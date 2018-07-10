ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации боевикам-ваххабитам

Сегодня Европейский суд по правам человека фактически расписался в своём пособничестве терроризму и бандитизму. Речь идёт о резонансном решении, которое принято во французском Страсбурге. Состоит это решение в том, что Россия на его основании должна осуществить денежные выплаты двум боевикам, осуждённым в своё время за убийства военнослужащих и гражданских лиц в Грозном (2001-2002 годы).Решение касается вопросов следствия в отношении таких лиц как Дени Абдулкадыров и Албек Дахтаев, которые в своё время решили влиться в бандформирования ваххабитов на Северном Кавказе.Боевики пожаловались в ЕСПЧ на то, что при осуществлении следствия доказательства получали «с применением жестокого обращения».При этом «жестоким обращением» именуется само содержание на тот момент подследственных под стражей.На основании решения ЕСПЧ, Россия теперь обязана выплатить истцам болеем чем по 41 тысяче евро (каждому), из которых 37 тыс. – за «моральный ущерб».На самом деле, решению ЕСПЧ трудно удивляться. Думается, если бы сегодня была такая возможность, то этот суд присудил бы выплату компенсации даже нацистским преступникам и их потомках за то, что Советский Союз их «жестоко» победил. Вся суть работы суда в Страсбурге – выискивать любую возможность для вынесения антироссийского приговора, даже если истец в России осуждён за террористическую деятельность.