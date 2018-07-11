11:16 11 июля
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Что там у американцев? Есть ли в США свои аналоги "Любэ" и "Голубых беретов"

В новостной сводке решили уделить внимание такой теме как военные песни в западных странах. Если в нашей стране признанной классикой стали песни «Голубых беретов», «Любэ» или военное направление творчества «Сектора Газа», то что у них? Есть ли подобный вариант творчества в натовских странах с их откровенно богатой военной историей и современной военной реальностью?

Нужно отметить, что в военной лирике и патетике наша страна отнюдь не единственная в своём роде. Свои вариации «Голубых беретов» есть и в Соединённых Штатах – со всей присущей в данной ситуации спецификой.

На каких же площадках в США выступают такие творческие коллективы? И тут ничего удивительного: выступают не только на общегражданских концертах, но и непосредственно для военнослужащих – на военных базах, включая базы, расположенные за пределами США. Специфика в том, что даже относительно небольшие концерты «военно-патриотической песни» в Штатах проводятся исключительно при наличии спонсора. Чтобы концерт ещё и окупился для его участников и организаторов. Бизнес во всём.


На днях концерт с исполнением военных песен в США состоялся на военной базе Эндрюс. Выступление было посвящено дню независимости США.

Тот же творческий коллектив выступил и в курортной зоне Дейтона-бич, где, как видно по фото, собралась весьма разношёрстная публика.

Что там у американцев? Есть ли в США свои аналоги "Любэ" и "Голубых беретов"

Североамериканская традиция отправлять в толпу зрителей кепку




На концерте в день гонок:


Что исполняют американские коллективы военной песни? Вот несколько фрагментов из их песен:

Сегодня, может быть, лучший день, чтобы умереть. Ботинки поднимают дорожную пыль. Утрём кровь на лицах и глазах, чтобы быть сильнее и всё это увидеть. Мы те, кто никогда не сломается. Будем сражаться до последнего вздоха. Мы солдаты, мы солдаты!


Мы поём нашу песню о том, что армия дарит свободу. Мы храбры, мы честны. Мы всегда шагаем к победе! Гордимся нашими именами. Все мы создали нашу нацию с божьей помощью.


И один из примеров популярного в США рока в стиле милитари:


Военные песни есть, а вот душевности явно не хватает. Да и сама душевность не в американском стиле.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 39

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:23
    Помню, ..."мой фантом как пуля быстрый, в небе голубом и чистом..." smile
    Текст песни Егор Летов - "Фантом"
    Неплохой
    1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 08:31
      только не Егор Летов а Чиграков и Чиж...
      Геннадич
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:39
        В начале 80-х в общаге "Фантом" под гитару с пивом распевали. Душевная песня хоть и про врага.
        Rusland
        1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 08:41
          да и в конце 90х у нас актуально была когда гитары еще в ходу были
          Геннадич
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:45
            С семидесятых годов песня пришла, чижи ещё в гнезде сидели. smile
            Rusland
            1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 08:46
              ну понятное дело..как и Егорка Летов...просто чижи больше песню популяризировали
              Геннадич
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:17
                Военных песен становится все меньше... Мне эта нравится
                Logall
                1. MPN (Павел) Сегодня, 09:33
                  Чтобы концерт ещё и окупился для его участников и организаторов. Бизнес во всём.
                  А где не так?
                  Сегодня, может быть, лучший день, чтобы умереть. Ботинки поднимают дорожную пыль. Утрём кровь на лицах и глазах, чтобы быть сильнее и всё это увидеть. Мы те, кто никогда не сломается. Будем сражаться до последнего вздоха. Мы солдаты, мы солдаты!
                  особенности перевода, ну переведите на "америкнский" фразу "Да нет наверное" посмеемся в месте... hi
                  MPN
                2. agent (Гарик) Сегодня, 10:09
                  Песня за душу берёт, но ролик конечно треш...
                  agent
        2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:32
          Цитата: Rusland
          хоть и про врага


          Мне кажется, что суть этой песни в ЛИ СИ ЦЫНЕ.
          Ванёк
      2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:49
        "Чиж" перепели всего лишь.
        BerBer
        1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 08:52
          но больше то известны с песней они в широком кругу
          Геннадич
          1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 09:05
            Всё зависит от того сколько Вам лет. Этим же определяется и "широкий круг". Для кого-то, Чиж и Ко вообще не кумиры. Хотя мне нравятся.
            BerBer
      3. hohol95 (Алексей) Сегодня, 09:23
        Текстов этой песни значительно различающихся между собой великое множество! В лагере ТРУДА и ОТДЫХА после 9 класса (лето 1991 года) ребята распевали под гитару версию отличающуюся от версии Чиграков и Чиж...
        Вики-Вики -
        Наиболее полное изучение истории песни составил журналист и ученый-филолог Рустам Фахретдинов, известный своими научными работами по современную народному песенному фольклору и сайту А-Pesni посвященному его сборникам. Фахретдинов указывает на очевидную принадлежность песни современному народному фольклору, т.к. ни один из исполнителей не заявил своего авторства стихов, но в то же время существует как минимум пять вариантов ее исполнения. По мнению филолога песня создана в каком-то варианте не позднее 1970 годов и ученый считает, что первоначально использовался мотив песни "Гоп со смыком" созданной в 1920 годах. Песня наиболее известна в варианте исполнения «Чиж & Co» именно за счет авторской переработки исходного народного мотива.
        Первая популярность к песне пришла после начала войны во Вьетнаме.
        Вторую жизнь песня получила благодаря советским рок-исполнителям: Песня появилась на альбоме «Лет Ит Би» проекта Егора Летова «Коммунизм» (1989), а затем записана на альбоме «Фантом» (1993) группы «Вишнёвый сад». Наконец, как уже упоминалось, самый известный вариант принадлежит группе «Чиж & Co», записавшей песню для альбома «Эрогенная зона» (1996).
        hohol95
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:13
      Тут главное - окупаемость концертов. Не помажешь - не услышишь. lol
      Нынче бесплатно не поют.
      сибиралт
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:54
        Натовское ,,ЛЮБЭ,,... laughing
        ДЕДПИХТО
  2. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 08:29
    Не только душевности. Нет ничего, что делает Нас людьми...
    Kisso4kin
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:34
      Сегодня, может быть, лучший день, чтобы умереть. Ботинки поднимают дорожную пыль. Утрём кровь на лицах и глазах, чтобы быть сильнее и всё это увидеть. Мы те, кто никогда не сломается. Будем сражаться до последнего вздоха. Мы солдаты, мы солдаты!
      Мы поём нашу песню о том, что армия дарит свободу. Мы храбры, мы честны. Мы всегда шагаем к победе! Гордимся нашими именами. Все мы создали нашу нацию с божьей помощью.

      Мы уже это где то слышали:
      НасРать
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:46
        [quote=НасРать]Мы уже это где то слышали:

        [quote] у немцев,это аналог "идёт солдат по улице..."
        Дедкастарый
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:03
          ...по чужой улице.. stop
          ДЕДПИХТО
    2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:39
      Цитата: Kisso4kin
      Не только душевности. Нет ничего, что делает Нас людьми...

      Я не устаю афигевать с вас... ура патриотов. Не буду говорить про американцев "духовность"... но где вы в Российской то армии ее то увидали, скиньте координаты пожалуйста я тож полюбуюсь? И что это такое по вашему "духовность"....? wassat
      Вендиго
    3. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 11:09
      Цитата: Kisso4kin
      Не только душевности. Нет ничего, что делает Нас людьми...

      Вот именно! Нужно относиться (и петь) с душой, даже когда речь идёт о машине-боевом товарище...Михаил Михайлов. «Разговор с БТР-ом»
      Prapor-527
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:29
    Было бы странно если в других странах и в частности Сша не было таких музыкальных коллективов. Но тут главное как воспринимают эти коллективы не только военные, а самое главное гражданское население. У нас это было и остается на высоте. Большая благодарность тем российским коллективам кто своим творчеством прививает патриотизм молодому (и не только) поколению.
    rotmistr60
  4. Геннадич (Георгий) Сегодня, 08:32
    несем свободу поют?ахахахаха wassat lol
    Геннадич
  5. cariperpaint Сегодня, 08:33
    Менталитет другой. Песни под водочку там не поют))) мы просто другие) там страна вся из комплексов состоит и юристов) так уж получилось
    cariperpaint
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:11
      Цитата: cariperpaint
      Менталитет другой. Песни под водочку там не поют)))

      Да поют наверно, набуздавшись пива, горланят). Просто процесс этот, когда "под водочку", с душой у нас.
      Хагалаз
  6. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 08:35
    Наверное, наши внуки тоже будут подобную чешую нести. wassat
    Doliva63
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:38
    Военные песни есть, а вот душевности явно не хватает. Да и сама душевность не в американском стиле.
    ....Откуда в рэпе душевность...речитатив.. Есть и душевные песни...только антивоенные....
    parusnik
  8. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:50
    Честно говоря не думал, что Любэ или там Береты с Сектором Газа, яркие представители военной песни, еще Газманова вспомните. Что вообще, автор хотел сказать этой темой?! Или те же Любе за бесплатно поют?! Почему Шевчук не упомянут, который вообще в Грозном выступал в первую чеченскую и в окружении сидел с простыми солдатами, там же?! такое ощущение, что автор с военной песней знаком, исключительно по телевизору-зомбоящику negative
    Стирбьорн
  9. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:10
    На 1.5 минуте я устал от песни. Ю ин ви арми нау приятнее звучит.
    Челдон
  10. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:12
    Душевность в песнях бездушного народца? Ну вы даёте... Вы еще заботу о людях в "работе" нашего правительства поищите.
    Стройбат запаса
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:59
      Цитата: Стройбат запаса
      Вы еще заботу о людях в "работе" нашего правительства поищите.

      Если заплатят, то найдут и покажут!
      Logall
  11. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 09:13
    На западе есть патриотические песни. Уверен. Там тоже есть люди, которые любят свою Родину. Есть ли душевные патриотические? Мы, конечно, лучше знаем их культуру, историю, старшее поколение точно, но судим скорее только по литературным переводам.Многие из нас русских мало знают даже о народах , с которыми веками живем бок о бок. Думаю, что у поляков, болгар, сербов, чехов есть. Есть сильная связь между творчеством и историей, особенно с ее трагическими событиями.
    Вопрос этот интересовал.Но, нет знакомых профессиональных музыкантов, да и не каждый профессионал ответит.
    P.S. Многие русские народные песни и военные в том числе отлично подходят к роли колыбельных. wink Испробовано на внучках, переходил на них, когда кончался специфический репертуар.
    Был Мамонт
  12. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:25
    Цитата: Геннадич
    только не Егор Летов а Чиграков и Чиж...

    Я эту песню еще в 70-е слышал. К сожалению, исполнителей не помню
    pvv113
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:35
      Фантомы, конечно , более хищно смотрятся. Классный клип!
      Zaurbek
  13. Гардамир Сегодня, 09:44
    Да и сама душевность не в американском стиле.
    Когда то искал как переводится на английский русское справедливость. Так вот у них нет такого слова и нет такого понятия, как справедливость. У них правосудие.
    Гардамир
  14. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 09:49
    А когда-то у них были душевные песни... :(
    Shuttle
  15. Димон71 (Дмитрий) Сегодня, 10:25
    Автор явно перевернул.послушайте рок времён Вьетнама. Или Дарт стрейдз.или Перил Соллерс оф Фортун.и т д. У нас один менталитет у них другой. Мы на заставе слушали сектор газа - пора домой и также классно слушали ю Рён ми аминау
    Димон71
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:13
    https://youtu.be/TA5dx0gb7-Q
    Sadko88
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