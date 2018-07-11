"Переводчики: Вида кричал не "Белград, гори", а "Белград, жги"

В Сети появился разбор видеоролика, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с представителем тренерского штаба Ивицей Оличем (бывший игрок ЦСКА), находясь в изрядном подпитии, выкрикивает «Слава Украине» и «Белград, гори». Разбирались специалисты по хорватскому языку, которые решили дословно перевести то, что говорят на камеру представители хорватской сборной.Переводчики утверждают, что Домагоя Виду «не так поняли, потому что был неправильный перевод». Вида, как заявлено, имел в виду не столицу Сербии как таковую, а киевское кафе (kafano) «Белград». При этом утверждается, что фразу «Beograd – gori!» нужно интерпретировать как «Белград, жги!» Переводчики заявляют, что на известном скандальном ролике Вида обращается к «кафе» и говорит, что он туда вернётся, чтобы устроить вечеринку, как в те времена, когда он выступал за киевское «Динамо».Другими словами, «трудности перевода».Для справки: «Белград» - ресторан в Киеве, который предлагает посетителям блюда сербской кухни.К сожалению, переводчики не пояснили, как нужно интерпретировать заявление «Слава Украине». Возможно, и этому теперь подыщут объяснение. Как вариант: Вида в своём ролике обращался к своему другу Славе, с которым когда-то жил по соседству в Киеве. А клич не имеет ничего общего с лозунгом украинских националистов...Видимо, зря ФФУ (Федерация футбола Украины) решила оплатить штраф, который ввела FIFA в отношении членов хорватской команды, ведь тех попросту не так поняли.