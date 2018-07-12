17:50 12 июля

Тогда считать мы стали танки!

Периодически в Интернете или печати дискутируется вопрос количества танков в строю Сухопутных войск ВС РФ, а ныне еще и в составе ВДВ есть танки, и в составе морской пехоты ВМФ они также имеются (в составе Береговых войск ВМФ и были, по сути это обычные мотострелковые бригады, но числящиеся за ВМФ ввиду географии своей постоянной дислокации). Нет, все знают, что вместе с длительным хранением танковый запас России таков, что хватит численно и нам, и нашим друзьям-союзникам, и нашим потенциальным противникам. Но вот насчет танков в линейных частях есть много различных вариантов оценки, и очень часто ссылаются на разные подсчеты начала 2010-х годов, когда ликвидировали соединения и части кадра, преобразовали дивизии в бригады. Но с той поры много воды утекло как в реках, так и с трибун. ВС РФ постепенно доформировывали бригады, потом приступили к формированию и дивизий.

Попробуем прикинуть, сколько у нас примерно должно быть машин в частях, исходя из примерных штатов и их общей численности. Точные организационно-штатные структуры для каждой части или соединения в нашей стране секретны, в ДОВСЕ мы уже давно де-факто не состоим, так что и информации на этот счет точной нет. А вот типовые ОШС более-менее известны, поэтому можно примерно прикинуть, чем мы и займемся.

Для начала мы откроем справочник Military Balance 2018, издаваемый стокгольмским СИПРИ. Честно говоря, справочник этот даже в описании армий НАТО грешит ошибками и странностями, но, когда дело доходит до России, появляется ощущение, что, хоть викинги и стали историей, как и берсерки, но искусство потребления мухоморов в Швеции не забыто. Хотя бесконечные поиски шведами то подводных лодок ВМФ РФ, то подводных средств движения диверсантов, то даже каких-то донных гусеничных машин (было и такое в шведских СМИ в свое время) тоже наводит на эти мысли — без мухоморов явно тоже не обходится.


Тогда считать мы стали танки!


По этому справочнику у ВС РФ в боевом составе 2780 танков, но то, что написана там недостоверная информация, видно по тому, какие танки и сколько. Например, Т-90 и Т-90А — 350 машин, а на самом деле в войсках их, скажем так, куда меньше, да и Т-90, кроме немногочисленных машин в учебно-боевых группах соединений и учебках, в основном стоят на центральных базах резерва (у СИПРИ это отмечено, но суммарная цифра в 550 машин не соответствует истине). Т-72Б3 и Т-72Б3 УБХ — всего 880 машин, по их мнению, хотя эта модернизация выходит с УВЗ в больших количествах аж с 2011 г., в отдельные годы и до 300 машин доходило, и по 200 в год сдавали, а все никак у них в справочнике до 1000 хотя бы недотянет, хотя там давно уже больше 1000 на самом деле. Впрочем, еще год-другой назад у них все было в справочнике еще хуже, там и Т-55 и Т-62 в резерве стояли, например. Которые давно с вооружения сняты (хотя, конечно, на базах резерва до сих пор наличествуют, откуда те же Т-62 и Т-62М попадают в Сирию).

Некоторое время назад американский Insitute for the Study of War (ISW), “Институт изучения войны“ выпустил доклад Russia's Military Posture – Ground Forces Order of Battle. Оттуда мы и возьмем сведения о количестве (на примерно вторую половину прошлого года) и дислокации соединений СВ ВС РФ. Дислокация нас особо не интересует, а вот сами соединения — да. При этом нужно понять, что и этот справочник неточен, например, в ряде дивизий уже формировались четвертые боевые (общевойсковые — танковые и мотострелковые) полки, а там они не указаны, чего-то там вообще нет, но это, в общем, не так и важно. При подсчете мы примем за основу, что в отдельных мотострелковых бригадах танковый батальон у нас имеет 41 танк — 4 роты по 3 взвода по 3 танка плюс танк ротного в каждой и плюс танк комбата. А в танковых батальонах танковых полков дивизий и отдельных танковых бригад — 31 танк, в танковых батальонах мотострелковых полков дивизий примем за основу 41-танковый штат (хотя возможны варианты) Хотя есть сведения и о том, что перешли на 42-танковый и 32-танковый штаты — еще один танк в управлении батальона. В танковой бригаде танковых батальонов 3, мотострелковый -1, в мотострелковой бригаде наоборот, в танковом полку тоже 3 танковых и мотострелковый батальон, в мотострелковой бригаде наоборот. Мотострелковая дивизия имеет 3 мотострелковых и танковый полк (речь только об общевойсковых полках, артиллерийские и зенитно-ракетные и все остальное хозяйство нас сейчас не интересует), танковая дивизия — наоборот. Речь, конечно, об обычных штатах, есть и так называемые тяжелые. Соответственно, танков в мотострелковой бригаде или полку выходит 41 (42?), в танковой 94 (97?), равно как и в танковом полку, в мотострелковой дивизии — 217 (223?) танка, в танковой 323 (333) танка. Понятно, что в командовании дивизии тоже есть танки, но их мы считать не будем. Разумеется, это в полнокровной доформированной до конца дивизии, а в реальности где-то есть 3 полка, где-то 3 полка и танковый батальон, но в процессе формирования уже и полк, а где-то, может, даже 2 полка еще. Но это, конечно, временный момент, и мы его не учитываем.

Итак, согласно вышеупомянутому докладу, в СВ ВС РФ и Береговых войсках ВМФ сейчас имеется 12 армий (1 из них танковая) и 4 армейских корпуса. В Западном военном округе (ЗВО) из этого числа 3 армии (1 ГвТА, 20 Гв. ОА, 6 ОА) и 1 корпус (11 Гв. АК в Калининградском оборонительном районе), в состав объединенного оперативно-стратегического командования "Север" (Северный флот) входит 14 АК на Кольском полуострове, в Южном военном округе (ЮВО) — 3 армии (8 Гв.ОА, 58 ОА, 49 ОА) и 1 корпус (22 АК в Крыму), в Центральном военном округе (ЦВО) — 2 армии (2 Гв. ОА, 41 ОА) , в Восточном военном округе (ВВО) — 4 армии (29 ОА, 35 ОА, 36 ОА, 5 ОА) и 1 корпус (68 АК на Сахалине и Курилах). В составе 1 Гвардейской танковой армии 4-я гвардейская танковая и 2-я гвардейская мотострелковая дивизии, 6-я отдельная танковая бригада, 27-я гвардейская мотострелковая бригада (различные соединения и части армейских и корпусных комплектов не в счет), итого получается 675 (695) танков при условии доформирования четвертых полков в 4 гв.тд и 2 гв.мсд, но пока они только формируются. В 20 Гвардейской общевойсковой армии — 144 гв. мсд и 3 мсд, в итоге выходит 434 (446) танков, при условии доформирования дивизий до конца, но известно, что пока четвертая пара полков там только формируется в обеих дивизиях. Однако, не исключено, что 144 гв. мсд будет иметь не один танковый полк, а два — на базе отдельного танкового батальона формируется танковый полк, а между тем, 228-й тп в дивизии уже имеется. То есть дивизия будет чем-то вроде 150 мсд

В северной и северо-западной части ЗВО с танками куда как хуже, в 6 ОА всего-то 2 мотострелковых бригады (138 и 25 омсбр), так что танков всего-то 82(84) на армию, да и армия-то, во общем, маленькая. С другой стороны, в потенциальных противниках там только наносверхдержавы Прибалтики с тремия натовскими сводными батальонами внутри да Финляндия. Правда, судя по всему, в ВС РФ при формировании дивизий заново подходят к вопросу так, что явно в итоге в каждой армии будет хотя бы по одной мсд, так что не исключено в ближайшие годы какое-то подобное решение и в этом случае. В Калининградском 11 гвардейском АК всего-то пока две мотострелковых бригады (омсбр), 7 гвардейская да 79 гвардейская, итого 82(84) танка. В рядом расположенной 336 гвардейской бригаде морской пехоты Балтфлота танков пока не появилось, но наверняка в ближайшие пару лет появится сначала рота, а потом и батальон — подобный процесс уже идет на Тихокеанском флоте. Пока что никаких дивизий там никто не формирует, но подобное решение, как кажется, напрашивается в дальнейшем. Однако, скоро только сказка с трибуны сказывается, а дело делается обычно куда медленнее. Итого в составе ЗВО имеем 1275(1305) танков в строю линейных соединений, хотя в реальности их несколько пока меньше. Если прибавить туда 14-й АК из состава ОСК "Север", то пока там точно есть танковый батальон в 200 омсбр, возможно он есть или будет и в 80 арктической омсбр, в 61 бригаде морской пехоты танков пока нет, но однозначно появятся вскоре. Пока считаем 82(84 танка).

В ЦВО, согласно тому же докладу, в составе 2 Гв. ОА сейчас 3 мотострелковых бригады, под номерами 21, 15 и 30. Но они все разные. 21 омсбр из Тоцкого, вроде бы, единственная в ВС РФ (возможно, и нет), сформированная по т.н. "тяжелому штату" с 2 танковыми и 2 мотострелковыми батальонами, в ней выходит 82(84) танка, а вот 15 омсбр является миротворческой, танковый батальон в ней, вроде бы, отсутствует, что до 30 омсбр, новообразованной взамен изъятых после начала войны на Украине из этой армии частей и соединений (ставших основой для формирования 144 мсд) — сведений по ее составу нет, кроме того, что в ней разведывательный батальон по сирийским следам, вроде бы посадили на различные легкие машины, начиная с "Тигров-М" и заканчивая "Патриотами". Вероятно, танковый батальон там все же есть. В общем, условно запишем за армией 123 (124) танка. Согласно того же документа, недавно образованная 90 гвардейская танковая дивизия входит в состав 41 ОА (ранее были сведения, что она осталась окружного подчинения, кто тут прав — неизвестно), вместе с 74 гв. омсбр, 35 гв. омсбр и 55-й горной бригадой из Кызыла в Туве. Танков у тувинских "горцев" нет, они им не нужны, а вот у всех прочих имеются. Туда же входит 201 военная база в Таджикистане, в которой сейчас три мотострелковых полка, вроде бы, танки везде имеются. В сумме выходит достаточно сильный кулак в 534 (543) танка, если все правильно, конечно. Итого за ЦВО получается 657(667) машин.

В ВВО, несмотря на 4 армии и корпус, дивизий, а именно они наиболее "богаты" на тяжелую бронетехнику, пока не образовано, но лишь пока. Сами армии далеко не все можно считать развернутыми, в ряде из них общевойсковых бригад дай бог 1-2 и при развернутых бригадах и полках армейского комплекта. В целом такая ситуация понятна — Китай в настоящий момент нам не враг, а друг и союзник, а потенциальные враги у нас все больше в Европе, в НАТО. Итого во всех этих 4 армиях и 1 корпусе имеется 10 мотострелковых бригад, 1 танковая бригада и 18 пулеметно-артиллерийская дивизия на Курилах (укрепрайонная, но танковые подразделения имеются и в ней, куда без них), то есть примерно 600 танков. Вдобавок, на Тихоокеанском флоте, в составе 155 бригады морской пехоты танков пока нет, но вскоре будут, в 40 бригаде морской пехоты сейчас развернута рота, но ее переформируют в батальон, его мы тоже посчитаем.

В Южном военном округе сейчас в составе 58 ОА имеется 42 гв. мсд, 19 и 136 омсбр, 4 гвардейская военная база в Южной Осетии. 42 Евпаторийская дивизия сейчас полностью развернута, но если верить исследователям из США, танкового полка в ней нет или он развертывается. В сумме получается 340(350) машин. В 49 ОА целых 2 общевойсковых бригады, 205 и 34 горная, в которой танков не имеется. Куда интересней новообразованная 8 Гв. ОА, сформированная с явным прицелом возможного принуждения к миру разных щирых козаков с соседней с республиками Донбасса территории, которые обожают рассуждать о том, как они "сдерживают русский фашизм", не забывая, конечно, выкрикивать нацистские лозунги и "приветствовать Солнце" характерным жестом. В ней имеется 150 Идрицко-Берлинская мсд, в составе которой 2 танковых и 2 мотострелковых полка, сформированных по, как утверждают, тяжелым штатам. То есть в ней и танков, и артиллерии намного больше не только обычной мсд, но чем даже в тд. Если считать (а это, скорее всего, так и есть), что штаты этой дивизии повторяют ОШС так называемых "огарковских" тяжелых мсд, с успехом разогнанных при Горбачеве, то танков там в итоге, по завершению формирования, может быть и под 400. В тех дивизиях в батальонах было по 4 роты (в мсб 3 мср и 1 тр, в тб наоборот), причем все танковые роты были 13-танковыми, и батальоны даже в танковых полках имели по 40 танков. Причем на уровне батальона имелись 122-мм САУ 2С1 и много чего еще полезного, а в полках артиллерией служили 152мм 2С3, которые в обычных дивизиях были в артполку. Также в эту же армию входит и 20 гв. омсбр из Волгограда (если не ошибаются американцы). В крымском 22 АК общевойсковая бригада с танками пока одна — под номером 126 из Перевального, называемая бригадой береговой обороны, но по сути она мотострелковая, просто флотского, как и все в Крыму, подчинения. Это еще 41(42 танка). Итого по ЮВО выходит 860-876 танков, если все части доформированы, а оценки по 150 дивизии более-менее совпадают с реальностью.

Всего по всем округам получается 3475-3530 машин в строю. В реальности их меньше, по вышеуказанным причинам — не все соединения доформированы, с другой стороны, учебные центры и военные училища, где еще не одна сотня танков, мы тоже не считаем, как и многое другое. И, разумеется, не учитываются танки на базах хранения и ремонта военной техники (БХиРВТ), то есть баз формирования полков и бригад первой очереди мобилизации (все остальное формируется уже на базе техники с центральных баз резерва). Эти БХиРВТ сейчас переформировоываются в так называемые ЦОМРы (центры обеспечения мобразвертывания), по сути, это та же база, но с учебной и прочей базой для обеспечения деятельности резервистов постоянного резерва, который недавно был узаконен официально, и это очень хорошее и давно назревшее решение. Не учитываем мы и базы системы двойного базирования, где хранятся комплекты техники для перебрасываемых налегке из глубины страны соединений, и сами центральные базы резерва — ведь мы считали строевые машины. Так в сумме вышло бы порядка 15 тысяч машин, возможно, менее, 12-13 тысяч.

При этом надо сказать, что в ближайшее же время будет продолжено формирование дивизий. Так, по сообщениям СМИ, в ЮВО будет начато формирование сразу трех мсд (возможно, меньше, все же) на базе 19, 20 и 136 омсбр. Были сообщения и о создании дивизии "береговой обороны" и на Севере, возможно даже двух — на Кольском полуострове и на Чукотке. Начинается формирование дивизий и за Уралом, так, в 5-й Краснознаменной ОА в Приморье формируется 127-я Краснознаменная же мсд. Каждая мсд означает прибавку порядка 176 или более танков (это если она формируется на базе одной мотострелковой бригады, если же двух — то прибавка будет менее существенной). Понятно, что с таким развертыванием частей МО РФ готово было отказаться от ранее декларированного тезиса об избавлении от разносортицы танков и усиленно возвращать в строй с ремонтом и минимальной модернизацией танки Т-80БВ, одновременно запустив программу модернизации их парка в Т-80БВМ. Танков нужно много, и еще нужно много кадров, особенно офицерских. А с выпуском молодых офицеров есть проблемы — по-настоящему нормальный по численности выпуск только ожидается, до этого выпускаются офицеры, которые поступали при небольшом наборе в училища. Конечно, это не ситуация перед Великой Отечественной, когда формировалось 30 мехкорпусов, и некомплект перед войной в них достигал десятков тысяч должностей. Но мы и не в такой ситуации, как перед войной. Хотя однозначно, что ВС РФ постепенно разворачиваются, но это не носит мобилизационного характера. Просто изменилась ситуация в мире — изменились приоритеты, цели, задачи, и требования к структуре и численности, в том числе и танкового парка.



К тому же мы забыли про ВДВ, а ведь и там сформированы 6 танковых рот (в каждой из 2 десантно-штурмовых дивизий и 4 десантно-штурмовых бригад), роты в дивизиях развертываются в батальоны, в бригадах, вроде бы, пока останутся ротами или затем также станут батальонами. Это еще более сотни танков.

А много это или мало — более трех тысяч танков в строю линейных частей? Это много, учитывая, что даже у США в армии всего 10 танковых бригад с 87 танками каждая, 3 таких же бригады в Национальной гвардии и несколько сотен (максимум) танков в КМП. А про различные европейские "великие державы" и говорить нечего: за исключением поляков, а также греков и турок (чьи почти полностью устаревшие танковые парки направлены друг на друга в основном), у европейских держав за счастье иметь и две сотни машин в строю. У Франции 200 машин, у Германии 225 (есть план по развертыванию до 328), у Британии менее 200 и так далее. А есть ведь еще и парки по 32-40 машин, таких членов в НАТО абсолютное большинство. Это если не касаться реальной боеготовности этих частей, соединений и армий в этих странах. Равно как и сравнения технического уровня всех машин, состоящих на вооружении в ВС РФ или странах НАТО. Но это уже не является темой данного материала.
Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"

Использованы фотографии: Vitaly V. Kuzmin (commons.wikimedia.org)
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Комментарии 50

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  1. лысова (владимир) Сегодня, 05:37
    Это просто здорово - большая страна, соответственно и техники должно быть в достатке. Слишком много кососмотрящих, с корыстью.
    лысова
    1. igorbrsv Сегодня, 08:26
      Как бы 20000 танков это много, а вот 2000 на всю Россию маловато
      igorbrsv
      1. лысова (владимир) Сегодня, 08:30
        Нам их ой как много надо, модернизированных а лучше новых.
        лысова
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:53
        Анекдот про танки вспомнил
        Гаргантюа
        1. Andrew3000 Сегодня, 14:16
          Этот же анекдот еще в советском Ералаше
          Andrew3000
      3. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 14:51
        Танков много не бывает? Но ведь сами танки без мотопехоты, САУ, инженерной и авиационной поддержки, поддержки подвижного материального обеспечения, ремонта, в боевых действиях воевать не могут. Не увлекаемся ли мы вновь только масштабным количеством танков без необходимого взаимодействия разных родов войск, обеспечивающих боевые действия танков в современных условиях масштабной не ядерной войны?
        Как с организацией вот такого взаимодействия разных родов войск под единым руководством не только учений, но и обычной армейской учебы?
        Не наступаем ли мы повторно на грабли 41 года, когда танки отдельно, САУ отдельно, противотанковые средства и мотопехота отдельно, никакого взаимодействия с авиацией поля боя и прочие ошибки того времени.
        vladimirZ
  2. Умник (Вася) Сегодня, 05:59
    У нас на базе хранения в екатеринбурге по моему тыща танков стоит под брезентом
    Умник
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:26
      Цитата: Умник
      У нас на базе

      Привет вам от пентагона, они обязательно нацелят одну боеголовку лично на вас - заслужили laughing
      Boris55
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:04
        Цитата: Boris55
        Привет вам от пентагона, они обязательно нацелят одну боеголовку лично на вас - заслужили

        Ой, да всё они знают. В современных условиях развития спутниковых технологий обнаружить эти "танковые поля" не проблема.
        Впрочем, тратить на это сборище металлолома, ядерные боеприпасы никто не будет.

        Как показывает украинский опыт, вариант "нехай так стоят, если надо будет- отремонтируем" не работает даже в условиях конфликтов малой и средней интенсивности..
        Медведевско-сердюковский отказ от БХВТ был огромной ошибкой, если не сказать хуже. Если так хотелось высвободить личный состав ВС РФ для боевых подразделений, вполне можно было воспользоваться опытом ГРАУ, охранять и обслуживать технику вполне могли гражданские служащие РА. Или вовсе передать эти задачи коммерческим структурам- тот самый аутсорсинг, о котором все уши прожужжали, был бы в этом случае вполне уместен.
        Лопатов
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:27
          Цитата: Лопатов
          Ой, да всё они знают.

          После этих слов, количество "случайных" предателей значительно выросло. Прибавилось работы и у сотрудников ФСБ... laughing
          Boris55
          1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 16:48
            Вы хотите сказать что после того как Вадим Бакатин подарил (а по сути предал родину) американцам планы расположения прослушки в их новом посольстве они еще чего то не знают? Да у этих полосатых пидоров джыпысы молячки стоят НА ВСЕХ ту-160, они их передвижение до миллиметра отслеживают, в каждую шахту РВСН в свое вермя эти выродки залезли и даже свое электронное оборудование "для охраны" поставляли. Какие к писинусу тайны расположения кладбишь танков?
            Мих1974
  3. Curious (Victor) Сегодня, 08:15
    Вяткин есть Вяткин. Подсчеты автора напомнили старый анекдот, где Изю спрашивают, сколько будет два плюс два, а он отвечает:"А сколько Вам надо?". Вот и автор, пересчитав танковые парки "прибалтийских тигров", забыл напрочь о 8000 китайских танков. Потому как тогда подсчеты приобретают совсем другой вид.
    Curious
    1. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 11:44
      Цитата: Curious
      забыл напрочь о 8000 китайских танков.

      Вот почему украинцев так беспокоят китайские танки? Казалось бы где Украина, а где Китай.
      IS-80_RVGK2
      1. Curious (Victor) Сегодня, 12:18
        Украинцам китайские танки фиолетово. Комментируется статья определенного автора на конкретную тему. Или Вам надо дополнительные разъяснения? Может Вы эстонец?
        Curious
  4. igorbrsv Сегодня, 08:20
    Насколько я слышал в консервации и на вооружении от СССР оставалось порядка 20000 танков. После ревизий выяснилось что боеспособных единиц порядка 2000. Остальные 18000 было решено распилить на металлолом. Не могу привести соответствующие ссылки, но информация точно проходила в СМИ. Годах в 2000х
    igorbrsv
    1. EvilLion Сегодня, 12:17
      Пилили массово Т-64 после 2012-го года. Остальное никуда не делаось.
      EvilLion
      1. Плохиш (Владимир) Сегодня, 16:40
        Массово пилили всё и до 2012, особенно удивляло когда спиливали Т-80 и БМП-2 на базе, а через забор стоял полк на БМП-1 и Т-62.
        Плохиш
  5. Вишневая девятка (1) Сегодня, 08:27
    Пока читал, был уверен, что пишет Даманцев. Думал, чего это он за ОШС взялся?

    Угадала администрация сайта с этим автором, однозначно.
    Вишневая девятка
  6. 17085 (Dmitriy) Сегодня, 09:40
    Автору огромное спасибо за обзор. Качественный материал.
    17085
  7. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:42
    Для небольшой локальной войны со всякой мелочью типа Украины и Грузии, 2000 танков (если они конечно в боеготовом состоянии и с обученными экипажами) хватит за глаза. Ну а если полезет нечисть покрупнее типа стран НАТО, то вэлкам к участию РВСН и подводные крейсера класса "Борей", выжигающие Лондон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон и Филадельфию.
    Кот_Кузя
    1. cariperpaint Сегодня, 09:59
      Серьезно?))) 2000 вам хватит?))))) вы себе вообще представляете себе что такое 2000 танков против одного противника?)))))) это только экипажей 6000 человек))))
      cariperpaint
      1. Curious (Victor) Сегодня, 10:33
        Не мешайте Кузе уничтожать противника путем ядерного выжигания. А то отвлечете, а он выжигатель сломает.
        Curious
        1. cariperpaint Сегодня, 10:38
          Ну это да) лучше не мешать)
          cariperpaint
        2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:38
          Как говорил Путин:
          А зачем нам мир, где нет места России?
          Так пусть хотя бы напоследок унесем с собой этих жирных банкиров с Уолл-стрит.
          Кот_Кузя
          1. Curious (Victor) Сегодня, 12:22
            Обычно такие запредельные в мирное время милитаристы в военное становятся такими же запредельными пацифистами.
            Curious
      2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:36
        Ну вообще-то, в состав каждой мс дивизии входит танковый полк численностью 96 танков, а так же с учетом наличия отдельных танковых полков и бригад, то 2000 танков это немного. Я конечно понимаю, что для вас даже 200 танков это много, но не буду мешать диванному стратегу wassat
        Кот_Кузя
        1. cariperpaint Сегодня, 12:58
          На всю страну не очень много,это так. Но против одной страны типо вашего примера Грузии там или Украины это гигансткое количество)
          cariperpaint
    2. brn521 (Иван) Сегодня, 11:33
      Цитата: Кот_Кузя
      подводные крейсера класса "Борей", выжигающие Лондон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон и Филадельфию.

      А есть какая-то возможность проверить, что у нас все еще полноценные ядерные заряды, а не инертные болванки?
      brn521
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:41
        Если бы это было так, то НАТО давно провело бы гуманитарные бомбежки России для избавления россиян от "тоталитарного ига" Путина, как "освободили" сербов от ига Милошевича, ливийцев от ига Каддафи, иракцев от ига Хусейна, афганцев от ига Талибана, и как пытаются спасти сирийцев от ига Асада.
        Кот_Кузя
  8. сталевар Сегодня, 09:55
    Танки, ракеты,корабли - чем их больше в боеспособном состоянии, тем я спокойней спать буду! Нет достойных зарплат, пенсий, работы, но на сон спокойный я имею права? Вот Марс, Луна мне фиолетово, пока у нас в стране люди жить достойно не будут, космос нужен для безопасности и только для безопасности, всё остальное понты!
    Дно океана, как остров Монте-Криста,
    как в космосе звезда, там богатства для народа
    хватит лет на триста, а может навсегда.
    сталевар
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 17:07
      Вот не знаю былили у них пенсии и зарплаты и бутерброд с маслом и колбасой

      Но вот Пушек, Танков и Винтовок им не хватило. Так что что вы выбираете "бутерброд" или "танк"?
      Мих1974
    2. Blackgrifon (Александр) Сегодня, 17:20
      Интересно. Вы решили страдать из-за военных расходов на оборонку на форуме сайта, посвященного военной тематике. Ничего не напутали? :)
      Blackgrifon
  9. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 11:11
    В танковом батальоне мотострелкового полка (бригады) насчитывается 40 танков. 3 роты по три взвода в каждой. В каждом взводе по 4 танка плюс танк командира роты. Итого в роте 13 танков. В трех ротах- 39 плюс танк комбата. Всего 40. В танковом батальоне танкового полка (бригады) 31 танк (во взводах по 3 танка).
    ВохаАхов
  10. spektr9 Сегодня, 11:34
    Это много, учитывая, что даже у США в армии
    Особенно учтивая что в США единственная наземная угроза эта Мексика, ну в общем её нет... А вот о кол-во танков в армии Китая автор скромно умолчал, да и про ЕС с базами НАТО тоже забыл
    spektr9
    1. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 11:49
      Цитата: spektr9
      А вот о кол-во танков в армии Китая автор скромно умолчал

      Мы собираемся воевать с Китаем?
      IS-80_RVGK2
      1. demiurg (валера) Сегодня, 12:11
        Да как бы ни с кем не собираемся. Но нас могут и не спросить. Там еще Япония, Южная Корея тоже далеко не миролюбивое государство.

        По идее, на ДВ на складах должны стоять тысячи танков, причем своевременно модернизируемых до актуального уровня, и десятки тысяч другой техники.
        В случае войны проще перебросить только л/с, а технику принимать на месте. Батальон может быть переброшен двумя Ил-76, бригада 7-8-9 бортов. А вот если бригаду перевозить по ж/д, это минимум 10 эшелонов, плюс боекомплект. Транссиба не хватит для срочной переброски армии. Севморпутем просто не хватит ледоколов. И при внезапной эскалации какого либо конфликта попадем ногами в жир.
        demiurg
      2. spektr9 Сегодня, 13:05
        Мы собираемся воевать с Китаем?

        Мы не с кем не собираемся, и чтож исходя из вашей логике танки нам вообще не нужны ?
        spektr9
  11. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 12:04
    все в принципе соответствует информации,размещенной на общедоступных сайтах пример-http://milkavkaz.com/index.php
    хоть и вражеский,но информативный))))
    Хаджи Мурат
  12. EvilLion Сегодня, 12:12
    Причем на уровне батальона имелись 122-мм САУ 2С1


    Это какие-то особо жестокие батальоны. Х)

    Т-90А ЕМНИП производились и в 2000-ых так что полтыщи таких машин с учетом того, что чего-то ушло в Сирию, чего-то могли еще 20 лет назад утопить в родном подмосковном болоте, выглядит вполне реально. Т-62 сняты с вооружения после войны в Ю. Осетии, где 1 такой танк был потерян, и про них, видимо, вспомнили, что они вообще были в войсках.
    EvilLion
  13. agribkov79 (Андрей) Сегодня, 12:31
    Это хорошо, что мы посчитали свои танки. А теперь считаем танки и их класс-у противника. И нервно глотаем слёзы. Привыкли смотреть, что у нас. Не забываем, что противник не дремлет, и не разводит коррупцию и казнокрадство. Кстати-в Сети нет роликов про надувные РК и фанерные танки у вероятного противника. Совпадение?
    agribkov79
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 12:36
      Цитата: agribkov79
      Кстати-в Сети нет роликов про надувные РК и фанерные танки у вероятного противника.

      И что это по вашему?Вы понимаете для чего макеты используются?
      Цитата: agribkov79
      А теперь считаем танки и их класс-у противника. И нервно глотаем слёзы.

      Глотайте.Явно видать человека,малопонимающего в данном вопросе.
      Цитата: agribkov79
      Не забываем, что противник не дремлет, и не разводит коррупцию и казнокрадство.

      Расскажите это в Госдепе,маккейн в обморок упадет от вашей уверенности.
      Меченосец
  14. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:44
    Последние танковые сражения уровня Прохоровки произошли ещё во второй трети прошлого века на Ближневосточном ТВД. Они внятно показали, что дело не в числе танков, а в том, кто и как ими командует и управляет.
    С тех пор много воды утекло. Эпоха танковых кулаков, прорывов и охватов канула в Лету. Сменилась стратегия и тактика танковых сражений. Да и тесновато стало в мире. Сегодня незаметно сосредоточить хотя бы полтысячи танков для развёрнутого наступления стало весьма проблематично, а вот уничтожить их с довольно приличного расстояния, оказалось вовсе не сложно. hi
    А. Привалов
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:26
      Средневековые рыцарские доспехи тоже вроде бы ушли в прошлое, но потом возродились в новом виде, как бронежилеты, каски и иные средства защиты. Возможно, и танки ещё пригодятся, пусть и в сильно изменённом виде.
      kakvastam
    2. EvilLion Сегодня, 15:58
      Как я ненавижу тех, кто с умным видом пишет банальные глупости.

      Иди, командуй сотней М60 против 1000 Т-90.
      EvilLion
  15. rexby63 (Александр) Сегодня, 12:48
    Похоже танков у нас больше, чем людей
    rexby63
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 15:27
      И с чего такой вывод?
      Sergej1972
  16. CTABEP (Михаил) Сегодня, 12:59
    Спасибо, интересненько.
    CTABEP
  17. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:04
    Отличная статья. Много цифр. Всё понятно (!)
    Romario_Argo
    1. Плохиш (Владимир) Сегодня, 16:44
      Не было ТБ МСП 4-х ротного состава, были взвода по 4 танка.
      Плохиш
  18. tank64rus (Александр) Сегодня, 16:39
    Количество танков зависит от многих факторов. Начиная от протяжённости границ и соседей, заканчивая возможным военным потенциалом и возможными альянсами тех же соседей ну и проч.
    tank64rus
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