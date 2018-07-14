Рассказы об оружии. Зенитный артиллерийский комплекс С-60

Василий Гаврилович Грабин

Михаил Николаевич Логинов

Лев Абрамович Локтев

[center]Трубчатая рама для брезентового навеса. Навес защищал наводчиков от солнца и заодно от осколков, которые неизбежно сыпались с неба при стрельбе на больших углах возвышения.