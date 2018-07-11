Снова за старое: Госдеп США обвиняет Иран в подготовке терактов

Вчера Госдеп США в очередной раз обрушился с обвинениями на иранские власти. По мнению Вашингтона, Иран занимается подготовкой к терактам на территории своих посольств в разных государствах мира. В этой связи власти США обратились с настоятельным призывом к дипломатическим ведомствам всех стран о более тщательной проверке их иранских коллег.По словам неназванного американского дипломата, такая жесткая позиция Вашингтона объясняется его озабоченностью тем, достаточно ли обеспечена безопасность стран, где располагаются иранские посольства.В сообщении, которое распространил госдепартамент США, Иран обвиняется в организации заговора, который раскрыли «доблестные» бельгийские спецслужбы.Речь о том, что на территории Германии в начале июля были задержаны четыре выходца из Ирана, которые якобы готовили теракт во Франции. И, «конечно же», среди них оказался иранский дипломат, имеющий аккредитацию в Вене. На что сразу же последовала реакция Австрии, которая потребовала от иранских властей лишения подозреваемого в подготовке террористической атаки дипломата дипломатической неприкосновенности.Причем вся эта антииранская кампания развернулась, как нельзя кстати, в преддверии визита иранского президента Роухани в Австрию. Совпадение?..На этой встрече между президентом Ирана и австрийскими президентом, а также канцлером Австрии планировалось обсуждение таких неприятных и неудобных для США вопросов как иранская ядерная программа после выхода Соединенных Штатов из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий ), а также вопрос по противодействию американским санкциям.Естественно, такой скандал не мог не омрачить визит, который для Роухани является таким важным, и до последнего было неизвестно, состоится ли вообще этот визит в Европу.Власти Ирана все обвинения отвергают. В частности, глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф считает все обвинения очередной провокацией со стороны американских властей, «злой фальшивой уловкой».В очередной раз мы видим, как власти США навязывают мировому сообществу своё мнение по Ирану, пытаясь изо всех сил представить его как постоянную угрозу стабильности в мире.