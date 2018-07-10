19:12 10 июля
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Бомбардировщик Су-24 установят в Липецке в память погибшего в Сирии Олега Пешкова

Городская администрация города Липецка приняла решение увековечить память погибшего в Сирии Героя России летчика Олега Пешкова. В память о нем будет установлен фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу городской администрации Липецка.

Бомбардировщик Су-24 установят в Липецке в память погибшего в Сирии Олега Пешкова


Как сообщили в пресс-службе, местом установки памятника выбран въезд в город со стороны Воронежа в микрорайоне "Победа". Самолет уже выделен Липецким авиацентором, в настоящее время администрация рассматривает варианты доставки самолета к месту установки и подготавливает постамент для бомбардировщика. При этом, как заявляют в администрации, для установки выбрана та же модель Су-24, на которой летал Олег Пешков. По планам установка памятника должна быть завершена до конца года.


Напомним, что Су-24 подполковника Пешкова был сбит турецким самолетом над территорией Сирии в 2015 году. Экипажу бомбардировщика удалось катапультироваться, но приземлявшийся на парашюте летчик был расстрелян протурецкими боевиками с земли. Штурмана спасли бойцы российских сил специальных операций. Летчику Олегу Пешкову было присвоено звание Героя России посмертно.

Герой похоронен в Липецке. Его именем назван бомбардировщик Су-24 Липецкого авиацентра и школа, где он учился.

Использованы фотографии: http://lipeck.bezformata.ru/
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Комментарии 25

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  1. Vard Сегодня, 18:07
    Интересно... а что его семьёй... Квартира... пенсия... и прочее... Памятник это хорошо... но семья это главное...
    Vard
    1. Trek Сегодня, 18:15
      Если Эрдоган в Москву прискачет, его обязательно туда нужно привести , для покояния ..Хоть он извенился перед России ,но этого мало ! soldier
      Trek
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:17
        Помидорами отделались
        Гаргантюа
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:16
      Липецк центр переучивания и боевой подготовки. Олег окончил Суворовское училище, поступил в Харьковское ВВАУЛ в период распада СССР попал по распределению в Кант 5ЦК ПУАК (крайний выпуск Харькова который распределялся по СССР ) Был у меня в звене лейтенантом. На родине установили памятник, в Липецке не знаю за чем, может оно и надо, память лишней не бывает.

      Олег Пешков крайний справа Кант , лейтенант.

      Он же второй в первом ряду с лева время то же...
      MPN
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:46
        MPN
        Фото прям возвращают в молодость...
        И память действительно, лишней не бывает...
        NN52
    3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:29
      Vard
      В финансовом плане с семьей все хорошо, не беспокойтесь...
      NN52
      1. Vard Сегодня, 18:31
        Я вам конечно верю... но... Времена больно уж злобные...
        Vard
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:38
          Vard
          Злобные, но только не для летного состава ( погибшего при исполнении...)...
          NN52
  2. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 18:13
    Краник с нефтью честнее будет.
    АнГиНа
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:30
      АнГиНа
      А вы решили похамить?
      Не надо, тем более в этой теме..
      NN52
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:08
      Цитата: АнГиНа
      Краник с нефтью честнее будет.

      Не нужно свой яд здесь изливать. Уважайте память погибшего.
      Piramidon
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:14
    Мне небеса вдруг обернулись пеклом,
    Предательский удар из-за угла...
    Я — самолёт с душою человека
    С особой геометрией крыла.
    Когда бьют в спину, знают — не промажут,
    Какие уязвимые места...
    И боль, начавшаяся где-то в фюзеляже,
    Пронзает от кабины до хвоста.
    Что, чёрт возьми, творится в этом мире?!
    Не разглядеть мне сквозь огонь и дым.
    Я не Шарли, я — Су-24,
    И где таблички с именем моим?
    Пике затянет... Головокруженье
    Перемешает всё в калейдоскоп.
    Мне не дано ни шанса на спасенье,
    Я неизбежное встречаю прямо в лоб.
    Земля обнимет, чтоб принять навеки,
    Мой самописец пусть накроет мгла.
    Я — самолёт с душою человека
    С особой геометрией крыла.

    Сергей Ефимов
    Masya Masya
  4. Комментарий был удален.
  5. hohol95 (Алексей) Сегодня, 18:25
    Значит в нашем городе станет на один самолёт БОЛЬШЕ...
    17 декабря 1968 года в небе над Липецком разыгралась трагедия. Экипаж сверхзвукового бомбардировщика Як-28 в составе пилота Сергея Шерстобитова и штурмана Леонтия Кривенкова выполнял тренировочный полёт. Неожиданно у полностью заправленного и начиненного боеприпасами самолёта загорелся левый двигатель. После устранения пожара необходимо было совершать экстренную посадку, заходя со стороны Липецка. Но за несколько километров до взлётно-посадочной полосы прямо над городом вышел из строя уже правый двигатель. Ценой своей жизни лётчики сумели отвести падающий самолёт от жилых зданий, заставив его рухнуть на пустыре. У обоих лётчиков остались семьи, дети.
    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1969 года за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга подполковник Кривенков и майор Шерстобитов были посмертно награждён орденом Красного Знамени.
    В том же 1969 году в их честь на нынешней площади Авиаторов (ранее – площадь 50-летия ВЛКСМ), был установлен памятник по проекту архитектора Н.Р. Полунина. Памятник представляет собой боевой самолёт МиГ-19, поставленный на высокий постамент. На фюзеляже самолёта была написана цифра «50» - в честь тогдашнего названия площади, ныне на её месте находится звезда. В 2003 году к памятнику-самолёту были добавлены фигуры Кривенкова и Шерстобитова, а также белая стена с надписью «Вы в небо ушли…». А на месте падения самолёта – около Дворца спорта «Звёздный», был установлен памятный камень.

    hohol95
  6. Yujanin (Shurik) Сегодня, 18:29
    Напомним, что Су-24 подполковника Пешкова был сбит турецким самолетом над территорией Сирии в 2015 году.


    Земля герою пухом!
    А перед этим был сбит турецкий самолет в воздушном пространстве Сирии. Погибли двое турецких пилотов. Но об этом молчок. Их не матеря рожали.. https://ria.ru/world/20120703/690735620.html
    Yujanin
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 18:43
      А что делал турецкий RF-4E
      в воздушном коридоре, который постоянно использовали израильские самолеты.

      "Самолет находился в воздушном коридоре, который постоянно используют израильские самолеты. Военные сбили его, так как не видели на радаре, и с него не поступало никакой информации. О том, что самолет принадлежит Турции, мы узнали впоследствии", - сказал президент Сирии турецкому изданию.
      И это было в 2012 году!
      hohol95
      1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 18:46
        А что делал турецкий RF-4E

        Турция в отличие от России граничит с Сирией. У всех своя правда.
        Yujanin
        1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 18:51
          А нас пригласили на их "Восточный МАРЛЕЗОНСКИЙ БАЛЕТ"...И турок сбили за 3 года до прилёта наших лётчиков!
          А почему вы не вспомнили про сбитый ГРЕКАМИ турецкий Ф-16 над Эгейским морем? В октябре 1996 года!
          Как сообщил ранее в интервью РИА Новости доцент международного права и внешней политики в афинском университете Пантеон Ангелос Сиригос, Греция и Турция несколько раз оказывались на грани войны из-за нарушений турецкими самолетами греческого воздушного пространства.
          По его данным, Греция и Турция уже несколько раз были на грани войны, греческие пилоты сбили несколько турецких военных самолетов, а потери сторон составили минимум 10 самолетов.
          В частности, греческий пилот на самолете Ф-5 вступил 21 июля 1974 года в бой с двумя турецкими Ф-104. Один турецкий самолет был сбит и уничтожен ракетой, второй упал из-за того, что закончилось топливо. Были также четыре других падения турецких самолетов в 1980-х и 1990-х годах, однако точно не известно, были ли они сбиты ракетой или произошли несчастные случаи.
          Со своей стороны Греция также потеряла четыре самолета.
          И Греция, и Турция замалчивали большую часть происшествий.
          hohol95
          1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 19:02
            турок сбили за 3 года до прилёта наших лётчиков!

            Глупо верить в то, что на большой высоте разведывательный самолет ВВС Турции сбил именно малограмотный сирийский боевой расчет зенитных ракетных комплексов.
            Yujanin
          2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 19:06
            А почему вы не вспомнили про сбитый ГРЕКАМИ турецкий Ф-16 над Эгейским морем?

            Так Турция не стратегический партнер Греции. Обсуждать тут нечего.
            Yujanin
  7. hohol95 (Алексей) Сегодня, 18:31

    7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.
    Похоронен генерал-майор Осканов в родном селе Плиево Республики Ингушетия.

    Для вывоза тела Осканова и обломков самолёта нашим областным властям пришлось СДЕЛАТЬ ДОРОГУ мимо трёх оставшихся домов деревни Козельки! Если бы не эта катастрофа - дороги бы и сейчас не было...
    hohol95
  8. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:37
    Всю войну под завязку
    я всё к дому тянулся,
    И хотя горячился —
    воевал делово,
    Ну а он торопился,
    как-то раз не пригнулся
    И в войне взад-вперёд обернулся
    за два года — всего ничего.

    Не слыхать его пульса
    С сорок третьей весны,
    Ну а я окунулся
    В довоенные сны.

    И гляжу я дурея,
    Но дышу тяжело:
    Он был лучше, добрее,
    добрее, добрее, добрее,
    Ну а мне — повезло.

    Я за пазухой не жил,
    не пил с Господом чая,
    Я ни в тыл не просился,
    ни судьбе под подол,
    Но мне женщины молча
    намекали, встречая:
    Если б ты там навеки остался —
    может, мой бы обратно пришёл!

    Для меня не загадка
    Их печальный вопрос,
    Мне ведь тоже несладко,
    Что у них не сбылось.

    Мне ответ подвернулся:
    «Извините, что цел!
    Я случайно вернулся,
    вернулся, вернулся, вернулся,
    Ну а ваш — не сумел».

    Он кричал напоследок,
    в самолёте сгорая:
    «Ты живи! Ты дотянешь!» —
    доносилось сквозь гул.
    Мы летали под Богом
    возле самого рая,
    Он поднялся чуть выше и сел там,
    ну а я — до земли дотянул.

    Встретил лётчика сухо
    Райский аэродром.
    Он садился на брюхо,
    Но не ползал на нём.

    Он уснул — не проснулся,
    Он запел — не допел.
    Так что я вот вернулся,
    вернулся, вернулся, вернулся,
    Ну а он — не сумел.

    Я кругом и навечно
    виноват перед теми,
    С кем сегодня встречаться
    я почёл бы за честь,
    Но хотя мы живыми
    до конца долетели —
    Жжёт нас память и мучает совесть,
    у кого, у кого она есть.

    Кто-то скупо и чётко
    Отсчитал нам часы
    Нашей жизни короткой,
    Как бетон полосы,

    И на ней — кто разбился,
    Кто взлетел навсегда…
    Ну а я приземлился,
    а я приземлился —
    Вот какая беда…
    Чича сквад
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:44
    Лучше бы мужик домой вернулся и жил в тиши
    APASUS
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:50
      APASUS

      Олег ВОИН.
      И он предпочел крайний патрон... А не плен и бесчестие...
      Вам не понять, наверное.....
      NN52
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:55
        Цитата: NN52
        APASUS

        Олег ВОИН.
        И он предпочел крайний патрон... А не плен и бесчестие...
        Вам не понять, наверное.....

        Это вам не понять .
        Семье нужен отец и муж ,все эти награды ,памятники для семьи просто хлам.Конечно поколение надо воспитывать ,,но вы попробуйте задаться вопросом ,что выбрала бы семья ?
        APASUS
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:06
          APASUS

          Мне не понять???
          Я сам летчик, младший родной брат покойный тоже летчик...
          Теперь только память и осталась, и в виде памятников тоже...
          И для семьи братишки мальца, и для Бати и Мамы, кладбище и памятники, стало всё...

          И чтобы на месте Олега или Романа выбрала семья... Это риторический вопрос...
          NN52
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