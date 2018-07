Тогда считать мы стали танки!

Периодически в Интернете или печати дискутируется вопрос количества танков в строю Сухопутных войск ВС РФ, а ныне еще и в составе ВДВ есть танки, и в составе морской пехоты ВМФ они также имеются (в составе Береговых войск ВМФ и были, по сути это обычные мотострелковые бригады, но числящиеся за ВМФ ввиду географии своей постоянной дислокации). Нет, все знают, что вместе с длительным хранением танковый запас России таков, что хватит численно и нам, и нашим друзьям-союзникам, и нашим потенциальным противникам. Но вот насчет танков в линейных частях есть много различных вариантов оценки, и очень часто ссылаются на разные подсчеты начала 2010-х годов, когда ликвидировали соединения и части кадра, преобразовали дивизии в бригады. Но с той поры много воды утекло как в реках, так и с трибун. ВС РФ постепенно доформировывали бригады, потом приступили к формированию и дивизий.Попробуем прикинуть, сколько у нас примерно должно быть машин в частях, исходя из примерных штатов и их общей численности. Точные организационно-штатные структуры для каждой части или соединения в нашей стране секретны, в ДОВСЕ мы уже давно де-факто не состоим, так что и информации на этот счет точной нет. А вот типовые ОШС более-менее известны, поэтому можно примерно прикинуть, чем мы и займемся.Для начала мы откроем справочник Military Balance 2018, издаваемый стокгольмским СИПРИ. Честно говоря, справочник этот даже в описании армий НАТО грешит ошибками и странностями, но, когда дело доходит до России, появляется ощущение, что, хоть викинги и стали историей, как и берсерки, но искусство потребления мухоморов в Швеции не забыто. Хотя бесконечные поиски шведами то подводных лодок ВМФ РФ, то подводных средств движения диверсантов, то даже каких-то донных гусеничных машин (было и такое в шведских СМИ в свое время) тоже наводит на эти мысли — без мухоморов явно тоже не обходится.По этому справочнику у ВС РФ в боевом составе 2780 танков, но то, что написана там недостоверная информация, видно по тому, какие танки и сколько. Например, Т-90 и Т-90А — 350 машин, а на самом деле в войсках их, скажем так, куда меньше, да и Т-90, кроме немногочисленных машин в учебно-боевых группах соединений и учебках, в основном стоят на центральных базах резерва (у СИПРИ это отмечено, но суммарная цифра в 550 машин не соответствует истине). Т-72Б3 и Т-72Б3 УБХ — всего 880 машин, по их мнению, хотя эта модернизация выходит с УВЗ в больших количествах аж с 2011 г., в отдельные годы и до 300 машин доходило, и по 200 в год сдавали, а все никак у них в справочнике до 1000 хотя бы недотянет, хотя там давно уже больше 1000 на самом деле. Впрочем, еще год-другой назад у них все было в справочнике еще хуже, там и Т-55 и Т-62 в резерве стояли, например. Которые давно с вооружения сняты (хотя, конечно, на базах резерва до сих пор наличествуют, откуда те же Т-62 и Т-62М попадают в Сирию).Некоторое время назад американский Insitute for the Study of War (ISW), “Институт изучения войны“ выпустил доклад Russia's Military Posture – Ground Forces Order of Battle. Оттуда мы и возьмем сведения о количестве (на примерно вторую половину прошлого года) и дислокации соединений СВ ВС РФ. Дислокация нас особо не интересует, а вот сами соединения — да. При этом нужно понять, что и этот справочник неточен, например, в ряде дивизий уже формировались четвертые боевые (общевойсковые — танковые и мотострелковые) полки, а там они не указаны, чего-то там вообще нет, но это, в общем, не так и важно. При подсчете мы примем за основу, что в отдельных мотострелковых бригадах танковый батальон у нас имеет 41 танк — 4 роты по 3 взвода по 3 танка плюс танк ротного в каждой и плюс танк комбата. А в танковых батальонах танковых полков дивизий и отдельных танковых бригад — 31 танк, в танковых батальонах мотострелковых полков дивизий примем за основу 41-танковый штат (хотя возможны варианты) Хотя есть сведения и о том, что перешли на 42-танковый и 32-танковый штаты — еще один танк в управлении батальона. В танковой бригаде танковых батальонов 3, мотострелковый -1, в мотострелковой бригаде наоборот, в танковом полку тоже 3 танковых и мотострелковый батальон, в мотострелковой бригаде наоборот. Мотострелковая дивизия имеет 3 мотострелковых и танковый полк (речь только об общевойсковых полках, артиллерийские и зенитно-ракетные и все остальное хозяйство нас сейчас не интересует), танковая дивизия — наоборот. Речь, конечно, об обычных штатах, есть и так называемые тяжелые. Соответственно, танков в мотострелковой бригаде или полку выходит 41 (42?), в танковой 94 (97?), равно как и в танковом полку, в мотострелковой дивизии — 217 (223?) танка, в танковой 323 (333) танка. Понятно, что в командовании дивизии тоже есть танки, но их мы считать не будем. Разумеется, это в полнокровной доформированной до конца дивизии, а в реальности где-то есть 3 полка, где-то 3 полка и танковый батальон, но в процессе формирования уже и полк, а где-то, может, даже 2 полка еще. Но это, конечно, временный момент, и мы его не учитываем.Итак, согласно вышеупомянутому докладу, в СВ ВС РФ и Береговых войсках ВМФ сейчас имеется 12 армий (1 из них танковая) и 4 армейских корпуса. В Западном военном округе (ЗВО) из этого числа 3 армии (1 ГвТА, 20 Гв. ОА, 6 ОА) и 1 корпус (11 Гв. АК в Калининградском оборонительном районе), в состав объединенного оперативно-стратегического командования "Север" (Северный флот) входит 14 АК на Кольском полуострове, в Южном военном округе (ЮВО) — 3 армии (8 Гв.ОА, 58 ОА, 49 ОА) и 1 корпус (22 АК в Крыму), в Центральном военном округе (ЦВО) — 2 армии (2 Гв. ОА, 41 ОА) , в Восточном военном округе (ВВО) — 4 армии (29 ОА, 35 ОА, 36 ОА, 5 ОА) и 1 корпус (68 АК на Сахалине и Курилах). В составе 1 Гвардейской танковой армии 4-я гвардейская танковая и 2-я гвардейская мотострелковая дивизии, 6-я отдельная танковая бригада, 27-я гвардейская мотострелковая бригада (различные соединения и части армейских и корпусных комплектов не в счет), итого получается 675 (695) танков при условии доформирования четвертых полков в 4 гв.тд и 2 гв.мсд, но пока они только формируются. В 20 Гвардейской общевойсковой армии — 144 гв. мсд и 3 мсд, в итоге выходит 434 (446) танков, при условии доформирования дивизий до конца, но известно, что пока четвертая пара полков там только формируется в обеих дивизиях. Однако, не исключено, что 144 гв. мсд будет иметь не один танковый полк, а два — на базе отдельного танкового батальона формируется танковый полк, а между тем, 228-й тп в дивизии уже имеется. То есть дивизия будет чем-то вроде 150 мсдВ северной и северо-западной части ЗВО с танками куда как хуже, в 6 ОА всего-то 2 мотострелковых бригады (138 и 25 омсбр), так что танков всего-то 82(84) на армию, да и армия-то, во общем, маленькая. С другой стороны, в потенциальных противниках там только наносверхдержавы Прибалтики с тремия натовскими сводными батальонами внутри да Финляндия. Правда, судя по всему, в ВС РФ при формировании дивизий заново подходят к вопросу так, что явно в итоге в каждой армии будет хотя бы по одной мсд, так что не исключено в ближайшие годы какое-то подобное решение и в этом случае. В Калининградском 11 гвардейском АК всего-то пока две мотострелковых бригады (омсбр), 7 гвардейская да 79 гвардейская, итого 82(84) танка. В рядом расположенной 336 гвардейской бригаде морской пехоты Балтфлота танков пока не появилось, но наверняка в ближайшие пару лет появится сначала рота, а потом и батальон — подобный процесс уже идет на Тихокеанском флоте. Пока что никаких дивизий там никто не формирует, но подобное решение, как кажется, напрашивается в дальнейшем. Однако, скоро только сказка с трибуны сказывается, а дело делается обычно куда медленнее. Итого в составе ЗВО имеем 1275(1305) танков в строю линейных соединений, хотя в реальности их несколько пока меньше. Если прибавить туда 14-й АК из состава ОСК "Север", то пока там точно есть танковый батальон в 200 омсбр, возможно он есть или будет и в 80 арктической омсбр, в 61 бригаде морской пехоты танков пока нет, но однозначно появятся вскоре. Пока считаем 82(84 танка).В ЦВО, согласно тому же докладу, в составе 2 Гв. ОА сейчас 3 мотострелковых бригады, под номерами 21, 15 и 30. Но они все разные. 21 омсбр из Тоцкого, вроде бы, единственная в ВС РФ (возможно, и нет), сформированная по т.н. "тяжелому штату" с 2 танковыми и 2 мотострелковыми батальонами, в ней выходит 82(84) танка, а вот 15 омсбр является миротворческой, танковый батальон в ней, вроде бы, отсутствует, что до 30 омсбр, новообразованной взамен изъятых после начала войны на Украине из этой армии частей и соединений (ставших основой для формирования 144 мсд) — сведений по ее составу нет, кроме того, что в ней разведывательный батальон по сирийским следам, вроде бы посадили на различные легкие машины, начиная с "Тигров-М" и заканчивая "Патриотами". Вероятно, танковый батальон там все же есть. В общем, условно запишем за армией 123 (124) танка. Согласно того же документа, недавно образованная 90 гвардейская танковая дивизия входит в состав 41 ОА (ранее были сведения, что она осталась окружного подчинения, кто тут прав — неизвестно), вместе с 74 гв. омсбр, 35 гв. омсбр и 55-й горной бригадой из Кызыла в Туве. Танков у тувинских "горцев" нет, они им не нужны, а вот у всех прочих имеются. Туда же входит 201 военная база в Таджикистане, в которой сейчас три мотострелковых полка, вроде бы, танки везде имеются. В сумме выходит достаточно сильный кулак в 534 (543) танка, если все правильно, конечно. Итого за ЦВО получается 657(667) машин.В ВВО, несмотря на 4 армии и корпус, дивизий, а именно они наиболее "богаты" на тяжелую бронетехнику, пока не образовано, но лишь пока. Сами армии далеко не все можно считать развернутыми, в ряде из них общевойсковых бригад дай бог 1-2 и при развернутых бригадах и полках армейского комплекта. В целом такая ситуация понятна — Китай в настоящий момент нам не враг, а друг и союзник, а потенциальные враги у нас все больше в Европе, в НАТО. Итого во всех этих 4 армиях и 1 корпусе имеется 10 мотострелковых бригад, 1 танковая бригада и 18 пулеметно-артиллерийская дивизия на Курилах (укрепрайонная, но танковые подразделения имеются и в ней, куда без них), то есть примерно 600 танков. Вдобавок, на Тихоокеанском флоте, в составе 155 бригады морской пехоты танков пока нет, но вскоре будут, в 40 бригаде морской пехоты сейчас развернута рота, но ее переформируют в батальон, его мы тоже посчитаем.В Южном военном округе сейчас в составе 58 ОА имеется 42 гв. мсд, 19 и 136 омсбр, 4 гвардейская военная база в Южной Осетии. 42 Евпаторийская дивизия сейчас полностью развернута, но если верить исследователям из США, танкового полка в ней нет или он развертывается. В сумме получается 340(350) машин. В 49 ОА целых 2 общевойсковых бригады, 205 и 34 горная, в которой танков не имеется. Куда интересней новообразованная 8 Гв. ОА, сформированная с явным прицелом возможного принуждения к миру разных щирых козаков с соседней с республиками Донбасса территории, которые обожают рассуждать о том, как они "сдерживают русский фашизм", не забывая, конечно, выкрикивать нацистские лозунги и "приветствовать Солнце" характерным жестом. В ней имеется 150 Идрицко-Берлинская мсд, в составе которой 2 танковых и 2 мотострелковых полка, сформированных по, как утверждают, тяжелым штатам. То есть в ней и танков, и артиллерии намного больше не только обычной мсд, но чем даже в тд. Если считать (а это, скорее всего, так и есть), что штаты этой дивизии повторяют ОШС так называемых "огарковских" тяжелых мсд, с успехом разогнанных при Горбачеве, то танков там в итоге, по завершению формирования, может быть и под 400. В тех дивизиях в батальонах было по 4 роты (в мсб 3 мср и 1 тр, в тб наоборот), причем все танковые роты были 13-танковыми, и батальоны даже в танковых полках имели по 40 танков. Причем на уровне батальона имелись 122-мм САУ 2С1 и много чего еще полезного, а в полках артиллерией служили 152мм 2С3, которые в обычных дивизиях были в артполку. Также в эту же армию входит и 20 гв. омсбр из Волгограда (если не ошибаются американцы). В крымском 22 АК общевойсковая бригада с танками пока одна — под номером 126 из Перевального, называемая бригадой береговой обороны, но по сути она мотострелковая, просто флотского, как и все в Крыму, подчинения. Это еще 41(42 танка). Итого по ЮВО выходит 860-876 танков, если все части доформированы, а оценки по 150 дивизии более-менее совпадают с реальностью.Всего по всем округам получается 3475-3530 машин в строю. В реальности их меньше, по вышеуказанным причинам — не все соединения доформированы, с другой стороны, учебные центры и военные училища, где еще не одна сотня танков, мы тоже не считаем, как и многое другое. И, разумеется, не учитываются танки на базах хранения и ремонта военной техники (БХиРВТ), то есть баз формирования полков и бригад первой очереди мобилизации (все остальное формируется уже на базе техники с центральных баз резерва). Эти БХиРВТ сейчас переформировоываются в так называемые ЦОМРы (центры обеспечения мобразвертывания), по сути, это та же база, но с учебной и прочей базой для обеспечения деятельности резервистов постоянного резерва, который недавно был узаконен официально, и это очень хорошее и давно назревшее решение. Не учитываем мы и базы системы двойного базирования, где хранятся комплекты техники для перебрасываемых налегке из глубины страны соединений, и сами центральные базы резерва — ведь мы считали строевые машины. Так в сумме вышло бы порядка 15 тысяч машин, возможно, менее, 12-13 тысяч.При этом надо сказать, что в ближайшее же время будет продолжено формирование дивизий. Так, по сообщениям СМИ, в ЮВО будет начато формирование сразу трех мсд (возможно, меньше, все же) на базе 19, 20 и 136 омсбр. Были сообщения и о создании дивизии "береговой обороны" и на Севере, возможно даже двух — на Кольском полуострове и на Чукотке. Начинается формирование дивизий и за Уралом, так, в 5-й Краснознаменной ОА в Приморье формируется 127-я Краснознаменная же мсд. Каждая мсд означает прибавку порядка 176 или более танков (это если она формируется на базе одной мотострелковой бригады, если же двух — то прибавка будет менее существенной). Понятно, что с таким развертыванием частей МО РФ готово было отказаться от ранее декларированного тезиса об избавлении от разносортицы танков и усиленно возвращать в строй с ремонтом и минимальной модернизацией танки Т-80БВ, одновременно запустив программу модернизации их парка в Т-80БВМ. Танков нужно много, и еще нужно много кадров, особенно офицерских. А с выпуском молодых офицеров есть проблемы — по-настоящему нормальный по численности выпуск только ожидается, до этого выпускаются офицеры, которые поступали при небольшом наборе в училища. Конечно, это не ситуация перед Великой Отечественной, когда формировалось 30 мехкорпусов, и некомплект перед войной в них достигал десятков тысяч должностей. Но мы и не в такой ситуации, как перед войной. Хотя однозначно, что ВС РФ постепенно разворачиваются, но это не носит мобилизационного характера. Просто изменилась ситуация в мире — изменились приоритеты, цели, задачи, и требования к структуре и численности, в том числе и танкового парка.К тому же мы забыли про ВДВ, а ведь и там сформированы 6 танковых рот (в каждой из 2 десантно-штурмовых дивизий и 4 десантно-штурмовых бригад), роты в дивизиях развертываются в батальоны, в бригадах, вроде бы, пока останутся ротами или затем также станут батальонами. Это еще более сотни танков.А много это или мало — более трех тысяч танков в строю линейных частей? Это много, учитывая, что даже у США в армии всего 10 танковых бригад с 87 танками каждая, 3 таких же бригады в Национальной гвардии и несколько сотен (максимум) танков в КМП. А про различные европейские "великие державы" и говорить нечего: за исключением поляков, а также греков и турок (чьи почти полностью устаревшие танковые парки направлены друг на друга в основном), у европейских держав за счастье иметь и две сотни машин в строю. У Франции 200 машин, у Германии 225 (есть план по развертыванию до 328), у Британии менее 200 и так далее. А есть ведь еще и парки по 32-40 машин, таких членов в НАТО абсолютное большинство. Это если не касаться реальной боеготовности этих частей, соединений и армий в этих странах. Равно как и сравнения технического уровня всех машин, состоящих на вооружении в ВС РФ или странах НАТО. Но это уже не является темой данного материала.