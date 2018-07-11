11:19 11 июля
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Шойгу: Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу в буквальном смысле "поставил точку" в длящихся уже не первый месяц спорах о возможной поставке зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирийскую арабскую республику. В своем интервью итальянскому изданию Il Giornale, Шойгу пояснил, что сирийское правительство пока не обращалось к России по данному вопросу.

Шойгу: Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию


Глава российского военного ведомства, отвечая на вопросы журналистов итальянского издания, отметил, что зенитно-ракетный комплекс С-300 является оборонительным вооружением и предназначен для отражения налета вражеской авиации или ракет противника при ударе по защищаемой территории. По этому, пояснил Шойгу, сам комплекс не может представлять прямой угрозы национальной безопасности каких-либо стран, если они только не планируют нападения. Решение о поставках такого комплекса вооруженным силам иностранного государства принимается только после официального обращения. На сегодняшний день сирийское правительство не направляло России официального запроса на поставку комплекса С-300 в Сирию, но ничто не помешает им сделать это, предположим, завтра.


Напомним, что впервые слухи о поставке сирийской армии зенитно-ракетного комплекса С-300 возникли после массового ракетного обстрела сирийской территории силами США и Великобритании с Францией, якобы из-за применения отравляющих веществ правительственной армией против мирного населения. Именно этот массированный налет показал необходимость приобретения Сирией ЗРК С-300 для защиты своей территории.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:33
    Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию
    Интересно почему.
    ZarSta
    1. san4es Сегодня, 10:49
      Цитата: ZarSta
      ...Интересно почему.

      hi ...Своих комплексов хватает (пока)
      ..Сегодня в составе ПВО Сирии насчитывается около 900 единиц ЗРК и более 4000 зенитных орудий различных модификаций. Наибольшую досягаемость по дальности имеют ЗРК С-200 «Ангара» и С-200В «Вега» (около 50 ПУ), С-75 «Двина»; С-75М «Волга». Крайнюю озабоченность Израиля вызывают современные ЗРС средней дальности – С-300 ранних модификаций (48 ЗРК), которые в конце 2011 г. якобы поставлены Россией (по другим сведениям – Белоруссией и Китаем). Наибольшее представительство в системе ПВО Сирии имеют ЗРК и ЗРС средней дальности, среди которых имеются современные комплексы «Бук-М1-2», «Бук-М2Э (36 СОУ, 12 ПЗУ), а также устаревшие ЗРК C-125 «Нева», С-125М «Печора» (140 ПУ), 200 СПУ «Куб» («Квадрат»), 14 батарей ЗРК «Оса» (60 БМ). Кроме того, в 2006 г. был заключён контракт на поставку Сирии 50 самых современных ЗРПК «Панцирь-С1Э», часть из которых уже находится на вооружении. В составе сухопутных войск имеются ПУ ЗРК «Стрела-1», БМ «Стрела-10» (35 единиц), около 4000 ПЗРК «Стрела-2/2М)», «Стрела-3», более 2000 зенитных артиллерийских комплексов ЗУ-23-2, ЗСУ-23-4 «Шилка» (400 единиц). На длительном хранении находятся зенитные артиллерийские орудия калибров 37 мм и 57 мм, а также 100 мм пушки КС-19.
      Зона прикрытия системой ПВО основной территории Сирии.
      Зоны поражения ЗРК С-75 обозначены красным цветом, С-125 – синим, С-200 –фиолетовым, 2K12 «Квадрат» – зеленым.
      san4es
    2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:56
      Денег нету на эти комплексы и в ближайшее время не появится
      Стирбьорн
      1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:57
        Цитата: Стирбьорн
        Денег нету на эти комплексы и в ближайшее время не появится
        А ещё на год передвинуть пенсию в России, как раз на С-300 и хватит.
        ZarSta
        1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:05
          Почему плачешь про пенсии в не соответствующей теме?
          Грибок
        2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 11:13
          Цитата: ZarSta
          Денег нету на эти комплексы и в ближайшее время не появится
          А ещё на год передвинуть пенсию в России, как раз на С-300 и хватит.

          Цитата: Грибок
          Почему плачешь про пенсии в не соответствующей теме?

          Геополитика вещь крайне важная, и здесь дело даже не в пенсионном возрасте (наглом ограблении населения). По поводу С-300 -Натаньяху ездил к Путину торговаться, что бы не поставляли. Геополитические интересы России должен отстаивать любой мало-мальски национально ориентированный правитель России. Сдадим союзников - получим войну на своей территории.
          Так же как нельзя экономит на армии, науке, промышленности - это важнейшие столпы Российской государственности.
          volot-voin
  2. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:35
    На с-300 свет клином не сошелся. Те же Тор-М2Э сирийцам помогут намного больше (проще использовать вблизи передовой, сложнее уничтожить (сделать небоеспособным дивизион) и т.д.).
    Безликий
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 10:44
    Шойгу сказал:
    сирийское правительство пока не обращалось к России по данному вопросу.

    Значит есть возможность, что скоро Сирия обратиться и Израиль, а так же США и их коалиция уже не будут спокойно и безнаказанно летать и бомбить Сирию.
    solzh
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:05
      Все верно. Осталось немного потерпеть и крышка Израилю(впрочем ничего нового)
      Vladimirovich_4
    2. Kanaf1 (Alex) Сегодня, 11:07
      solzh
      Сегодня, 10:44
      Шойгу сказал:
      сирийское правительство пока не обращалось к России по данному вопросу.
      Значит есть возможность, что скоро Сирия обратиться и Израиль, а так же США и их коалиция уже не будут спокойно и безнаказанно летать и бомбить Сирию

      Безусловно есть возможность подарить несчастному офтальмологу сей дивайс ,
      однако акцизы на спиртное и бензин россиянам опять повысят невзначай.
      Печалка однако!
      Kanaf1
  4. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:51
    Некрасиво лгать на месте Шойгу... Недаром Нетаньяху из Москвы не вылезает!
    SETTGF
  5. Геннадич (Георгий) Сегодня, 11:04
    ну как всегда-никто ничего не обещал-как и с донбассом..после этого с нами в союзниках будут только круглые-даже это безобидное слово не проходит..вот тебе и демократия в стране...
    Геннадич
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:16
    Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию
    Значит скоро С-300 в Сирии появятся и в большом количестве. yes "Ихтамнет", типа.... feel
    злой партизан
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