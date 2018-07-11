07:55 11 июля

Музей Войска польского в Варшаве

Выпал мне случай в мае побывать с пятидневным визитом в Польше. Дела рабочие, но делу время, потехе час. Скорректировав с начальником график, вырвались мы с ним, находясь в Варшаве, в Музей Войска польского.

Обыкновенный такой музей, если бы не экспонаты, выставленные во дворе. Впрочем, судите сами…

МиГ-29 встретит вас у входа слева.




Справа, по праву победительницы, родная "тридцатьчетверка".



Где еще можно прикоснуться к настоящему "Шерману"?



ИС. "Иосиф Сталин".



Орудия Первой мировой войны.







Советские бомбардировщики Ту-2 и Пе-2.







Противотанковое самоходное орудие на базе американского бронетранспортера М3.



Образцы корабельных и береговых орудийных установок.





Далее техника стоит вразнобой и вперемешку. Но между экспонатами можно побродить, потрогать рукой броню настоящего немецкого "Хетцера" (сквозь пролом в броне видно, как все-таки в нем было тесно), "Центуриона", ЗСУ 57-2.

А также посмотреть на старинные ядра, сравнить их со снарядами "Доры" и "Карла", прикинуть длину торпед, задрать голову на торчащий "Скад".



























К сожалению, некоторые экспонаты требуют ремонта и покраски, но работники музея над этим трудятся. В общем, всем любителям военной истории очень рекомендую посетить данный музей. От исторического центра Варшавы до него всего полчаса ходу.
Автор: Вождь краснокожих


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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 05:17
    Очень интересно... При случае обязательно постараюсь посмотреть...Спасибо...
    Vard
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:01
    Интересно как польские правители будут обьяснять своим адептам про победы Войска польского с помощью советского оружия и в тесной связке с Советской Армией.Тоже всё это по закону о десоветизации на свалку вывезут как и памятники воинам освободителям?
    Мар.Тира
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