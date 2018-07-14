Рассказы об оружии. Зенитный артиллерийский комплекс С-60
Наверное, несколько некорректно было выкладывать ЗСУ-57-2 раньше С-60, но так вот вышло. Между тем С-60 – это все-таки начало, а ЗСУ-57 – окончание истории. Ну да простится автору такое.
Итак, прогресс всей военной техники во время Второй мировой войны привел в движение конструкторские механизмы всех стран. И в первую очередь те, которые отвечали за ПВО. Думаю, мало кто будет спорить, что именно авиация сделала не просто шаг вперед, это был скачок. Начав войну еще с бипланами, некоторые страны-участницы закончили войну уже с фактически готовыми реактивными самолетами. А немцы и японцы вообще успели их даже применить.
Головная боль для ПВО становилась все реальнее.
Ведь чтобы сбить быстро летящую на высоте цель артиллерийским зенитным огнём, требуется насытить небо перед ней большим количеством снарядов. Авось да зацепит хоть один. Нормальная практика того времени. Значит, зенитные автоматы среднего и малого калибров. На большой высоте все несколько иначе, там, наоборот, заграждение выставляли крупнокалиберные зенитки, снаряды которых давали большое количество осколков.
Но сейчас речь пойдет не о них.
Во время Второй мировой войны на вооружении воюющих стран состояли малокалиберные автоматические пушки с магазинным питанием калибром до 40 мм. Хватало с лихвой. После войны, когда выросли и высота, и скорость самолетов, да еще и броня появилась, стало понятно, что надо что-то менять.
Это прекрасно понимали и в СССР.
Задание, которое получили конструкторы, было «с секретом». Новая пушка должна была уметь нанести урон в воздухе хорошо бронированному и быстрому бомбардировщику (за образец был взят имевшийся в распоряжении В-29) и на земле – среднему танку. За образец танка был принят «Шерман». Все понятно, все доступно.
Раз речь зашла о танках, то не стоит удивляться тому, что конкурс между тремя ОКБ выиграли матерые конструкторы ОКБ Грабина. Просто поработав над идеями противотанковой пушки 57-мм, история которой известна. Пробивала все.
И ЦАКБ под руководством Василия Грабина вскоре представило проект Льва Локтева. Теоретические расчеты сделал Михаил Логинов.
Василий Гаврилович Грабин
Михаил Николаевич Логинов
Лев Абрамович Локтев
В 1946 году орудие было представлено государственной комиссии, потом был период лечения детских болезней и доработок, и в 1950 году под обозначением «57-мм зенитная автоматическая пушка АЗП-57» орудие было принято на вооружение. Серийное производство осуществлялось на заводе №4 в Красноярске.
Новая пушка должна была заменить 37-мм зенитную пушку 61-К, которая была и довольно неудачной конструкции, и физически и морально устарела, и не отвечала требованиям предъявляемым современной малокалиберной зенитной артиллерии.
Комплекс С-60, в который входила 57-мм зенитная пушка АПЗ-57, включал в себя само зенитное орудие, установленное на буксируемой платформе и систему управления огнем автоматического и полуавтоматического типа.
Вообще, это был неплохой такой прорыв.
С-60 «повезло», почти сразу же комплекс прошел боевую обкатку во время Корейской войны. Были выявлены значительные недостатки системы подачи боеприпасов, которые исправлялись в срочном порядке, благо, от умения работать по-военному еще не разучились. К системам наведения претензий не было.
Так началась военная служба С-60.
Комплекс, что есть, «зашел». Он поставлялся нашим «союзникам» по ОВД, покупался теми, кто мог заплатить и дарился африканским последователям коммунистических идей просто так.
Из 5 с лишним тысяч выпущенных С-60 львиная доля ушла за рубеж. И в некоторых странах стоит на вооружении до сих пор.
Естественно, пушки С-60 принимали участие во всех мыслимых и немыслимых конфликтах второй половины 20 века в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Автоматика АЗП-57 основана на отдаче при коротком ходе ствола. Замок поршневого типа, скользящий, возврат за счёт гидравлических и пружинных амортизаторов. Боепитание из магазина на 4 патрона.
Ствол длиной 4850 мм для снижения мощности отката снабжался однокамерным дульным тормозом реактивного типа. Охлаждение воздушное, при нагреве ствола свыше 400 градусов по Цельсию, принудительное охлаждение, оборудование для которого входит в ЗИП пушки.
Существовала морская версия орудия, АК-725. Она отличалась наличием принудительного водяного охлаждения с применением забортной воды.
Для транспортировки комплекса С-60 предусмотрена четырёхколёсная платформа с торсионной амортизацией. Для ходовой части применены колеса типа ЗИС-5, с заполнением шин губчатой резиной. Скорость буксировки платформы 25 км/ч по грунту, до 60 км/ч по шоссе.
Для буксировки применяется армейский грузовой автомобиль (6х6) или артиллерийский тягач.
Вес комплекса составляет около 4,8 тонны в походном положении. Перевод системы из боевого положения в походное, по нормативам занимает 2 минуты.
Для прицеливания АЗП-57 комплекса применяется векторный полуавтоматический прицел. Наведение орудий, входящих в зенитный комплекс осуществлялось несколькими методами:
— автоматически, с использованием информации с ПУАЗО;
— в полуавтоматическом режиме, в этом случае используется информация с прицела ЭСП-57;
— индикаторная, вручную.
Для нормального функционирования комплекса С-60 требовалось свести батарею из 6-8 орудий в единую систему с замыканием на ПУАЗО (прибор управления зенитным огнём) или СОН-9(станция орудийной наводки). Расчёт орудия 6-8 человек.
[center]Трубчатая рама для брезентового навеса. Навес защищал наводчиков от солнца и заодно от осколков, которые неизбежно сыпались с неба при стрельбе на больших углах возвышения.
Дань современности: электрогидравлический привод
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И вот здесь, в принципе, начался закат буксируемых ЗУ. При отличных баллистических характеристиках С-60 не могла защищать войска на марше. А, как мы уже сделали вывод в статье о ЗСУ-57, колонна на марше без ПВО – подарок противнику. А для перевода системы в боевой режим требовалось время на развёртывание орудий, развёртывания системы управления и подвоз боеприпасов.
В то время как уступающие по характеристикам артсистемы вероятного противника изначально находились на самоходном шасси, что значительно ускоряло время их боевого развёртывания. Это в итоге и привело к снятию с вооружения и передаче в резерв С-60.
Нельзя сказать, что ЗСУ-57 стал панацеей, или комплексы противника были лучше, нет. У «вероятных» все было то же самое. Размеры электроники тех лет не позволяли скомпоновать все на одном шасси, потому перед всеми стоял выбор: мобильные, но «косые» самоходные ЗСУ, либо точные ЗУ с автоматическим наведением, но с долгим временем разворачивания.
Победили первые. А там у нас и «Шилка» подоспела.
Дистанция применения орудия по глубине составляла до 6 км, при бронебойном или осколочном снаряде это было довольно эффективное средство поражения лёгкой бронетехники и живой силы противника.
Масса 57-мм снаряда около 2,8 кг, технический темп стрельбы около 60-70 выстрелов в минуту.
В целом, орудие получилось… впрочем, а когда у Грабина не получались пушки?
Что интересно, сегодня актуальность АЗП-57 все еще есть. Все больше разговоров идет на тему того, что калибр 30-мм на легкобронированной технике типа БТР и БМП начинает не справляться со своими задачами. И надо идти дальше, в сторону 45-мм.
Между тем в 90-х годах прошлого века была предпринята попытка модернизации этого замечательного орудия. Был разработан необитаемый модуль для установки на бронетехнику АУ220М, но на вооружение этот модуль в настоящее время не принят, так как военные посчитали, что для их целей на БМП вполне хватает 30-мм автоматических пушек.
Пока хватает, заметим. Что будет, когда на сцену все-таки выйдут тяжелые БМП и БМПТ, весом от 40 тонн и с броней, которую 30-мм снаряд не возьмет, предугадать можно.
Когда болит старая мозоль, вспоминают о старом сапоге. А значит, для АЗП-57 не все еще закончено и в утиль рановато. И модуль вполне может пригодиться.
Ведь даже не придется ничего нового придумывать. Обоймы на 4-5 снарядов мало? Но для АК-725 была разработана система ленточного питания.
Новое – это иной раз просто хорошо забытое старое.
Автор: Роман Скоморохов
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