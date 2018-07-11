11:18 11 июля
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Вместо ядерной войны. США атаковали Китай 200-миллиардными пошлинами

Американское издание The Wall Street Journal выходит с материалом, в котором рассказывается о новой фазе торговой войны между США и Китаем. Напомним, что «боевые действия» в сфере взаимной с Китаем торговли Вашингтон начал с введения дополнительных пошлин на китайские товары. Общая сумма вводимых пошлин составила около 50 млрд долларов.

Вместо ядерной войны. США атаковали Китай 200-миллиардными пошлинами


Китай решил ответить и ввёл дополнительные пошлины в отношении целого ряда американских товаров на сумму в 34 млрд долларов.
Белый дом расценил ответ Пекина как «акт агрессии», и решил расширить фронт торговой войны. В WSJ сообщается, что общая сумма вводимых Вашингтоном в отношении китайских товаров пошлин составит уже 200 млрд долларов США. Это астрономическая сумма, которая соответствует почти половине всего американо-китайского торгового оборота.


Как только США начали вводить доппошлины в отношении китайских товаров, торговый оборот между двумя странами начал стремительно падать. Специалисты ожидают, что если взаимные удары существенными по своим объёмам пошлинами не прекратятся, то к концу текущего года объёмы товарооборота между Китаем и США сократятся как минимум на 15%. Это будет антирекорд всего последнего времени.

В общей сложности американские дополнительные пошлины (около 25%) распространены уже более чем на 1,3 тысячу наименований китайских товаров: от мягких игрушек до электроники и специальной техники.

В Китае отреагировали на инициативу США по введению дополнительных 200-миллиардных пошлин. В правительстве КНР отмечено, что Вашингтон своими действиями вредит не только китайской экономике, но и своей собственной, фактически «второй раз за последние несколько недель стреляя себе в ногу».

Международные эксперты в области экономики заявляют, что торговая война Китая и США может привести к глобальному экономическому кризису, в сравнении с которым кризис 2008 года покажется «цветочками».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:14
    Ну чё: где там этот Н. Злобин, который с пеной у рта утверждал , что у США и Китая дружба, жвачка и всё такоё и торговой войны между ними никогда и ни за что не будет? wink
    злой партизан
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:16
      Пускай воюют! Нам от этой войны только выгода одна... Хватит нам в одиночку эту "лямку" тянуть. Теперь мы будем посмотреть чей же в итоге труп проплывёт...
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:28
        Если такая "война" начнется то в конечном итоге матрасами она выйдет боком
        maxim947
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:34
          Американцы хотят вернуть производство в свою страну. И импорт США в Китай гораздо меньше чем китайский а США. Трамп бизнесмен и деньги считать умеет...
          При любом исходе Россия не проиграет: В случае победы США китайцы станут сговорчивее с нами. А проигрыш США тоже всем на руку. Их санкции потеряют силу...
          Logall
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:52
            Им сложно будет вернуть себе производство сохранив себестоимость продукции, все же в Китае рабочая сила , страховые отчисления, накладные на порядок ниже. Китайцы более терпеливые, потеряют конечно, но справятся. Но это будет большой прецедент и вернуть всю торговлю на исходную будет очень тяжело. Нам откроется хорошая возможность занять часть импорта Китая, особенно в части сельхозпродукции, главное не прошляпить. Так вот - готовы американцы потерять такой рынок? думаю нет. Посему найдут компромис
            maxim947
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:13
              и че матрасы потеряют ?
              они просто с Китая все перекинут на другие страны региона . от Вьетнама до Филиппин .
              процесс не быстрый и все равно затраты будут , но не смертельно.
              просто экспл
      2. фрезер (александр) Сегодня, 10:35
        Цитата: Logall
        Пускай воюют! Нам от этой войны только выгода одна... Хватит нам в одиночку эту "лямку" тянуть. Теперь мы будем посмотреть чей же в итоге труп проплывёт...

        Пока толстый сохнет - худой сдохнет.
        Помните мировой кризис 2008 года? Это который "нас не коснётся" и "Россия тихая гавань", как утверждал великий экономист ВВП. В итоге, по нам шарахнуло больше всех. Так что и тут по реке можем поплыть именно мы.
        фрезер
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:53
          Нам она выйдет боком только если цены на углеводороды упадут. А они могут... Они такие...
          В чём-то с Вами соглашусь. Но в любом случае с этой "гегемонией" нужно что-то делать... Раз Россия не в состоянии, то пусть хоть китайцы.
          Logall
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:09
          Цитата: фрезер
          Цитата: Logall
          Пускай воюют! Нам от этой войны только выгода одна... Хватит нам в одиночку эту "лямку" тянуть. Теперь мы будем посмотреть чей же в итоге труп проплывёт...

          Пока толстый сохнет - худой сдохнет.
          Помните мировой кризис 2008 года? Это который "нас не коснётся" и "Россия тихая гавань", как утверждал великий экономист ВВП. В итоге, по нам шарахнуло больше всех. Так что и тут по реке можем поплыть именно мы.

          Игра санкциями это скорей всего избавления рынка от неликвидных товаров, на которые уже нет спроса и "фирмы" занимаются спекуляцией, а не развитием. В РФ источник иностранных инвестиций это сырьевые продажи и они не заканчивается только на газе и нефти. Еще важно что РФ и Сша самодостаточные страны в отличие от Китая, который покупает за границей много чего. Но КНР имеет большое преимущество перед глобальными игроками, его промышленное производство, которое растет из года в год и инвесторы сами лезут к ним. Так что это больше боль Сша чем Китая, КНР нарастит производство на внутренний рынок, это он позволить себе сможет и укрепить нацвалюту, которая станет международней еще больше во всех смыслах.... hi
          XXXIII
    2. Комментарий был удален.
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:14
    США нарушают ими же придуманные правила ВТО ? Как это типично для "исключительной нации" ...
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:37
      Паша hi Я болею за Китай ибо в футболе уже не за кого болеть...:( кто бы ен победил все мне неприятны..
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:42
        Привет ! hi Я не могу сказать что болею за кого-то в противостоянии США-Китай , но симпатии определённо на стороне Поднебесной .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
          Цитата: bouncyhunter
          Привет ! hi Я не могу сказать что болею за кого-то в противостоянии США-Китай , но симпатии определённо на стороне Поднебесной .

          Мы в одной команде болельщиков, фанклуб надо создать , может еще и заработаем... ... wink
          MPN
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:15
    Международные эксперты в области экономики заявляют, что торговая война Китая и США может привести к глобальному экономическому кризису, в сравнении с которым кризис 2008 года покажется «цветочками».
    ....И это вполне возможно...и войны не надо...
    parusnik
  4. Runoway (Runoway) Сегодня, 10:15
    Так то хорошая новость......нас 2008ым не запугать у нас и так опа.Ну а действия США правильные-конкурент растёт нужно обрубать доходы. И пора уже обезьяне слазить с дерева подключаться к борьбе с уникальными и серьезнее заняться БРИКС и собственным МВФ. В целом мир сейчас напоминает враждующие княжества под гнётом золотой орды,всем гегемон не нравится,но никак не объединятся
    Runoway
    1. Kotofeich (Александр) Сегодня, 10:21
      "нас 2008ым не запугать у нас и так опа""Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали".
      Kotofeich
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:15
        значит снизу тоже кто то есть .
        просто экспл
    2. Комментарий был удален.
  5. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:19
    Восхитительный Трамп. Назначает цели и к ним приходит. Вот кто о работающем человеке заботится. Повысится рентабильность в Америке, будет больше рабочих мест.
    ZarSta
  6. Лесс Сегодня, 10:27
    торговая война Китая и США может привести к глобальному экономическому кризису, в сравнении с которым кризис 2008 года покажется «цветочками».
    Похоже западная экономическая модель строится на попадании из одного кризиса в другой, причём по расписанию.
    Лесс
  7. Runoway (Runoway) Сегодня, 10:30
    Цитата: Kotofeich
    "нас 2008ым не запугать у нас и так опа""Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали".

    Тот кто дно щупал щас срок мотает(г-н Улюкаев)
    Runoway
  8. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:41
    эксперты в области экономики заявляют, что торговая война Китая и США может привести к глобальному экономическому кризису,

    А может и оживить экономику других регионов. Китайские товары вынуждены будут искать новые рынки, т.к. сбыт внутри страны не покроет снижение экспорта. В Европе обострится конкуренция между местными производителями и китайскими. В то же время рынок США станет более свободен, и вместо китайцев туда устремятся другие. Свято место пусто не бывает, а рынок США один из самых привлекательных и по объему, и по стоимости реализуемой продукции,
    А кризис 2008 г. был вызван в первую очередь финансовыми спекуляциями в банковской сфере, так что текущая ситуация слабо коррелирует с ситуацией 10-летней давности.
    Rostislav
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:56
      вообще не коррелирует....или мы просто чего-то не знаем.
      Кент0001
  9. askort154 (Александр) Сегодня, 10:41
    Трамп будет вешать лапшу Путину , типа - мы подружимся, если вы не пойдёте на дальнейшее сближение с Китаем. Англосаксы так развели Китай против СССР при Хрущёве.
    askort154
  10. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:54
    китай загнется без рынка сша...причем быстро. вот они и шелковый путь в европу по этой причине прокладывают.
    Кент0001
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