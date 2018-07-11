07:50 11 июля
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Переводчики: Вида кричал не "Белград, гори", а "Белград, жги"

В Сети появился разбор видеоролика, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с представителем тренерского штаба Ивицей Оличем (бывший игрок ЦСКА), находясь в изрядном подпитии, выкрикивает «Слава Украине» и «Белград, гори». Разбирались специалисты по хорватскому языку, которые решили дословно перевести то, что говорят на камеру представители хорватской сборной.

Переводчики утверждают, что Домагоя Виду «не так поняли, потому что был неправильный перевод». Вида, как заявлено, имел в виду не столицу Сербии как таковую, а киевское кафе (kafano) «Белград». При этом утверждается, что фразу «Beograd – gori!» нужно интерпретировать как «Белград, жги!» Переводчики заявляют, что на известном скандальном ролике Вида обращается к «кафе» и говорит, что он туда вернётся, чтобы устроить вечеринку, как в те времена, когда он выступал за киевское «Динамо».

Другими словами, «трудности перевода».


Переводчики: Вида кричал не "Белград, гори", а "Белград, жги"


Для справки: «Белград» - ресторан в Киеве, который предлагает посетителям блюда сербской кухни.

К сожалению, переводчики не пояснили, как нужно интерпретировать заявление «Слава Украине». Возможно, и этому теперь подыщут объяснение. Как вариант: Вида в своём ролике обращался к своему другу Славе, с которым когда-то жил по соседству в Киеве. А клич не имеет ничего общего с лозунгом украинских националистов...

Видимо, зря ФФУ (Федерация футбола Украины) решила оплатить штраф, который ввела FIFA в отношении членов хорватской команды, ведь тех попросту не так поняли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:13
    "Адвокаты" всегда найдутся. Пускай даже неправильно перевели и не так поняли про Белград, но "Сала Украине" орал и не раз. Даже этого достаточно, чтобы понять сущность этого хорватского нацика и использование своего положения в спорте для политической пропаганды.
    rotmistr60
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:30
      "Переводчики: Вида кричал не "Белград, гори", а "Белград, жги"

      Выкручиваются, утырки!
      Андрей Смирновский
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:47
        а если я буду в Хорватии кричать "убeй хорвата" то знаю как теперь отвечать .
        во первых это был не призыв и убeй означает не убивать , а я вызывал убер , то есть такси , местным жителям . я проявлял заботу о местных жителях , поэтому они мне должна сказать спасибо
        просто экспл
        1. Николай С. (Николай) Сегодня, 07:36
          Заказная, очевидно проплаченная, статья, с таким "языковым разбором" сначала появилась в русофобской газете "Советский спорт" за авторством Чаушьяна. Газета называет возвращение Крыма в родную гавань аннексией. Один из руководителей газеты - известный русофоб, борец с русски миром и сторонник бандерофашистского переворота Алексей Андронов. За отмазывание хорватов взялся даже главный редактор этой газетёнки.
          Что характерно: автор-"лингвист" считает сербский и хорватский язык разными языками. После этого разве можно всерьёз принимать брехню про "перевод"? Опытный же глаз увидит в построении статьи иезуитскую логику и хуцпу характерную для инфовийск Украины и минстеця. Предположу, что Чаушьян эту статью сам не писал. Хотя все его прочитанные мною писульки напоминали ахинею не очень адекватного, туповотого персонажа.
          После публикации в sovsporte этим текстом были заспамлены ресурсы электронных СМИ, популярные и так себе форумы и т.д. Даже спорт-экспресс решил на этой теме подкормиться. Там сейчас с деньгами, с авторами, с аналитикой у авторов большие проблемы. Спам в таком объёме никакой Чаушьян распространить не может. Это инфовийска.
          Николай С.
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:53
        Цитата: Андрей Смирновский
        "Переводчики: Вида кричал не "Белград, гори", а "Белград, жги"

        Выкручиваются, утырки!

        Согласен.С чего бы хорвату любить Белград,который он спит и видит пылающим.Похоже "переводчик"из той же червивой породы
        Мар.Тира
  2. demo (Ван) Сегодня, 06:19
    Вспомнилось идиоматическое выражение времен СССР и КПСС.
    Говорит представитель закавказских республик.
    "Я знаю две Славы.Слава КПСС и Слава Метревели.
    Слава Метревели - ЧЕЛОВЕК! А Слава КПСС - это не человек!"
    Так и здесь. Мы не местные. Язык плохо знаем. Вы нас не так поняли.
    Сявки трусливые.
    demo
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:45
      Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена , а четыре совершенно разных человека , а Слава КПСС это вообще не человек .
      просто экспл
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:21
    Да по их рожам видно кто они и что у них на уме.
    Неплохой
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:36
    Десятки тысяч пленных усташей и бандеровцев нельзя было оставлять в живых
    Дормидонт
  5. Vard Сегодня, 07:01
    Вот... Пожалели ... Не стали протест заявлять в итоге и проиграли... И в области пропаганды между ног получили... Нельзя пускать такие вещи на самотек... Этот случай яркая иллюстрация ... Нас ни кто жалеть не будет...
    Vard
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