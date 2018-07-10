23:21 10 июля
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Затраты США компенсируете? Трамп припугнул страны НАТО

Американский президент Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО, который планируется провести в период 11-12 июля в Брюсселе, намекнул, что Соединенные Штаты могут потребовать возмещения просроченных выплат европейских стран. Такую запись президент США сделал на своей странице в Twitter.

Затраты США компенсируете? Трамп припугнул страны НАТО


В своей записи американский лидер пишет, что многие страны-члены НАТО многократно просрочили свои выплаты в бюджет Североатлантического альянса, в связи с чем на сегодняшний день возникает вопрос о компенсации тех средств Соединенных Штатов, которые они вложили в развитие и вооружение альянса. Трамп заявил, что многие из стран, которые США обязались защищать в рамках альянса, не только не выполняют свои обязательства по расходам на оборону в два процента от ВВП своего государства, но и при этом вообще не делают выплаты в бюджет НАТО, многократно просрочив свои выплаты.


Судя по высказываниям Дональда Трампа, Вашингтон считает приоритетным вопрос денежных вливаний в бюджет НАТО, и именно данный вопрос будет основным вопросом на предстоящем саммите альянса.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала странны НАТО увеличить поступления в оборонные бюджеты стран, при этом не форсируя достижения двухпроцентного отчисления на военные нужды своей страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. Machete Сегодня, 21:34
    В новостях писали, что ЕС потратит на оборону до 2024 года 260 млрд евро.
    Значит, Частично компенсируют. wassat
    Хотя, как они верещали, как верещали.
    Мы создадим свою армию и прочее.
    А деньги пойдут в НАТО.
    Вот вам и армия Ес.
    Machete
    1. volodya (владимир) Сегодня, 21:49
      Трамп работает как коллектор! Выколотит с Европы денюжку!
      volodya
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:38
    Похоже в скором времени НАТО уже развалится, европейские страны устали выбрасывать деньки в пустоту. wink
    Симон
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:50
      Цитата: Симон
      Похоже в скором времени НАТО уже развалится, европейские страны устали выбрасывать деньки в пустоту. wink

      Это мало вероятно, скорее на перегонки деньги понесут Трампу..
      Svarog
    2. shvn (Вячеслав) Сегодня, 21:55
      Не смешите мои тапки. Даже пшеки просят базу и предлагают два миллиарда пидосам. Бабка тоже склонив голову озвучила дату выхода на 2%.
      shvn
      1. Черный_Ватник Сегодня, 22:34
        Даже пшеки просят базу

        Что значит "даже"? Польша - это какой-то ключевой игрок, чтобы к ним добавлять частицу "Даже"? У Польши и стран Балтии есть только один товар, который пользуется спросом на Западе - русофобия. По сему я бы не удивился даже тому, если бы Польша попросилась в США в качестве еще одно штата.
        Черный_Ватник
      2. mishaia_23 (Мишания (Никита)) Сегодня, 23:07
        Не смешите мои...
        Поляки хотят окупацию если не СШАки, то хотябы Германии.
        mishaia_23
  3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 21:44
    Правильно, Доня, так их! Еще вдруг захотят почувствовать себя независимыми, шпана европейская... На всякий случай, Путин им объяснил куда обращаться за помощью, когда станет совсем туго. Россия поможет всем будущим советским республикам
    СССР-1
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:50
    Командир приказал, подчиненные отказываются выполнять приказ. Может последовать и расстрел. Желательно бы конечно. yes
    Egorovich
  5. alex007i (Александр) Сегодня, 21:53
    Этот человек всего лишь озвучивает очевидное,приподымет рейтинг немного с электората.Всё в порядке,Карл.
    alex007i
  6. demo (Ван) Сегодня, 22:13
    Да. Трамп кошмарит европейцев по-взрослому.
    Или уж совсем решил добить старушку Европу.
    demo
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 22:17
    Так интересно получается,Трамп не только нагнул Европу,но и желает получать деньги от союзника на блюдечке ! О как ! Обычного унижения не хватает,а Европейские лидеры ведут себя сплошь как Порошенко .Даааааа ,выродились в Европе лидеры !
    APASUS
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