11:15 11 июля
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Снова за старое: Госдеп США обвиняет Иран в подготовке терактов

Вчера Госдеп США в очередной раз обрушился с обвинениями на иранские власти. По мнению Вашингтона, Иран занимается подготовкой к терактам на территории своих посольств в разных государствах мира. В этой связи власти США обратились с настоятельным призывом к дипломатическим ведомствам всех стран о более тщательной проверке их иранских коллег.

Снова за старое: Госдеп США обвиняет Иран в подготовке терактов


По словам неназванного американского дипломата, такая жесткая позиция Вашингтона объясняется его озабоченностью тем, достаточно ли обеспечена безопасность стран, где располагаются иранские посольства.


В сообщении, которое распространил госдепартамент США, Иран обвиняется в организации заговора, который раскрыли «доблестные» бельгийские спецслужбы.

Речь о том, что на территории Германии в начале июля были задержаны четыре выходца из Ирана, которые якобы готовили теракт во Франции. И, «конечно же», среди них оказался иранский дипломат, имеющий аккредитацию в Вене. На что сразу же последовала реакция Австрии, которая потребовала от иранских властей лишения подозреваемого в подготовке террористической атаки дипломата дипломатической неприкосновенности.

Причем вся эта антииранская кампания развернулась, как нельзя кстати, в преддверии визита иранского президента Роухани в Австрию. Совпадение?..

На этой встрече между президентом Ирана и австрийскими президентом, а также канцлером Австрии планировалось обсуждение таких неприятных и неудобных для США вопросов как иранская ядерная программа после выхода Соединенных Штатов из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий ), а также вопрос по противодействию американским санкциям.

Естественно, такой скандал не мог не омрачить визит, который для Роухани является таким важным, и до последнего было неизвестно, состоится ли вообще этот визит в Европу.

Власти Ирана все обвинения отвергают. В частности, глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф считает все обвинения очередной провокацией со стороны американских властей, «злой фальшивой уловкой».

В очередной раз мы видим, как власти США навязывают мировому сообществу своё мнение по Ирану, пытаясь изо всех сил представить его как постоянную угрозу стабильности в мире.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 08:33
    нутк кого еще обвинять?практически последняя страна независимая то...не считая кореи
    Геннадич
    1. Татьяна Сегодня, 08:47
      Госдеп США обвиняет Иран в подготовке терактов.
      Добавим сюда ещё и то, что в Брюсселе состоится саммит НАТО.
      А Трамп ещё до вылета в Брюссель заявил о том, что «члены НАТО остаются должны США», и в очередной раз поднял вопрос о том, что целый ряд натовских стран не вносят в консолидированный бюджет НАТО положенных по уставу 2% ВВП.
      При этом президент США отмечает, что ситуация, при которой американские налогоплательщики оплачивают ещё и безопасность многих других стран альянса, продолжаться не может.

      Иными словами, продажи американского оружия, по Трампу, должны в мире расти.
      Татьяна
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:24
        Ну так дипломатов с пеленок готовят к этому, чего тут визжать... laughing Но это первая страна которая устраивает теракты на своей территории..
        к терактам на территории своих посольств
        MPN
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:57
        Вообще нет никакого смысла в таких статьях тут на сайте... ибо в головах у местных патриотов Америка во всем виновата уже по умолчанию. Читая коменты на сайте, часто складывается впечатления, что 99.9% местных юзеров еще находясь в состоянии спермотозоида орали "смерть америке"...и видимо кто их них громче проорал - от того и произошло зачатие wassat Я серьезно, ну вот ответьте, какая от вас может быть обьективность?
        Вендиго
        1. Татьяна Сегодня, 11:04
          Цитата: Вендиго
          ну вот ответьте, какая от вас может быть обьективность?

          А от Вас какая может быть объективность? Что-то Вашей объективности нам тоже не видно.
          Цитата: Вендиго
          Вообще смысла в таких статьях тут на сайте абсолютно нет... ибо по умолчанию во всем виновата Америка.

          Ха! Как говорится, не нравится - не читай! laughing
          Татьяна
  2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:34
    Иран занимается подготовкой к терактам на территории своих посольств в разных государствах мира.

    Это американцы по себе судят
    pvv113
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:40
      Причем вся эта антииранская кампания развернулась, как нельзя кстати, в преддверии визита иранского президента Роухани в Австрию. Совпадение?..


      Очень грубо , но надежно работает. Приветствую Владимир! hi
      cniza
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:08
        Привет, Виктор! Ты прав - сценарий примитивный, но уже неоднократно проверенный
        pvv113
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:48
      Володя , Витя - привет ! hi Матрасы продолжают свою шарманку ...
      Цитата: pvv113
      Это американцы по себе судят

      На воре и шапка горит .
      Цитата: cniza
      Очень грубо , но надежно работает.

      Работает потому , что попросту бояться возразить США . Вот и становится белое чёрным и наоборот .
      bouncyhunter
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:10
        Цитата: bouncyhunter
        попросту бояться возразить США

        Как в кино: не будут брать - отключим газ. Американцы не стесняются такие заявления и в ООН делать.
        Салют, Паша!
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:16
          Цитата: pvv113
          Американцы не стесняются такие заявления и в ООН делать.

          Типичная гопота из подворотни , торгующая кирпичами .
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:30
            Цитата: bouncyhunter
            Типичная гопота

            Хорошее сравнение! И эта гопота определяет внешнюю политику ядерной державы
            pvv113
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:33
              Цитата: pvv113
              И эта гопота определяет внешнюю политику ядерной державы

              Если бы не ЯО , то уже давно бы выстроилась очередь им промеж рогов настучать .
              bouncyhunter
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:34
                Не спорю - от желающих не было бы отбоя
                pvv113
      2. роман66 (роман) Сегодня, 09:27
        всем привет! hi эту песню не задушишь не убьешь!
        роман66
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:34
    Пол Африки готовит теракты, а Иран виноват. Кто-то кушать видно очень хочет.
    Rusland
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:39
    Иран занимается подготовкой к терактам на территории своих посольств в разных государствах мира
    Даже представил как иранские дипломаты ночью трудятся над изготовлением самодельных ВУ. Кошмар, не только Сша, но и другие страны в опасности. А может вспомним 11.11. когда были "установлены" ФБР и ЦРУ причастные к теракту выходцы из Саудовской Аравии, а американские войска были введены сначала в Афганистан, а через несколько лет благодаря "пробирки Пауэла" в Ирак. Теперь на очереди у Сша Иран, но вот только это им прогулкой не обернется.
    rotmistr60
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:43
    Таки готовятся теракты и они произойдут.Только не рук иранцев это будет.А спишут на Иран...Ага, мы предупреждали...Очередная провокация готовится под бдительным оком США...
    parusnik
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:46
      Всё как обычно , даже не утруждаются придумать что то новое.
      cniza
  6. Ferdinant Сегодня, 09:14
    Больше,чем США,террористов никто неподготовил.
    Ferdinant
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 09:17
    В очередной раз мы видим, как власти США навязывают мировому сообществу своё мнение по Ирану, пытаясь изо всех сил представить его как постоянную угрозу стабильности в мире.

    Штаты очередную войнушку решили развязать. Им очень нужен выход к капию. Если не выйдут к каспию через среднюю Азию, будут стараться выйти через Иран. А для этого им предстоит начать войну с Ираном.
    solzh
  8. ZarSta (Zarat) Сегодня, 09:49
    Молодцы американцы, правду говорят, потому и успешны.
    ZarSta
    1. собаковод Сегодня, 10:02
      ZarSta (Zarat)
      Молодцы американцы, правду говорят, потому и успешны.

      У каждого своя "правда". Вам выгодна американская.
      собаковод
      1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:05
        Цитата: собаковод
        У каждого своя "правда".
        Вы уверенны? ведь совсем недавно вы претендовали на универсальную рабочекрестьянскую, когда не получилось перешли на сермяжную, а тут опа, и У каждого своя. Воисстину семь пятниц на неделе.
        ZarSta
  9. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:25
    США правы. Иран спонсор террористов, таких как Хизбалла, исламский джихад, Хамас и прочих.

    Надеюсь против Ирана введут настолько сильные санкции и народ сам, без помощи США и прочих стран, сменит режим Аятолл.
    Tiras
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:57
      С Божьей помощью Иран одолеет наших общих врагов
      Дормидонт
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:56
    Какая милая хуцпа
    Дормидонт
  11. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:08
    Израиль не враг России. Он борется за выживание. Их подставили в своё время пообещав защиту. С тех пор многое изменилось
    Sadko88
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