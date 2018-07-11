Музей Войска польского в Варшаве
Выпал мне случай в мае побывать с пятидневным визитом в Польше. Дела рабочие, но делу время, потехе час. Скорректировав с начальником график, вырвались мы с ним, находясь в Варшаве, в Музей Войска польского.
Обыкновенный такой музей, если бы не экспонаты, выставленные во дворе. Впрочем, судите сами…
МиГ-29 встретит вас у входа слева.
Справа, по праву победительницы, родная "тридцатьчетверка".
Где еще можно прикоснуться к настоящему "Шерману"?
ИС. "Иосиф Сталин".
Орудия Первой мировой войны.
Советские бомбардировщики Ту-2 и Пе-2.
Противотанковое самоходное орудие на базе американского бронетранспортера М3.
Образцы корабельных и береговых орудийных установок.
Далее техника стоит вразнобой и вперемешку. Но между экспонатами можно побродить, потрогать рукой броню настоящего немецкого "Хетцера" (сквозь пролом в броне видно, как все-таки в нем было тесно), "Центуриона", ЗСУ 57-2.
А также посмотреть на старинные ядра, сравнить их со снарядами "Доры" и "Карла", прикинуть длину торпед, задрать голову на торчащий "Скад".
К сожалению, некоторые экспонаты требуют ремонта и покраски, но работники музея над этим трудятся. В общем, всем любителям военной истории очень рекомендую посетить данный музей. От исторического центра Варшавы до него всего полчаса ходу.
Обыкновенный такой музей, если бы не экспонаты, выставленные во дворе. Впрочем, судите сами…
МиГ-29 встретит вас у входа слева.
Справа, по праву победительницы, родная "тридцатьчетверка".
Где еще можно прикоснуться к настоящему "Шерману"?
ИС. "Иосиф Сталин".
Орудия Первой мировой войны.
Советские бомбардировщики Ту-2 и Пе-2.
Противотанковое самоходное орудие на базе американского бронетранспортера М3.
Образцы корабельных и береговых орудийных установок.
Далее техника стоит вразнобой и вперемешку. Но между экспонатами можно побродить, потрогать рукой броню настоящего немецкого "Хетцера" (сквозь пролом в броне видно, как все-таки в нем было тесно), "Центуриона", ЗСУ 57-2.
А также посмотреть на старинные ядра, сравнить их со снарядами "Доры" и "Карла", прикинуть длину торпед, задрать голову на торчащий "Скад".
К сожалению, некоторые экспонаты требуют ремонта и покраски, но работники музея над этим трудятся. В общем, всем любителям военной истории очень рекомендую посетить данный музей. От исторического центра Варшавы до него всего полчаса ходу.
Автор: Вождь краснокожих
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