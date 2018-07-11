11:18 11 июля
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Греция высылает российских дипломатов: "Угрожают греческой безопасности"

Греческая пресса сообщает о высылке из страны двух российских дипломатов. В греческом сегменте социальных сетей появилась информация о том, что высылка может быть связана с давлением, которое оказывается на Афины со стороны Лондона. Однако официальные источники уходят от прямого ответа и называет иные, более обтекаемые, причины.

Греция высылает российских дипломатов: "Угрожают греческой безопасности"


В частности, в греческой газете «Катимерини» объявлено, что решение о высылке двух российских диппредставителей официальные Афины приняли в связи с деятельностью россиян, которая носит «противоправный характер». В материале заявлено, что такого рода деятельность представляет «угрозу греческой национальной безопасности» и связана с «вмешательством во внутренние дела Греции».


Обращает на себя внимание заявление в греческих СМИ о том, что властям страны «приходится принимать меры против попытки расширения российского влияния».

Примечательно, что сообщения о высылке из Афин российских дипломатов приходит на фоне открывающегося сегодня в Брюсселе саммита НАТО. Судя по всему, военный блок используют привычную тактику поиска внешнего врага на фоне того, что внутри самого НАТО ситуация не выглядит безоблачной.

Напомним, что ранее Греция не поддержала инициативы Британии по высылке российских дипломатов в связи с так называемым «отравлением Скрипалей». И теперь в греческой прессе заявляют, что высылка дипломатов с «отравлениями» в Британии никак не связана.

Зато в одном из СМИ сообщается, что Афины якобы раздражены тем, что Россия «пытается вмешиваться в греко-македонские отношения». Для справки: Греция настаивает на переименовании Македонии для возможности дальнейшего движения этой балканской республики в ЕС и НАТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:38
    Россия «пытается вмешиваться в греко-македонские отношения».

    А что нам до этих отношений? Например мне всё равно как будет называться Македония.
    В греческом сегменте социальных сетей появилась информация о том, что высылка может быть связана с давлением, которое оказывается на Афины со стороны Лондона

    А вот это больше походит на правду.
    solzh
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:43
      Страна марионетка.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:48
        Сергей , привет ! hi
        высылка может быть связана с давлением, которое оказывается на Афины со стороны Лондона

        Любая суверенная страна чувствующая за собой силу , хочет влиять на другие страны любыми путями , в т.ч. и подкупом и шантажом , что и делают англосаксы на протяжении всей своей истории (хоть , зачастую , и чужими руками) .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:15
          приняли в связи с деятельностью россиян, которая носит «противоправный характер».
          Ну я рад за наших, работают ребята на грани срыва, но работают..
          MPN
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:50
      Цитата: solzh
      А что нам до этих отношений?

      Да дело скорее всего в наших поставках вооружений Турции,злейшему врагу Греции.Вот спецы НАТО и США и натравили официальные Афины.А вообще подождём реакции МИД РФ.
      Мар.Тира
    3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 10:52
      Так и не названы в статье причины высылки, а Греция российских посланников так просто не вышлет. Значит накосячили, как и в Черногории ( у нас тишина по тем провалам)... Засиделись в МИДе Лавров и компания, "мышей давно не ловят"...
      Vladimir 5
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:06
        Представь ещё как просто так высылают. По надуманным предлогам скрипали, хакеры и т.д.
        Грибок
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:17
        скрипалей тоже Лавров неудачно траванул ?
        просто экспл
  2. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 10:38
    подстилки, что еще скажешь request
    максим1987
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:38
    Зато в одном из СМИ сообщается, что Афины якобы раздражены тем, что Россия «пытается вмешиваться в греко-македонские отношения».
    ...Так как бы Македонию уже переименовали и без российского вмешательства...Видимо , грекам, очередную порцию бабла пообещали дать..под высылку российских дипломатов.Как -то все доводы, указанные в новости звучат неубедительно....
    parusnik
    1. Ren (Renat) Сегодня, 10:59
      Цитата: parusnik
      ...Так как бы Македонию уже переименовали и без российского вмешательства...

      Я требую, чтобы гречанок перестали именовать гречанками!!! am К гречке (гречневой каше) они не имеют отношения! Гречка - исключительно российский продукт (а также вероятное средство отравления Скрипалей)! wassat
      Ren
  4. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:42
    Да чего тут и непонятного, сближение России с Турцией, это кол в Греко Российские отношения.
    ZarSta
    1. shark (Владимир) Сегодня, 10:45
      Единственный глубокий комментарий 100+
      shark
  5. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:46
    Ещё одни лодыри-нахлебники себя суперважными почувствовали. А потом приедут газ клянчить за гроши. Все они там на Балканах цыгане.
    ПалБор
  6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:51
    Греческое издание "Катимерини" в среду, 11 июля, сообщило о решении властей Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двоим представителям российского внешнеполитического ведомства.
    В публикации названо имя одного из дипломатов, который будет выслан: Виктор Яковлев. На официальном сайте посольства РФ в Греции в списке дипломатического состава такой сотрудник не числится.

    Российские дипломаты участвовали в действиях, признанных вмешательством во внутренние дела Греции и создававших угрозу для национальной безопасности этой страны.
    Ничего страшного. Это стандартная в таких случаях формулировка. Настоящие причины высылки мы никогда не узнаем. Подобные случаи в дипломатической практике известны. Постепенно всё устаканится и вернётся на круги своя. Плохо другое, в публикации упомянуто, что дипломатам из России вменяют в вину "попытку добыть информацию", подкуп греческих государственных деятелей и "скоординированные усилия по расширению влияния России в Греции посредством деятельности Императорского православного палестинского общества". Всё дело тут в том, что с 2007 года — председателем Императорского Православного Палестинского Общества является ни кто иной, как Сергей Вадимович Степашин...
    А. Привалов
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 10:51
    Греция зародила демократию, она же её и продаёт.
    askort154
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:54
      Чем зародила, тем и продаёт
      Дормидонт
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:54
    Вот что 30 серебренников делают
    Дормидонт
    1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 11:03
      а может кроме серебренников еще и здравый смысл?
      Геннадич
  9. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:58
    Всё дерьмо в России от англосаксов и греков. А крайние евреи как обычно...
    Sadko88
  10. Геннадич (Георгий) Сегодня, 11:02
    правильно-никто со слабаками не хочет иметь дело..
    Геннадич
  11. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:14
    А куда им деваться? У них такие долги. Хош не хош а подчиняйся.)
    jncnfdybr
  12. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 11:16
    Гонят про Македонию. России пусть её хоть горшком назовут. Просто денег дали, - вон недавно их Ципрас заявил что из кризиса они выбрались. Поди не сами...
    Jovanni
  13. Грац (Грац) Сегодня, 11:16
    действовать абсолютно симметрично, тоже выслать 2х человек
    Грац
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