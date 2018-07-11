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Вместо ядерной войны. США атаковали Китай 200-миллиардными пошлинами
Американское издание The Wall Street Journal выходит с материалом, в котором рассказывается о новой фазе торговой войны между США и Китаем. Напомним, что «боевые действия» в сфере взаимной с Китаем торговли Вашингтон начал с введения дополнительных пошлин на китайские товары. Общая сумма вводимых пошлин составила около 50 млрд долларов.
Китай решил ответить и ввёл дополнительные пошлины в отношении целого ряда американских товаров на сумму в 34 млрд долларов.
Белый дом расценил ответ Пекина как «акт агрессии», и решил расширить фронт торговой войны. В WSJ сообщается, что общая сумма вводимых Вашингтоном в отношении китайских товаров пошлин составит уже 200 млрд долларов США. Это астрономическая сумма, которая соответствует почти половине всего американо-китайского торгового оборота.
Как только США начали вводить доппошлины в отношении китайских товаров, торговый оборот между двумя странами начал стремительно падать. Специалисты ожидают, что если взаимные удары существенными по своим объёмам пошлинами не прекратятся, то к концу текущего года объёмы товарооборота между Китаем и США сократятся как минимум на 15%. Это будет антирекорд всего последнего времени.
В общей сложности американские дополнительные пошлины (около 25%) распространены уже более чем на 1,3 тысячу наименований китайских товаров: от мягких игрушек до электроники и специальной техники.
В Китае отреагировали на инициативу США по введению дополнительных 200-миллиардных пошлин. В правительстве КНР отмечено, что Вашингтон своими действиями вредит не только китайской экономике, но и своей собственной, фактически «второй раз за последние несколько недель стреляя себе в ногу».
Международные эксперты в области экономики заявляют, что торговая война Китая и США может привести к глобальному экономическому кризису, в сравнении с которым кризис 2008 года покажется «цветочками».
Китай решил ответить и ввёл дополнительные пошлины в отношении целого ряда американских товаров на сумму в 34 млрд долларов.
Белый дом расценил ответ Пекина как «акт агрессии», и решил расширить фронт торговой войны. В WSJ сообщается, что общая сумма вводимых Вашингтоном в отношении китайских товаров пошлин составит уже 200 млрд долларов США. Это астрономическая сумма, которая соответствует почти половине всего американо-китайского торгового оборота.
Как только США начали вводить доппошлины в отношении китайских товаров, торговый оборот между двумя странами начал стремительно падать. Специалисты ожидают, что если взаимные удары существенными по своим объёмам пошлинами не прекратятся, то к концу текущего года объёмы товарооборота между Китаем и США сократятся как минимум на 15%. Это будет антирекорд всего последнего времени.
В общей сложности американские дополнительные пошлины (около 25%) распространены уже более чем на 1,3 тысячу наименований китайских товаров: от мягких игрушек до электроники и специальной техники.
В Китае отреагировали на инициативу США по введению дополнительных 200-миллиардных пошлин. В правительстве КНР отмечено, что Вашингтон своими действиями вредит не только китайской экономике, но и своей собственной, фактически «второй раз за последние несколько недель стреляя себе в ногу».
Международные эксперты в области экономики заявляют, что торговая война Китая и США может привести к глобальному экономическому кризису, в сравнении с которым кризис 2008 года покажется «цветочками».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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