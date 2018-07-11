Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Греция высылает российских дипломатов: "Угрожают греческой безопасности"
Греческая пресса сообщает о высылке из страны двух российских дипломатов. В греческом сегменте социальных сетей появилась информация о том, что высылка может быть связана с давлением, которое оказывается на Афины со стороны Лондона. Однако официальные источники уходят от прямого ответа и называет иные, более обтекаемые, причины.
В частности, в греческой газете «Катимерини» объявлено, что решение о высылке двух российских диппредставителей официальные Афины приняли в связи с деятельностью россиян, которая носит «противоправный характер». В материале заявлено, что такого рода деятельность представляет «угрозу греческой национальной безопасности» и связана с «вмешательством во внутренние дела Греции».
Обращает на себя внимание заявление в греческих СМИ о том, что властям страны «приходится принимать меры против попытки расширения российского влияния».
Примечательно, что сообщения о высылке из Афин российских дипломатов приходит на фоне открывающегося сегодня в Брюсселе саммита НАТО. Судя по всему, военный блок используют привычную тактику поиска внешнего врага на фоне того, что внутри самого НАТО ситуация не выглядит безоблачной.
Напомним, что ранее Греция не поддержала инициативы Британии по высылке российских дипломатов в связи с так называемым «отравлением Скрипалей». И теперь в греческой прессе заявляют, что высылка дипломатов с «отравлениями» в Британии никак не связана.
Зато в одном из СМИ сообщается, что Афины якобы раздражены тем, что Россия «пытается вмешиваться в греко-македонские отношения». Для справки: Греция настаивает на переименовании Македонии для возможности дальнейшего движения этой балканской республики в ЕС и НАТО.
В частности, в греческой газете «Катимерини» объявлено, что решение о высылке двух российских диппредставителей официальные Афины приняли в связи с деятельностью россиян, которая носит «противоправный характер». В материале заявлено, что такого рода деятельность представляет «угрозу греческой национальной безопасности» и связана с «вмешательством во внутренние дела Греции».
Обращает на себя внимание заявление в греческих СМИ о том, что властям страны «приходится принимать меры против попытки расширения российского влияния».
Примечательно, что сообщения о высылке из Афин российских дипломатов приходит на фоне открывающегося сегодня в Брюсселе саммита НАТО. Судя по всему, военный блок используют привычную тактику поиска внешнего врага на фоне того, что внутри самого НАТО ситуация не выглядит безоблачной.
Напомним, что ранее Греция не поддержала инициативы Британии по высылке российских дипломатов в связи с так называемым «отравлением Скрипалей». И теперь в греческой прессе заявляют, что высылка дипломатов с «отравлениями» в Британии никак не связана.
Зато в одном из СМИ сообщается, что Афины якобы раздражены тем, что Россия «пытается вмешиваться в греко-македонские отношения». Для справки: Греция настаивает на переименовании Македонии для возможности дальнейшего движения этой балканской республики в ЕС и НАТО.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти