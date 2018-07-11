07:52 11 июля
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Индийские СМИ: Существует опасность от российских истребителей

Индийская пресса, которая никак не может определиться в своём отношении к военно-техническому сотрудничеству с Россией в плане закупки российских самолётов, выходит с очередным материалом, посвящённым российским истребителям. На этот раз речь идёт о статье в индийском издании Tribune India, в которой утверждается, что российские средства авиации, закупаемые Пакистаном, превращаются в серьёзную угрозу для индийской безопасности.

О каких российских истребителях идёт речь?

Индийские СМИ: Существует опасность от российских истребителей



Это самолёты Су-35, в приобретении которых заинтересован Исламабад. Так, глава Минобороны Пакистана ранее высказался о том, что его ведомство ведёт переговоры с Москвой по поводу закупки партии новейших российских истребителей.

Напомним, что ранее Индия объявила о выходе из совместного с Россией проекта по созданию истребителя 5-го поколения. Проект носил названием FGFA. Теперь в Индии говорят о том, что «окончательно дверь в этот проект не закрыта». Это является свидетельством того, что Нью-Дели занимает выжидательную позицию – ждёт, когда ВКС РФ примут на вооружение самолёты Су-57 с двигателями второго этапа. А пока индийские власти ждут, СМИ Индии размышляют об угрозах со стороны российских истребителей, которые готовятся законтрактовать или уже законтрактовали соседние государства, включая Китайскую Народную Республику.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 14

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  1. собаковод Сегодня, 05:57
    Индия всегда славилась своими "телодвижениями". Всё в лучших традициях.
    собаковод
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:23
      Вот так вот индусы, несмотря на армию и развитую экономику, стали колонией англичан. Хитрили, предавали друг-друга и в конце концов предали и себя и своих потомков. Ничему не научились, кроме как говорить по английски. Сегодня правда там в ходу теория о *приобщении к передовым технологиям европы*. В Индии столетиями проводили селекцию на хитрых и послушных. Результат видим.
      василий50
      1. KondratKo Сегодня, 07:50
        Цитата: василий50
        Результат видим.

        Достаточно вспомнить, откуда в мир пришли цыгане со своим нынешним менталитетом, как говорится: - "яблоко от яблони"... )
        KondratKo
    2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:28
      Избаловали их, слишком много шли на уступки.
      Неплохой
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:08
    Вам всем не угодишь.Или Индия думает что на ней для России свет клином сошёлся?Меньше барыжничать и спекулировать на угрозах закупок чужого вооружения надо.
    Мар.Тира
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:08
    Пакистан в отличии от Индии не кочевряжется. Ему нужны такие самолеты, он их закупает у России. А Индия выбрала свой, как они считают "хитрый" путь - участвуем, не участвуем, покупаем, не покупаем, а может купим у французов или даже американцев (шантаж). Пока будут выпендриваться Пакистан обновит свой парк авиатехники.
    rotmistr60
  4. Strashila (I) Сегодня, 06:14
    Индия пытается усидеть на двух стульях и с американцами за дружиться и с россиянами не рассориться. Завод наберет контрактов под свои мощности... а дальше хоть танцы с бубнами... будете в очереди в дцататом году.
    Strashila
  5. demo (Ван) Сегодня, 06:23
    Раньше в деревнях пожилые женщины так молодым говорили - ты доперебираешься что в девках останешься.
    Так и Индия.
    То ни так, это не эдак.
    demo
  6. Naval (Александр) Сегодня, 06:23
    Пословица гласит :- Скупой платит дважды.
    Плохо что индусы этого не знают.
    Naval
    1. Stepych (Степан) Сегодня, 06:56
      потому что они все скупы =)))
      Кажется для них слово "жадность" кажется наивысшим унижением =)
      Stepych
  7. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:24
    До них доходит как до слона, своего индийского.
    Неплохой
  8. Комментарий был удален.
  9. Vard Сегодня, 07:08
    Ну вот! Я всегда говорил... Продайте самолеты Пакистану и Индия приползет на коленях...
    Vard
  10. 123456789 Сегодня, 07:19
    Скупой платит дважды, доверчивый - трижды, индусы всегда laughing
    123456789
  11. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 07:27
    Существует опасность у индусов - остаться вообще без каких-либо истребителей. Рано или поздно это всем надоест.
    Vadim851
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 07:43
    Исламабад наверное более решителен в закупках современной авиации нежели индусы с их долголетними певческо-танцевальными тендерами, в процессе которых они солируют то с французами, то со шведами, то вдруг выделывают бурные па с американцами. Напевая при этом песенку "сегодня я не смогла выбрать любимый самолет, потому что они все красивые и я хочу их всех, но не бесплатно, а с богатым приданом в виде калымного отката за мои прекрасные глаза".
    Altona
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