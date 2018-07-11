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Индийские СМИ: Существует опасность от российских истребителей
Индийская пресса, которая никак не может определиться в своём отношении к военно-техническому сотрудничеству с Россией в плане закупки российских самолётов, выходит с очередным материалом, посвящённым российским истребителям. На этот раз речь идёт о статье в индийском издании Tribune India, в которой утверждается, что российские средства авиации, закупаемые Пакистаном, превращаются в серьёзную угрозу для индийской безопасности.
О каких российских истребителях идёт речь?
Это самолёты Су-35, в приобретении которых заинтересован Исламабад. Так, глава Минобороны Пакистана ранее высказался о том, что его ведомство ведёт переговоры с Москвой по поводу закупки партии новейших российских истребителей.
Напомним, что ранее Индия объявила о выходе из совместного с Россией проекта по созданию истребителя 5-го поколения. Проект носил названием FGFA. Теперь в Индии говорят о том, что «окончательно дверь в этот проект не закрыта». Это является свидетельством того, что Нью-Дели занимает выжидательную позицию – ждёт, когда ВКС РФ примут на вооружение самолёты Су-57 с двигателями второго этапа. А пока индийские власти ждут, СМИ Индии размышляют об угрозах со стороны российских истребителей, которые готовятся законтрактовать или уже законтрактовали соседние государства, включая Китайскую Народную Республику.
О каких российских истребителях идёт речь?
Это самолёты Су-35, в приобретении которых заинтересован Исламабад. Так, глава Минобороны Пакистана ранее высказался о том, что его ведомство ведёт переговоры с Москвой по поводу закупки партии новейших российских истребителей.
Напомним, что ранее Индия объявила о выходе из совместного с Россией проекта по созданию истребителя 5-го поколения. Проект носил названием FGFA. Теперь в Индии говорят о том, что «окончательно дверь в этот проект не закрыта». Это является свидетельством того, что Нью-Дели занимает выжидательную позицию – ждёт, когда ВКС РФ примут на вооружение самолёты Су-57 с двигателями второго этапа. А пока индийские власти ждут, СМИ Индии размышляют об угрозах со стороны российских истребителей, которые готовятся законтрактовать или уже законтрактовали соседние государства, включая Китайскую Народную Республику.
Использованы фотографии: МО РФ
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