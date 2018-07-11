07:53 11 июля
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Старт саммита НАТО. Трампа в Брюсселе не встретили из-за футбола в России

Президент США Дональд Трамп начал своё европейское турне, в ходе которого посетит саммит НАТО в Брюсселе, осуществит визит в Британию, а затем отправится в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Старт саммита НАТО. Трампа в Брюсселе не встретили из-за футбола в России


Начало визита у Трампа сразу же не заладилось. Никто из высокопоставленных представителей властей Бельгии американского президента не встретил: королевская семья и премьер-министр наблюдали за ходом полуфинального матча ЧМ-2018 в России между бельгийской и французской сборными. Бельгийцы уступили со счётом 0:1.


Трамп ещё до вылета в Брюссель заявил о том, что «саммит может пройти сложно». По словам американского президента, сложности связаны с тем, что «члены НАТО остаются должны США». Трамп в очередной раз поднял вопрос о том, что целый ряд натовских стран не вносят в консолидированный бюджет Североатлантического военного блока положенных по уставу 2% ВВП. Президент США отмечает, что ситуация, при которой американские налогоплательщики оплачивают ещё и безопасность многих других стран альянса, продолжаться не может.

Очередные претензии Трампа прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По словам канадского премьера, официальная Оттава не планирует удваивать свой военный бюджет. Дело в том, что за весь прошлый год канадское правительство выделило на оборону не 2% ВВП, как требует устав НАТО, а лишь около 1,2%. Это вызвало возмущение в Вашингтоне.

Трюдо, пытаясь сгладить острые углы, заявил, что в ближайшее время Канада закупит для нужд своих вооружённых сил 15 фрегатов и 88 военных самолётов, среди которых истребители пятого поколения F-35.
Напомним, что саммит НАТО стартует в Брюсселе сегодня – 11 июля.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 7

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:20
    Не срослось как-то сразу smile
    parusnik
  2. тагил (сергей) Сегодня, 07:26
    Не прибавить не убавить.
    тагил
  3. sagitch (Ильдар) Сегодня, 07:26
    Ну вот и все! Теперь обида не пройдет, до крышки гроба.
    Действия Трампа на саммите, будут непредсказуемы, еще и улетит, до встречи с Путиным.
    sagitch
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:42
    К чему эти сантименты,Вам надо просто заплатить американцам .Все просто бизнес и ничего личного!
    APASUS
  5. семург Сегодня, 07:43
    В НАТО есть пункт о 2% бюджета на оборону , но после развала союза и варшавского договора эти траты оказались излишними.
    семург
  6. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:43
    Эти бельгийцы совсем обнаглели - к ним сам Трамп прилетел, а они в футбол гоняют ! fellow
    Uncle Lee
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:45
    Да что ж такое то всё время? Приехал барин, а челядь монархическая футбик смотрит и ноль внимания. laughing
    Altona
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