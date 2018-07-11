11:17 11 июля
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Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой

Пресс-секретариат Государственной пограничной службы Украины рассказывает о ходе участия украинских военнослужащих в международных учениях «Си Бриз 2018». Один из этапов учения основан на следующей легенде: диверсионные силы противника решают устроить дестабилизацию обстановки в Одесском регионе, для чего подыскивают некий подводный объект для нападения. Для «недопущения диверсий» украинские противодиверсионные пограничные подразделения решили обескуражить «противника» беспарашютным десантированием на поверхность моря.

Сообщается, что на рейде Одесского морского порта украинские пограничники в костюмах дайверов высадились с борта вертолёта на воду. Высота при десантировании составила около 7 метров, - по данным пресс-службы ГПС.

Из сообщения:
После высадки группа морского десанта добралась до определённого объекта под водой и нейтрализовала условного противника. Упражнение выполнено должным образом. Теоретические занятия и обучение, предшествовавшие военным маневрам, оказались эффективными.



О том, какой именно объект под водой пытались "дестабилизировать" условные диверсанты, не сообщается.

При этом на видео отчётливо просматривается высота десантирования. Семи метров явно нет, есть не более пяти.



Учения "Си Бриз" проходят на территории (и в акватории) Одесской и Николаевской областей. В них принимают участие военнослужащие 19-ти стран мира. Завершатся маневры 21 июля.

Использованы фотографии: ГПС Украины
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Комментарии 55

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  1. кобальт (Максим) Сегодня, 09:21
    А зачем киборгам парашюты, баловство это.
    кобальт
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:30
      При этом на видео отчётливо просматривается высота десантирования. Семи метров явно нет, есть не более пяти.


      Со стороны автора статьи, как то "мелковато" считать метры...5 или 7 или 3 метра - это что то меняет? Хорошо, что не стали говорить, что кто то прыгает в маске, а кто то в очках...
      НасРать
      1. Тралл Сегодня, 09:39
        Цитата: НасРать
        как то "мелковато" считать метры

        Это еще источник не раскрыл все подробности.
        На самом деле, в ходе учений отрабатывались такие приемы боевой подготовки, как катание на "банане", изготовленном по технологии "стелс" и скрытое десантирование с "ватрушки" во время резкого поворота гидроскутера ВМФ Украины, управляемого адмиралом, и беспулевая стрельба по чайкам smile
        Тралл
        1. Татьяна Сегодня, 10:09
          Ласты-то себе украинские морские десантники, прыгая с высоты, случаем не обломали? А то почему под воду сразу не ушли выполнять задание? Или это просто у них картинный трюк и не более того?
          Татьяна
          1. Тралл Сегодня, 10:50
            Цитата: Татьяна
            почему под воду сразу не ушли

            Потому, что это была обычная показуха, т.к., чтобы "уйти под воду", дайверам нужны свинцовые пояса, которых у "беспарашютчиков" на видео не было.
            Тралл
          2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 11:09
            Унижать других , лишь потому , что политики создали вражду между странами, глупо и тем унижаешь себя. Украинцы не хуже других ( не дай бог большая война), Донбасс не всчёт, там пока внутригосударственные разборки и воевать украинцам нет мотива, и зря не создали Малороссию, тагда уж не внутригосударственне, а межгосударственные дела пошли...Что десантировались с вертолёта в воду, так парашют никогда не применялся при таких десантированиях, или автор что то напутал. Вывод: иметь вертолёты с приземлением на воду надобно для ВС РФ по многим критериям, у нас писанина была, но до сих пор в войсках таких не видать...
            Vladimir 5
      2. Умник (Вася) Сегодня, 10:57
        А ктото прыгает бе трусов
        Умник
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:34
      Из военных воспоминаний. recourse
      Молодого лейтенанта послали служить на Новую землю. Пол-месяца ожидал погоды добраться на остров кораблем и не дождавшись с оказией на военном вертолете его подкинули к месту службы. Пилот вертолета завис над плацем в/ч на 15 метрах:
      - Прыгай!
      -Да не могу я,высоко... Опустился еще на 5 метров.
      - Прыгай!
      - Высоко,не могу, я ведь еще с чемоданом. Опустись еще ниже, пожалуйста!
      - Не, ниже не могу, отпускники начнут снизу запрыгивать! lol
      майор Юрик
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:58
      Резиновый военный флот, самоуничтожающиеся гранатомёты "Молот" и беспарашютное дессантирование делает украинские ВС самыми мощными в Европе! Тут и спорить не о чем. winked
      сибиралт
      1. shark (Владимир) Сегодня, 10:43
        Главное что бросается в глаза- обезьяннее копирование штампов и фильмов про "великую армию свободы" Тут и большой палец вверх и мужик , обязательно в солнцезащитных очках, который машет рукой вниз. Видимо это и есть стандарты нато
        shark
        1. Комментарий был удален.
  2. MPN (Павел) Сегодня, 09:23
    Высота при десантировании составила около 7 метров,
    Раньше в бассейнах такие вышки стояли. Правда там без костюмов дайверов прыгали...
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:35
      здорово! hi а зачем людьми бросаться? бомбу хренакнули бы - диверсанты сами и всплыли бы
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:44
        Привет Рома! hi Тут бухгалтер умный нужен, что бы просчитал как оно дешевле. laughing
        MPN
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:57
        Цитата: роман66
        сами и всплыли бы


        Шашка динамита.

        Рыбу мы тут глушим.

        Роман hi
        Ванёк
        1. Тралл Сегодня, 10:57
          Цитата: Ванёк
          Рыбу мы тут глушим

          Даун Хаус сразу вспомнился smile
          Тралл
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 09:23
    Прямо чудеса..и даже единственный свежекрашенный Ми-14 привлекли..и даже никого не утопили..
    Злой 55
    1. Ren (Renat) Сегодня, 10:46
      Цитата: Злой 55
      Прямо чудеса..и даже единственный свежекрашенный Ми-14 привлекли..и даже никого не утопили..

      Ми-14:
      - Длина: 25,24 м
      - Длина фюзеляжа: 18,3 м
      - Диаметр несущего винта: 21,29 м
      - Диаметр рулевого винта: 3.91 м
      - Максимальная ширина фюзеляжа: 2,5 м (по поплавкам 3,8 м)
      - Высота (по рулевому винту): 6,93 м

      Из скрина видно, что явно меньше паспортной высоты! wassat
      А так, вообще, в практически любом полтиннике есть вышки с платформами 10; 7,5; 5; 3; 1 м. lol
      Ren
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:23
    Заявили, что прыгали с высоты семи метров, на видео не более пяти метров, а в натуре не более трех. Для чего комедию ломать было, потому что клоуны!? В бассейне с 10 метров прыгают.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:30
      Саша , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      Для чего комедию ломать было, потому что клоуны!?

      Да нет , это же очередная перемога . Чи зрада ? what
      bouncyhunter
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:37
        Паш. будни это! обычная попытка сделать каждое дело через зад. по европейским традициям
        роман66
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:43
          Рома , говорить одно а на видео показывать другое (зная что не стыковку раскритикуют) это уже какой-то оголтелый мазохизм ...
          bouncyhunter
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:42
        Паша, hi салют! В детстве, у бабушке в деревне, мы прыгали в воду с обрывчика в глубину с высоты 4-5 метров. Прикольно было жуть, но прыгали. А из этих убогих целую комедию нарисовали.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:47
          Так и я в бассейне с 3 , 5 , 7,5 метров прыгал . Ну да Бог им судья : пусть дальше своими перемогами похваляются .
          bouncyhunter
        2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:20
          Цитата: Egorovich
          В детстве, у бабушке в деревне, мы прыгали в воду с обрывчика в глубину с высоты 4-5 метров.


          С разбегу. "Рыбкой".

          Цитата: Egorovich
          было жуть, но прыгали


          А потом ещё раз. И ещё раз. И ещё.
          Ванёк
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:25
            Всякое было. И "рыбкой", и ногами, и спиной иногда. Спиной, правда, больно было и ожигало. Ничего все живы и здоровы.
            Egorovich
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:29
              Цитата: Egorovich
              спиной иногда


              Спиной!?

              Нет. Не пробовал. А вот "бомбочкой" , когда ноги к груди поджимаешь, от моих 92-ух кг МНОГО было брызг.

              Эх детство детство...

              Цитата: Egorovich
              все живы и здоровы


              yes drinks

              hi
              Ванёк
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:36
                hi Спиной не специально. Когда разбегаешься и прыгаешь "рыбкой", то иногда перекручивает и приземляешься спиной. Тут уж не до смеха!
                Egorovich
                1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:49
                  Цитата: Egorovich
                  перекручивает


                  Ноги назад через-чур закидывает...

                  Ну ну. Да. Знакомое дело.

                  Тогда я тоже так пробовал. smile

                  В этот момент ещё в пояснице ощущения.... Специфические. Знаю знаю.
                  Ванёк
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:27
        Паш, прЮвет! Не в курсе, что за вертолёт? Вроде у КАмова был в лодочным днищем.....
        sabakina
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:37
          Салют , Слава ! hi Это не Камовский . Выше пишут что это Ми-14 .
          bouncyhunter
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:44
      Аквапарк шумерский какой то, интересно а на банане их покатали или только на москальском вертолёте.
      фигвам
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:49
        hi Я вот только посмеялся над этим. Воины хреновы!!!
        Egorovich
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:25
    С пяти метров в море? И это у них боевая подготовка? М-дя... Прямо супермены laughing
    Горный стрелок
    1. Виктор Седашов (Виктор Седашов) Сегодня, 09:40
      И это без снаряжения и вооружения, а нахрена оно киборгам, кабеля и прочие коммуникации перегрызут зубами, а от нападения отобьются пятками.
      Виктор Седашов
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:28
    Судя по видео, если в Крыму устроить такой аттракцион, в восторге будут и женщины и дети. И прыгать будут они же.
    Стройбат запаса
  7. sir_obs (Борис) Сегодня, 09:29
    и в чем прикол, чтобы трубить и ьить в барабан в новосях?
    sir_obs
  8. Ferdinant Сегодня, 09:31
    Морские скакуны,кастрюли интересно почему не видно.
    Ferdinant
  9. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:32
    Какая четкая и слаженная работа, просто в дрожь кидает, какая силища. А сколько отваги, это надо ж бес парашюта и в море. Куда нам с ними тягаться.
    sgr291158
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:33
    решили обескуражить «противника» беспарашютным десантированием на поверхность моря
    Неужели их генералы (адмиралы) настолько тупы, что не понимают свою ахинею.
    около 7 метров
    Спортсмен на соревнованиях прыгает с вышки, которая намного выше. Может проконсультируются эти "специалисты по обескураживанию" у наших боевых пловцов?
    rotmistr60
  11. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:38
    О том, какой именно объект под водой пытались "дестабилизировать" условные диверсанты, не сообщается. Ну, до чего же мы непонятливые recourse Этот секретный объект - очередная бригада морекопателей Украины, после выротого Черного моря - ровняли дно лопатами, а российские диверсанты этому мешают feel
    Теренин
  12. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 09:40
    Без оружия и аквалангов. Кого они там обезвредили? Вооружённых диверсантов?
    Сергей Медведев
  13. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 09:42
    "Сижу в вертолёте я в ласты обутый..."
    грохот
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:22
      На мотоцикл сел, дверкой хлопнул и побежал.*
      Ванёк
  14. нивасандер Сегодня, 09:46
    7-м ?? Тю---Я с 12 метровой скалы в Катунь сигал с воплем ДЖЕРОНИМО!!!!
    нивасандер
  15. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:59
    О том, какой именно объект под водой пытались "дестабилизировать" условные диверсанты, не сообщается.
    При этом без аквалангов и оружия. Короче, соревнования по прыжкам в воду.
    sabakina
  16. gurzuf Сегодня, 10:03
    "После высадки группа морского десанта добралась до определённого объекта под водой" Интересно, как они в этих костюмах без поясов-грузов смогли бы вообще погрузиться под воду не говоря уже о том что бы добраться до определённого объекта под водой? Как видно на видео , они просто плавали на поверхности как роза в проруби laughing
    gurzuf
  17. Димон71 (Дмитрий) Сегодня, 10:11
    А чем они нейтрализовали.прыгали без ножей даже.пластами чтили.или воплями Слава Украине?
    Димон71
  18. askort154 (Александр) Сегодня, 10:13
    На какую аудиторию рассчитан этот ролик ? Скорее на новое поколение - "слава украине".
    Смешно смотреть - кого "выбросили" . Собрали спортсменов по плаванию, и хотели их показать, типа, вот они украинские "морские котики" в действии, но почему-то без аквалангов. Артистов выбросили на "камеру" , зная что их подберут катера (даже попавшие в кадр).
    askort154
  19. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 10:14
    Молодцы, хотя странно что без оружия прыгают. Руками будут душить?
    nesvobodnye
  20. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:17
    Пусть мамкам напишут, чтоб те им парашюты на свою пенсию купили. yes
    злой партизан
  21. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 10:19
    Когда уже Советское военное наследие сгниет?! И бряцать этим всем независимым и суверенным станет не чем!!
    Tahtvjd2868
  22. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 10:37
    А что в море-то? Пора осваивать беспарашютное десантирование на степи и леса.. Они ж киборги..
    АлеБорС
  23. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 10:38
    Ну если судить по экипировке десантников (костюм, маска и ласты и в прямом смысле - с голыми руками) - то единственное, что могли отработать эти дЕсанты - это "доплыть до Крыма и попроситься в плен". Потому как ничего более серьёзного не получится ;)
    Tarasios
  24. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:52
    Свидомиты не тонут
    Дормидонт
  25. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:17
    Ну дык супермены ж. Лучшая армия Европы. Так, что удивлятся не чему.))
    jncnfdybr
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