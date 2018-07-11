14:24 11 июля
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ВМФ: Сроки сдачи флоту фрегата "Адмирал Горшков" переноситься не будут

Передача Военно-морскому флоту России фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" переносится не будет, сообщил заместитель главкома флота вице-адмирал Александр Федотенков ,добавив, что фрегат войдет в состав флота в 3 квартале этого года.

ВМФ: Сроки сдачи флоту фрегата "Адмирал Горшков" переноситься не будут


Ранее глава ОСК Александр Рахманов заявил журналистам, что в настоящее время фрегат проходит заключительный этап испытаний и в скором времени будет передан флоту. На ОАО "Северная верфь", где ведется строительство и доводка данного корабля, отметили, что количество примененных на "Адмирале Горшкове" опытно-конструкторских разработок в несколько раз больше, чем на других кораблях, причем почти все из них носят масштабный характер.


"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной корабль проекта 22350. Закладка фрегата состоялась 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. По имеющейся информации, последний перенос сроков сдачи фрегата флоту случился из-за попыток "довести до ума" комплекс "Полимент-Редут", установленный на фрегате.

Напомним, что с начала этого года в состав флота вошло 12 кораблей и катеров. До окончания года ВМФ РФ планирует получить еще 19 боевых кораблей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 42

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:17
    Проыв нашекго впк , что переноситься не будут радует больше всего.
    MPN
    1. donavi49 Сегодня, 11:26
      Вопрос в доработке. Сам по себе не переносится - ничего не значит. Вопрос в том - голубь мира, как Удалой (где приняли корабль под план - без основных комплексов которые были не готовы, а реально боеспособным только 3 корабль Василевский стал, ибо Кулаков без ЗРК Кинжал принят был - и только в ремонте, и только кормовой пост уже в 21 веке получил) или нормальная боевая единица.
      donavi49
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:50
        Напомним, что с начала этого года в состав флота вошло 12 кораблей и катеров. До окончания года ВМФ РФ планирует получить еще 19 боевых кораблей.



        По цифрам вроде не плохо , а по функциональности и мощи?
        Идущий
        1. антивирус Сегодня, 12:30
          по мощи -их прикрывают Козельская и Тейковская (с Новосибирском?)
          антивирус
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:56
            А они чем и кого прикрывать будут?
            Идущий
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:57
          Цитата: Идущий
          Напомним, что с начала этого года в состав флота вошло 12 кораблей и катеров



          По цифрам вроде не плохо , а по функциональности и мощи?

          Вот только какую долю в этих двенадцати составляют корабли, и какую катера.
          Piramidon
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:58
            И на что они способны?
            Идущий
          2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 13:07
            Цитата: Piramidon
            Цитата: Идущий
            Напомним, что с начала этого года в состав флота вошло 12 кораблей и катеров



            По цифрам вроде не плохо , а по функциональности и мощи?

            Вот только какую долю в этих двенадцати составляют корабли, и какую катера.

            поэтому так и пишут, чтобы красивее звучало
            KLV2018
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:40
      Цитата: MPN
      что переноситься не будут радует больше всего.


      Это пожалуй, даже лучше, чем сам корабль, что-ли.

      hi
      Ванёк
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:43
        Ну да корабль еще мноо перестроек перенесет, а вот финасисты порадовали... laughing Хотя я им не верю!
        MPN
    3. Sevastiec Сегодня, 13:01
      Как это, может радовать само по себе? А проблему с "полиментом" то решили? Или решили ввести в строй с неработающим? На главный то вопрос ответа нет.
      Sevastiec
      1. alexmach (Александр) Сегодня, 14:15
        А проблему с "полиментом" то решили? Или решили ввести в строй с неработающим? На главный то вопрос ответа нет.

        Во-первых сказать это одно, а вдруг он ещё передумать успеет до конца третьего квартала то?
        А во-вторых для ответа на ваш вопрос не остается ничего другого, как следить внимательно за развитием событий. Приймут ли наконец в бижайшее время С-350? Будут ли строить большую серию 22350, ну хоть сколько нибудь большую, будут ли в принципе закладывать новые корабли, или будут переходить на тот самый 22350М, корорый по идее будет иметь более крупные антенные посты...
        alexmach
  2. kapitan281271 (Константин) Сегодня, 11:23
    МАТЬ ТВОЮ 12 ЛЕТ ФРЕГАТ****************************ВПК ВСТАЛ С КОЛЕН, СТОИТ ВО ГЛАВЕ С РОГОЗИНЫМ И МАНТУРОВЫМ С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ***************** "головкой"
    kapitan281271
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:31
      А на Варшавянок посмотреть не хотите? Клепают как горячие пирожки. Вы не желаете оценить скорость постройки Варшавянок? Или это не ВПК, Рогозин и Мантуров?
      Muvka
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:32
        но за НК все равно обидно .
        просто экспл
      2. gig334 (прохожий) Сегодня, 12:04
        Цитата: Muvka
        А на Варшавянок посмотреть не хотите? Клепают как горячие пирожки. Вы не желаете оценить скорость постройки Варшавянок? Или это не ВПК, Рогозин и Мантуров?

        Очень хочется посмотреть на новый атомный флот, эсминцы, крейсера, а то на варшавянках, много не наплаваешь вдали то от берегов, это прибрежный(подводный) дизельный флот(радиус пару тысяч километров). А как вы понимаете, радиус океанов на земном шаре , намного больше. Просто даже интересно, чем Россия хочет защищать своих союзников от НАТО(свои экономические интересы) , если эти союзники находятся намного дальше Сирии? варшавянки туда погонит с танкерами для заправки?
        gig334
        1. spektr9 Сегодня, 12:43
          Просто даже интересно, чем Россия хочет защищать своих союзников от НАТО

          Это когда таким занимались, как показала практика если в район союзников зашли корабли НАТО и стали по ним ракеты запускать РФ не дергается ...
          spektr9
      3. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:40
        Цитата: Muvka
        А на Варшавянок посмотреть не хотите? Клепают как горячие пирожки.

        Клепали как горячие пирожки "Палтусы" в СССР - штука в год. А сейчас их делают 2-3 года.
        Цитата: Muvka
        Или это не ВПК, Рогозин и Мантуров?

        ВПК, Рогозин и Мантуров:)))
        Андрей из Челябинска
    2. Безликий (Безликий) Сегодня, 11:37
      Ваш крик души понятен, конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но все же не все так плохо, хотя признаю, что дела с модернизацией ВМФ РФ идут хуже всего, если сравнивать с другими родами войск. Но во-первых, идут, во-вторых, не свет клином на одном фрегате сошелся, тем более, что в нем множество именно новых разработок - эт не проверенные временем решения, а взгляд в завтрашний день, в-третьих, тут нужен комплексный подход, который касается и Варшавянок, и Грачат, и авиации ВМФ (Су-30). Так что не все так печально, выше нос)
      Безликий
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:44
        Цитата: Безликий
        Так что не все так печально, выше нос)


        Цитата: kapitan281271
        ВПК ВСТАЛ С КОЛЕН


        В девяностых все думали, что Россия на коленях. А она просто берцы зашнуровывала.

        Без лица hi
        Ванёк
      2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:43
        Цитата: Безликий
        о все же не все так плохо

        Да, все намного хуже
        Цитата: Безликий
        Но во-первых, идут, во-вторых, не свет клином на одном фрегате сошелся

        Да, с начала 2000-х мы достроили "Гепард", ввели в строй один "Ясень" и шесть Варшавянок, УРАААА!!!!! Б...лин.
        Андрей из Челябинска
        1. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:43
          Вы обозначили примерно 3-4% от того, что получил флот с начала 2000х. Если Вы не владеете всей информацией - не делайте категоричных выводов, обнажающих некомпетентность. Подскажу несколько путей: первое - гляньте на наши новые проекты кораблей (те, что реализованы и уже учувствовали в боевых действиях). Второе, приезжайте в Санкт-Петербург на день ВМФ - откроете для себя кладезь новой информации, фотоаппарат захватите - чтоб потом в интернете найти, что за корабли учувствовали в параде, какие самолеты, а заодно - когда они разрабатывались, проектировались и вводились в строй.
          Безликий
          1. alexmach (Александр) Сегодня, 14:16
            Забавный коментарий.
            alexmach
    3. NEOZ Сегодня, 11:39
      Цитата: kapitan281271
      12 ЛЕТ ФРЕГАТ

      да Костя....
      а дальше будет только хуже...
      Цитата: kapitan281271
      С РОГОЗИНЫМ И МАНТУРОВЫМ

      дело не в них...
      Вы думаете с Вами во главе было бы все по другому?
      NEOZ
    4. askort154 (Александр) Сегодня, 11:46
      kapitan281271.....МАТЬ ТВОЮ 12 ЛЕТ ФРЕГАТ****************************ВПК ВСТАЛ С КОЛЕН, СТОИТ ВО ГЛАВЕ С РОГОЗИНЫМ И МАНТУРОВЫМ С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ***************** "головкой"


      Капитан, не дрейфуй. Сейчас в 21 веке идёт резкий скачок всех видов технологий.Особенно АТИ . Поэтому, проектировщики не могут знать, какие "ноу хау" появятся через 2-5 лет.( этот проект начала 21 века, а заложен в постройку, аж в 2006 г.) Они создают проект под системы уже имеющиеся в производстве. В ходе строительства, выясняется, что многие системы уже не отвечают современности ( ещё и Украина насвинячила). Вот и идёт параллельно - строительство и модернизация. А это дополнительные, и время, и расходы. А валить всё на Рагозина и Мантурова, это не профессионально. hi
      askort154
      1. spektr9 Сегодня, 12:46
        Вот и идёт параллельно - строительство и модернизация. А это дополнительные, и время, и расходы. А валить всё на Рагозина и Мантурова, это не профессионально.

        США и Китай, на вашу логику плевать хотели и штампуют военные корабли, а у нас деньги только на яхты олигархов находятся ...
        spektr9
    5. venik (Владимир) Сегодня, 11:49
      Цитата: kapitan281271
      МАТЬ ТВОЮ 12 ЛЕТ ФРЕГАТ

      ========
      Ваше ВОЗМУЩЕНИЕ, конечно понятно..... request
      Но "проблема" с "Полимент-Редутом" - тоже вещь ПОНЯТНАЯ!!!
      "Полимент-Редут" создавался на ИМПОРТНОЙ элементной базе!!!!! belay
      После введения "санкций" - ПРОБЛЕМА выросла МНОГОКРАТНО!!! Отсюда и "задержка"!!!! Как впрочим и с "С-350"!!!
      Если "проблему" как-о удалось РЕШИТЬ - то и Слава Богу!!!!!
      И НЕЧЕГО НЫТЬ (по этому поводу)!!!!! good
      venik
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:44
        Цитата: venik
        "Полимент-Редут" создавался на ИМПОРТНОЙ элементной базе!!!!!

        Це фантазер:)))))
        Андрей из Челябинска
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:24
    Это очень хорошо! России такой корабль нужен для охраны своих рубежей! wink good
    Симон
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:46
      технологию обкатали, модернизировали и ускорили процессы. сейчас новый эллинг на Северной верфи сдадут, и начнут строить модернизированные Фрегаты
      Romario_Argo
  4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:26
    Ну и славно ,что все гайки докрутят ,что надо поведут до ума и вперёд -на службу ! В поход ... В море .
    30 вис
  5. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:33
    Хорошо конечно, но 12 лет.......
    Romka47
  6. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:34
    А как там дружба между Полиментом и Редутом? Неужто начали попадать куда надо?
    Berkut24
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:36
    Ну большой корабль... С огромной "степенью новизны"... Слава богу, что закончат...7 футов под килем.
    Горный стрелок
  8. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:28
    Напомним, что с начала этого года в состав флота вошло 12 кораблей и катеров. До окончания года ВМФ РФ планирует получить еще 19 боевых кораблей.

    wassat laughing
    А чего не 120 и 190? Всего один нолик пририсовать, а сколько помпы....
    Андрей из Челябинска
    1. spektr9 Сегодня, 12:47
      Все будет......
      spektr9
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:17
        Цитата: spektr9
        Все будет......

        Не знаю, что будет. А вот ВМФ РФ уже скоро не будет точно
        Андрей из Челябинска
        1. spektr9 Сегодня, 13:36
          будут ещё у нас корабли и по 120 и по 190 лет клепать laughing
          spektr9
  9. гребень (Иван) Сегодня, 12:58
    Варшавянки хорошо, но стране нужен полноценный флот, надводная составляющая, это катерочки, куда делся флот дальней морской зоны? Даже от того что есть хотят отказываться (крейсер "Москва). Я не знаю почему у нас так обожествляют банальный прибрежный флот, хотя скорее это флотилия. Все они будут уничтожены у причалов, или возле них. Воевать нормально можно только если вышел на оперативные просторы, где есть время и место для маневра, а вот с катерочками нам жопа. Ни ПВО, ни хорошего залпа. А то что у нас сейчас называют флотом дальней морской зоны, при внимательном рассмотрении, по управлению, боевому залпу, по ПВО, оказываются банальными сторожевиками и в Тихом и в Атлантическом океане они легкая закуска для матрасного флота, так как америкосы, абсолютно не напрягаясь могут впендюрить в борт наших фрегатов по тридцать ракет не напрягаясь. Отобьетесь?
    Нужен нормальный флот, а не потешный. После поражения от Японцев, император России ходил (конечно не сам) с протянутой рукой по России прося деньги на корабли и народ скинулся и Россия строила линкоры. Что мешает руководству пойти на это, если уж промотали все деньги, или их опять все Сечин заберет себе на зарплату месячную.
    гребень
  10. Apollo (Алех) Сегодня, 13:51
    Фрегат строится в муках уже 13-й год. С такими темпами строительства флота у РФ скоро не будет.
    Apollo
  11. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:07
    Тут комментарии многих почитал, которые расстраиваются от того, что мы по 30 эсминцев в год на воду не спускаем... Хотел бы им всем больные истины ответить. Корабль без войны - груда дорого металлолома и выброшенные деньги на ветер. Увы, но это данность. Корабли прибрежной зоны - часть комплекса сил по охране границ. Корабли океанской зоны - оружие наступательное, у пирса и у берега их держать нерационально (зачем тогда строили).
    Мы на кого нападать собираемся?
    Мы готовы пожертвовать на развитие одного аспекта ВС сбалансированным развитием остальных (про деньги вообще молчу)?
    Границы защищать необходимо, кто спорит.
    Океанский флот, конечно, хотелось бы иметь. Но все же он вторичен. Ну построим мы 30 однотипных кораблей, как делают американцы. Сколько времени это займет? - не меньше 10 лет. Через 20 они устареют, а через 30 - это металлолом (сравнение, конечно грубое и упрощенное, но все же). А ведь их надо модернизировать... и устареют они потом тоже почти разом (по меркам строительства кораблей).
    Развитие ВС должно быть сбалансированным, и флот должен развиваться сообразно остальному потенциалу. Хотя бы потому, что задачи флот будет получать исходя из всего потенциала ВС РФ, который имеется.
    Глупо сравнивать количественные показатели типов кораблей и флотов. Ещё глупее - сравнивать, что будет, если тихоокеанский флот РФ сразится t-a-t с тихоокеанским флотом США. Такое упрощение - для компьютерных игр. Давайте устроим генеральное сражение - с одной стороны 15 000 наших танков, а с другой - 4000 танков США. Или, 18 000 военных самолетов США против 4 000 наших. Кто победит? Бредовость в случае с танками и самолетами очевидна - они никогда в одном месте не соберутся, но тот же подход с флотами почему-то используется.
    Я искренне радуюсь каждому спускаемому новому кораблю на воду. И если наше государство найдет возможность строить кораблей больше - я буду только рад. Но мериться количеством единиц отдельно взятой техники - это средневековье и некомпетентность. А делать на основе количественных показателей отдельных родов войск обобщенные негативные выводы - ребячество и паникерство, уж простите. Один пулеметчик при определенных условиях может уничтожить батальон противника - эта фраза из XIX века. Что уж сейчас говорить.
    ВС сильны, только когда развиваются планомерно. Колонна танков, без зонтика ПВО может быть уничтожена одним вертолетом, а без саперов - понести невосполнимые потери на марше к району сосредоточения. Эти прописные истины для сухопутных войск очевидны, но почему-то на флот аналогичную логику никто не переносит. А зря.
    Безликий
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 14:17
      Корабль без войны - груда дорого металлолома и выброшенные деньги на ветер. Увы, но это данность

      Вот ни разу нет. Сильная армия для того и нужна какраз что бы войны не было.
      alexmach
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