Бомбардировщик Су-24 установят в Липецке в память погибшего в Сирии Олега Пешкова

Городская администрация города Липецка приняла решение увековечить память погибшего в Сирии Героя России летчика Олега Пешкова. В память о нем будет установлен фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу городской администрации Липецка.Как сообщили в пресс-службе, местом установки памятника выбран въезд в город со стороны Воронежа в микрорайоне "Победа". Самолет уже выделен Липецким авиацентором, в настоящее время администрация рассматривает варианты доставки самолета к месту установки и подготавливает постамент для бомбардировщика. При этом, как заявляют в администрации, для установки выбрана та же модель Су-24, на которой летал Олег Пешков. По планам установка памятника должна быть завершена до конца года.Напомним, что Су-24 подполковника Пешкова был сбит турецким самолетом над территорией Сирии в 2015 году. Экипажу бомбардировщика удалось катапультироваться, но приземлявшийся на парашюте летчик был расстрелян протурецкими боевиками с земли. Штурмана спасли бойцы российских сил специальных операций. Летчику Олегу Пешкову было присвоено звание Героя России посмертно.Герой похоронен в Липецке. Его именем назван бомбардировщик Су-24 Липецкого авиацентра и школа, где он учился.