Сброс балласта. Европа между Путиным и Трампом

"У НАТО на передовых рубежах у границ с Россией находятся силы сокращенного состава. Резервы должны будут преодолеть сотни километров. А любые задержки из-за бюрократии, слабого планирования и обветшавшей инфраструктуры позволят России захватить натовскую территорию в Прибалтике еще до того, как американские военные заполнят все 17 формуляров, необходимых для пересечения границы Германии и Польши… Армейские вездеходы будут тащиться по узким дорогам за тихоходными грузовыми фурами, перемещаясь на восток по территории Европы. Ржавые мосты могут рухнуть под весом американских танков, потому что они слишком слабы. А переброску войск могут задержать назойливые паспортные контролеры и упрямые железнодорожные компании".

Скоро финал. И скоро начало очередного цикла. Речь идет не о чемпионате мира по футболу. Речь идет об отношениях между государствами. Точнее, об отношениях между Россией и ЕС, Россией и США, США и ЕС. Понятно, что именно эти отношения во многом будут влиять на общее состояние мировой политики в целом. Мировые политические лидеры с интересом и даже некоторой опаской ждут не только встречи Путина и Трампа, но и очередного саммита НАТО.Созданный Трампом имидж совершенно непредсказуемого человека нервирует лидеров ЕС и НАТО. Даже те, кто полностью отдал собственные государства во власть американцев, сегодня понимают: наступает эпоха перемен. И, помимо поддержки американцев во всех их начинаниях в мировой политике, необходимо будет банально оплачивать американские расходы, содержать американскую армию, покупать американское вооружение и прочее.При периодическом общении с гражданами ЕС возникает ощущение, что сознание Европы меняется. Если раньше, каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад, любой разговор, касавшийся НАТО и появления этого блока возле российских границ, в лучшем случае заканчивался агрессивным "Это наше личное дело! Дело независимого государства!", то теперь риторика меняется.Нет, представители младоевропейцев продолжают гнуть одну и ту же линию. Помните своё дворовое детство? В любом дворе всегда находился слабак, который хвастался старшим братом. Каратистом, десантником, морпехом и тому подобное. Члены блока НАТО из новоиспеченных и "аспиранты" из вечно обиженных примерно так рассуждают и сегодня. "Вот придут американцы…"Совсем другое настроение у "старой Европы". Люди, каким-либо образом связанные с обороной или армией, стали понимать, что в случае возникновения конфликта в Европе воевать и погибать придётся им.Долгое время европейцы прикрывали свой страх пресловутым 5-м параграфом договора о НАТО. Один за всех и все за одного! Красивый лозунг. Только вот времена рыцарства давно прошли. Сегодня время волков. Разговоры о всеобщем единстве хороши только тогда, когда реального противника нет. Когда необходимо пустить пыль в глаза. Напугать. А в политике все исходят из собственных интересов. Интересов собственного государства.Об уже подзабытом нами случае с Турцией в Европе помнят. Чем любое другое государство лучше Турции? Если американцы, командующие блоком НАТО, отказали в помощи Эрдогану, то почему они не смогут отказать любой другой стране? Тем более что и сами члены альянса не очень стремятся умирать за интересы соседей. Об этом уже прямо говорят почти во всех странах блока.Да и историю в ЕС знают. Не было ещё в новейшей истории случая, чтобы США начали воевать "по-взрослому" с самого начала войны. Их тактика известна. Бить слабого, а в случае с сильным соперником выждать время, посмотреть на сложившуюся ситуацию и примкнуть к побеждающей стороне. А до этого момента сохранять нейтралитет, помогая обеим сторонам.Есть ещё одна странность поведения США сегодня. С одной стороны, американцы постоянно давят на правительства европейских стран, требуя выполнять условия договора в области выделения средств из бюджета страны в бюджет блока. А с другой стороны, известные своей проамериканской позицией европейские политики все громче и громче заявляют о необходимости самостоятельной общеевропейской армии.Причем разговоры об этой военной структуре идут уже на самом высоком уровне. Параллельная армия? Европейские солдаты НАТО подчиняются командованию блока, а другие европейские солдаты — командованию европейской армии. Абсурд? На первый взгляд, действительно абсурд. А если копнуть поглубже? И почему американцы никак не реагируют на возможность появления альтернативной армии в Европе? Молчат как рыба об лед.Президент Трамп, который всячески подчеркивает, что он бизнесмен, при любом удобном случае требует денег на оборону Европы. Америка, по Трампу, не обязана тратить собственные средства на защиту ЕС. Я не зря подчеркнул именно имидж делового человека, а не политика. Очень удобная позиция. Что можно требовать от непрофессионала? Увы, но ошибки в этой ситуации неизбежны.Даже сами американцы верят в это положение вещей. Даже сотрудники Белого дома иногда в своих комментариях допускают такие высказывания. А если посмотреть итоги деятельности американского президента? Картина будет совершенно другая. За малым исключением, Трамп четко выполняет собственные предвыборные обещания! Экономика на подъеме. Внешнеполитические проблемы решаются. Сенаторы грызут друг друга и не мешают Трампу.Европейцы в 90-е — начале 00-х с радостью приняли в свои ряды страны бывшего советского блока. Понять их можно. Кому же хочется ещё раз испытать на собственной шкуре всю мерзость войны? Европе был необходим буфер на восточных границах. Буфер, который в случае конфликта и станет полем боя. Страны Балтии, Польша, Румыния, Венгрия и другие бывшие социалистические страны стали не более чем жертвенными агнцами.Европа пошла даже на то, чтобы оплачивать многочисленные политические и экономические "эксперименты" младоевропейцев. А появления в этих странах элементов американской ПРО вызвало полный восторг старой Европы. Россию блокировали американцы! ЕС под американским противоракетным зонтиком!Восторги закончились вместе с первым залпом российских крылатых ракет по объектам в Сирии. Мираж американской неуязвимости исчез. Безопасность оказалась обычной ловушкой для дураков. Более того, американцы открыто показали своим подопечным нежелание воевать с серьезным противником. А все эти базы, на которых располагаются элементы ПРО, предназначены не для защиты Европы, а для обороны территории самих США.Таким образом, единственной надеждой Европы остались многочисленные войска американцев, которые расположены в странах НАТО. Любой удар России по Европе обязательно "заденет" американских военнослужащих. А это автоматически вызовет ответную реакцию. Американские подразделения будут быстро переброшены на восток и прикроют европейцев.Кстати, эта точка зрения была озвучена и перед Петром Порошенко в начале «майдана». Европейские лидеры убедили украинцев в том, что США поступят с Украиной так же, как когда-то поступили с Польшей. Быстро организуют прием страны в ЕС и НАТО. Начнут вливать огромные средства в создание инфраструктуры, создадут военные и военно-морские базы. Да и европейский бизнес поспешит на Украину.Возможно, так и случилось бы. Если бы Украина не потеряла Крым. И эта потеря полностью спутала карты командования НАТО. Да и интерес американцев быстро угас. По инерции они продолжают оказывать военную помощь ВСУ, но разговоров о более существенной помощи даже не ведется. Тратить деньги на гражданскую войну в Украине Трамп не собирается. Максимум, на который может рассчитывать Порошенко, — место для утилизации устаревшего и списанного вооружения армии США.Даже на утилизации собственного вооружения американцы делают деньги. За примером далеко ходить не надо. Украинцам подарили списанные катера береговой охраны. Но подарили достаточно хитро. Необходимо оплатить доставку этих катеров, ремонт и обучение экипажей. Таким образом, катера по стоимости будут проданы как новые!..Другой момент, на который мы обратим внимание, статья в газета The Washington Post. Заявление, которое возбудило Прибалтику:Конечно, представить себе армейские грузовики, танки, бронетранспортеры, которые во время войны соблюдают многочисленные бюрократические формальности, довольно сложно. В тонком юморе американским журналистам не откажешь. Цитаты из газеты скорее дают лидерам прибалтийских стран, да и вообще лидерам Европы, пищу для размышлений.Фактически американцы открыто заявляют, что защищать Прибалтику они не будут. Точнее, воевать в этом регионе они не хотят. Да и не могут, как показали результаты сразу нескольких учений в этом регионе. Кроме этого, если внимательнее прочитать приведенные выше цитаты, США прямо заявляют о ненадежности европейских союзников как таковых!В европейских военных кругах тоже понимают, что те подразделения, которые сегодня развернуты на территории Прибалтики, да и в других восточноевропейских государствах, не смогут реально оказать хоть какое-то сопротивление российской армии. Поэтому на ближайшем саммите будет серьезно предложена альтернатива.В восточной Европе разместить американский контингент, по составу равный контингенту в Германии. Более того, европейские страны согласны оплачивать часть расходов на содержание войск.Фактически европейцы предложат США вернуться к варианту противостояния СССР и США в период холодной войны. Тогда в Европе находилось порядка 200000 американских солдат! А ведь тут необходимо ещё и семьи военнослужащих учитывать. А это почти пол миллиона американцев, которых нужно переселить из США в Прибалтику!Конечно, 200 тысяч солдат — это не четыре ротационных батальона, которые НАТО имеет сегодня. Это уже серьезная военная группировка, на содержание которой потребуются достаточно большие деньги. И размещение такого количества американцев в достаточно слаборазвитых, по европейским меркам, странах потребует огромных вливаний в развитие инфраструктуры этих стран.Возникает несколько вопросов. Сможет ли альянс оплатить собственные "хотелки"? Поедут ли американцы на достаточно длительный срок жить в Прибалтику, из которой бегут даже собственные граждане? Да и вообще, зачем американцам защищать страны, которые им совершенно неинтересны?Рассматривая создавшуюся в Европе ситуацию, приходишь к неутешительному для НАТО выводу. Альянс сегодня неспособен не только защитить восточноевропейские страны, но и вообще вести какие-либо боевые действия в этом регионе. Прибалтика и Украина фактически обречены. Регионы, которые не нужны никому.На предстоящем саммите, возможно, в закрытой его части, Трамп будет открыто шантажировать Европу. Пентагон тоже просчитал ситуацию. И понимает, что европейцев загнали в угол. А значит, можно доить корову по полной программе. Можно требовать любых уступок от Европы.Даже то, что Европа будет возмущаться, Трамп предусмотрел. Недаром столько усилий было приложено для того, чтобы организовать встречу с Путиным именно после саммита НАТО.Трамп играет в беспроигрышную лотерею. Согласятся европейцы на американские условия — хорошо. США получает то, что планировал Трамп. Европа не просто платит, она полностью оплачивает собственную оккупацию! Не согласятся — Трамп идет на уступки Путину и тем самым заставляет Европу тратить не менее огромные средства на собственную безопасность. А учитывая, что стандарты НАТО полностью американские, США получает те же деньги, только через систему военных закупок для европейской армии.В любом случае близится финал… Американцам необходимо скинуть ненужный балласт в виде Прибалтики и Украины. Американцам необходимо уменьшить до минимума собственные затраты на содержание военного контингента в Европе. Не зря волнуются европейские политики.Остается ещё один простой вопрос. Захочет ли Путин брать "балласт" на собственный "корабль"?..