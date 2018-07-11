Что там у американцев? Есть ли в США свои аналоги "Любэ" и "Голубых беретов"

Североамериканская традиция отправлять в толпу зрителей кепку

Сегодня, может быть, лучший день, чтобы умереть. Ботинки поднимают дорожную пыль. Утрём кровь на лицах и глазах, чтобы быть сильнее и всё это увидеть. Мы те, кто никогда не сломается. Будем сражаться до последнего вздоха. Мы солдаты, мы солдаты!

Мы поём нашу песню о том, что армия дарит свободу. Мы храбры, мы честны. Мы всегда шагаем к победе! Гордимся нашими именами. Все мы создали нашу нацию с божьей помощью.

В новостной сводке решили уделить внимание такой теме как военные песни в западных странах. Если в нашей стране признанной классикой стали песни «Голубых беретов», «Любэ» или военное направление творчества «Сектора Газа», то что у них? Есть ли подобный вариант творчества в натовских странах с их откровенно богатой военной историей и современной военной реальностью?Нужно отметить, что в военной лирике и патетике наша страна отнюдь не единственная в своём роде. Свои вариации «Голубых беретов» есть и в Соединённых Штатах – со всей присущей в данной ситуации спецификой.На каких же площадках в США выступают такие творческие коллективы? И тут ничего удивительного: выступают не только на общегражданских концертах, но и непосредственно для военнослужащих – на военных базах, включая базы, расположенные за пределами США. Специфика в том, что даже относительно небольшие концерты «военно-патриотической песни» в Штатах проводятся исключительно при наличии спонсора. Чтобы концерт ещё и окупился для его участников и организаторов. Бизнес во всём.На днях концерт с исполнением военных песен в США состоялся на военной базе Эндрюс. Выступление было посвящено дню независимости США.Тот же творческий коллектив выступил и в курортной зоне Дейтона-бич, где, как видно по фото, собралась весьма разношёрстная публика.На концерте в день гонок:Что исполняют американские коллективы военной песни? Вот несколько фрагментов из их песен:И один из примеров популярного в США рока в стиле милитари:Военные песни есть, а вот душевности явно не хватает. Да и сама душевность не в американском стиле.