Музей Войска польского в Варшаве

Выпал мне случай в мае побывать с пятидневным визитом в Польше. Дела рабочие, но делу время, потехе час. Скорректировав с начальником график, вырвались мы с ним, находясь в Варшаве, в Музей Войска польского.Обыкновенный такой музей, если бы не экспонаты, выставленные во дворе. Впрочем, судите сами…МиГ-29 встретит вас у входа слева.Справа, по праву победительницы, родная "тридцатьчетверка".Где еще можно прикоснуться к настоящему "Шерману"?ИС. "Иосиф Сталин".Орудия Первой мировой войны.Советские бомбардировщики Ту-2 и Пе-2.Противотанковое самоходное орудие на базе американского бронетранспортера М3.Образцы корабельных и береговых орудийных установок.Далее техника стоит вразнобой и вперемешку. Но между экспонатами можно побродить, потрогать рукой броню настоящего немецкого "Хетцера" (сквозь пролом в броне видно, как все-таки в нем было тесно), "Центуриона", ЗСУ 57-2.А также посмотреть на старинные ядра, сравнить их со снарядами "Доры" и "Карла", прикинуть длину торпед, задрать голову на торчащий "Скад".К сожалению, некоторые экспонаты требуют ремонта и покраски, но работники музея над этим трудятся. В общем, всем любителям военной истории очень рекомендую посетить данный музей. От исторического центра Варшавы до него всего полчаса ходу.