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Снова за старое: Госдеп США обвиняет Иран в подготовке терактов
Вчера Госдеп США в очередной раз обрушился с обвинениями на иранские власти. По мнению Вашингтона, Иран занимается подготовкой к терактам на территории своих посольств в разных государствах мира. В этой связи власти США обратились с настоятельным призывом к дипломатическим ведомствам всех стран о более тщательной проверке их иранских коллег.
По словам неназванного американского дипломата, такая жесткая позиция Вашингтона объясняется его озабоченностью тем, достаточно ли обеспечена безопасность стран, где располагаются иранские посольства.
В сообщении, которое распространил госдепартамент США, Иран обвиняется в организации заговора, который раскрыли «доблестные» бельгийские спецслужбы.
Речь о том, что на территории Германии в начале июля были задержаны четыре выходца из Ирана, которые якобы готовили теракт во Франции. И, «конечно же», среди них оказался иранский дипломат, имеющий аккредитацию в Вене. На что сразу же последовала реакция Австрии, которая потребовала от иранских властей лишения подозреваемого в подготовке террористической атаки дипломата дипломатической неприкосновенности.
Причем вся эта антииранская кампания развернулась, как нельзя кстати, в преддверии визита иранского президента Роухани в Австрию. Совпадение?..
На этой встрече между президентом Ирана и австрийскими президентом, а также канцлером Австрии планировалось обсуждение таких неприятных и неудобных для США вопросов как иранская ядерная программа после выхода Соединенных Штатов из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий ), а также вопрос по противодействию американским санкциям.
Естественно, такой скандал не мог не омрачить визит, который для Роухани является таким важным, и до последнего было неизвестно, состоится ли вообще этот визит в Европу.
Власти Ирана все обвинения отвергают. В частности, глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф считает все обвинения очередной провокацией со стороны американских властей, «злой фальшивой уловкой».
В очередной раз мы видим, как власти США навязывают мировому сообществу своё мнение по Ирану, пытаясь изо всех сил представить его как постоянную угрозу стабильности в мире.
По словам неназванного американского дипломата, такая жесткая позиция Вашингтона объясняется его озабоченностью тем, достаточно ли обеспечена безопасность стран, где располагаются иранские посольства.
В сообщении, которое распространил госдепартамент США, Иран обвиняется в организации заговора, который раскрыли «доблестные» бельгийские спецслужбы.
Речь о том, что на территории Германии в начале июля были задержаны четыре выходца из Ирана, которые якобы готовили теракт во Франции. И, «конечно же», среди них оказался иранский дипломат, имеющий аккредитацию в Вене. На что сразу же последовала реакция Австрии, которая потребовала от иранских властей лишения подозреваемого в подготовке террористической атаки дипломата дипломатической неприкосновенности.
Причем вся эта антииранская кампания развернулась, как нельзя кстати, в преддверии визита иранского президента Роухани в Австрию. Совпадение?..
На этой встрече между президентом Ирана и австрийскими президентом, а также канцлером Австрии планировалось обсуждение таких неприятных и неудобных для США вопросов как иранская ядерная программа после выхода Соединенных Штатов из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий ), а также вопрос по противодействию американским санкциям.
Естественно, такой скандал не мог не омрачить визит, который для Роухани является таким важным, и до последнего было неизвестно, состоится ли вообще этот визит в Европу.
Власти Ирана все обвинения отвергают. В частности, глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф считает все обвинения очередной провокацией со стороны американских властей, «злой фальшивой уловкой».
В очередной раз мы видим, как власти США навязывают мировому сообществу своё мнение по Ирану, пытаясь изо всех сил представить его как постоянную угрозу стабильности в мире.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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