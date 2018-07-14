Перспективные проекты польских снайперских винтовок ZM Tarnow
Польский конструктор-оружейник Александр Лежуха вместе со своей командой единомышленников прославился разнообразными снайперскими винтовками, которые он создает, работая на крупном оружейном предприятии ZM Tarnow. На сегодняшний день он уже получил достаточную известность, так как созданная им снайперская винтовка TOR под натовский патрон 12,7х99 мм стала первой польской крупнокалиберной снайперской винтовкой, принятой на вооружение. Также он подготовил и выпустил целую серию высокоточных снайперских винтовок Alex с компоновкой булл-пап, среди которых выделяется модель Alex-338 под патрон 8,6х70 мм.
Стоит отметить, что ZM Tarnow – это крупное промышленное предприятие с богатой историей. Сегодня Тарнувский механический завод – это научно-производственное объединение, расположенное в польском городе Тарнуве, который и дал предприятию название. Свою деятельность завод начал еще в 1917 году. Первые 35 лет предприятие занималось обслуживанием различного железнодорожного транспорта. Оборонную продукцию там начали выпускать с 1951 года. В 2002 году завод стал частью Польского оборонного холдинга BUMAR Capital Group, который объединил 21 производственное и коммерческое предприятие польского ВПК. Сегодня ZM Tarnow занимается выпуском различного стрелкового оружия, минометов, дистанционно управляемых оружейных систем и систем ПВО.
Среди производимой на предприятии продукции есть линейка снайперского оружия для военных и гражданских лиц. Для гражданского рынка выпускается 7,62-мм снайперская винтовка Alex Tactical Sport под патрон .308 Winchester. Это тактическая спортивная винтовка, которая подойдет также любителям охоты. Она является гражданским вариантом 7,62-мм винтовки «Бор». Больший интерес вызывают снайперские винтовки более крупных калибров. К примеру, 8,6-мм снайперская винтовка Alex-338 под патрон калибра .338 Lapua Magnum, эффективная дальность стрельбы которой по живым целям составляет до 2000 метров, по легкобронированным целям – до 1000 метров. Венцом линейки снайперских винтовок ZM Tarnow на сегодняшний день является 12,7-мм антиматериальная винтовка с весьма звучным названием «Тор». Как и Alex-338, она выполнена в компоновке булл-пап и позволяет эффективно поражать весь диапазон целей на дистанции до 2000 метров: от легкобронированной военной техники до солдат за легкими укрытиями и в индивидуальных средствах защиты.
Данная линейка винтовок интересна уже сама по себе, но останавливаться на достигнутом конструктор Александр Лежуха не намерен. Вместе со специалистами ZM Tarnow он подготовил три новых перспективных проекта высокоточного снайперского оружия, которые заинтересуют не только профессионалов, но и обычных любителей огнестрельного оружия. Подробно о них рассказывает специализированное интернет-издание All4shooters.com, информирующее о новинках международного рынка стрелкового оружия.
Демонстратор технологий: винтовка 8,6 mm SKW
Винтовка 8,6 mm SKW выделяется своим довольно футуристическим дизайном, она бы точно не затерялась в любом фантастическом фильме. SKW расшифровывается как Samopowtarzalny Karabin Wyborowy – самозарядная снайперская винтовка. Но здесь важно понимать, что данная винтовка является даже не опытным или предсерийным образцом, а только лишь демонстратором технологий. Основная цель ее создания заключалась в демонстрации и проверке возможных новых решений. В первую очередь речь идет о проверке современных материалов и технологий: новых алюминиевых и титановых сплавов, высокопрочных пластмасс. При этом для производства ложи 8,6-мм винтовки SKW был использован индустриальный метод 3D-печати по технологии лазерного спекания SLS (Selective Laser Sintering) из материала PA 2200 – белого полиамида, который характеризуется стабильностью размеров и высокой ударной вязкостью.
Данный демонстратор технологий, как и снайперская винтовка Alex-338, того же калибра (8,6 мм). Демонстратор построен по достаточно популярной в настоящее время схеме булл-пап. Снайперская винтовка Alex-338 изначально создавалась под мощный патрон .338 Lapua Magnum калибра 8,6x70 мм, который специалисты называют оптимальным для эффективного поражения живой силы противника, в том числе в бронежилетах, на больших дистанциях боя из сравнительного легкого оружия. Масса этой винтовки, оснащенной коробчатым магазином на 5 патронов, не превышала 6,1 кг. Очевидно, что перспективная модель 8,6 mm SKW в случае доведения ее в каком-то виде до серийного выпуска с учетом использования новых методов производства и самых современных материалов будет весить еще меньше.
Модель 8,6 mm SKW построена по схеме булл-пап с использованием принципа линейной отдачи: ось канала ствола винтовки проходит через середину затыльника приклада, что минимизирует опрокидывающий момент от выстрела. По этой же причине стандартная планка типа Пикатинни, которая используется для установки различных оптических прицелов, была приподнята над ствольной коробкой оружия.
Принцип работы автоматики демонстратора технологий – отвод пороховых газов через отверстие в стенке канала ствола, запирание ствола происходит за счет двух боевых упоров. При рассмотрении модели в глаза бросается необычное надульное устройство, которое, скорее всего, представляет собой не что иное, как тепловой дульный тормоз. Он гасит энергию истекающих пороховых газов за счет их охлаждения в специальной расширительной камере надульного устройства. Еще одним интересным решением представляется необычная конструкция пистолетной рукоятки винтовки, которая заключена в подобие рамки, благодаря которой оружие получило третью точку опоры вместо часто встречающейся дополнительной ноги-опоры под прикладом.
Концептуальный проект винтовки 338 SKW
Концептуальный проект винтовки 338 SKW ближе к воплощению в жизнь. При создании данной винтовки команда Александра Лежухи также использовала компоновку булл-пап, винтовка является самозарядной и имеет магазинное питание. При этом самозарядные винтовки в подобном калибре в настоящее время встречаются все-таки еще достаточно редко. К конструктивным особенностям данной модели специалисты относят помимо компоновочной схемы наличие длинной монтажной планки для установки дневных и ночных оптических прицелов, перфорированное цевье, регулируемый по длине приклад с перемещающейся щекой, возможность установки прибора для беспламенной и бесшумной стрельбы и крепление сошек на нижней монтажной планке.
По замыслу польских конструкторов-оружейников, преимуществами оружия данной концепции станет сочетание в одном образце снайперского и штурмового оружия, обладающего сравнительно небольшой массой при существенных значениях кинетической энергии пули, дальности стрельбы и боевой скорострельности. Винтовка 338 SKW построена по схеме газоотводной автоматики с запиранием канала ствола при помощи поворота затвора.
12,7-мм винтовка WKW TOR II
Крупнокалиберная 12,7-мм снайперская винтовка TOR была принята на вооружение польской армии еще в 2006 году. В польской армии обозначается, как Wielkokalibrowy Karabin Wyborowy (WKW). После принятия ее на вооружение исследовательско-конструкторский центр предприятия ZM Tarnow приступил к работам по проектированию новой версии своей 12,7-мм антиматериальной винтовки, получившей проектное название WKW TOR II. При создании новой крупнокалиберной винтовки разработчики стараются решить задачи по снижению ее веса и уменьшению общей длины оружия без значительного изменения ее технических и тактических параметров.
Прорабатывается также возможность установки на крупнокалиберную модель прибора для беспламенной и бесшумной стрельбы. При этом компоновка сохраняется прежней – булл-пап, но в саму конструкцию винтовки будет внесен ряд изменений, которые существенно изменят ее внешний вид. В первую очередь выделяется другая конструкция длинного кожуха-цевья, которое приобретает «ажурность» за счет большого количества фрезерованных отверстий. Данное цевье одновременно является и базой для установки стандартных монтажных планок типа Пикатинни, которые используются для монтажа сошек и оптики. При этом верхняя монтажная планка выполняется сплошной, а не из двух частей, как было у серийного образца винтовки WKW TOR. Никаких технических характеристик и другой информации по новым моделям, пока что не приводится.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/ZM-Tarnow-novyye-proyekty-snayperskikh-vintovok
http://www.zmt.tarnow.pl/wordpress/en/karabiny-wyborowe
https://modernweapon.ru/strelkovoe-oruzhie/snajperskie-vintovki/501-bor-alex-338-snajperskaya-vintovka-polsha
Материалы из открытых источников
Стоит отметить, что ZM Tarnow – это крупное промышленное предприятие с богатой историей. Сегодня Тарнувский механический завод – это научно-производственное объединение, расположенное в польском городе Тарнуве, который и дал предприятию название. Свою деятельность завод начал еще в 1917 году. Первые 35 лет предприятие занималось обслуживанием различного железнодорожного транспорта. Оборонную продукцию там начали выпускать с 1951 года. В 2002 году завод стал частью Польского оборонного холдинга BUMAR Capital Group, который объединил 21 производственное и коммерческое предприятие польского ВПК. Сегодня ZM Tarnow занимается выпуском различного стрелкового оружия, минометов, дистанционно управляемых оружейных систем и систем ПВО.
Среди производимой на предприятии продукции есть линейка снайперского оружия для военных и гражданских лиц. Для гражданского рынка выпускается 7,62-мм снайперская винтовка Alex Tactical Sport под патрон .308 Winchester. Это тактическая спортивная винтовка, которая подойдет также любителям охоты. Она является гражданским вариантом 7,62-мм винтовки «Бор». Больший интерес вызывают снайперские винтовки более крупных калибров. К примеру, 8,6-мм снайперская винтовка Alex-338 под патрон калибра .338 Lapua Magnum, эффективная дальность стрельбы которой по живым целям составляет до 2000 метров, по легкобронированным целям – до 1000 метров. Венцом линейки снайперских винтовок ZM Tarnow на сегодняшний день является 12,7-мм антиматериальная винтовка с весьма звучным названием «Тор». Как и Alex-338, она выполнена в компоновке булл-пап и позволяет эффективно поражать весь диапазон целей на дистанции до 2000 метров: от легкобронированной военной техники до солдат за легкими укрытиями и в индивидуальных средствах защиты.
7,62-мм винтовка Bor
8,6-мм винтовка Alex-338
12,7-мм винтовка Tor
Данная линейка винтовок интересна уже сама по себе, но останавливаться на достигнутом конструктор Александр Лежуха не намерен. Вместе со специалистами ZM Tarnow он подготовил три новых перспективных проекта высокоточного снайперского оружия, которые заинтересуют не только профессионалов, но и обычных любителей огнестрельного оружия. Подробно о них рассказывает специализированное интернет-издание All4shooters.com, информирующее о новинках международного рынка стрелкового оружия.
Демонстратор технологий: винтовка 8,6 mm SKW
Винтовка 8,6 mm SKW выделяется своим довольно футуристическим дизайном, она бы точно не затерялась в любом фантастическом фильме. SKW расшифровывается как Samopowtarzalny Karabin Wyborowy – самозарядная снайперская винтовка. Но здесь важно понимать, что данная винтовка является даже не опытным или предсерийным образцом, а только лишь демонстратором технологий. Основная цель ее создания заключалась в демонстрации и проверке возможных новых решений. В первую очередь речь идет о проверке современных материалов и технологий: новых алюминиевых и титановых сплавов, высокопрочных пластмасс. При этом для производства ложи 8,6-мм винтовки SKW был использован индустриальный метод 3D-печати по технологии лазерного спекания SLS (Selective Laser Sintering) из материала PA 2200 – белого полиамида, который характеризуется стабильностью размеров и высокой ударной вязкостью.
Данный демонстратор технологий, как и снайперская винтовка Alex-338, того же калибра (8,6 мм). Демонстратор построен по достаточно популярной в настоящее время схеме булл-пап. Снайперская винтовка Alex-338 изначально создавалась под мощный патрон .338 Lapua Magnum калибра 8,6x70 мм, который специалисты называют оптимальным для эффективного поражения живой силы противника, в том числе в бронежилетах, на больших дистанциях боя из сравнительного легкого оружия. Масса этой винтовки, оснащенной коробчатым магазином на 5 патронов, не превышала 6,1 кг. Очевидно, что перспективная модель 8,6 mm SKW в случае доведения ее в каком-то виде до серийного выпуска с учетом использования новых методов производства и самых современных материалов будет весить еще меньше.
ZM Tarnow 8,6 mm SKW
Модель 8,6 mm SKW построена по схеме булл-пап с использованием принципа линейной отдачи: ось канала ствола винтовки проходит через середину затыльника приклада, что минимизирует опрокидывающий момент от выстрела. По этой же причине стандартная планка типа Пикатинни, которая используется для установки различных оптических прицелов, была приподнята над ствольной коробкой оружия.
Принцип работы автоматики демонстратора технологий – отвод пороховых газов через отверстие в стенке канала ствола, запирание ствола происходит за счет двух боевых упоров. При рассмотрении модели в глаза бросается необычное надульное устройство, которое, скорее всего, представляет собой не что иное, как тепловой дульный тормоз. Он гасит энергию истекающих пороховых газов за счет их охлаждения в специальной расширительной камере надульного устройства. Еще одним интересным решением представляется необычная конструкция пистолетной рукоятки винтовки, которая заключена в подобие рамки, благодаря которой оружие получило третью точку опоры вместо часто встречающейся дополнительной ноги-опоры под прикладом.
Концептуальный проект винтовки 338 SKW
Концептуальный проект винтовки 338 SKW ближе к воплощению в жизнь. При создании данной винтовки команда Александра Лежухи также использовала компоновку булл-пап, винтовка является самозарядной и имеет магазинное питание. При этом самозарядные винтовки в подобном калибре в настоящее время встречаются все-таки еще достаточно редко. К конструктивным особенностям данной модели специалисты относят помимо компоновочной схемы наличие длинной монтажной планки для установки дневных и ночных оптических прицелов, перфорированное цевье, регулируемый по длине приклад с перемещающейся щекой, возможность установки прибора для беспламенной и бесшумной стрельбы и крепление сошек на нижней монтажной планке.
Эскиз винтовки ZM Tarnow 338 SKW, вид справа
По замыслу польских конструкторов-оружейников, преимуществами оружия данной концепции станет сочетание в одном образце снайперского и штурмового оружия, обладающего сравнительно небольшой массой при существенных значениях кинетической энергии пули, дальности стрельбы и боевой скорострельности. Винтовка 338 SKW построена по схеме газоотводной автоматики с запиранием канала ствола при помощи поворота затвора.
12,7-мм винтовка WKW TOR II
Крупнокалиберная 12,7-мм снайперская винтовка TOR была принята на вооружение польской армии еще в 2006 году. В польской армии обозначается, как Wielkokalibrowy Karabin Wyborowy (WKW). После принятия ее на вооружение исследовательско-конструкторский центр предприятия ZM Tarnow приступил к работам по проектированию новой версии своей 12,7-мм антиматериальной винтовки, получившей проектное название WKW TOR II. При создании новой крупнокалиберной винтовки разработчики стараются решить задачи по снижению ее веса и уменьшению общей длины оружия без значительного изменения ее технических и тактических параметров.
Эскиз винтовки ZM Tarnow WKW TOR II
Прорабатывается также возможность установки на крупнокалиберную модель прибора для беспламенной и бесшумной стрельбы. При этом компоновка сохраняется прежней – булл-пап, но в саму конструкцию винтовки будет внесен ряд изменений, которые существенно изменят ее внешний вид. В первую очередь выделяется другая конструкция длинного кожуха-цевья, которое приобретает «ажурность» за счет большого количества фрезерованных отверстий. Данное цевье одновременно является и базой для установки стандартных монтажных планок типа Пикатинни, которые используются для монтажа сошек и оптики. При этом верхняя монтажная планка выполняется сплошной, а не из двух частей, как было у серийного образца винтовки WKW TOR. Никаких технических характеристик и другой информации по новым моделям, пока что не приводится.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/ZM-Tarnow-novyye-proyekty-snayperskikh-vintovok
http://www.zmt.tarnow.pl/wordpress/en/karabiny-wyborowe
https://modernweapon.ru/strelkovoe-oruzhie/snajperskie-vintovki/501-bor-alex-338-snajperskaya-vintovka-polsha
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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