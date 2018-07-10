Затраты США компенсируете? Трамп припугнул страны НАТО

Американский президент Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО, который планируется провести в период 11-12 июля в Брюсселе, намекнул, что Соединенные Штаты могут потребовать возмещения просроченных выплат европейских стран. Такую запись президент США сделал на своей странице в Twitter.В своей записи американский лидер пишет, что многие страны-члены НАТО многократно просрочили свои выплаты в бюджет Североатлантического альянса, в связи с чем на сегодняшний день возникает вопрос о компенсации тех средств Соединенных Штатов, которые они вложили в развитие и вооружение альянса. Трамп заявил, что многие из стран, которые США обязались защищать в рамках альянса, не только не выполняют свои обязательства по расходам на оборону в два процента от ВВП своего государства, но и при этом вообще не делают выплаты в бюджет НАТО, многократно просрочив свои выплаты.Судя по высказываниям Дональда Трампа, Вашингтон считает приоритетным вопрос денежных вливаний в бюджет НАТО, и именно данный вопрос будет основным вопросом на предстоящем саммите альянса.Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала странны НАТО увеличить поступления в оборонные бюджеты стран, при этом не форсируя достижения двухпроцентного отчисления на военные нужды своей страны.