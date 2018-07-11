Старт саммита НАТО. Трампа в Брюсселе не встретили из-за футбола в России

Президент США Дональд Трамп начал своё европейское турне, в ходе которого посетит саммит НАТО в Брюсселе, осуществит визит в Британию, а затем отправится в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным.Начало визита у Трампа сразу же не заладилось. Никто из высокопоставленных представителей властей Бельгии американского президента не встретил: королевская семья и премьер-министр наблюдали за ходом полуфинального матча ЧМ-2018 в России между бельгийской и французской сборными. Бельгийцы уступили со счётом 0:1.Трамп ещё до вылета в Брюссель заявил о том, что «саммит может пройти сложно». По словам американского президента, сложности связаны с тем, что «члены НАТО остаются должны США». Трамп в очередной раз поднял вопрос о том, что целый ряд натовских стран не вносят в консолидированный бюджет Североатлантического военного блока положенных по уставу 2% ВВП. Президент США отмечает, что ситуация, при которой американские налогоплательщики оплачивают ещё и безопасность многих других стран альянса, продолжаться не может.Очередные претензии Трампа прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По словам канадского премьера, официальная Оттава не планирует удваивать свой военный бюджет. Дело в том, что за весь прошлый год канадское правительство выделило на оборону не 2% ВВП, как требует устав НАТО, а лишь около 1,2%. Это вызвало возмущение в Вашингтоне.Трюдо, пытаясь сгладить острые углы, заявил, что в ближайшее время Канада закупит для нужд своих вооружённых сил 15 фрегатов и 88 военных самолётов, среди которых истребители пятого поколения F-35.Напомним, что саммит НАТО стартует в Брюсселе сегодня – 11 июля.