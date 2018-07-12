17:47 12 июля

Сброс балласта. Европа между Путиным и Трампом

Скоро финал. И скоро начало очередного цикла. Речь идет не о чемпионате мира по футболу. Речь идет об отношениях между государствами. Точнее, об отношениях между Россией и ЕС, Россией и США, США и ЕС. Понятно, что именно эти отношения во многом будут влиять на общее состояние мировой политики в целом. Мировые политические лидеры с интересом и даже некоторой опаской ждут не только встречи Путина и Трампа, но и очередного саммита НАТО.



Созданный Трампом имидж совершенно непредсказуемого человека нервирует лидеров ЕС и НАТО. Даже те, кто полностью отдал собственные государства во власть американцев, сегодня понимают: наступает эпоха перемен. И, помимо поддержки американцев во всех их начинаниях в мировой политике, необходимо будет банально оплачивать американские расходы, содержать американскую армию, покупать американское вооружение и прочее.


При периодическом общении с гражданами ЕС возникает ощущение, что сознание Европы меняется. Если раньше, каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад, любой разговор, касавшийся НАТО и появления этого блока возле российских границ, в лучшем случае заканчивался агрессивным "Это наше личное дело! Дело независимого государства!", то теперь риторика меняется.

Нет, представители младоевропейцев продолжают гнуть одну и ту же линию. Помните своё дворовое детство? В любом дворе всегда находился слабак, который хвастался старшим братом. Каратистом, десантником, морпехом и тому подобное. Члены блока НАТО из новоиспеченных и "аспиранты" из вечно обиженных примерно так рассуждают и сегодня. "Вот придут американцы…"

Совсем другое настроение у "старой Европы". Люди, каким-либо образом связанные с обороной или армией, стали понимать, что в случае возникновения конфликта в Европе воевать и погибать придётся им.

Долгое время европейцы прикрывали свой страх пресловутым 5-м параграфом договора о НАТО. Один за всех и все за одного! Красивый лозунг. Только вот времена рыцарства давно прошли. Сегодня время волков. Разговоры о всеобщем единстве хороши только тогда, когда реального противника нет. Когда необходимо пустить пыль в глаза. Напугать. А в политике все исходят из собственных интересов. Интересов собственного государства.

Об уже подзабытом нами случае с Турцией в Европе помнят. Чем любое другое государство лучше Турции? Если американцы, командующие блоком НАТО, отказали в помощи Эрдогану, то почему они не смогут отказать любой другой стране? Тем более что и сами члены альянса не очень стремятся умирать за интересы соседей. Об этом уже прямо говорят почти во всех странах блока.

Да и историю в ЕС знают. Не было ещё в новейшей истории случая, чтобы США начали воевать "по-взрослому" с самого начала войны. Их тактика известна. Бить слабого, а в случае с сильным соперником выждать время, посмотреть на сложившуюся ситуацию и примкнуть к побеждающей стороне. А до этого момента сохранять нейтралитет, помогая обеим сторонам.

Есть ещё одна странность поведения США сегодня. С одной стороны, американцы постоянно давят на правительства европейских стран, требуя выполнять условия договора в области выделения средств из бюджета страны в бюджет блока. А с другой стороны, известные своей проамериканской позицией европейские политики все громче и громче заявляют о необходимости самостоятельной общеевропейской армии.

Причем разговоры об этой военной структуре идут уже на самом высоком уровне. Параллельная армия? Европейские солдаты НАТО подчиняются командованию блока, а другие европейские солдаты — командованию европейской армии. Абсурд? На первый взгляд, действительно абсурд. А если копнуть поглубже? И почему американцы никак не реагируют на возможность появления альтернативной армии в Европе? Молчат как рыба об лед.

Президент Трамп, который всячески подчеркивает, что он бизнесмен, при любом удобном случае требует денег на оборону Европы. Америка, по Трампу, не обязана тратить собственные средства на защиту ЕС. Я не зря подчеркнул именно имидж делового человека, а не политика. Очень удобная позиция. Что можно требовать от непрофессионала? Увы, но ошибки в этой ситуации неизбежны.

Даже сами американцы верят в это положение вещей. Даже сотрудники Белого дома иногда в своих комментариях допускают такие высказывания. А если посмотреть итоги деятельности американского президента? Картина будет совершенно другая. За малым исключением, Трамп четко выполняет собственные предвыборные обещания! Экономика на подъеме. Внешнеполитические проблемы решаются. Сенаторы грызут друг друга и не мешают Трампу.

Европейцы в 90-е — начале 00-х с радостью приняли в свои ряды страны бывшего советского блока. Понять их можно. Кому же хочется ещё раз испытать на собственной шкуре всю мерзость войны? Европе был необходим буфер на восточных границах. Буфер, который в случае конфликта и станет полем боя. Страны Балтии, Польша, Румыния, Венгрия и другие бывшие социалистические страны стали не более чем жертвенными агнцами.

Европа пошла даже на то, чтобы оплачивать многочисленные политические и экономические "эксперименты" младоевропейцев. А появления в этих странах элементов американской ПРО вызвало полный восторг старой Европы. Россию блокировали американцы! ЕС под американским противоракетным зонтиком!

Восторги закончились вместе с первым залпом российских крылатых ракет по объектам в Сирии. Мираж американской неуязвимости исчез. Безопасность оказалась обычной ловушкой для дураков. Более того, американцы открыто показали своим подопечным нежелание воевать с серьезным противником. А все эти базы, на которых располагаются элементы ПРО, предназначены не для защиты Европы, а для обороны территории самих США.

Таким образом, единственной надеждой Европы остались многочисленные войска американцев, которые расположены в странах НАТО. Любой удар России по Европе обязательно "заденет" американских военнослужащих. А это автоматически вызовет ответную реакцию. Американские подразделения будут быстро переброшены на восток и прикроют европейцев.

Кстати, эта точка зрения была озвучена и перед Петром Порошенко в начале «майдана». Европейские лидеры убедили украинцев в том, что США поступят с Украиной так же, как когда-то поступили с Польшей. Быстро организуют прием страны в ЕС и НАТО. Начнут вливать огромные средства в создание инфраструктуры, создадут военные и военно-морские базы. Да и европейский бизнес поспешит на Украину.

Возможно, так и случилось бы. Если бы Украина не потеряла Крым. И эта потеря полностью спутала карты командования НАТО. Да и интерес американцев быстро угас. По инерции они продолжают оказывать военную помощь ВСУ, но разговоров о более существенной помощи даже не ведется. Тратить деньги на гражданскую войну в Украине Трамп не собирается. Максимум, на который может рассчитывать Порошенко, — место для утилизации устаревшего и списанного вооружения армии США.

Даже на утилизации собственного вооружения американцы делают деньги. За примером далеко ходить не надо. Украинцам подарили списанные катера береговой охраны. Но подарили достаточно хитро. Необходимо оплатить доставку этих катеров, ремонт и обучение экипажей. Таким образом, катера по стоимости будут проданы как новые!..

Другой момент, на который мы обратим внимание, статья в газета The Washington Post. Заявление, которое возбудило Прибалтику:

"У НАТО на передовых рубежах у границ с Россией находятся силы сокращенного состава. Резервы должны будут преодолеть сотни километров. А любые задержки из-за бюрократии, слабого планирования и обветшавшей инфраструктуры позволят России захватить натовскую территорию в Прибалтике еще до того, как американские военные заполнят все 17 формуляров, необходимых для пересечения границы Германии и Польши… Армейские вездеходы будут тащиться по узким дорогам за тихоходными грузовыми фурами, перемещаясь на восток по территории Европы. Ржавые мосты могут рухнуть под весом американских танков, потому что они слишком слабы. А переброску войск могут задержать назойливые паспортные контролеры и упрямые железнодорожные компании".


Конечно, представить себе армейские грузовики, танки, бронетранспортеры, которые во время войны соблюдают многочисленные бюрократические формальности, довольно сложно. В тонком юморе американским журналистам не откажешь. Цитаты из газеты скорее дают лидерам прибалтийских стран, да и вообще лидерам Европы, пищу для размышлений.

Фактически американцы открыто заявляют, что защищать Прибалтику они не будут. Точнее, воевать в этом регионе они не хотят. Да и не могут, как показали результаты сразу нескольких учений в этом регионе. Кроме этого, если внимательнее прочитать приведенные выше цитаты, США прямо заявляют о ненадежности европейских союзников как таковых!

В европейских военных кругах тоже понимают, что те подразделения, которые сегодня развернуты на территории Прибалтики, да и в других восточноевропейских государствах, не смогут реально оказать хоть какое-то сопротивление российской армии. Поэтому на ближайшем саммите будет серьезно предложена альтернатива.

В восточной Европе разместить американский контингент, по составу равный контингенту в Германии. Более того, европейские страны согласны оплачивать часть расходов на содержание войск.

Фактически европейцы предложат США вернуться к варианту противостояния СССР и США в период холодной войны. Тогда в Европе находилось порядка 200000 американских солдат! А ведь тут необходимо ещё и семьи военнослужащих учитывать. А это почти пол миллиона американцев, которых нужно переселить из США в Прибалтику!

Конечно, 200 тысяч солдат — это не четыре ротационных батальона, которые НАТО имеет сегодня. Это уже серьезная военная группировка, на содержание которой потребуются достаточно большие деньги. И размещение такого количества американцев в достаточно слаборазвитых, по европейским меркам, странах потребует огромных вливаний в развитие инфраструктуры этих стран.

Возникает несколько вопросов. Сможет ли альянс оплатить собственные "хотелки"? Поедут ли американцы на достаточно длительный срок жить в Прибалтику, из которой бегут даже собственные граждане? Да и вообще, зачем американцам защищать страны, которые им совершенно неинтересны?

Рассматривая создавшуюся в Европе ситуацию, приходишь к неутешительному для НАТО выводу. Альянс сегодня неспособен не только защитить восточноевропейские страны, но и вообще вести какие-либо боевые действия в этом регионе. Прибалтика и Украина фактически обречены. Регионы, которые не нужны никому.

На предстоящем саммите, возможно, в закрытой его части, Трамп будет открыто шантажировать Европу. Пентагон тоже просчитал ситуацию. И понимает, что европейцев загнали в угол. А значит, можно доить корову по полной программе. Можно требовать любых уступок от Европы.

Даже то, что Европа будет возмущаться, Трамп предусмотрел. Недаром столько усилий было приложено для того, чтобы организовать встречу с Путиным именно после саммита НАТО.

Трамп играет в беспроигрышную лотерею. Согласятся европейцы на американские условия — хорошо. США получает то, что планировал Трамп. Европа не просто платит, она полностью оплачивает собственную оккупацию! Не согласятся — Трамп идет на уступки Путину и тем самым заставляет Европу тратить не менее огромные средства на собственную безопасность. А учитывая, что стандарты НАТО полностью американские, США получает те же деньги, только через систему военных закупок для европейской армии.

В любом случае близится финал… Американцам необходимо скинуть ненужный балласт в виде Прибалтики и Украины. Американцам необходимо уменьшить до минимума собственные затраты на содержание военного контингента в Европе. Не зря волнуются европейские политики.

Остается ещё один простой вопрос. Захочет ли Путин брать "балласт" на собственный "корабль"?..
Автор: Александр Ставер

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. антивирус Сегодня, 06:33
    вездеходы будут тащиться по узким дорогам за тихоходными грузовыми фурами,

    У НАС ФУРЫ ИДУТ 80-90 и ДАЖЕ(?)110 КМ \Ч.там все так плохо-"тащатся"?
    а окупацыя европы есть и не надо изображать ее суверенность от сша. есть договоры по итогам ВМВ и ХолВ.
    странная возможность получить + , а не итог мозгового штурма
    антивирус
    1. akims (Андрей) Сегодня, 07:47
      Скорость танковых погрузчиков с танками типа абрамс или леопард невысока. Дороги узкие - не обгонишь.
      akims
      1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 08:03
        О европе

        Столь грязи вылила на нас,
        Что в ней давно б мы утонули...
        Но мы живём! Свет наших глаз
        Летит к тебе, страшнее пули.

        Страшней удара кирпичём
        По голове в парижской драке...
        И я напомню кой о чём,
        Чтоб отмести Европы враки.

        На русской крови ты стоишь
        И на костях славянских предков.
        Но вороватая, как мышь,
        О том не вспомнишь, даже редко.

        За русской спряталась судьбой
        От полчищ Гитлера, Обамы...
        Ты стала сытой, голубой -
        Подобием зловоный ямы.

        От мора, хлада спасена
        То русской нефтью ты, то газом.
        Тебя мы - нищая страна -
        Не попрекнули в том ни разу!

        Всё учишь, учишь без конца:
        «Как русским жить, во что обуться?»
        Учений дьявольских пыльца,
        Грозит нам злобой обернуться.

        Но и в лихие времена
        Твои здесь гибли семена!
        Геннадий Сазонов
        Alena Frolovna
        1. dsk (Сергей) Сегодня, 11:49
          Цитата: Alena Frolovna
          Учений дьявольских пыльца,
          Грозит нам злобой обернуться.

          Американцам необходимо скинуть ненужный балласт в виде Прибалтики и Украины. Американцам необходимо уменьшить до минимума собственные затраты на содержание военного контингента в Европе. Не зря волнуются европейские политики.

          Штаты никогда "добровольно" с захваченных территорий не уходили. Всё идёт по плану - какой смысл кормить "бесплатным" сыром мышей, когда они уже в мышеловке, выбраться из которой не удалось даже герою "второй мировой" боевому генералу Шарлю де Голлю? Вложенные "ивестиции" должны дать "профит". "Мышей" пустят на "жаркое".
          dsk
          1. dsk (Сергей) Сегодня, 11:58
            Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Грузия станет членом альянса. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, вопрос о вступлении грузинской стороны в состав организации обсуждался 11 июля, работа в этом направлении продолжится. (Газета.Ru09:45, 11/07/18)
            "Проплаченные" чиновники и депутаты парламентов отработают свои "сребренники", в надежде что в случае "заварушки" успеют сбежать (как Яценюк) из своих "проданных" стран подальше.
            dsk
            1. dsk (Сергей) Сегодня, 12:54
              «НАТО и Грузия рассмотрят расширение сотрудничества по безопасности в Черноморском регионе. Мы также планируем проведение очень интенсивных учений совместно с НАТО в следующем году», - заявил Маргвелашвили.
              Сверх того, президент Грузии призвал руководство альянса ускорить интеграцию его страны в ряды НАТО. «От вступления в НАТО зависит безопасность моей страны и Украины», - добавил он.
              dsk
  2. сирота 63 (сирота 63) Сегодня, 07:25
    Вот просто фенОмен какой-то!
    Трамп действительно проводит изменения в политике и экономике, руководствуюсь прагматичными интересами своих граждан в своей стране, и он прав! Пусть Европа сама платит за свою безопасность, а не сидит на шее американских налогоплательщиков. Пусть мигранты работают, но не создают проблемы местным гражданам. Пусть индустриальные гиганты обеспечивают рабочими местами своих сограждан и платят налоги, пополняя бюджет США. Пусть пошлины не позволят демпинговать чужим и помогут развиваться своим производствам.......
    Все это действительно соответствует интересам большинства граждан США и рейтинг Трампа продолжает уверенный рост!
    Это все понимают - и наши политики разных уровней , и наши чиновники, и наше правительство, и всевозможные эксперты и аналитики.
    И на фоне этого всеобщего понимания все они продолжают, с ослиной упертостью и невероятным напором, свою провальную политику против собственной страны:
    - вешают на наш бюджет содержание и обеспечение безопасности всех постсоветских незалежностей;
    - вместо наведения жесткого порядка и контроля в миграционных вопросах, упрощают правила не только бесконтрольного въезда новых толп мигрантов, но и собираются еще активнее раздавать гражданство всем подряд;
    - вместо регулирования ввозными пошлинами количества и качества чужих товаров, тупо сдали собственный огромный рынок "бывшебратским" спекулянтам;
    -............
    Можно перечислять до бесконечности яркие примеры ничем не обоснованной " заботы и радения" интересов и прав граждан ныне чужих государств, в ущерб и за счет своих собственных сограждан, т.е нас с вами!
    Противно! Но у нас же не балласт, обнаглевший в своих хочухах до невозможности, у нас же - братья и бывшие соотечественники. Как жеж мы жеж можем даже подумать такое, чтоб их послать то... Никак низя!
    сирота 63
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:26
      Смотрите, какой интересный пост сверху! Поставил плюс.) Интересный про раздачу гражданства всем подряд особенно в свете главной темы скандалов здесь-пенсионной реформы! Упрощение получения гражданства РФ в отношении жителей ЛДНР вещь очень нужная! Равно, как и возвращение соотечественников-просто необходимая! По поводу среднеазиатских и закавказских товарищей надо 2 раза посмотреть! Ну и наконец неужели, Сирота63, не видит, как спокойно Россия восприняла армянские кульбиты?! А белорусские истерики, как раз и вызваны политикой России которую можно обрисовать такой фразой-утром стулья-вечером деньги! По поводу Трампа, это думаю тот редкий случай, когда есть возможность договориться о чем то реально. Трамп человек практический и в этом суть! Если отбросить пафос его заявления о том, что к встрече с Путином он готовился всю жизнь на поверхности останется один очень главный момент. С кем еще Трамп действительно может встречаться на столько серьезно? Или вернее к кому из лидеров нынешнего мира он может испытывать реальное уважение? К лидеру Китая конечно, который реально может нанести неприемлимый ущерб американской экономике! К Российскому лидеру, который показал, как жестко он может отстаивать интересы своей страны на международной арене - Крым, Донбасс, Сирия... Далее... Вот о далее и поговорят! Не надо забывать, что Россия единственная страны мира, которая в не дай Бог войне, гарантированно уничтожит США! Ну, а лидеры западной Европы пусть задумаются-так сколько же стоит суверенитет?! Страны восточной Европы, Прибалтики, Грузии, Армении и т.д. Могут этим вопросом не заморачиваться вообще! Автор писал про дворовые отношения, ну так вот в какой песочнице они будут играть и до какого времени им можно это делать решат без них! Это жизнь. Особняком здесь стоит конечно Турция. Нравится кому то Эрдоган или нет однако этот лидер показал, что с его мнением западным демократиям придется считаться всегда.
      Опер
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 15:14
        Цитата: Опер
        Ну, а лидеры западной Европы пусть задумаются-так сколько же стоит суверенитет?! Страны восточной Европы, Прибалтики, Грузии, Армении и т.д. Могут этим вопросом не заморачиваться вообще!

        Могут не заморачиваться, но придётся. США по любому будет вынашивать планы по экономическому удушению Китая и военному уничтожению России. Время безоблачного сосуществования в рамках блока НАТО прошло и гавкать вдоль границ без явных признаков нападения со стороны России становится бесперспективным, поскольку все уже понимают то, что угрозы со стороны России нет, а отстёгивать бешенные деньги на содержание американского военного контингента накладно и неоправданно. Получается так, что план уничтожения России есть, а возможности уничтожения нет. Отсюда выстреливает идея о том, что Европе нужна СВОЯ!!! армия, которая будет создана по образу и подобию американской и вооружена американским оружием, но за европейские деньги, которая после формирования и будет направлена в сторону России, без риска применения п.5 устава НАТО о коллективной безопасности т.е. без участия американцев, которые в свою очередь будут прагматично взирать из за лужи на то как Европа и Россия взаимно ослабляют и уничтожают друг друга. Ну а дальше будет так, как описано автором - матрасы примкнут к той стороне которая побеждает. Европа зажирела и американцы приходят к мысли о том, что пора бы уже снять с Европы сливки, а посему отдадут им немного суверенитета, но под чистую вывернут карманы, что и будет эквивалентом стоимости суверенитета.
        Ныробский
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:08
    Прибалтика и Украина фактически обречены. Регионы, которые не нужны никому.....Уже не нужны...Грузооборот в Прибалтийских портах, в связи вводом в строй российских портов Усть-Луга, Усть-Высоцк, упал в разы, газ пошел в Европу через СП-1, далее пойдет через СП-2 и Турецкий поток...Самое смешное, что эту ненужность данных регионов, европейцы сделали своими руками...Лишний балласт не нужен, лишнее всегда сливается..Своих проблем полно в стране...Да и потом, с Белоруссией союзное государство только на бумаге, буржуазия ,ну ни как договориться не может..
    parusnik
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:27
    Американцам необходимо скинуть ненужный балласт в виде Прибалтики и Украины
    Даже если это и балласт, но Сша не будут спешить его скидывать, тем более Прибалтику. С Украиной вопрос конечно подвешен, но и она пока нужна американцам как раздражитель России и повод для шантажа на переговорах.
    rotmistr60
    1. сирота 63 (сирота 63) Сегодня, 10:19
      На роль балласта - раздражителя претендентов выбирай-нехочу : Грузия, Молдавия, Армения + все прочие б/у ссрэровские. Вот бы их кому сбросить с нашей шеи.
      сирота 63
  5. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 11:22
    Восторги закончились вместе с первым залпом российских крылатых ракет по объектам в Сирии. Мираж американской неуязвимости исчез. Безопасность оказалась обычной ловушкой для дураков. Более того, американцы открыто показали своим подопечным нежелание воевать с серьезным противником. А все эти базы, на которых располагаются элементы ПРО, предназначены не для защиты Европы, а для обороны территории самих США.
    Причем тут российские крылатые ракеты и "мираж американской неуязвимости"?! По объектам НАТО, что ли вдарили?! Ну тогда чей мираж неуязвимости был разрушен ударом американских крылатых ракет по Шайрату?!
    Не согласятся — Трамп идет на уступки Путину и тем самым заставляет Европу тратить не менее огромные средства на собственную безопасность.
    В чем эти уступки будут выражаться?! Сдаст юг Сирии, но причем тут Европа и какая польза от этого России?! А больше никаких уступок, я лично не вижу. А вот другой вариант, про который Мюрид упоминал, вполне реален - Трамп хочет заставить Европу отказаться от российского газа, взамен американского, типа раз вы тут все об российской агрессии кричите, зачем же спонсируете агрессора, покупая у него газ. Купите у нас, а мы вам еще солдат пришлем - для вашей же защиты! Придется конечно раскошелится, ну что делать, раз сами защититься не можете.
    И все логично! fellow
    Стирбьорн
    1. domokl (Александр) Сегодня, 11:50
      В этом мире все связано. Не стройте из себя непонимающего элементарных вещей. Сирия сегодня Трампу не нужна. Те районы, которые сегодня занимают проамериканские повстанцы США вполне устраивают. Посмотреть вам советую на другую страну-Иран.
      Трамп выполняет собственные обещания. Уменьшает расходы на содержание оккупационных войск.
      А крылатые ракеты...Странно не понять этого тезиса, извините . В нашей среде большинство имеет отношение к ВС РФ или ВС СССР. Крылатые ракеты были запущены не в Европу. Но они выполнили задачу на все 100%. А в Европу они только нацелены. Но в Брюсселе тоже дураков в погонах нет, ну или не большинство. Понимают, что ПРО не сработает против КР
      domokl
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 12:50
        Цитата: domokl
        Понимают, что ПРО не сработает против КР

        Почему?
        Насчет остального я не увидел конкретики - в чем будут выражаться уступки Трампа Путину, например.
        Стирбьорн
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