14:20 11 июля
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Тайвань приобретает американские M1A2 Abrams

Правительство Тайваня одобрило сделку по приобретению американских танков M1A2 Abrams в количестве 108 экземпляров. Об этом сообщается на тайваньском ресурсе taipeitimes.com. На финансирование сделки выделено 30 миллиардов тайваньских долларов, что в перерасчете на американскую валюту составляет порядка 989 миллионов долларов.

Тайвань приобретает американские M1A2 Abrams


Согласно условиям сделки, на территории Тайваня будет организовано сборочное производство американских танков, проведено обучение танковых экипажей и организовано. Кроме этого, в условия сделки входит поставка запасных частей для техники и боеприпасов на пять лет.


Приобретенные M1A2 Abrams должны пойти на замену устаревшим танкам M60A3 и CM-11 Brave Tiger ( тайваньская версию M48 ) в двух танковых батальонах 6-й армии на севере острова. Отмечается, что танковый парк тайваньской армии состоит из крайне устаревших, хотя и модернизированных американских танков - 460 М60А3, от 309 до 404 М48А3/5 (из них 250 модернизированы на самом Тайване в вариант СМ-12), 450 М-48Н (СМ-11). Имеются также еще более устаревшие американские легкие танки – до 700 М41 (Туре-64), 230 М24 (последние - на хранении).

Необходимо напомнить, что вооруженные силы Тайваня хоть и считаются входящими в состав армии Китая, но по сути представляют собой армию отдельного государства. В армии служит 290 000 человек. Имеется резерв – 1 657,5 тыс. человек, в том числе для Сухопутных войск — 1,5 млн., для ВВС — 90 тыс., для ВМС — 32,5 тыс., для Морской пехоты — 35 тыс. человек. Армия комплектуется по призыву, срок службы 20 месяцев, предельный возраст призыва - 40 лет, нахождение в резерве - до 30 лет. В случае вооруженного конфликта Тайвань может подтянуть из резерва 6,6 млн. человек.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 36

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  1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 11:48
    Тоесть у себя производить не могут, решили на Тайване.......
    А потом еще и ему торговую войну обьявят:)
    nPuBaTuP
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:53
      в количестве 108 экземпляров. Об этом сообщается на тайваньском ресурсе taipeitimes.com. На финансирование сделки выделено 30 миллиардов тайваньских долларов, что в перерасчете на американскую валюту составляет порядка 989 миллионов долларов.


      Как то дёшево получается …
      Идущий
      1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:58
        Согласен с вами, больше ста танков с обслуживанием и БК на 5 лет, и меньше миллиарда, что-то не то...
        Romka47
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:08
          И куда этому Тайваню теперь деваться? laughing
          MPN
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:20
            В абрамсе спрятаться , а если серьезно они давно окучены США и будут брать все у них.
            Идущий
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:02
              на кой ляд Тайваню танки? цена за демократию))
              maxim947
      2. Безликий (Безликий) Сегодня, 12:21
        Наверняка танки сильно не новые и сильно не рабочие - отсюда и цена. Джавелины украинцем тоже "подарили" - шумихи было... А потом выяснилось, что они не стреляют... То есть стреляют, вот только штатный срок хранения истек... А чтобы формальности соблюсти именно для украинских "дротиков" срок был продлен отдельным документом, видимо, изменяющим, за одно и законы физики)
        Тут, предполагаю, вылезет что-то подобное)))
        Безликий
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:26
          Очень похоже . yes
          Идущий
        2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:19
          А они в приниципе не могут быть новые, так как "Абрамс" давно не производится.
          Владыка Ситх
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:22
      Не будут они производить, это сборка обычная из комплектующих.
      Владыка Ситх
      1. BlackMokona Сегодня, 13:36
        Внезапно это и называется производством
        BlackMokona
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:39
          Называется отверточной сборкой, типо как у нас автобусы в ДНР "производят". Привезли, колеса, мост, панели, стекла и кресло водительское, собрали с помощью отвертки - производство?
          Владыка Ситх
  2. cariperpaint Сегодня, 11:48
    Вот удивили))) Тайвань купил американские танки))) а вода мокрая)))
    cariperpaint
    1. Irokez (Сергей) Сегодня, 11:50
      Это по дну морскому с Китаем воевать и корабли со дна топить. Всё продумано.
      Irokez
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 12:01
      Цитата: cariperpaint
      а вода мокрая)))


      ДА НУ!!!

      smile

      hi
      Ванёк
  3. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:48
    А в какой-нибудь Чили будут Т - какой-нибудь собирать?
    Ванёк
  4. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:52
    Зачем Тайваню танки? На острове? Конкретно в их случае нужны колесные танки с 120мм вооружением и ПТРК типа СПАЙК....
    Zaurbek
    1. cariperpaint Сегодня, 11:55
      Им бы больше пригодилось забор вокруг острова построить) единственная их угроза это Китай. Танки,тем более абраши вообще по моему там избыточно,вы правы.
      cariperpaint
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:57
        В авиацию и ДЭПЛ и ПКР вот куда нужно вкладывать средства - это сделает операцию с захватом Тайваня слижком дорогой в плане потерь.
        Zaurbek
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 12:08
          Раз купили танки, значит приказала вашингтонская рейхсканцелярия. Надо же матрасникам свои заводы загружать работой.
          ТермиНахТер
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:55
    Ну что ж - комплектуют резерв армии США для войны с Китаем, а может и первую волну наступления. К всеобщей радости тайванцев.
    Yrec
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:57
    Ой, сочувствую я Тайваню! Лучше бы у Китая танки приобрели, раз они в китайскую армию вхожи. Китайские танки лучше, они с российских слизаны и дешевле было бы. Видимо тайваньские военные не видели, как американские танки в Ираке горят. Прогадали, ой как прогадали! lol wink
    Симон
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 12:06
      Китай по сути и является единственным потенциальным врагом Тайваня)))
      А вообще эти Абрамсы просто такой ход в разгорающейся торговой войне США и Китая. Прогнули Тайбей, чтобы позлить материковых китайцев. Думаю уже сегодня МИД КНР выразит сожаление этой сделкой. Вооружение Тайваня вызывает большое раздражение Пекина.
      сорок восьмой
  7. ZarSta (Zarat) Сегодня, 12:01
    Необходимо напомнить, что вооруженные силы Тайваня хоть и считаются входящими в состав армии Китая
    Keм?
    ZarSta
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:24
      Тоже удивился формулировке. Это примерно, как Вооруженые силы Украины входят в состав России.
      Владыка Ситх
      1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 13:29
        Цитата: Владыка Ситх
        Тоже удивился формулировке. Это примерно, как Вооруженые силы Украины входят в состав России.
        Вернее будет, как вооружённые силы новороссии считать частью Вооруженых сил Украины.
        ZarSta
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:54
          Или так laughing Но я то имел Российскую Империю.
          Владыка Ситх
  8. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:15
    на территории Тайваня будет организовано сборочное производство американских танков,
    Я не понял, производство Абрамсов вроде прекращено, только ремонтные заводы есть. Из трёх один будут собирать?
    sabakina
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:25
      Добрый день, Вячеслав. Так точно, из резерва в США будет сборка на территории Тайваня.
      Владыка Ситх
  9. Ferdinant Сегодня, 12:35
    Все танки будут в три кольца непрерывно ездить по берегу,ни один диверсант из моря на остров непроникнет,расплющат.
    Ferdinant
  10. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:09
    Танкисты!!!! А кто мне объяснит чем абрамс лучше ис-2.))
    jncnfdybr
    1. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:13
      Кожаный салон, кондиционер, движок 1250 лошадей а не 600, ну и дизайн. Едет опять-же быстрее и весит в 1,75 раза больше, коробка автомат, АБС, калибр правда поменьше.
      Ну это я как не танкист пояснил, а спецы еще что-нибудь добавят
      Романенко
      1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:16
        Спасибо Сергей. А то я думал, что сидя на дермантиновом сиденье теряется мощность по сравнению с кожаным.()))
        jncnfdybr
  11. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:11
    Что-то последнее время активные продажи Абрамсов направо-налево сильно напоминают желание пин_досов избавиться от металлолома.
    Романенко
  12. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 13:27
    Цитата: Владыка Ситх
    Не будут они производить, это сборка обычная из комплектующих.

    Не принципиально...пи.н.дос.тан и обычную сборку насколько я понимаю не может производить на данный момент( или модернизация или мелкое производство-это об их мощностях)....так что может решили наладить , пусть и сборку...но поближе к будущим театрам действий....
    nPuBaTuP
  13. ultra (Михаил) Сегодня, 14:06
    Если китайцы высадятся на Тайване то танки уже не помогут. laughing
    ultra
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