21:16 10 июля
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Киев: Россия захватывает всю акваторию Азовского моря

Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российские пограничники в акватории Азовского моря захватывают территорию Украины, пишет украинское издание "Апостроф".

Киев: Россия захватывает всю акваторию Азовского моря


Согласно заявлению Маломужа, российские пограничники устраивают постоянные "провокации", направленные на нанесение Украине экономического ущерба. В связи с тем, что в результате заключенного между Украиной и Россией в 2003 году соглашения о совместном использовании акватории Азовского моря, по его словам, "Россия не намерена устанавливать никаких границ", сложилась такая ситуация, в которой Россия имеет все возможности для атаки побережья в районе Мариуполя и в других районах. Кроме этого, Россия блокирует морскую торговлю Украины, дискредитируя "морскую торговую державу в глазах международных партнеров".


Напомним, что ранее на Украине заявляли об угрозе потери всей акватории Азовского моря из-за "действий страны-агрессора". Кроме этого, представитель партии "Самопомощь" Семен Семенченко потребовал принять закон, денонсирующий договор 2003 года между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:54
    Киев: Россия захватывает всю акваторию Азовского моря
    Ещё не хватало другого развития сценария.Хоть Азовское море нам по колено стало.А то как то не комильфо чтобы рыбаков гнобили у России считай во внутреннем море.
    Наблюдатель2014
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 21:03
      Значит наступили им на глотку.
      Rusland
    2. Trek Сегодня, 21:06
      заключенного между Украиной и Россией в 2003 году соглашения о совместном использовании акватории Азовского моря,

      Вон даже что вспомнила хунта....))) Украины , как таковой уже давно не существует, как для запада и тем более для России..Этакий полигон противостояния !!1 soldier Украина -это просто территория (полностью раграбленная ) ..Там остались люди "рожденные в СССРи их семьи!" Вот это русских очень беспокоит ..
      Trek
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:10
        Trek hi
        Там остались люди "рожденные в СССРи их семьи!" Вот это русских очень беспокоит ..
        100% Всё остальное фиолетово до одного места.Само это украинство вообще не интересует.
        Наблюдатель2014
  2. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 20:55
    Ответочка прилетела, за Норд.
    BoomAndroid
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:57
      Цитата: BoomAndroid
      Ответочка прилетела, за Норд.

      Приплыла внезапно, хоть видна была из далека не вооружённым глазом.
      Васян1971
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:04
      BoomAndroid (Данил)
      Ответочка прилетела, за Норд.
      laughing Чухалась эта ответочка сильно долго.И цена -качества этой ответочки( капитан до сих пор в застенках) посчитать.Проще было сразу на дно всю армаду азовского укрофлота пустить.Но это не стиль нашего "Кота Леопольда" laughing
      Наблюдатель2014
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:01
    История с "Нордом" поворачивается экономическими убытками для Украины ,хотя это можно было предвидеть за ранее.
    APASUS
  4. polpot (Andru) Сегодня, 21:01
    А пусть себе новое выкопают , говорят у них опыт есть .
    polpot
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 21:12
      говорили, что Крым островом сделают, прокопав канал
      Romario_Argo
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:02
    А чего хотели. Украинцы первые начали! Теперь пускай пожинают плоды. tongue Норд с командой пускай отдадут negative
    Симон
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:08
    Хватит украинцы по гуляли по Азовскому морю, теперь пускай отдыхают! wink laughing
    Симон
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:10
    Если хохлы денонсируют договор 2003г., то Азовское море будет внутренним морем России. Слава салу!!!
    Egorovich
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:13
    Заныли... Не задерживали бы наши российские суда, спокойно бы жили...
    Ratmir_Ryazan
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