З00 лет армейской кухни. Часть 2. Его высочество мясной консерв

Говоря об армейской кухне, рано или поздно любое рассмотрение приходит к консервам. Без них вообще нереальны были военные действия длительного характера. Расширение империй, завоевания и открытия новых земель… И так далее.И чем далее, тем больше еды нужно было нести с собой.Хорошо, когда идешь завоевывать хорошо знакомого соседа, прекрасно зная, где у него города и деревеньки, где можно было пограбить. А если «за горизонт»?В принципе, те стада, которые еще римские легионы гнали за собой, вполне можно назвать живыми консервами. Или самоходным мясным пайком. В любом случае, без мяса война как-то плоховато понимается. Оно и с мясом – не подарок, но без мяса совсем тоска и печаль.Древнейшие консервы – солонина, вяленое мясо, сушеная и вяленая рыба. Сало. Соленое и копченое. Главные источники белка. Потому что на кашке, сваренной на водичке, воевать хреново. Доказано римлянами. И надо мясца, пусть и восстановленного, говоря современным языком, оливок, брюквы, сыра да винца. И можно навешать хоть Карфагену, хоть Персии далекой.Была бы еда и вода.На протяжении многих веков соление и сушка (вяление) были единственными способами сохранения провизии в цивилизованном мире. Так и ехали за марширующими армиями телеги и повозки с вяленой свининой и козлятиной, сушеной рыбой, овощами, мукой и прочими военными припасами. И трусили быки, запряженные в повозки. Сегодня бык – тягловая техника, завтра… Завтра мог быть иной расклад. Менее приятный для быка.Стол у солдат средневековья, сами понимаете, был так себе.Все изменилось в 19-м веке. Император Наполеон, вдоволь наевшись соленых и вяленых «деликатесов» во время своего Египетского похода, озаботился именно тем, что в Великом походе его армия должна была иметь вполне приличный рацион. И озадачил этим подданных.И пошли в историю имена.Имя первое. Николя Аппер.Бывший кондитер при дворе одного из мелких германских герцогов, рассчитанный при разорении своего господина и вернувшийся во Францию, принял вызов Бонапарта и выиграл.Да, Аппер использовал первоначально стеклянную тару, которая была не очень удобна в военных походах, но тем не менее, хранение продуктов довольно длительное время было возможно.Способ, изобретенный Аппером, не заменил, а дополнил уже испытанные способы хранения продуктов – сушку и соление. Просто во Франции того времени не существовало заводских мощностей для производства консервов в нужных объёмах. Например, для снабжения всей наполеоновской армии. Но тем не менее, апперовские консервы стали большим подспорьем для офицерского корпуса.А солдаты вполне могли обойтись и привычной солониной.В 1810 году Николя Аппер за своё изобретение получил звание и награду – 12 тысяч франков из рук самого Наполеона Бонапарта.Но история военных консервов не была бы полной без еще одного имени.Ладзаро Спалланцани.Итальянский натуралист, физик, зоолог и… иезуит. Как и все священники Общества Иисуса, Спалланцани был весьма неплохим ученым.Зная об объявленном Директорией конкурсе, иезуит очень внимательно следил за опытами Аппера.Аппер закладывал продукты в стеклянную тару, банки с высоким горлом, герметично закупоривал, а затем подвергал кипячению в солёной воде в целях увеличения температуры кипения, причём маленькие банки находились в кипятке полтора часа, более крупные – три-четыре часа при температуре чуть выше 100 градусов. Автоклавирование, как ни крути.Многие сегодня скажут – классика, ничего нового. Сегодня – да, а 200 лет тому назад это был не просто прорыв. Это на грани открытия философского камня. Но что круче – философский камень или тушенка? Я вот за тушенку голосую. Желудком.Так вот, Спалланцани, подглядывая за Аппером, тоже провёл целую серию экспериментов с бараньим бульоном, который он заливал или в банки с крышкой, или в банки, которые запаивались огнём горелки. И тоже варьировал время кипячения.Так иезуит обнаружил, что в плотно запаянных и хорошо прогретых банках никаких «маленьких животных» нет. Они были только в тех банках, которые были неплотно закрыты и недостаточно долго прокипячены, и, вероятнее всего, проникли туда из воздуха или же сохранились после кипячения, а вовсе не зародились сами по себе.Так Спалланцани в 1797 году доказал несостоятельность концепции самозарождения, а также попутно выявил существование мельчайших организмов, способных переносить непродолжительное – в течение нескольких минут – кипячение. Никакой награды он не получил, но, с другой стороны, и ничего с иезуитом не случилось неприятного. Теория «божьей искры» не пошатнулась. Фактически Спалланцани стал отцом процесса пастеризации.В 1810 году на свои наградные Аппер публикует труд «Искусство сохранения в течение нескольких лет животной и растительной субстанции». Предприимчивый изобретатель открыл в Париже магазин «Разная снедь в бутылках и коробках», где каждый вошедший покупатель сразу видел полученную от Наполеона почётную грамоту.Магазин вёл продажу консервов, приготовленных и расфасованных по методике Аппера. Производство велось на небольшой фабрике при магазине. Однако особой популярности, даже в наполеоновской армии, консервы Аппера не снискали. А обычного покупателя отпугивала цена.Но грянул 1812 год, и все пошло как… Не совсем, конечно, как планировалось, но именно тогда в России и познакомились с изобретением Аппера. Много банок попало в руки русских солдат, но вот говорят, что на вкус не понравились. Сложно сказать, кто пустил слух, что мясо в стеклянных бутылях – лягушатина, история не помнит.По легенде, первым, кто решился отведать консервы, стал сам командующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов, известный чревоугодник. Кутузов пришел к выводу, что в банках баранина, но употреблять консервы всем остальным запретил. На всякий случай.Прошло буквально 10 лет, и случился очередной эволюционный шаг консервов. И сделали его англичане.Еще одно имя. Питер Дюран.Именно ему пришла в голову идея заменить хрупкие стеклянные банки на металлические. Дюран даже запатентовал изобретение в том самом 1810 году, когда Аппер праздновал свой успех. Сам Дюран внедрить изобретение в производство не смог про причине отсутствия на это денег и просто продал патент производителям мяса Брайану Донкину и Джону Холлу. Всего за одну тысячу фунтов стерлингов.Так началась история жестяной банки с консервами, которую фабрики Донкина и Холла производили для нужд британской армии и флота.Мы все в курсе, насколько в те времена суровые британцы были круты. Консервные банки Дюрана изготавливались из выкованного вручную и покрытого оловом железного листа. Шов корпуса паялся оловом вручную, по внутренней стороне банки. Дно припаивалось к корпусу, а крышка в последнюю очередь, после того, как в банку закладывалось твёрдое содержимое. Мясо или каша с ним.Если же в банку следовало залить какую-либо жидкость типа супа, то банка спаивалась полностью, но оставлялось отверстие на крышке, через которое загружалось жидкое содержимое, после чего отверстие запаивалось.Весила самая лёгкая банка не менее фунта, то есть около 450 граммов. И была весьма дорогой. Ручная работа все-таки. Умелый слесарь на фабрике изготовлял не более пяти банок в час.Но «фишка» заключалась в том, что самый дьявольский нюанс заключался в том, что для того, чтобы открыть такую банку, нужен был набор инструментов. Молоток, долото или топор и сила.Были известные случаи смерти от голода потерпевших кораблекрушение моряков, у которых имелся в шлюпках запас консервов, но не было того, чем можно было бы вскрыть такие консервные банки.История оставила нам множество приказов о дисциплинарных наказаниях для британских солдат во время Крымской войны. Солдаты ломали свои штыки просто в устрашающих количествах, в попытках открыть консервы. Командование издало приказ, запрещающий использовать штыки для этой цели, но приказ проблемы не решил. Банки продолжали выигрывать у штыков и ножей.Вскоре репутация консервов была изрядно подпорчена. Припой, которым паялись банки, состоял из олова и свинца. Свинец, надо сказать, не самый полезный для организма металл. Наличие свинца в припое гарантировало медленное отравление человеческого организма.Свинец был признан одной из причин смерти части экипажа британской арктической экспедиции Джона Франклина, что не добавило популярности консервам.Следующее имя. Генри Бессемер.Родился в 1813 году, чуть позже консервов, но внес огромную лепту в это дело. Вообще, Бессемер изобрел много полезных вещей, более 100 патентов, но нас интересует одно его изобретение, а именно – бессемеровский конвертер.В 1856 году Бессемер зарегистрировал патент на конвертер для переплавки жидкого чугуна в сталь продувкой воздухом без расхода горючего, который стал основой бессемеровского процесса.Если коротко, то Генри Бессемер изобрел один из способов получения на выходе жести – тонкой и легкой стали.Появление жести позволило отказаться от пайки при изготовлении банки, применив закатку. Постепенно консервные банки приобрели современный вид. Более того, стало возможно их вскрытие без топора, долота или штыка. Консервные банки вообще возможно стало открывать даже без консервного ножа!К началу 20 века производство консервов разделилось на два направления. Одно призвано было удовлетворить потребности армии и отправлявшихся в далёкие края экспедиций, второе было направлено на сохранение вкусовых качеств различных деликатесов.В Российской империи первый консервный завод был открыт только в 1870 году, в Санкт-Петербурге. Владелец завода Франсуа Франциевич Азибер, французский предприниматель, осуществлял консервирование по методу Аппера.Естественно, главным потребителем консервов была императорская армия. Для армии выпускались:— жареная говядина;— жареная баранина;— овощное рагу с мясом;— каша с мясом;— мясо с горохом;— гороховая похлёбка.Главным преимуществом таких консервов был длительный срок хранения при высокой калорийности содержимого. Стоит отметить, что для производства таких консервов использовались самые лучшие и отнюдь не дешёвые ингредиенты.В 1904-1905 гг. на частных консервных заводах Петербурга, Борисоглебска, Одессы, Риги и Митавы, работающих на военное ведомство, выпускалось до 250 000 консервных банок в день. В год – почти 70 миллионов банок.Так что если где-то Россия отставала, что в те времена было нормально, то наверстать/догнать и перегнать у нас тоже умели.Последнее имя в нашем списке отцов консервного дела будет русским.Евгений Степанович Фёдоров.Военный инженер, изобретатель, преподаватель Николаевского инженерного училища и Офицерской воздухоплавательной школы в Санкт-Петербурге.Евгений Степанович изобрел много чего, но нас интересует его саморазогревающаяся консервная банка. Придумал ее талантливый инженер в 1897 году.Суть его изобретения была очень проста и дешева в изготовлении. Банка Фёдорова имела двойное дно, в котором находились герметичная ёмкость, наполненная негашёной известью, и вода. При повороте днища ёмкость с известью разрушалась, вода и известь вступали в химическую реакцию, и таким образом банка нагревалась.В общем, карбид в воду в детстве почти все бросали.Евгений Федоров умер очень рано, в 1909 году. Как огромное количество русских учёных, патентами и защитой своих авторских прав не забивал себе голову. И в этом оказался положительный момент. Как только началась Первая Мировая война, сразу несколько производителей без проблем приступили к производству самоподогревающейся тушёнки.Начиная с 1915 года партии саморазогревающихся консервов в банках Федорова начали поступать на фронт. Сохранилось много свидетельств тому, что банки Фёдорова зачастую становились единственным способом для бойцов получить горячее питание.Генерал, а тогда еще есаул, Шкуро, попивший немало крови у турок в рейдах по тылам на Кавказском фронте, в мемуарах с благодарностью вспоминал тушёнку с самоподогревом, которой было очень удобно пользоваться в турецком тылу, не опасаясь демаскировки.Конечно, после революции и Гражданской войны выпуск консервов был прекращён фактически полностью. И самоподогревающихся, и обычных. Не до консерваторий было.Тем не менее, идея Евгения Степановича Фёдорова жива до сих пор. Существует немало производителей, которые выпускают продукты в консервных банках, используя его изобретение. Меняются реагенты, но суть остается прежней.Вот так мы прошли путь от стеклянных банок/бутылей с бараниной господина Бонапарта до вполне современных консервных банок 20 века. Путь долгий, но полезный. Мясной консерв стал действительно властителем если не полей сражений, то минут затишья на войне точно.Но мы продолжим разговор о трудностях и превратностях русской военной кухни в следующем материале. Он будет посвящен послепетровским временам.