07:51 11 июля
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Прокуратура Москвы не увидела ничего противозаконного в заявлении Собчак о Крыме

Главный редактор издания «Гражданский патруль» Ростислав Антонов получил ответ из прокуратуры на запрос о проверке заявления Ксении Собчак на предмет экстремизма. Напомним, что речь идёт о скандальном заявлении Собчак во время одного из её предвыборных выступлений, состоявшегося осенью 2017 года в здании театра им.Станиславского. Собчак тогда заявила буквально следующее:
С точки зрения международного права, Крым – украинский. Дальше – давайте разговаривать.


После этой фразы и поступили несколько заявлений в прокуратуру на предмет проверки слова Собчак на их соответствие российскому законодательству.

Московская прокуратура никакого несоответствия российскому законодательству заявления Ксении Собчак не усмотрела.


Прокуратура Москвы не увидела ничего противозаконного в заявлении Собчак о Крыме


В письме, которое Ростислав Антонов публикует на своей странице в социальной сети, говорится о том, что экстремизма в упомянутом заявлении Собчак не обнаружено.

Странно, что при этом нередко возникают ситуации, когда к экстремизму приравниваются лайки и перепосты в социальных сетях на куда менее резонансные темы. Или всё же есть разделение по принципу: «Что положено Юпитеру, то...»?

Напомним, что Собчак приняла участие в президентских выборах, на которых заняла 4-е место. Собираясь агитировать в Крыму, она официально обращалась к властям Украины с тем, чтобы ей дали возможность проехать на полуостров через украинскую территорию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:31
    Предлагаю Собчачку отправить на ПМЖ в Крым, к казакам!
    Уж казаки-то растолкуют этой дурёхе чей Крым!
    Андрей Смирновский
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:35
      Поклонская увидела бы, она глазастая.
      Неплохой
    2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 06:36
      Андрей, не согласен с Вами. Жирно ей будет Крым. цЭевропия, там ей место. Для полного комплекта её только и не хватает там.
      Николай Петров
    3. Zubr Сегодня, 06:50
      Предлагаю эту тему, не обсуждать, не вижу практической целесообразности.
      smile
      Zubr
    4. Vard Сегодня, 07:03
      Не надо... Она через лет пять станет матерью героиней... А зачем нам столько маленьких собчаков. Мы и с одной ни как не справимся...
      Vard
    5. dauria (Алексей) Сегодня, 07:10
      Уж казаки-то растолкуют этой дурёхе чей Крым!


      Они это и владельцам "Сбербанка" разъяснят ? Суд вынужден принять оправдательное решение.
      В заявлении чётко -"С точки зрения международного права".Или какая-то страна признала Крым российским? Может, Белоруссия? Собчак не такая уж дурёха, чтобы подставиться.
      dauria
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:15
        Цитата: dauria
        Они это и владельцам "Сбербанка" разъяснят ?

        Они бы разтолковали, только Греф в Крыму не отдыхает! laughing
        Ингвар 72
    6. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:45
      Цитата: Андрей Смирновский
      Предлагаю Собчачку отправить на ПМЖ в Крым, к казакам!
      Уж казаки-то растолкуют этой дурёхе чей Крым!

      Зачем ? Может проще отправить на Украину и дело с концом.Помниться Марию Гайдар тут пиарили ,а уехала на заработки и неслышно
      APASUS
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:37
    Если у вас папа пускай и покойный, но "главный демократ", а мама член СФ РФ, то можно смело делать любые заявления, за которые другой действительно понес бы ответственность пускай даже административную. У нас правоохранительные органы не могут поставить на место "золотую молодежь", а что уж говорить аж о самой Собчак (удачная фамилия).
    rotmistr60
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:29
      Ну да. Путин, Медведев, Кудрин, Мутко, Чубайс и т. д. в своё время работали в одной команде у папы, получили от него путёвку в политическую жизнь. Вот дочку и берегут. Молодцы, помнят, кому обязаны, млин.
      Должны были бы народу, но пока так.
      ПалБор
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:39
    Все как в жизни, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло.
    Неплохой
  4. demo (Ван) Сегодня, 06:53
    Да. В стране есть когорта неприкасаемых.
    Один в суд не явился, из-за занятости, вторая болтает, все что ни попадя, и все им с рук сходит.
    demo
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:16
      Цитата: demo
      В стране есть когорта неприкасаемых.

      Друзья - это святое! good
      Ингвар 72
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:31
      Одна надежда на неустановленного патриота с куском арматуры
      Дормидонт
  5. Бо Ярий (Igor ) Сегодня, 06:53
    надоели с этим Крымом уже..
    Бо Ярий
  6. Deck (Pertti) Сегодня, 06:54
    Как вам не нравятся российские законы. Аж крючит. А если вас наша прокуратура проверит на экстримизм, со все тем что вы написали?
    Deck
  7. Alex66 (Александр) Сегодня, 06:55
    Ну а чего вы ждали, что осудят дочь того у кого ВВП с ДАМ были на посылках. Мама ее то же позволяет себе нести русофобский вздор и ни чего сенатурствует. Эта семейка вне действия законов РФ.
    Alex66
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:29
      Попахивает антисемитизьмом
      Дормидонт
  8. Комментарий был удален.
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:07
    Двоемыслие в нашем обществе давно уже норма. Одних могут осудить за мыслепреступление как Квачкова за "покушение на Чубайса" с игрушечным арбалетом и обрезом списанного ружья без патронов. Других за вполне себе оскорбительные фразы могут оправдать. Вообще, это входит в парадигму "разделяй и властвуй", специально держат кучку фашиствующих провокаторов для разделения людей. Нам же устраивают "минутки ненависти" на всех каналах- к Украине, Госдепу, либералам Навального, коммунистам, к кому угодно.
    Altona
  10. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 07:12
    ...официально обращалась к властям Украины с тем, чтобы есть дали ...

    Опечатка правильно отображает ситуацию!
    Dimy4
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:15
    Собчак официально обращалась к властям Украины с тем, чтобы есть дали возможность проехать на полуостров через украинскую территорию.
    Ксения так и не хочет понять, что народ Крыма хочет жить в России. Пускай скажет спасибо украинским правителям, что они спасли ее от высвистывания жителями полуострова с Крыма. wink
    Симон
  12. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:20
    Вот такие дела, а на этом сайте модераторы и админы предупреждение дают даже за попытку обсуждения этого вопроса fellow.
    Tiras
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:28
      И даже за попытки сравнения окраины с третьим рейхом
      Дормидонт
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:27
    Даже если это существо зарежет, расчленит и съест целый детский сад, ему ничего не будет, ибо оно из касты неприкасаемых, равно как и чубайс с кудриным
    Дормидонт
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