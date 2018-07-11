Прокуратура Москвы не увидела ничего противозаконного в заявлении Собчак о Крыме

С точки зрения международного права, Крым – украинский. Дальше – давайте разговаривать.

Главный редактор издания «Гражданский патруль» Ростислав Антонов получил ответ из прокуратуры на запрос о проверке заявления Ксении Собчак на предмет экстремизма. Напомним, что речь идёт о скандальном заявлении Собчак во время одного из её предвыборных выступлений, состоявшегося осенью 2017 года в здании театра им.Станиславского. Собчак тогда заявила буквально следующее:После этой фразы и поступили несколько заявлений в прокуратуру на предмет проверки слова Собчак на их соответствие российскому законодательству.Московская прокуратура никакого несоответствия российскому законодательству заявления Ксении Собчак не усмотрела.В письме, которое Ростислав Антонов публикует на своей странице в социальной сети, говорится о том, что экстремизма в упомянутом заявлении Собчак не обнаружено.Странно, что при этом нередко возникают ситуации, когда к экстремизму приравниваются лайки и перепосты в социальных сетях на куда менее резонансные темы. Или всё же есть разделение по принципу: «Что положено Юпитеру, то...»?Напомним, что Собчак приняла участие в президентских выборах, на которых заняла 4-е место. Собираясь агитировать в Крыму, она официально обращалась к властям Украины с тем, чтобы ей дали возможность проехать на полуостров через украинскую территорию.