навязывать своё мнение всем остальным

            И очень грамотно это делают , вот что опасно..И большие суммы собирают , не только в Европе , но и в России (по своим и не только) и хвастаются еще этим черти ..
            И вербовать пытаются ...
            Trek
        2. venik (Владимир) Сегодня, 18:45
          Цитата: Trek
          А адреса сообщат куды "компенсацию" приносить ....Я готов хоть сейчас ! soldier

          ======

          Я буду УЧАСТВОВАТЬ!!!!!
          venik
  2. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:46
    Только когда на пенсию выйдут !
    ФЕОДОР
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:51
      Не доживут .......
      abvgdeika
      1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:52
        Именно ! Что и требуется . yes
        ФЕОДОР
        1. Перейра (Михаил) Сегодня, 18:47
          А почему они вообще живы? Грибочки в тайге кончились?
          Перейра
    2. MPN (Павел) Сегодня, 17:51
      ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам
      Да выплатим , не вопрос, место и время, сумму обговорим на месте... по протекции думаю на 9гр. свинца не остановимся раз уж хочется...
      MPN
    3. volodya (владимир) Сегодня, 17:55
      Цитата: ФЕОДОР
      Только когда на пенсию выйдут !

      У европейцев,как у нас говорят-тихо шифером шурша крыша едет неспеша!
      volodya
      1. Комментарий был удален.
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:46
    Я ничему не удивлен.Запад-рассадник террористов.
    210окв
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 17:50
      А вы одини цветочки выращиваете !!!!! Молодцы !!!!
      abvgdeika
      1. citlstar (Сергей) Сегодня, 17:56
        Воронв каркнула во все свое воронье горло и сыр упал
        citlstar
      2. Trek Сегодня, 18:02
        Цитата: abvgdeika
        А вы одини цветочки выращиваете !!!!! Молодцы !!!!

        Ну уж кто , кто а Израиль своими захватами территорий и бомбежками на БВ вместе с США террористов наплодили массовое количество..И сейчас продолжаете их поддерживать и натравливать на Россию ..Уж давайте прямым текстом говорить господа. hi
        Trek
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:26
          О чем с вами говорить????
          abvgdeika
          1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 19:04
            О чем с вами говорить????
            Так Вас тут и не держит ни кто. Аривидерчи.
            72jora72
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:08
            Цитата: abvgdeika
            О чем с вами говорить????

            Когда не знают, о чём говорить, говорят о погоде. (с)
            sabakina
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:13
        Мы выращиваем своих детей,и воспитываем их так как нам хотелось..Какую "траву"Вы выращивание,меня не интересует.
        Цитата: abvgdeika
        А вы одини цветочки выращиваете !!!!! Молодцы !!!!
        210окв
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:24
          Вот и не интересуйся good
          abvgdeika
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:40
            Вот именно,зачем.мне кашерная трава? no
            Цитата: abvgdeika
            Вот и не интересуйся good
            210окв
    2. собаковод Сегодня, 17:53
      Цитата: 210окв
      210окв (дмитрий)
      Я ничему не удивлен.Запад-рассадник террористов.

      Удивляет другое - история с Усамой их ничему не научила. Они не понимают, что террорист тянется к ближайшей жертве. В данном случае, это граждане Франции, которые рискуют попасть под руки этих убийц.
      собаковод
      1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:01
        Власть понимает. Но их охраняют !!!
        abvgdeika
  4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 17:49
    Надо было убить гадов,а не сюсюкаться,жаль высшую меру у нас отменили. .Да и что ожидать от спонсоров которые и поддерживали этих боевиков?
    Мар.Тира
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:02
      Как запел то как запел
      abvgdeika
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:51
    Конституционный суд подтвердил приоритет Основного закона РФ над решениями ЕСПЧ, так что... в пешее сексуальное путешествие... wink
    Masya Masya
  6. gurzuf Сегодня, 17:52
    Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы.
    gurzuf
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:03
      Есть страна есть проблема .....
      abvgdeika
      1. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 18:10
        abvgdeika (Валера) 5 Сегодня,
        Есть страна есть проблема ....

        Что ж Вы так о своем Израиле так нелицеприятно отзываетесь? Родину надо любить, однако! hi
        major071
        1. Комментарий был удален.
      2. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:10
        Цитата: abvgdeika
        Есть страна есть проблема .....

        как точно про израилевку сказано good
        изя топ
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:28
          Согласен .......
          abvgdeika
      3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:13
        Да, сами создали теперь вот терпим и весь БВ страдает.
        Incvizitor
        1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:29
          Кому вы интересны.... Создатели
          abvgdeika
      4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:57
        Цитата: abvgdeika
        Есть страна есть проблема .....

        Вы о проблеме Израиля для его соседей?
        Капитан Пушкин
  7. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:53
    можно решение суда посмотреть перевод хотя бы? Что-то не очень верится в такой абсурд. Я все чаще замечаю, к своему сожалению, что портал скатывается до уровня укроСМИ - ссысли, если есть, ведут на главную страницу, а там ищи как хочешь. Так тяжело сделать скрин страницы с решением? Ссылку оставить? Куда катится журналистика?
    bogart047
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:01
      можно решение суда посмотреть перевод хотя бы? Что-то не очень верится в такой абсурд.

      Решение суда на руки не выдаётся и знакомится с ним только адвокат. Вот такой абсурд.
      Керенский
  8. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 17:53
    Боевики пожаловались в ЕСПЧ на то, что при осуществлении следствия доказательства получали «с применением жестокого обращения».
    Зверьё нужно было завалить в ближайшей канаве и дело с концом. Недостойны они следствий и судебных процессов.
    Великанов
    1. donavi49 Сегодня, 18:10
      Ну в Ираке было подобное. Однако нарезка шаурмы из свежезабитого бабаха, потрошение и прочее разборки на уши и другие сувениры - не очень сказывалось на имидже и западных партнерах. Плюс шииты очень любят суннитов, особенно в ближайшей канаве и без голов. Ну и наоборот. Поэтому на местах пошли сильные перегибы, которые нельзя игнорировать.

      Сейчас все официально - бабах? быстросуд = виселица с отсрочкой на обжалование. Но обжалование могут не рассматривать. Недавно ИГи устроили проверочку на дорогах и завалили бусик с 8 солдатами. В ответку - повесили 13 бабахов из ближайших партий, по приказу Садра.
      donavi49
  9. мила губанова (мила губанова) Сегодня, 17:55
    я в шоке!они убивали людей-детей..а им за это платить?мир сходит с ума или я чего-то не понимаю?
    мила губанова
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 18:04
      Осветите пожалуйста палестинскую проблему
      abvgdeika
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:26
        Евреи отобрали чужую территорию-Палестину, теперь ещё считают что Голанские высоты тоже их.
        Чича сквад
        1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 18:44
          Цитата: Чича сквад
          считают что Голанские высоты тоже их
          Учились у русских, что в бою взято то свято
          Цитата: Чича сквад
          Евреи отобрали чужую территорию-Палестину
          Палестина до 48 года была еврейской, факт, а как сам у себя отнять, это как это как?
          ZarSta
          1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:06
            Цитата: ZarSta
            Цитата: Чича сквад
            Евреи отобрали чужую территорию-Палестину
            Палестина до 48 года была еврейской, факт, а как сам у себя отнять, это как это как?

            В 1800 году население Палестины не превышало 300 тысяч, 5 тысяч из которых составляли евреи (главным образом сефарды). Большая часть еврейского населения была сосредоточена по-прежнему в Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. Христиане, численность которых составляла около 25 тысяч, были намного более рассеяны. Главные места концентрации христианского населения — в Иерусалиме, Назарете и Вифлееме — контролировались православной и католической церквями. Остальное население страны составляли мусульмане, почти все — сунниты.
            Капитан Пушкин
          2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 19:07
            Цитата: ZarSta
            Палестина до 48 года была еврейской

            Палестина до 48 года была британской (а ещё ранее - османской). smile
            Не зря же кое-кто в процессе построения своего государства развязал террор против британцев - взрывал британских офицеров (гостиница "Царь Давид"), убил британского министра по делам Ближнего Востока и даже посредника ООН. А теперь их потомки жалуются на террор.
            Alexey RA
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:01
        Цитата: abvgdeika
        Осветите пожалуйста палестинскую проблему

        Палести́на (араб. فلسطين‎‎ — Фалестын, арам. ܦܠܫܬ) פלשת), ивр. tr. ארץ ישראל‎ — эрец Исраэль) — историческая область на Ближнем Востоке, охватывающая примерно территорию современных Сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан и Иордании.
        Капитан Пушкин
  10. NF68 (Николай.) Сегодня, 18:00
    Только после того все компенсации будут выплачены США бармалеям содержашимся в американских тюрьмах по всему белому свету.
    NF68
  11. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:04
    Вот когда за "Шарли эбдо" с родственниками террористов рассчитаются,будем говорить о "компенсации"морального вреда,отдать можем только натурпродуктом-свинцом...
    HAM
  12. Vard Сегодня, 18:09
    Вот не нужно было их живыми брать... или при попытке к бегству... при таком подходе... матерное слово... лучше прикапывать...
    Vard
  13. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 18:11
    Писец просто какой-то. Мир сходит или сошёл с ума. Хворь свидомая всё-таки заразная штука. Думаю что все помнят претензии свидомых к Монголии за Батыев разгром Киева.
    ЕСПЧ и вся европа (во всяком случае руководство) такая же шайка недоумков. Пусть тогда назначают нам заплатить печенегам, половцам, Византии, хазарам, Тевтонам, Ржечи посполитой, литвинам...... и далее по списку кого там ещё Русь, Россия морщила. ДБ! Как ещё Маккейнушка не потребовал компенсации за вьетнамскую яму.
    Николай Петров
  14. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:11
    Боевики пожаловались в ЕСПЧ

    Надо было их сразу допросить и уничтожить.
    Incvizitor
  15. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:13
    Вся суть работы суда в Страсбурге – выискивать любую возможность для вынесения антироссийского приговора, даже если истец в России осуждён за террористическую деятельность. Вот эту, или аналогичную формулировку, в отношении ЕСПЧ, необходимо вынести любому российскому суду первой инстанции, и на будущее юридически заткнуть им "хлебало".
    Теренин
    1. Andy (Андрей) Сегодня, 18:45
      но кто вынесет? плюшевые путинские суды да политики с дочками-сынками и счетами заграницей ? это ввп перед обывателем гоголем ходит и втирает про многоходовки.
      Andy
  16. skomfit (Корсаков Владимир Васильевич) Сегодня, 18:19
    Сразу вспомнил фильм 12 стульев.От мёртвого осла уши,получишь у Пушкина.
    skomfit
  17. asiat_61 (игорь) Сегодня, 18:23
    Они в европах, дуркуют, или на полном серьёзе? Если они это всё серьёзно, нам не по пути с ними.
    asiat_61
  18. kefan (kefan) Сегодня, 18:27
    Пока не внесут изменения в Конституцию РФ о приоритете национальных нормативных актов над международными, ничего не изменится. Вроде как собирались сначала, поговорили, на этом все как обычно и завершилось.
    kefan
  19. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 18:28
    и чему тут удивляться, господа евреи, ваших рук дело или скоро за вас примуться?))
    Ясен Пинь
  20. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:29
    Путин боялся применять смертную казнь по отношению террористов, хотя у него на это было законное право даже по регламенту ВТО, вот теперь и последствия.
    Чича сквад
  21. AID.S Сегодня, 18:29
    [quote]. ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам [quote]
    Ага, ещё билеты на финал им не выписать?
    AID.S
  22. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 18:29
    я как понимаю эти деньги сразу же уйдут на выплаты погибшим
    bmv04636
  23. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:30
    Необходимо предоставить еспч чек за содержание, расходы на поимку и задержание, транспортировку и тд двух подлюков. При задержании поди ктото был ранен и лечился. И отпадет желание у еспч.
    Beltasir Matyagu
  24. Старый военрук Сегодня, 18:34
    ЕСПЧ в отношении России всегда выбирает самое "справедливое" решение. Это сидит в его генетике. Nach!
    Старый военрук
  25. Andy (Андрей) Сегодня, 18:42
    я б показательно накинул им на шеи петли. чтоб в гейропе видели.
    Andy
  26. ZarSta (Zarat) Сегодня, 18:47
    Эти два чепуха, а вот скоко за ними потянутся? Не сосчитать.
    ZarSta
  27. ASASHOKA Сегодня, 18:50
    Своих денежек не хватает чоль?
    ASASHOKA
  28. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:52
    А разве обязательно это решение суда исполнять?
    Архивариус Вася
  29. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:53
    Вся суть работы суда в Страсбурге – выискивать любую возможность для вынесения антироссийского приговора, даже если истец в России осуждён за террористическую деятельность.
    Игиловцам в Сирии , уничтожаемым ВКС России , надо быстрее , пока еще живы,подавать иски в Страсбург , там помогут изуверам и убийцам ,сердобольные судебные иезуиты...
    Mimohod
  30. Димон71 (Дмитрий) Сегодня, 18:54
    Ну так пусть едут к Кадырову в Грозный.там им и выплатят!!!!!!!
    Димон71
  31. кирпич ( Алексей ) Сегодня, 18:58
    Пора выходить с этой русофобской организации , и соответственно не признавать , юрисдикцию данного суда .
    кирпич
  32. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:59
    ЕСПЧ,СЕ ,ОБСЕ стали такими предсказуемыми .Европейцы собственными руками разрушают те основы на которых построена послевоенная Европа.
    APASUS
  33. razved (Андрей) Сегодня, 19:12
    Мало их там во франциях всяких давят и стреляют, не поймут некак слабоумные, что с террористами нянкаться не стоит...
    razved
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