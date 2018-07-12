17:52 12 июля

Как советский КВ на сутки остановил танковую колонну фашистов

Каждому школьнику известна эпическая история о 300 спартанцах, которые ценой собственной жизни сдержали наступление многотысячной персидской армии. В советской истории было несколько подобных случаев массового героизма, самым известными из которых считаются подвиги 28 героев-панфиловцев и защитников сталинградского «Дома Павлова».

Но была еще и история танка КВ, экипаж которого в июле 1942 года вступил в неравное противостояние с бронетанковой колонной фашистов. И пусть спустя сутки немцам удалось расстрелять покалеченную бронемашину, на поле боя остались догорать 16 танков, 2 бронемашины и 8 грузовиков с крестами на бортах.

Как советский КВ на сутки остановил танковую колонну фашистов
Погибший в Сталинградском сражении танк КВ-1. Броня имеет многочисленные вмятины



Из почтальонов в танкисты

Будущий герой, а тогда простой паренек Семен Коновалов родился в татарском селе Ямбулатово 14 февраля 1920 года. Если бы кому из односельчан сказали, что всего через 22 года их Сема совершит беспримерный подвиг и станет Героем Советского Союза, рассказчика сразу же подняли бы на смех. Какие подвиги, если комсомолец Коновалов всего-то и смог стать простым почтальоном, разносящим по селу письма и периодическую прессу? Вся его жизнь должна была пройти в татарской глуши, если бы не вышедший в 1939 году на большие экраны кинофильм «Трактористы», в котором звучала ставшая легендарной песня «Три танкиста».

Как и тысячи других молодых людей, Семен Коновалов решил, что обязательно станет танкистом. После призыва в РККА (1939 год) он заявил, что хочет стать командиром танка, и был направлен на учебу в Куйбышевское военное училище.



Летом 1941 года, в канун начала Великой Отечественной войны Семен Коновалов получил лейтенантские погоны и сразу же попал в ад, став командиром быстроходного, но уже устаревшего танка БТ-7.

Ад первых месяцев войны

Только тактические знания и уверенность в надежности собственной боевой машины, значительно уступавшей немецким танкам в бронезащите и вооружении, позволяли молодому командиру с честью выходить из самых сложных ситуаций.


Советский танк БТ-7


Источники утверждают, что управляемые экипажами Коновалова танки получали прямые попадания вражеских снарядов, а танкистам приходилось не раз выскакивать из горящих машин. Судьба хранила будущего героя, который после получения в августе 1941 года серьезного ранения оказался в вологодском госпитале.

Стране нужно было готовить профессиональных танкистов, и прошедший боевую школу Семен Коновалов оказался как нельзя кстати. Его направили в Архангельский учебный центр, предоставив возможность восстанавливать здоровье, параллельно обучая новобранцев премудростям ратного дела.

«Отсиживаться в тылу не буду»

Другой бы радовался подобной возможности, но Семен забросал командование рапортами с просьбой отправить его в действующую армию. Как говорится, вода камень точит, и в апреле 1942 года начальство решило избавиться от назойливого офицера. Тем более что потери среди танкистов РККА были чудовищными, а летняя кампания 1942 года обещала стать очень горячей.

В этот раз Коновалову повезло. Его назначили командиром взвода танков КВ-1, которые считались самыми мощными бронированными машинами мира и до появления немецких «Тигров» не имели достойных противников.


Тяжелый советский танк КВ-1 («Клим Ворошилов»)


Главным недостатком этой боевой машины были ее тяжесть и неповоротливость, но снаряды, выпущенные из мощной 76-миллиметровой пушки, без труда пробивали броню легких и средних танков противника.

К сожалению, даже эта мощь в начале лета 1942 года не позволяла остановить наступление фашистов на Донбасс, Сталинград и Кавказ. Советские танкисты наносили неожиданные удары во фланги противника, уничтожая его живую силу и боевую технику, но и сами несли серьезные потери от противотанковой артиллерии фашистов.

Семеро смелых

В середине июля Красная Армия продолжала свое отступление на восток. В 15-й танковой бригаде осталось всего несколько десятков машин, а взвод Коновалова состоял всего из одного командирского танка, который к тому же был изрядно потрепан в боях.

Утром 13 июля 1942 года бригада получила приказ отвести технику на новые рубежи обороны. Как назло, КВ-1 Семена Коновалова на марше заглох. Что только ни делали сам командир, механик-водитель Козыренцев, наводчик Дементьев, заряжающий Герасимлюк, младший механик-водитель Аникин и стрелок-радист Червинский, но двигатель танка не заводился, задерживая всю колонну.

Оставаться на открытой местности в районе села Нижнемитякина Ростовской области было смерти подобно, и командир бригады принял решение продолжить движение, оставив в помощь танкистам механика лейтенанта Серебрякова.

Задача была предельно проста. В кратчайшие сроки запустить мотор и следовать к месту сосредоточения бригады. Или стать заслоном для немецких войск, прикрыв отступление своих товарищей.

За Родину

Ремонт танка занял на удивление немного времени. Танкисты уже готовились «дать по газам», когда из-за соседнего холма на них неожиданно выскочили две немецкие танкетки, проводившие разведку территории.

Мгновенно сориентировавшийся Семен Коновалов открыл беглый огонь, уничтожив один из танков. Второму, правда, удалось улизнуть, скрывшись за холмом.

Было ясно, что за разведчиками следует танковая колонна, которую необходимо любой ценой остановить. Бойцы, ни минуты не сомневаясь, начали готовиться к бою, прекрасно понимая, что он станет последним в их жизни.


Немецкая танковая колонна в донских степях


Но даже они были поражены, увидев величину немецкой колонны, в которой бойцы насчитали 75 танков и большое количество другой боевой техники.

Очень помогла близлежащая лощина. В ней удалось немного замаскировать КВ-1, который, подпустив врага на 500 метров, открыл беглый огонь по фашистам.

Пока немцы сориентировались, что к чему, они потеряли четыре своих танка и вынуждены были оставить поле боя. Фашисты подумали, что напоролись на хорошо организованную оборонительную позицию РККА, которую решили просто раздавить своей мощью.

Врешь, не возьмешь!

Следующая атака немцев была организована по всем правилам военного искусства. Сначала лощину накрыла артиллерия, посекшая всю растительность осколками своих снарядов, после чего в бой пошли 55 танков.


Колонна немецких танков Panzer III


Семен Коновалов начал маневрировать по своей лощине, открывая огонь из различных ее точек. Этим он создал у противника еще большую уверенность в том, что они имеют дело с дотами и несколькими артустановками. Немецкая атака захлебнулась, а количество горящих танков увеличилось еще на 6 единиц.

Уверенные в своей непобедимости гитлеровцы отступать не собирались, и следующую атаку на КВ-1 поддержала пехота. Правда, немцы не просчитали дальнобойность танковой пушки, потеряв в результате прямых попаданий 8 грузовиков с солдатами.

Проблемы для наших танкистов наступили, когда один из вражеских снарядов лишил КВ-1 возможности двигаться. На застрявшую машину обрушился град бронебойных снарядов. Но броня держала, а ответный огонь уничтожил еще 6 танков и 2 броневика противника.

До последнего снаряда

Лишь к вечеру, когда у наших бойцов закончились снаряды, и они отстреливались только из пулеметов, фашистам удалось подтянуть к танку 105-миллиметровую пушку. Пушку поставили в 75-метрах от советского бронированного монстра и расстреляли его прямой наводкой. КВ-1 погиб, дав свои товарищам лишние сутки для организации обороны.

Когда на следующий день специально посланная за экипажем Коновалова группа разведчиков прибыла на место боя, то их взору предстал развороченный от прямых попаданий КВ-1, в котором находились фрагменты тел его экипажа.

На поле боя еще дымились остовы 16 немецких танков, двух бронемашин и 8 грузовиков, а жители села Нижнемитякина поведали историю об эпическом бое советских танкистов с фашистами.


Уничтоженные немецкие танки и трупы членов их экипажей


Узнавшее о подвиге экипажа командование решило представить экипаж к правительственным наградам, а его командира предложило наградить Золотой Звездой Героя Советского Союза (посмертно).

Герой или предатель?

Но оказалось, что история на этом не заканчивается. Каким же было удивление командира 15-й танковой бригады, когда в ответ на разосланные родным членов экипажа похоронки пришел неожиданный ответ из татарской деревни Ямбулатово.

В нем говорилось, что Семен Коновалов жив и на трофейном танке воюет в другой войсковой части.

У чекистов сразу возникли понятные вопросы, и в нужную часть направили толкового следователя НКВД, который должен был изобличить танкиста в предательстве.

Правда оказалась банальной, а оттого еще боле невероятной. Немцы начали расстреливать советский КВ-1, когда уже смеркалось. И предварительно снявшим пулемет Семену Коновалову, наводчику Дементьеву и механику Серебрякову удалось выбраться через нижний люк.

Под покровом ночи они ушли от преследования. Тем более что немцы даже не допускали возможности того, что кто-то из русских может выжить в такой мясорубке.

Невероятное возвращение к своим

В течение недели бойцы шли на восток, но так и не смогли догнать стремительно отступавшую Красную Армию. На помощь пришел его величество случай. В одну из ночей красноармейцы вышли на экипаж немецкого танка, который беззаботно отдыхал в донских степях.


Гитлеровские танкисты на отдыхе. Рекламная картинка


Неожиданный удар, и танк из немецкого превратился в советский, хоть и имеющий кресты на своих бортах.

Дальше все было просто. Оккупированную территорию танкисты преодолели без проблем, а прорываясь через линию обороны, вынуждены были повернуть ствол в обратную сторону. Возможно именно это, а также беглый огонь по ничего не понявшим немцам и спасло непонятный танк от уничтожения советской артиллерией.

Июль 1942 года был, пожалуй, самым критическим для Красной Армии. Поэтому проверка вышедших из окружения бойцов прошла в течение одного дня. Танкистов, не раздумывая, зачислили в штат части, на которую они вышли, а Коновалову и Дементьевы позволили воевать на ими же захваченном танке.

Командир пообещал сообщить о бойцах в 15-ю танковую бригаду. Но в горячке того времени об этом попросту забыли, или документы где-то затерялись по дороге.

Простой советский человек

Трофейный танк «прожил» еще три месяца, участвуя в оборонительных боях на подступах к Сталинграду. Семен Коновалов неоднократно попадал в серьезные передряги и несколько раз получал ранения. Но остался жив.



Заслуженная награда нашла фронтовика только в марте 1943 года, когда Президиум Верховного Совета СССР постановил наградить Семена Коновалова званием Героя Советского Союза. Не посмертно.

Он прошел всю войну, имел большое количество государственных наград. Военную службу закончил в 1956 году в звании подполковника, после чего вернулся в родную Казань.



Семен Васильевич Коновалов

Семен Коновалов был желанным гостем в учебных заведениях, рассказывал молодежи о подвигах героев Великой Отечественной. При этом о самом страшном бое своей жизни старался особо не распространяться, считая, что так должен был поступить любой советский человек.

Умер скромный герой 4 апреля 1989 года. Благодарные потомки назвали одну из улиц Казани его именем.
Автор: Заблоцкий Роман


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Комментарии 63

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  1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 05:37
    Рассказ Автора по многим причинам очень и очень был необходим именно здесь, сегодня и сейчас!
    Низкий поклон ветеранам и огромное спасибо Автору!
    С уважением, Котище!
    Котище
    1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 06:39
      Цитата: Котище
      Низкий поклон ветеранам

      Обязательным порядком , а вот пИсателю всё таки надо бы знать что что погоны
      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года вводятся новые знаки различия Красной Армии - погоны.

      А автор опять в начале своего опуса показывает свою безграмотность.
      Летом 1941 года, в канун начала Великой Отечественной войны Семен Коновалов получил лейтенантские погоны

      В общем Заблоцкий Роман, как был не компетентным перепечатником, так им и остаётся.
      Fitter65
      1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 08:02
        Тебе зачет. все-таки нашел, к чему придраться. Но я и не сомневался. А что еще можно взять с бестолкового критикана?
        А же тебе уже говорил. Напиши что-нибудь сам.
        Но на это мозгов не хватает. Зато грязью поливать - пожалуйста. Ну да им давай.
        Ты. правда, давал обещание не читать мои статьи, но, как всегда, оказался обычным балаболом.
        RomanRoman
        1. Лекало (Алексей) Сегодня, 10:03
          Слово " критиканство" в этом случае звучит жёстко. На самом деле у немцев были свои технологии борьбы с танками,так что я думаю одинокий танк КВ-1 не мог стать им преградой , да ещё и в чистом поле. Маневрировать на этом танке - все гонятьна черепахах
          Лекало
          1. Weyland (Константин) Сегодня, 15:34
            Цитата: Лекало
            На самом деле у немцев были свои технологии борьбы с танками,

            Были - противотанковые 37-миллиметровки! КВ-1 был в те времена единственным в мире танком с таким уровнем бронирования - подбили его немцы из зенитки (кстати, наши еще в битве за Москву обнаружили высокую эффективность 85-мм зениток в качестве противотанковых орудий, и именно на основе этой зенитки была разработана танковая пушка для КВ-85 и Т-34-85)
            Weyland
            1. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 15:45
              37 мм пушки уже на тот момент устарели, их активно меняли на 5,0 и 7,5 см ПТО, но за неимением адекватных противотанковых средств в этот период на отдельных участках фронта использовали 8,8 см зенитные пушки, не от хорошей жизни немцы активно переделывали и 76,2 мм дивизионные пушки Ф-22, с разработкой нового снаряда. Использование зенитных орудий в качестве ПТО вынужденная мера, слишком разные задачи и соответственно разное исполнение, грубо говоря видно их слишком хорошо, что не есть гут для ПТО. КВ-85, небольшая серия сормовских Т-34/85 и ИС-1 получили 85 мм пушки Д-5, в то время как большая часть Т-34/85 ЗИС-С-53. Эти орудия в отличие от немецких танковых, которые как раз и разработаны на базе зенитных, разрабатывались на базе танковых орудий калибра 76,2 мм.
              P.S. КВ ни разу не самый бронированный танк на этот период
              Яков Волгушев
        2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 12:55
          Цитата: RomanRoman
          Тебе зачет. все-таки нашел, к чему придраться. Но я и не сомневался. А что еще можно взять с бестолкового критикана?

          Не тебе, а вам. И не бестолковый критикан, а вдумчивый, грамотный и знающий историю своей страны читатель.
          Цитата: RomanRoman
          Напиши что-нибудь сам.Но на это мозгов не хватает.

          Написать статью самому с чистого листа не проблема, вы будите удивлены но пишу. Правда немного о другом о стендовых моделях, конечно это не ваши бездарные опусы перепечатки...
          Fitter65
          1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:15
            Цитата: Fitter65
            Написать статью самому с чистого листа не проблема, вы будите удивлены но пишу.

            С нетерпением жду. Надеюсь, что вы хозяин своего слова, а не обычный балабол.
            Еще раз жду hi
            RomanRoman
            1. Комментарий был удален.
              1. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:17
                Александр, согласен с Вами: Андрей из Челябинска (далековато от моря,но он управляется) прямо таки фанат моря, у Романа в первую очередь ценю : фотографии ( зачастую узнаю его по фотографиям)в самую цель. Благодаря фотографиям Романа я знаю как выглядит таже самая"Шилка" или " Пион", в сети много илюстраций, но крупным увидеть как выглядит внутри- только у Романа
                Роялист
              2. Комментарий был удален.
                1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:10
                  Цитата: RomanRoman
                  Ну так пускай они, как специалисты, и критикуют.

                  Кстате вы обратили внимания что , специалисты такого полёта на такое даже и не оглядываются,да и до уровня безграмотного пИсателя с перекошенным
                  Цитата: RomanRoman
                  своим ..блом

                  они не опускаются, тем более что русская народная пословица звучит :"со свиным рылом в калашный ряд".Что означало
                  Чтобы дать человеку понять, что его статус несколько не соответствует уровню того места, куда он намеревался попасть, ему часто задают вопрос «Куда прёшь со свиным рылом в калашный ряд?!

                  Ваш ответ
                  Цитата: RomanRoman
                  ...бло

                  ещё раз показывает уровень вашего интеллекта который даже не поддаётся идентификации...
                  Одно понять не могу, вам указывают на ляпы, ошибки и не соответствия, в ы вместо того чтобы принять это к сведению, сказать понял осознал исправлЮ начинаете брызгать не понятной субстанцией с явно выраженным запахом метана...
                  Fitter65
                2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:35
                  Цитата: RomanRoman
                  Дерзайте, или боитесь таких же критиков, как и сам?

                  Для тех кто на бронепоезде поясняю ещё раз, я пишу иногда , по желанию, при наличии документальных материалов подтверждающих то о чём я пишу. Ещё раз ЛИЧНО вам повторяю я пишу о СТЕНДОВОМ МОДЕЛИЗМЕ, а любая статья о моделе и её постройке обязует от пишушего знать не только , про материалы используемые при постройке модели, но так же и историю создания, период в котором был создан и находился прототип модели, там много факторов надо учитывать, вплоть до того какие ЛКМ(боюсь что этим сокращением я ваш мозжечок перегрузил- Лако-красочные покрытия) применялись в тот или иной отрезок времени, и как они изнашивались за определённый период.Конечно сожалею что всё что я тут написал ваш, извиняюсь за комплимент, интеллект не в состоянии осмыслить, но что-ж поделать, постарайтесь прочитать это хоть со словарём , там есть описания многих понятий, конечно вы сразу не всё поймёте но со временем может быть и как-нибудь разберётесь.
                  Fitter65
      2. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 08:18
        На сей раз полностью согласен. Текст переполнен неверной информацией и штампами
        Яков Волгушев
        1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 08:55
          Цитата: Яков Волгушев
          На сей раз полностью согласен. Текст переполнен неверной информацией и штампами

          Можно подробнее? А то самый выдающийся критик этого сайта нашел только одну неточность lol
          Хочу научиться не допускать ошибок
          RomanRoman
          1. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 11:00
            "быстроходного, но уже устаревшего танка БТ-7." - БТ-7 на тот момент не устаревший, а вполне себе адекватный легкий танк, напомню что на тот момент еще выпускалась его дизельная модификация БТ-7М. На фото кстати не БТ-7, а экспериментальный БТ-7 с Л-11.
            "КВ-1, которые считались самыми мощными бронированными машинами мира" - неверная информация и штамп. Были и французские В1бисы и английские Черчилли с Матильдами.
            "снаряды, выпущенные из мощной 76-миллиметровой пушки, без труда пробивали броню легких и средних танков противника." - в основном б/к танка состоял из ОФС, танки с танками не воюют, это прерогатива противотанковой артиллерии. В 42 году немецкие танки уже получили бронирование с которым Ф-32/ЗИС-5 уже не справлялись, ввиду чего в б/к ввели подкалиберные катушки.
            "две немецкие танкетки" - клише, скорее всего разведку проводили БА или легкие танки, танкетки в вермахте использовались в основном как легкие тягачи. Ушло их время.
            "Было ясно, что за разведчиками следует танковая колонна" - из чего ясно? Литературный штамп
            "немного замаскировать КВ-1" - немного замаскировать это как?)
            "Фашисты подумали, что напоролись на хорошо организованную оборонительную позицию " - не стоит считать немцев идиотами, этим вы принижаете предков которые с ними воевали. Германская армия обр. 1941-43 года - это великолепно отлаженный боевой механизм.
            "после чего в бой пошли 55 танков" - фронт наступления этих 55 танков представляете? Тут скорее всего имела место атака десятка танков при непосредственной огневой поддержке еще 40 машин, но это мысли вслух.
            "следующую атаку на КВ-1 поддержала пехота" - выходит первый раз танки поперлись в атаку без пехотного прикрытия, тут либо неполная информация, либо командир у немцев полный и конченный псих.
            "Проблемы для наших танкистов наступили" - это просто смысловая ошибка
            "фашистам удалось подтянуть к танку 105-миллиметровую пушку" - откуда у немцев взялась 105 мм пушка? Или все таки речь о полевой гаубице?
            "Гитлеровские танкисты на отдыхе. Рекламная картинка" - это не рекламная картинка, а скорее бокс-арт с коробки миниатюр в 35 масштабе.
            Наверное достаточно)
            С уважением
            Яков Волгушев
            1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:28
              Цитата: Яков Волгушев
              Наверное достаточно)

              Вполне. Единственным оправданием для меня и подсказкой для вас является то, что это всего лишь популярная статья. а не справочно-документальный материал.
              В этом виде творчества подобные мелкие погрешности допустимы.
              Но то, что вы так вдумчиво вчитались, огромный плюс. Может и другим будет интересно искать ляпы автора lol
              В любом случае пишите, а то глаз замыливается и бывает, что пропускаешь что-нибудь. hi
              RomanRoman
              1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 15:12
                Цитата: RomanRoman
                Вполне. Единственным оправданием для меня и подсказкой для вас является то, что это всего лишь популярная статья. а не справочно-документальный материал.

                Это не популярная статья , а опус двух(ДЕ по французки) Била hi
                Fitter65
            2. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:25
              Яков, Вы блестяще разо разобрали все литературные штампы, меня бесит как репортеры сыплют штампами к месту и часто не к месту
              Роялист
            3. Weyland (Константин) Сегодня, 15:39
              Цитата: Яков Волгушев
              "Фашисты подумали, что напоролись на хорошо организованную оборонительную позицию " - не стоит считать немцев идиотами, этим вы принижаете предков которые с ними воевали. Германская армия обр. 1941-43 года - это великолепно отлаженный боевой механизм.

              Именно поэтому они так и подумали - "лучше перебдеть, чем недобдеть!" Грамотный офицер и должен был предположить, что нарвался на оборонительную позицию противника. Иди.отами они как раз были бы, если бы не отнеслись со всей серьезностью к обстрелу из трехдюймовки!

              Цитата: Яков Волгушев
              "фашистам удалось подтянуть к танку 105-миллиметровую пушку" - откуда у немцев взялась 105 мм пушка? Или все таки речь о полевой гаубице?

              Вот тут согласен. Читал об этом бое, что немцы подогнали 88-мм зенитку (на основе которой впоследствии была сконструирована танковая пушка для "Тигра" и "Фердинанда", которая не только КВ, но и ИСы в лоб "брала" без проблем)
              Weyland
              1. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 15:51
                Цитата: Weyland
                Иди.отами они как раз были бы, если бы не отнеслись со всей серьезностью к обстрелу из трехдюймовки!

                Именно поэтому перед атакой должна была пройти разведка, а не просто огневой вал и затем танковая атака без поддержки пехоты
                Цитата: Weyland
                Цитата: Яков Волгушев
                "Фашисты подумали, что напоролись на хорошо организованную оборонительную позицию " - не стоит считать немцев идиотами, этим вы принижаете предков которые с ними воевали. Германская армия обр. 1941-43 года - это великолепно отлаженный боевой механизм.

                Именно поэтому они так и подумали - "лучше перебдеть, чем недобдеть!" Грамотный офицер и должен был предположить, что нарвался на оборонительную позицию противника. Иди.отами они как раз были бы, если бы не отнеслись со всей серьезностью к обстрелу из трехдюймовки!

                Цитата: Яков Волгушев
                "фашистам удалось подтянуть к танку 105-миллиметровую пушку" - откуда у немцев взялась 105 мм пушка? Или все таки речь о полевой гаубице?

                Вот тут согласен. Читал об этом бое, что немцы подогнали 88-мм зенитку (на основе которой впоследствии была сконструирована танковая пушка для "Тигра" и "Фердинанда", которая не только КВ, но и ИСы в лоб "брала" без проблем)

                8,8 см пушку немцы подтащили к КВ у Райсеняй, тут подтянули именно 105 мм полевые гаубицы, об этом есть упоминание в наградном листе.
                Яков Волгушев
            4. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:11
              По поводу БТ-7 мелькает разная информация: Жуков, Катуков(?) и в д/яФ:" Оружие победы" ,сказано: устаревший,а в Вике не говорится,что устарел.
              Роялист
          2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 13:38
            Цитата: RomanRoman
            Можно подробнее? А то самый выдающийся критик этого сайта нашел только одну неточность

            Да я просто дальше ваш глупейший опус и читать не стал.
            Цитата: RomanRoman
            Хочу научиться не допускать ошибок

            Только вот хотеть и делать это разные вещи. Когда вам указывают на ваши ошибки, вы начинаете всем хамить, тыкать в лицо свою "исключительность" типа , я вот пишу а вы не можете...Но понять что вы просто, неграмотная исторически и технически бездарность вы не можете, несмотря на вал критики ваших опусов, а судя по вашим опусам единственное вы внимательно изучили, так это брошюру общества "пИсателей на снегу", "Как напИсать изложение на заданную тему не утруждая себя знаниями".
            А чтоб сильно вас уж не пинали вы выхватываете, в интернете статью про реальных людей, действительно совершавших подвиги, и начинаете к сухим фактам приплетать свою больную фантазию, стараясь на этом заработать бонусы. Вам плевать на историческую действительность, на соответствие фотографий к описываемым событиям в ваших опусах.Вас расстроило что я нашёл только 1 ошибку? Ради вас я просто пролистнул вашу статью сверху в низ?
            И вот вам вторая ошибка, фото № 6, под ним подпись;
            Уничтоженные немецкие танки и трупы членов их экипажей

            На размещённом вами фото стоят танки Pz-IV модификации Ausf.H. Первые танки под этим обозначением, сошли с конвейера в апреле 1943 года, разница в год от опИсанных вами событиях вас не смущает? Или вам главное глаголом жечь, а что не важно?
            Цитата: RomanRoman
            самый выдающийся критик

            Как я понимаю, что всех кто указывает на ваши ляпы в ваших опусах,ну и пробелы в знаниях вы начали оценивать по степени грамотности и знаний. Очень лестно что вы оценили мои грамотность, вежливость и знания...
            Fitter65
            1. bubalik (Сергей) Сегодня, 14:34
              И вот вам вторая ошибка, фото № 6, под ним подпись;
              Уничтоженные немецкие танки и трупы членов их экипажей


              На размещённом вами фото стоят танки Pz-IV модификации Ausf.H. Первые танки под этим обозначением, сошли с конвейера в апреле 1943 года,


              ,,если уж совсем точно то, подбитые танки 20-й танковой дивизии (20. Panzer-Division) в районе Бобруйска (1944 год),,
              bubalik
              1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 15:27
                Цитата: bubalik
                ,,если уж совсем точно то, подбитые танки 20-й танковой дивизии (20. Panzer-Division) в районе Бобруйска (1944 год),,

                Ну зачем вы так уж сильно информацией загружаете , знаменитейшего опИсывателя снега Заблоцкого Романа. Он ещё свой пИсательский шедевр про погоны не осознал, а вы ему нака
                Цитата: bubalik
                танки 20-й танковой дивизии

                Хорошо хоть с начала по русски написали, а не сразу Pz.Kpfw.IV Ausf.H 20. Panzer-Division, хлопчика бы совсем приклинило, хотя он уже опять не хлопчик, жёвто-блакитный прапор опять на "хрянцузский" поменял laughing laughing laughing
                Fitter65
            2. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:57
              К сожалению автор злоупотребляет" левыми " фотографиями, но в какой-то степени- можно объяснить: трудно подобрать фотографии прямо в тему, а любой материал лучше воспринимаеися при наглядных пособиях или иллюстрациях
              Роялист
              1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 15:38
                Цитата: Роялист
                К сожалению автор злоупотребляет" левыми " фотографиями, но в какой-то степени- можно объяснить: трудно подобрать фотографии прямо в тему, а любой материал лучше воспринимаеися при наглядных пособиях или иллюстрациях

                Согласен, но только когда фото в тему. Про Pz-III но проблем,другое место и подразделение, но это танки того времени, а было бы терпение , поискать фото по данной теме, не составляет труда, уж подбитых и уничтоженных четвёрок модификаций Е и F можно найти море, причём даже в регионе описываемых событий. Но наш пИсатель не ищет трудностей у Заблоцкого Романа , что первое под рук попало то в его опус и попало.
                Fitter65
    2. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:48
      Тезка, слегка поправлюсь: ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ и низкий поклон ветеранам,а их к сожалению почти не осталось
      Роялист
  2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:42
    Только тактические знания и уверенность в надежности собственной боевой машины, значительно уступавшей немецким танкам в бронезащите и вооружении

    Ничего значительно превосходящего ни в бронировании, ни в вооружении у соотвествующих немецких танков не было.

    А история, конечно, и удивительна и невероятна и по результату и по тому , что честь экипажа выхила.
    Насколько помню, этот бой подтвержден и немецкими источниками.
    Геройские ребята, а еще -и удачливые. hi
    Ольгович
    1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:50
      Цитата: Ольгович
      что честь экипажа выхила.

      виноват: часть экипажа выжила recourse
      Ольгович
  3. антивирус Сегодня, 06:45
    Будущий герой, а тогда простой паренек Семен Коновалов родился в татарском селе Ямбулатово 14 февраля 1920 года. Если бы кому из односельчан сказали, что всего через 22 года их Сема совершит беспримерный подвиг и станет Героем Советского Союза,

    -видимо училки были присланы с другой планеты в те деревни и села.
    антивирус
  4. Правдодел (ppp) Сегодня, 07:23
    Вечная память героям, защищавшим Родину!!!
    Пусть земля будет пухом павшим, и покоятся они с миром там, где их смерть настигла, и вернуться они к нам в делах наших, наших детей, внуков и правнуков..

    "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не одолеть внутренним и внешним врагам.
    Правдодел
  5. sxfRipper (Александр) Сегодня, 08:12
    Семен Коновалов получил лейтенантские погоны и сразу же попал в ад, став командиром быстроходного, но уже устаревшего танка БТ-7
    Автор о танках ничего, ничего кроме брёха из мемуара Жукова, не знает.

    По сабжу - это же надо!!! Семён Коновалов и Зиновий Колобанов!!! Только годом раньше.
    Зино́вий Григо́рьевич Колоба́нов (25 декабря 1910 [7 января 1911][сн 1], с. Арефино, Владимирская губерния — 8 августа 1994, Минск) — советский танкист-ас, в Великую Отечественную войну — старший лейтенант, командир роты тяжёлых танков, в послевоенное время — подполковник запаса.

    20 августа 1941 года (согласно данным всех известных архивных документов и публикаций военного времени[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]; по послевоенным, ошибочным публикациям — 19 августа 1941 года[11][12][13][14]) во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции экипаж его танка КВ-1 в одном бою в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск (ныне Гатчина) подбил из засады 22 танка противника в колонне, а всего полуротой З. Г. Колобанова, состоявшей из пяти тяжёлых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда в этот день в том же районе было подбито 43 немецких танка из 1-й, 6-й и 8-й танковых дивизий, проводивших 20 августа 1941 года смену своих позиций для приостановки наступления на Ленинград и окружения Лужской группировки советских войск.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Колобанов,_Зиновий_
    Григорьевич
    sxfRipper
    1. Комментарий был удален.
  6. Адьютант (Святослав) Сегодня, 09:21
    Выдающийся эпизод, безусловно.
    И вроде бы даже не один.
    Адьютант
  7. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:55
    Да Зиновию Колобанову героя не дали он не меньше танков перебил и тоже на кв 1
    Даниэль
    1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 10:31
      а вы не количество сравнивайте, а то, при каких обстоятельствах и какими силами совершен подвиг.

      Но в любом случае история Зиновия зачетная. Я, во всяком случае. о ней раньше никогда не слышал
      Надо будет позже описать ее и для других читателей
      RomanRoman
      1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 10:40
        Так вот он тоже танковую колонну остановил ,а количество тоже важно и чем больше тем лучше
        Даниэль
        1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 10:42
          Зиновий заблокировал колонну на узкой дороге, окруженной болотами. Немцам деваться было просто некуда. И он их расстреливал, как мишени в тире.
          А Семена окружали со всех сторон
          Но оба герои
          RomanRoman
          1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 10:54
            Ещё Лаврененко слышали о таком?
            Деваться не деваться сути этого не меняет вы же местности не видели как там было на самом деле в тире или не в тире
            Даниэль
            1. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 11:06
              Лавриненко с Вашего позволения, можно еще вспомнить неизвестный экипаж КВ под Райсеняем в 1941
              Яков Волгушев
              1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 11:21
                С вашего позволение Лаврененко герой Советского Союза
                Даниэль
                1. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 11:35
                  Устроит? Лавриненко Дмитрий Федорович, гвардии старший лейтенант РККА, ГСС, дважды кавалер ордена Ленина
                  Яков Волгушев
                  1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 11:39
                    Дмитрий Фёдорович Лавриненко,
                    октябрь 1941 года
                    Дата рождения 1 (14) октября 1914
                    Место рождения станица Бесстрашная,
                    Лабинский отдел
                    Кубанской области,
                    Российская империя[сн 1]
                    Дата смерти 18 декабря 1941 (27 лет)
                    Место смерти деревня Горюны (ныне — Анино),
                    Волоколамский район
                    Московской области, РСФСР, СССР
                    Принадлежность Flag of Russia.svg Российская империя
                    Flag of the Soviet Union.svg СССР
                    Род войск Кавалерия,
                    Танковые войска
                    Годы службы 1934—1941
                    Звание
                    Старший лейтенантгвардии старший лейтенант РККА
                    Часть 1-я гвардейская танковая бригада 16-й армии Западного фронта
                    Командовал взводом, танковой группой, ротой
                    Сражения/войны
                    Поход на Западную Украину,
                    Поход в Бессарабию,
                    Великая Отечественная война:

                    Приграничные сражения (1941)
                    Орловско-Брянская операция
                    Битва за Москву
                    Награды и премии
                    Герой Советского Союза
                    Орден Ленина Орден Ленина
                    Устроит
                    Даниэль
            2. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:32
              Обо всех героях знать и слышать невозможно. Поэтому я стараюсь освещать хоть тех, кого нашел
              RomanRoman
      2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 13:51
        Цитата: RomanRoman
        Надо будет позже описать ее и для других читателей

        Эту историю другие читатели на "Военном Обозрении" уже читали, причём в описании грамотных и адекватных авторов. Рома,не делайте этого, не оскорбляйте наших погибших героев своим бездарным "пером".( а зачем вы флаг поменяли)
        Fitter65
        1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:34
          Как говорил Иван Васильевич, который менял профессию: "Да ты никак не угомонишься! Чего ж тебе надобно, собака?"
          RomanRoman
          1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 15:16
            Цитата: RomanRoman
            Чего ж тебе надобно, собака?"

            О как,за не имением достаточных аргументов, вы уже на личности перешли. Ну а с другой стороны,что можно ожидать от пИсателя с интеллектом северной части лошади идущей на юг.
            Fitter65
    2. Weyland (Константин) Сегодня, 15:47
      Цитата: Даниэль
      Да Зиновию Колобанову героя не дали

      В 1941м звание Героя вообще крайне редко давали - что не умаляет подвига.
      Weyland
  8. bubalik (Сергей) Сегодня, 11:28
    Хотелось бы вспомнить об экипаже Гаузова Николая Федоровича ,командира танка КВ-1 15 ТБР.

    21.07.1942 года в районе села Мокрый Лог танк «КВ» старшего лейтенанта Гаузова получил задание с двумя другими танками не допустить прорыва мототанковой колонны противника к г. Шахты и обеспечить отход частей 37 Армии и ее тылов. Выбрав удобную позицию и тщательно замаскировав танк, старший лейтенант Гаузов дождался появления немецко-фашистской колонны. Несмотря на то, что в колонне было до 96 танков тов. Гаузов на расстоянии 500-600 метров открыл огонь из орудия и обоих пулеметов, заставив колонну противника развернуться и принять неравный бой. Бой длился 3,5 часа,,,,В результате жестокого боя товарищ Гаузов выполнил поставленную перед ним задачу, уничтожил 16 немецких танков, 2 бронемашины, 1 орудие ПТО и 10 автомашин с солдатами и офицерами врага. Сам он был тяжело ранен в правую ногу.




    За свой подвиг старший лейтенант, командир танка «КВ-1» Гаузов Николай Федорович 17 ноября 1942 года был представлен к званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медаль Золотая Звезда. Но был награжден только орденом Ленина.
    bubalik
    1. bubalik (Сергей) Сегодня, 11:30
      Выписка из журнала боевых действий 15 ТБР за 2 недели:
      bubalik
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 11:38
        По экипажу Коновалова С.В.за бой от 13.07.1942г.

        Старший механик-водитель - ст. сержант Козеренцев Павел Иванович (1919 г.р.)
        Представлен к награде Орден Отечественной войны I степени.

        Младший механик-водитель - старшина Черевинский Иван Адамович (1921 г.р.) Орден Красной Звезды.
        Радист-пулеметчик - ст. сержант Аникин Кирилл Гаврилович (1916г.р.) Орден Красной Звезды.

        Командир орудия - старшина Герасимчук Яков Антонович (1917 г.р.)
        Орден Ленина.
        Воентехник 2 ранга Серебряков Михаил Сергеевич (1918г.р) За участие в бою 13 июля и последующих он почему-то не награжден. Погиб 05.01.1943г.

        bubalik
        1. bubalik (Сергей) Сегодня, 13:56
          Малоизвестный подвиг когда 21 июля 1942 года на подступах к Раздорской переправе у хуторов Мокрый Лог и Мокрый Керчик, в ходе которого 14 танков 15-й танковой бригады разгромили немецкую колонну мотопехоты, уничтожив 94 танка противника.

          21 июля 1942 года танковая колонна противника, в состав которой входило более 150 единиц тяжелой техники (танки, бронемашины, орудия противовоздушной обороны и др.) при поддержке пехоты, имея задачей одной колонной с ходу овладеть г. Шахты, а второй продвинуться на г. Новочеркасск двигались степью и проселочными дорогами по направлению от хутора Мокрый Лог на хутор Мокрый Керчик где колонна должна была разделиться.
          С целью задержать продвижение противника и тем самым не допустить выхода его на переправы реки Дон, в связи, с чем создавалась угроза отсечения частей 37 Армии от переправ, командование ЮФ приняло решение задержать продвижение противника бросив против него 15 танковую бригаду. Исходя из условий рельефа местности командиром 15-й танковой бригады майором Василием Сидоровичем Савченко было принято решение организовать оборону участка силами 1-го батальона (командир ст. лейтенант В.З. Васильков) устроив танковые засады (повзводно, т.е. по 3 танка) на танкоопасных направлениях (на пересечении проселочных дорог в районе хуторов Мокрый Лог и Мокрый Керчик).
          В этом бою со стороны 15-й тбр принимало участие 14 танков (6 танков «КВ-1» и 8 – «Т-34»), со стороны противника более 100 единиц тяжелой техники и т.д. В результате танкового боя, который длился от 3 до 5 часов, потери противника составили: 94 танка, 14 бронемашин, 124 автомашины, 8 ПТО, 2 трактора, 3 миномета и более 700 солдат и офицеров противника.
          bubalik
    2. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:34
      Тоже герой, о котором потомкам следует знать
      RomanRoman
  9. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 11:42
    [quote=Даниэль]Дмитрий Фёдорович Лавриненко,
    октябрь 1941 года
    Дата рождения 1 (14) октября 1914
    Место рождения станица Бесстрашная,
    Лабинский отдел
    Кубанской области,
    Российская империя[сн 1]
    Дата смерти 18 декабря 1941 (27 лет)
    Место смерти деревня Горюны (ныне — Анино),
    Волоколамский район
    Московской области, РСФСР, СССР
    Принадлежность Flag of Russia.svg Российская империя
    Flag of the Soviet Union.svg СССР
    Род войск Кавалерия,
    Танковые войска
    Годы службы 1934—1941
    Звание
    Старший лейтенантгвардии старший лейтенант РККА
    Часть 1-я гвардейская танковая бригада 16-й армии Западного фронта
    Командовал взводом, танковой группой, ротой
    Сражения/войны
    Поход на Западную Украину,
    Поход в Бессарабию,
    Великая Отечественная война:

    Приграничные сражения (1941)
    Орловско-Брянская операция
    Битва за Москву
    Награды и премии
    Герой Советского Союза
    Орден Ленина Орден Ленина
    УстроитУказом Президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лавриненко Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Родственникам героя были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» № 11615[7]
    Лучше поздно чем некогда
    Даниэль
  10. Curious (Victor) Сегодня, 12:05
    С одной стороны, вроде бы автора стоит поблагодарить, однако если уж взялся за такую тему, то тут одного задора мало. Надо еще и тему знать, чтобы биографии героев не перевирать ради ложной патетики.
    "Как и тысячи других молодых людей, Семен Коновалов решил, что обязательно станет танкистом. После призыва в РККА (1939 год) он заявил, что хочет стать командиром танка, и был направлен на учебу в Куйбышевское военное училище."
    Никому Семен ничего не заявлял. Семён Коновалов был направлен в Куйбышев, в пехотное училище, но уже спустя год он стал курсантом-танкистом — училище после присоединения Литвы к СССР перевели в город Расейняй и сделали бронетанковым. Так что танкистом Коновалов стал, можно сказать, случайно.
    "Летом 1941 года, в канун начала Великой Отечественной войны Семен Коновалов получил лейтенантские погоны и сразу же попал в ад, став командиром быстроходного, но уже устаревшего танка БТ-7"
    В мае 1941 года выпускник училища Семён Коновалов был назначен командиром танкового взвода в отдельную танковую роту 125-й пограничной стрелковой дивизии, располагавшейся там же, в Литве.
    В армии он оставался до 1946 года, когда был демобилизован. Но в 1950 году он опять в строю, окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, дослужился до звания подполковника.
    Окончательно в запас Семён Коновалов ушёл в 1956 году.
    Может я ошибаюсь, но такие люди заслуживают того, чтобы их биографию переписывали без клякс, как это делает автор.
    Curious
    1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:44
      Цитата: Curious
      Может я ошибаюсь, но такие люди заслуживают того, чтобы их биографию переписывали без клякс, как это делает автор.

      Уважаемый Curious (Victor). Вы немного не поняли. Статья не о биографии героя. а о его подвиге. Все остальное - лишь мазки из его биографии.
      Да, его демобилизовали в 1946, а в 1950-м опять призвали. Но разве это отменяет факта того, что он находился на службе до 1956 года? Ведь одно-другому не противоречит.
      Самое обидное, что небольшое и очень незначительное число читателей хочет видеть только справочные и документальные статьи.
      А я такого не писал, не пишу и не буду писать. Я работу работаю для тех, кто хочет узнать что-то интересное, чего в полотнах и свитках справочных материалов просто не найдет.
      И еще. По каждому факту имеются десятки статей, в которых авторы раскрывают темы по-разному. Почему вы доверяете Википедии и определенным источникам, не веря другим? А может это ваши источники не верны?
      В любом случае, за адекватный комментарий без хамства огромное спасибо
      RomanRoman
      1. Curious (Victor) Сегодня, 15:32
        Сказать по правде, я Вас не понял.
        "Сатья не о биографии героя. а о его подвиге."
        Подвиг героя - часть его биографии. Это во первых. Во вторых, если Вы в своих статьях используете эпизоды этой самой биографии, то они должны быть документально точными, иначе это уже не мазки из биографии, а мазки по биографии.
        Некий художественный вымысел уместен в художественных произведениях. Но в этом случае обязательно меняется фамилия героя.
        Тем более, что человека нет в живых и он не может выразить свое отношение к факту "мазков" из биографии.
        Поэтому Вас никто не призывает излагать вещи сухим языком уездного делопризводителя. Ради бога. Но перевирать факты, чтобы они "сочнее" выглядели, не надо.
        Немного ниже Юрий Григорьевич Шатраков (Мичман) похвалил Вас. Напишите о нем статью, человек реально того заслуживает, таких людей скоро уже не будет. Да, и поробуйте, как Вы говорите, "мазнуть" по его биографии. Будет интересно почитать его в Ваш адрес комментарий.
        Curious
  11. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 13:34
    Роман, прекрасная статья. Спасибо. Низкий поклон Героям нашей страны.
    Хочу добавить. Я написал статью в "ВО" "Стоять насмерть, но выжить". Это о подвиге старлея З.Г. Колобанова, который свим КВ-1 Уничтожил 26 фашистских танков 22 августа 1941 года под Гатчина (Красногвардейск) Ленинградской области. Заинтересуетесь прочтите тоже.
    мичман
    1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:45
      Цитата: мичман
      Хочу добавить. Я написал статью в "ВО" "Стоять насмерть, но выжить". Это о подвиге старлея З.Г. Колобанова, который свим КВ-1 Уничтожил 26 фашистских танков 22 августа 1941 года под Гатчина (Красногвардейск) Ленинградской области. Заинтересуетесь прочтите тоже.

      Обязательно прочту. Огромное спасибо
      Прочитал, отличный материал.
      Я бы, правда, его серьезно сократил, но вам, как автору, виднее, как и что писать.
      Кстати, я поскреб по сусекам. Есть информация. что Зиновию за Карельский перешеек присвоили звание Героя Советского Союза и звание капитана, которые отобрали после его публичного братания с финскими солдатами.
      Такая история вполне возможна и имела место с летчиком Гулаевым (третий по результативности советский летчик ВОВ), у которого за пьяный дебош перед вручением награды отобрали третью Золотую Звезду.
      Эта версия вполне может объяснять, почему Зиновий не получил героя за этот подвиг. Ну нельзя было таких людей делать Героями.
      Награждать можно, но аккуратно
      RomanRoman
  12. aakvit (Андрей) Сегодня, 13:47
    Какие "лейтенантнские погоны" в 1941 году?!
    aakvit
    1. RomanRoman (Роман) Сегодня, 14:46
      Ляп, но давайте закроем на него глаза lol
      RomanRoman
  13. aakvit (Андрей) Сегодня, 13:55
    Настоящий Герой! Такие истории просто необходимы, и не только на этом сайте, но и по ТВ, и по всем СМИ! Чтобы не объявлялись "Коли из Уренгоя"!...
    aakvit
  14. colonel (Валерий) Сегодня, 16:14
    Спасибо автору, статья прекрасная. А. Толстой, в свое время, написал рассказ "Семеро чумазых" (если не ошибаюсь). Так там он вообще "поставил" на двигатель КВ карбюратор. И ничего, на ошибку указали, но рассказ прошел "на ура". Читатели, можете сделать лучше сделайте, но зачем огульное критиканство?
    colonel
    1. Яков Волгушев (Яков Волгушев) Сегодня, 16:29
      Часть КВ и Т-34 вместо В-2 ввиду его нехватки получила двигатели М-17, так что карбюратор на КВ вполне себе возможен
      Яков Волгушев
  15. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:23
    О том,что КВ на сутки задержал колонну немцев, я несколько лет назад встречал информацию по ТВ, но там говорили,что против КВ сразу были чехословацкие t34 т.е.легкие танки. Подтянули 37 мм ПТО,но не могли одолеть КВ и лишь вечером из 88 мм зенитки разбили КВ. Там говорилось,что нему даже с почестями похоронили экипаж,но со временем могила героев затерялась
    Роялист
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