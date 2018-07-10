Резкий рост объёмов американских военных поставок в Афганистан. Уходить не собираются

Объёмы десантирования грузов в Афганистане в этом году выросли в десять раз. Поставки чаще всего шли с помощью военно-транспортных самолётов, и десантирование осуществлялось посредством грузовых парашютных систем - на территорию Афганистана для поддержания операции против движения «Талибан» (*запрещено в РФ) весной и летом 2018 года.К концу мая этого года более 148 т таких грузов было переброшено в Афганистан, причём основная часть десантирования осуществлялась в апреле-мае, согласно данным, предоставленным Центром комбинированных воздушных операций Центрального командования ВВС США.Это количество резко контрастирует с 2017 годом, когда силы ВВС США в течение года сбросили всего около 15 т грузов для нужд операции в Афганистане. Для сравнения: в разгар войны в 2013 году таких грузов было поставлено почти 5 тыс. тонн.Официально командование ВВС США заявило, что такие поставки сигнализируют об увеличении интенсивности боевых действий против террористических сил. Неофициальные источники отмечают, что увеличение числа авиаперевозок и объёмов десантирования грузов совпадает с приездом в Афганистандля консультирования местных сил и увеличения активности антитеррористической деятельности - вдоль основных автомагистралей.", - заявил капитан Марк Графф, представитель военного командования ВВС США.Графф не смог чётко изложить, в какой части Афганистана осуществлялось десантирование грузов, но сказал при этом, что такие поставки не распределялись равномерно по всей стране. Некоторые регионы страны получают больше внимания, чем другие.Подавляющее большинство таких полётов осуществлялось в течение двух последних весенних месяцев. В апреле американские C-130 сбросили до 62 тонн грузов к местам дислокации афганских и американских сухопутных войск. Затем, в мае, C-130 и C-17 сбросили ещё около 86 тонн грузов, о характере которых не сообщается., - сказал Графф.Различие заключается в том, что десантирование грузов чаще осуществляется для пополнения запасов или создания небольших отдалённых форпостов, практика создания которых идёт с 2014 года.Чаще всего, методом десантирования с воздуха осуществляется поставка боеприпасов и пресной воды. Но есть и случаи поставок военной техники.При этом капитан армии США не смог подробно рассказать, какое именно военное оборудование было сброшено за последние два месяца в формате программы поддержки афганских войск.