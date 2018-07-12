17:39 12 июля

З00 лет армейской кухни. Часть 2. Его высочество мясной консерв



Говоря об армейской кухне, рано или поздно любое рассмотрение приходит к консервам. Без них вообще нереальны были военные действия длительного характера. Расширение империй, завоевания и открытия новых земель… И так далее.

И чем далее, тем больше еды нужно было нести с собой.


Хорошо, когда идешь завоевывать хорошо знакомого соседа, прекрасно зная, где у него города и деревеньки, где можно было пограбить. А если «за горизонт»?

В принципе, те стада, которые еще римские легионы гнали за собой, вполне можно назвать живыми консервами. Или самоходным мясным пайком. В любом случае, без мяса война как-то плоховато понимается. Оно и с мясом – не подарок, но без мяса совсем тоска и печаль.

Древнейшие консервы – солонина, вяленое мясо, сушеная и вяленая рыба. Сало. Соленое и копченое. Главные источники белка. Потому что на кашке, сваренной на водичке, воевать хреново. Доказано римлянами. И надо мясца, пусть и восстановленного, говоря современным языком, оливок, брюквы, сыра да винца. И можно навешать хоть Карфагену, хоть Персии далекой.

Была бы еда и вода.

На протяжении многих веков соление и сушка (вяление) были единственными способами сохранения провизии в цивилизованном мире. Так и ехали за марширующими армиями телеги и повозки с вяленой свининой и козлятиной, сушеной рыбой, овощами, мукой и прочими военными припасами. И трусили быки, запряженные в повозки. Сегодня бык – тягловая техника, завтра… Завтра мог быть иной расклад. Менее приятный для быка.

Стол у солдат средневековья, сами понимаете, был так себе.

Все изменилось в 19-м веке. Император Наполеон, вдоволь наевшись соленых и вяленых «деликатесов» во время своего Египетского похода, озаботился именно тем, что в Великом походе его армия должна была иметь вполне приличный рацион. И озадачил этим подданных.



И пошли в историю имена.

Имя первое. Николя Аппер.

З00 лет армейской кухни. Часть 2. Его высочество мясной консерв


Бывший кондитер при дворе одного из мелких германских герцогов, рассчитанный при разорении своего господина и вернувшийся во Францию, принял вызов Бонапарта и выиграл.

Да, Аппер использовал первоначально стеклянную тару, которая была не очень удобна в военных походах, но тем не менее, хранение продуктов довольно длительное время было возможно.

Способ, изобретенный Аппером, не заменил, а дополнил уже испытанные способы хранения продуктов – сушку и соление. Просто во Франции того времени не существовало заводских мощностей для производства консервов в нужных объёмах. Например, для снабжения всей наполеоновской армии. Но тем не менее, апперовские консервы стали большим подспорьем для офицерского корпуса.

А солдаты вполне могли обойтись и привычной солониной.

В 1810 году Николя Аппер за своё изобретение получил звание и награду – 12 тысяч франков из рук самого Наполеона Бонапарта.

Но история военных консервов не была бы полной без еще одного имени.

Ладзаро Спалланцани.



Итальянский натуралист, физик, зоолог и… иезуит. Как и все священники Общества Иисуса, Спалланцани был весьма неплохим ученым.

Зная об объявленном Директорией конкурсе, иезуит очень внимательно следил за опытами Аппера.

Аппер закладывал продукты в стеклянную тару, банки с высоким горлом, герметично закупоривал, а затем подвергал кипячению в солёной воде в целях увеличения температуры кипения, причём маленькие банки находились в кипятке полтора часа, более крупные – три-четыре часа при температуре чуть выше 100 градусов. Автоклавирование, как ни крути.

Многие сегодня скажут – классика, ничего нового. Сегодня – да, а 200 лет тому назад это был не просто прорыв. Это на грани открытия философского камня. Но что круче – философский камень или тушенка? Я вот за тушенку голосую. Желудком.

Так вот, Спалланцани, подглядывая за Аппером, тоже провёл целую серию экспериментов с бараньим бульоном, который он заливал или в банки с крышкой, или в банки, которые запаивались огнём горелки. И тоже варьировал время кипячения.

Так иезуит обнаружил, что в плотно запаянных и хорошо прогретых банках никаких «маленьких животных» нет. Они были только в тех банках, которые были неплотно закрыты и недостаточно долго прокипячены, и, вероятнее всего, проникли туда из воздуха или же сохранились после кипячения, а вовсе не зародились сами по себе.

Так Спалланцани в 1797 году доказал несостоятельность концепции самозарождения, а также попутно выявил существование мельчайших организмов, способных переносить непродолжительное – в течение нескольких минут – кипячение. Никакой награды он не получил, но, с другой стороны, и ничего с иезуитом не случилось неприятного. Теория «божьей искры» не пошатнулась. Фактически Спалланцани стал отцом процесса пастеризации.

В 1810 году на свои наградные Аппер публикует труд «Искусство сохранения в течение нескольких лет животной и растительной субстанции». Предприимчивый изобретатель открыл в Париже магазин «Разная снедь в бутылках и коробках», где каждый вошедший покупатель сразу видел полученную от Наполеона почётную грамоту.

Магазин вёл продажу консервов, приготовленных и расфасованных по методике Аппера. Производство велось на небольшой фабрике при магазине. Однако особой популярности, даже в наполеоновской армии, консервы Аппера не снискали. А обычного покупателя отпугивала цена.



Но грянул 1812 год, и все пошло как… Не совсем, конечно, как планировалось, но именно тогда в России и познакомились с изобретением Аппера. Много банок попало в руки русских солдат, но вот говорят, что на вкус не понравились. Сложно сказать, кто пустил слух, что мясо в стеклянных бутылях – лягушатина, история не помнит.

По легенде, первым, кто решился отведать консервы, стал сам командующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов, известный чревоугодник. Кутузов пришел к выводу, что в банках баранина, но употреблять консервы всем остальным запретил. На всякий случай.

Прошло буквально 10 лет, и случился очередной эволюционный шаг консервов. И сделали его англичане.

Еще одно имя. Питер Дюран.



Именно ему пришла в голову идея заменить хрупкие стеклянные банки на металлические. Дюран даже запатентовал изобретение в том самом 1810 году, когда Аппер праздновал свой успех. Сам Дюран внедрить изобретение в производство не смог про причине отсутствия на это денег и просто продал патент производителям мяса Брайану Донкину и Джону Холлу. Всего за одну тысячу фунтов стерлингов.

Так началась история жестяной банки с консервами, которую фабрики Донкина и Холла производили для нужд британской армии и флота.



Мы все в курсе, насколько в те времена суровые британцы были круты. Консервные банки Дюрана изготавливались из выкованного вручную и покрытого оловом железного листа. Шов корпуса паялся оловом вручную, по внутренней стороне банки. Дно припаивалось к корпусу, а крышка в последнюю очередь, после того, как в банку закладывалось твёрдое содержимое. Мясо или каша с ним.

Если же в банку следовало залить какую-либо жидкость типа супа, то банка спаивалась полностью, но оставлялось отверстие на крышке, через которое загружалось жидкое содержимое, после чего отверстие запаивалось.

Весила самая лёгкая банка не менее фунта, то есть около 450 граммов. И была весьма дорогой. Ручная работа все-таки. Умелый слесарь на фабрике изготовлял не более пяти банок в час.

Но «фишка» заключалась в том, что самый дьявольский нюанс заключался в том, что для того, чтобы открыть такую банку, нужен был набор инструментов. Молоток, долото или топор и сила.

Были известные случаи смерти от голода потерпевших кораблекрушение моряков, у которых имелся в шлюпках запас консервов, но не было того, чем можно было бы вскрыть такие консервные банки.

История оставила нам множество приказов о дисциплинарных наказаниях для британских солдат во время Крымской войны. Солдаты ломали свои штыки просто в устрашающих количествах, в попытках открыть консервы. Командование издало приказ, запрещающий использовать штыки для этой цели, но приказ проблемы не решил. Банки продолжали выигрывать у штыков и ножей.

Вскоре репутация консервов была изрядно подпорчена. Припой, которым паялись банки, состоял из олова и свинца. Свинец, надо сказать, не самый полезный для организма металл. Наличие свинца в припое гарантировало медленное отравление человеческого организма.

Свинец был признан одной из причин смерти части экипажа британской арктической экспедиции Джона Франклина, что не добавило популярности консервам.

Следующее имя. Генри Бессемер.



Родился в 1813 году, чуть позже консервов, но внес огромную лепту в это дело. Вообще, Бессемер изобрел много полезных вещей, более 100 патентов, но нас интересует одно его изобретение, а именно – бессемеровский конвертер.

В 1856 году Бессемер зарегистрировал патент на конвертер для переплавки жидкого чугуна в сталь продувкой воздухом без расхода горючего, который стал основой бессемеровского процесса.

Если коротко, то Генри Бессемер изобрел один из способов получения на выходе жести – тонкой и легкой стали.

Появление жести позволило отказаться от пайки при изготовлении банки, применив закатку. Постепенно консервные банки приобрели современный вид. Более того, стало возможно их вскрытие без топора, долота или штыка. Консервные банки вообще возможно стало открывать даже без консервного ножа!

К началу 20 века производство консервов разделилось на два направления. Одно призвано было удовлетворить потребности армии и отправлявшихся в далёкие края экспедиций, второе было направлено на сохранение вкусовых качеств различных деликатесов.

В Российской империи первый консервный завод был открыт только в 1870 году, в Санкт-Петербурге. Владелец завода Франсуа Франциевич Азибер, французский предприниматель, осуществлял консервирование по методу Аппера.



Естественно, главным потребителем консервов была императорская армия. Для армии выпускались:

— жареная говядина;
— жареная баранина;
— овощное рагу с мясом;
— каша с мясом;
— мясо с горохом;
— гороховая похлёбка.



Главным преимуществом таких консервов был длительный срок хранения при высокой калорийности содержимого. Стоит отметить, что для производства таких консервов использовались самые лучшие и отнюдь не дешёвые ингредиенты.

В 1904-1905 гг. на частных консервных заводах Петербурга, Борисоглебска, Одессы, Риги и Митавы, работающих на военное ведомство, выпускалось до 250 000 консервных банок в день. В год – почти 70 миллионов банок.



Так что если где-то Россия отставала, что в те времена было нормально, то наверстать/догнать и перегнать у нас тоже умели.

Последнее имя в нашем списке отцов консервного дела будет русским.

Евгений Степанович Фёдоров.



Военный инженер, изобретатель, преподаватель Николаевского инженерного училища и Офицерской воздухоплавательной школы в Санкт-Петербурге.

Евгений Степанович изобрел много чего, но нас интересует его саморазогревающаяся консервная банка. Придумал ее талантливый инженер в 1897 году.

Суть его изобретения была очень проста и дешева в изготовлении. Банка Фёдорова имела двойное дно, в котором находились герметичная ёмкость, наполненная негашёной известью, и вода. При повороте днища ёмкость с известью разрушалась, вода и известь вступали в химическую реакцию, и таким образом банка нагревалась.

В общем, карбид в воду в детстве почти все бросали.

Евгений Федоров умер очень рано, в 1909 году. Как огромное количество русских учёных, патентами и защитой своих авторских прав не забивал себе голову. И в этом оказался положительный момент. Как только началась Первая Мировая война, сразу несколько производителей без проблем приступили к производству самоподогревающейся тушёнки.

Начиная с 1915 года партии саморазогревающихся консервов в банках Федорова начали поступать на фронт. Сохранилось много свидетельств тому, что банки Фёдорова зачастую становились единственным способом для бойцов получить горячее питание.

Генерал, а тогда еще есаул, Шкуро, попивший немало крови у турок в рейдах по тылам на Кавказском фронте, в мемуарах с благодарностью вспоминал тушёнку с самоподогревом, которой было очень удобно пользоваться в турецком тылу, не опасаясь демаскировки.

Конечно, после революции и Гражданской войны выпуск консервов был прекращён фактически полностью. И самоподогревающихся, и обычных. Не до консерваторий было.

Тем не менее, идея Евгения Степановича Фёдорова жива до сих пор. Существует немало производителей, которые выпускают продукты в консервных банках, используя его изобретение. Меняются реагенты, но суть остается прежней.

Вот так мы прошли путь от стеклянных банок/бутылей с бараниной господина Бонапарта до вполне современных консервных банок 20 века. Путь долгий, но полезный. Мясной консерв стал действительно властителем если не полей сражений, то минут затишья на войне точно.

Но мы продолжим разговор о трудностях и превратностях русской военной кухни в следующем материале. Он будет посвящен послепетровским временам.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 18

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  1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:09
    Добрая старая тушня.Смешать с картофаном и лучка+ "наркомовские".
    Владимир Тер-Одиянц
  2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:16
    На фото-Борисоглебский тушняк, наверное самый лучший во вселенной good
    Сидор Лютый
    1. танк66 Сегодня, 16:02
      А в моей Вселенной ,лучшая была Орская ,серебро -у Семипалатинской. Пока в Орск кенгуру и буйволов мороженных возить не стали ...Эффективные москвичи. fool , Щас сам делаю в стекле ,и дешевше и во избежание bully
      танк66
    2. Ниточкин Сегодня, 16:36
      Цитата: Сидор Лютый
      На фото-Борисоглебский тушняк, наверное самый лучший во вселенной good


      Ты монгольскую тушенку пробовал?
      Ниточкин
  3. Trevis (Артём) Сегодня, 15:21
    И сразу захотелось есть!
    Trevis
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:34
      Один известный ютюб товарищ (Solid). поглощает эти банки так,что слюни на монитор капают!!!
      Сидор Лютый
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 16:52
        Ишь какой молодец! И мы так могем. good
        Trevis
  4. polpot (Andru) Сегодня, 15:25
    Да было время, в поездках по Узбекистану и Туркмении всегда выпрашивал сухой паек а не деньги , вкусно было и сытно .
    polpot
  5. амурец (николай) Сегодня, 15:40
    Всё описанное автором интересно, а вот как были снабжены продуктами корабли 2-й ТОЭ:" Поленов Крейсер Аврора
    Восемь месяцев жизни на консервах, без съезда на берег, не могли
    пройти для команды бесследно. Открылась цинга. Конечно, против нее
    тотчас же были приняты надлежащие меры: давалось только свежее мясо,
    зелень сверх положения, лимоны. От судовой солонины теперь не только
    отказались, но, согласно постановлению нарочно созданной комиссии, всю
    оставшуюся солонину вывезли далеко в море и выбросили. В общем, из

    1207 пудов солонины, принятой в Кронштадте, на «Олеге» было
    выброшено за полной негодностью 788 пудов, на «Авроре» из 1684 пудов — 1360.
    Это наводит на грустные размышления.*
    Как показывают записи в вахтенных журналах «Авроры»,
    через месяц — полтора после выхода из Либавы начали
    обнаруживаться серьезные недостатки в снабжении кораблей
    провизией. Почти ежедневно можно было читать: выбросили за
    борт непригодную в пищу картошку, непригодную солонину
    выбрасывали сразу по 10 бочонков. В банках вместо мясных
    консервов оказывалось дерево. Даже капуста, принятая с
    транспорта «Анадырь», и та была непригодна в пищу. Видимо, кое-
    кто неплохо «погрел руки» на поставках продовольствия
    кораблям 2-й Тихоокеанской эскадры, идущим на верную гибель.
    амурец
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:19
      Николай Антоныч говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было пять тысяч килограммов, австралийских мясных консервов — тысяча шестьсот восемьдесят восемь килограммов, окороков — двадцать. Сухого бульона Скорикова — семьдесят килограммов. А сколько сухарей, макарон, кофе! Половина большого салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа — сорок килограммов. Варенье, орехи. И все это было куплено на деньги Николая Антоныча. Восемьдесят чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках.
      Здесь кончалась оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за третий. Первые строки были размыты. Потом:
      «…Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться, пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном: не верь этому человеку! Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из шестидесяти собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга! Не только я один — вся экспедиция шлет ему проклятия. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии! Для Катюшки хватило бы историй на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все—таки не особенно ждите…»
      Но любовь — любовью, а дело — делом. Николай Антоныч не отдал своего состояния, напротив — он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином, тоже за взятку.

      Вениамин Александрович Каверин
      Два капитана
      hohol95
  6. Curious (Victor) Сегодня, 16:13
    "Если коротко, то Генри Бессемер изобрел один из способов получения на выходе жести – тонкой и легкой стали."
    Бессемер изобрел метод передела жидкого чугуна в литую сталь путём продувки сквозь него сжатого воздуха, обычного атмосферного или обогащённого кислородом. Процесс этот позволил значительно снизить себестоимость производства стали и, соответственно, позволил снизить стоимость любой продукции из стали, в том числе из жести.
    Что касается самой жести, то к ее производству Бессемер не имел никакого отношения.
    Curious
  7. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:13
    Автор,описывая способы "древней" консервации пищи,как сушка(вяление) и соление;к сожалению позабыл такой "старинный" способ,как копчение... ( Читал как-то о том ,как французские колонисты на островах (Мадагаскар ? what ) организовали "бизнес" :коптили свинину и снабжали ею "проплывающих мимо" пиратов и прочих мореплавателей...а т.к. и сами французы не были паиньками,то ....то ли от ихнего кулинарного производства,то ли от названия профессии получила название одна из пиратских ОПГ того региона..... wink )
    Кстати , народы Средней (и прочей...) Азии могли бы поспорить за "пальму первенства" в истории "изобретения " консервов ! Ибо местное население ,отправляясь куды-нибудь далёко ,прихватывали с собой своего рода "консервы": в глиняный горшок закладывалось жареное мясо и заливалось с верху курдючным жиром.... Можно вспомнить и происхождение "современной" буженины: мясо запекалось в глине на костре и тем самым сохранялось определённое время... Есть и такой способ "консервации",например,мяса- в пряностях ! Этим "увлекались",например,в Индии....продукт щедро нашпиговывался перцем,имбирём,куркумой,карри.. Но и на Руси не"лыком шиты" люди были....Славяне для консервации,помимо прочих способов,использовали мёд.... Ну что ещё ? what Можно упомянуть бастурму,которая переводится с тюркского,как "давленое мясо" (по мнению некоторых историков-"кулинаров" wink ) ....Мясцо (конину.по-началу....) обсыпали специями (а может и солью...спорить не буду...) и закладывали под седло.Пока тюркские воины скакали по своим делам, мяско прессовалось , перчилось и просаливалось...подсыхало....и "деликатес" был готов ! fellow А Автору спасибо за интересный материал !
    Nikolaevich I
    1. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 16:30
      Речь идет, очевидно, о буканьерах.
      Как тут Эксвемелина не вспомнить:
      "....Один несет ружья, другой гонит собак, третий остается возле букана. После охоты один из буканьеров принимается коптить мясо и вытапливать сало, чтобы приготовить обед для своих товарищей. Дичи они бьют очень много. Порой они затравливают до сотни свиней только для того, чтобы выбрать из них семь или восемь самых лучших. При этом охотники самок предпочитают самцам, потому что самки значительно жирнее. Иногда попадаются свиньи-одиночки, которые добывают пропитание, отделившись от стада; они очень опасны и для людей, и для собак, если нарваться на них неожиданно. В такие мгновения нужно тотчас же большой палкой оглушить свинью. После охоты буканьеры сдирают со свиней шкуру, обрубают мясо с костей и режут его на куски в локоть длиной, иногда куски чуть больше, иногда чуть меньше. Затем мясо посыпают молотой солью и выдерживают в особом месте часа три или четыре, после чего свинину вносят в хижину, плотно затворяют дверь и развешивают мясо на палках и рамах, коптят его до тех пор, пока оно не станет сухим и твердым. Тогда оно считается готовым, и его уже можно упаковывать. Приготовив две или три тысячи фунтов мяса, охотники поручают одному из буканьеров доставить заготовленное мясо плантаторам."
      Рязанец87
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:45
        Цитата: Рязанец87
        Речь идет, очевидно, о буканьерах.

        О них самых ! Спасибо,что напомнили ! good
        Nikolaevich I
    2. Curious (Victor) Сегодня, 17:11
      "Ибо местное население ,отправляясь куды-нибудь далёко ,прихватывали с собой своего рода "консервы": в глиняный горшок закладывалось жареное мясо и заливалось с верху курдючным жиром..."
      В начале 60-х, когда холодильник для жителей сельской мечтности был предметом абсолютно теоретическим, как и регулярное электроснабжение, моя бабушка домапшнюю колбасу заливала смальцем и сохрагяла достаточно долго. Точно так же и окорок копченый на чердаке.
      Curious
  8. танк66 Сегодня, 16:49
    Расшаркаюсь,потому как не про мясо...Но про консерв...История реальная.В 90-е за каким-то фруктом попал в гости к башкирскому леснику.В лесу.Как положено - от нас распутинка-смирновка.А он чё-та скомандовал своей скво и... Про кабанятину-медвежатину не буду.На столе появились ,думаю одни из первых консервов на арийской земле.
    1.Земляника 50/50 с бортевым мёдом.Не вареная.Еще извинялись что,года 3 консерве.Улёт витаминный..
    2.Топленое коровье масло 50/50 с дикой вишней/без косточки/.Фиолетового цвета.В глиняном горшке из погреба.Срок хранения -2 года/ по уверению аборигенов/. На лепешке из муки 2-го сорта . Уверен,если бы ЭТО попробовал родитель макдака- удавился от комплексов.. laughing
    танк66
  9. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 16:53
    Спасибо за интересную статью.
    Вождь краснокожих
  10. sib.ataman Сегодня, 16:58
    Замечательная тема! Питание и боеприпасы-это основа боеспособности армии! Всё остальное следом!
    sib.ataman
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