Киев: Россия захватывает всю акваторию Азовского моря

Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российские пограничники в акватории Азовского моря захватывают территорию Украины, пишет украинское издание "Апостроф".Согласно заявлению Маломужа, российские пограничники устраивают постоянные "провокации", направленные на нанесение Украине экономического ущерба. В связи с тем, что в результате заключенного между Украиной и Россией в 2003 году соглашения о совместном использовании акватории Азовского моря, по его словам, "Россия не намерена устанавливать никаких границ", сложилась такая ситуация, в которой Россия имеет все возможности для атаки побережья в районе Мариуполя и в других районах. Кроме этого, Россия блокирует морскую торговлю Украины, дискредитируя "морскую торговую державу в глазах международных партнеров".Напомним, что ранее на Украине заявляли об угрозе потери всей акватории Азовского моря из-за "действий страны-агрессора". Кроме этого, представитель партии "Самопомощь" Семен Семенченко потребовал принять закон, денонсирующий договор 2003 года между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.