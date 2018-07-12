Как советский КВ на сутки остановил танковую колонну фашистов



Погибший в Сталинградском сражении танк КВ-1. Броня имеет многочисленные вмятины Погибший в Сталинградском сражении танк КВ-1. Броня имеет многочисленные вмятины



Советский танк БТ-7 Советский танк БТ-7



Тяжелый советский танк КВ-1 («Клим Ворошилов») Тяжелый советский танк КВ-1 («Клим Ворошилов»)



Немецкая танковая колонна в донских степях Немецкая танковая колонна в донских степях



Колонна немецких танков Panzer III Колонна немецких танков Panzer III



Уничтоженные немецкие танки и трупы членов их экипажей Уничтоженные немецкие танки и трупы членов их экипажей



Гитлеровские танкисты на отдыхе. Рекламная картинка Гитлеровские танкисты на отдыхе. Рекламная картинка

Но была еще и история танка КВ, экипаж которого в июле 1942 года вступил в неравное противостояние с бронетанковой колонной фашистов. И пусть спустя сутки немцам удалось расстрелять покалеченную бронемашину, на поле боя остались догорать 16 танков, 2 бронемашины и 8 грузовиков с крестами на бортах.Будущий герой, а тогда простой паренек Семен Коновалов родился в татарском селе Ямбулатово 14 февраля 1920 года. Если бы кому из односельчан сказали, что всего через 22 года их Сема совершит беспримерный подвиг и станет Героем Советского Союза, рассказчика сразу же подняли бы на смех. Какие подвиги, если комсомолец Коновалов всего-то и смог стать простым почтальоном, разносящим по селу письма и периодическую прессу? Вся его жизнь должна была пройти в татарской глуши, если бы не вышедший в 1939 году на большие экраны кинофильм «Трактористы», в котором звучала ставшая легендарной песня «Три танкиста».Как и тысячи других молодых людей, Семен Коновалов решил, что обязательно станет танкистом. После призыва в РККА (1939 год) он заявил, что хочет стать командиром танка, и был направлен на учебу в Куйбышевское военное училище.Летом 1941 года, в канун начала Великой Отечественной войны Семен Коновалов получил лейтенантские погоны и сразу же попал в ад, став командиром быстроходного, но уже устаревшего танка БТ-7.Только тактические знания и уверенность в надежности собственной боевой машины, значительно уступавшей немецким танкам в бронезащите и вооружении, позволяли молодому командиру с честью выходить из самых сложных ситуаций.Источники утверждают, что управляемые экипажами Коновалова танки получали прямые попадания вражеских снарядов, а танкистам приходилось не раз выскакивать из горящих машин. Судьба хранила будущего героя, который после получения в августе 1941 года серьезного ранения оказался в вологодском госпитале.Стране нужно было готовить профессиональных танкистов, и прошедший боевую школу Семен Коновалов оказался как нельзя кстати. Его направили в Архангельский учебный центр, предоставив возможность восстанавливать здоровье, параллельно обучая новобранцев премудростям ратного дела.Другой бы радовался подобной возможности, но Семен забросал командование рапортами с просьбой отправить его в действующую армию. Как говорится, вода камень точит, и в апреле 1942 года начальство решило избавиться от назойливого офицера. Тем более что потери среди танкистов РККА были чудовищными, а летняя кампания 1942 года обещала стать очень горячей.В этот раз Коновалову повезло. Его назначили командиром взвода танков КВ-1, которые считались самыми мощными бронированными машинами мира и до появления немецких «Тигров» не имели достойных противников.Главным недостатком этой боевой машины были ее тяжесть и неповоротливость, но снаряды, выпущенные из мощной 76-миллиметровой пушки, без труда пробивали броню легких и средних танков противника.К сожалению, даже эта мощь в начале лета 1942 года не позволяла остановить наступление фашистов на Донбасс, Сталинград и Кавказ. Советские танкисты наносили неожиданные удары во фланги противника, уничтожая его живую силу и боевую технику, но и сами несли серьезные потери от противотанковой артиллерии фашистов.В середине июля Красная Армия продолжала свое отступление на восток. В 15-й танковой бригаде осталось всего несколько десятков машин, а взвод Коновалова состоял всего из одного командирского танка, который к тому же был изрядно потрепан в боях.Утром 13 июля 1942 года бригада получила приказ отвести технику на новые рубежи обороны. Как назло, КВ-1 Семена Коновалова на марше заглох. Что только ни делали сам командир, механик-водитель Козыренцев, наводчик Дементьев, заряжающий Герасимлюк, младший механик-водитель Аникин и стрелок-радист Червинский, но двигатель танка не заводился, задерживая всю колонну.Оставаться на открытой местности в районе села Нижнемитякина Ростовской области было смерти подобно, и командир бригады принял решение продолжить движение, оставив в помощь танкистам механика лейтенанта Серебрякова.Задача была предельно проста. В кратчайшие сроки запустить мотор и следовать к месту сосредоточения бригады. Или стать заслоном для немецких войск, прикрыв отступление своих товарищей.Ремонт танка занял на удивление немного времени. Танкисты уже готовились «дать по газам», когда из-за соседнего холма на них неожиданно выскочили две немецкие танкетки, проводившие разведку территории.Мгновенно сориентировавшийся Семен Коновалов открыл беглый огонь, уничтожив один из танков. Второму, правда, удалось улизнуть, скрывшись за холмом.Было ясно, что за разведчиками следует танковая колонна, которую необходимо любой ценой остановить. Бойцы, ни минуты не сомневаясь, начали готовиться к бою, прекрасно понимая, что он станет последним в их жизни.Но даже они были поражены, увидев величину немецкой колонны, в которой бойцы насчитали 75 танков и большое количество другой боевой техники.Очень помогла близлежащая лощина. В ней удалось немного замаскировать КВ-1, который, подпустив врага на 500 метров, открыл беглый огонь по фашистам.Пока немцы сориентировались, что к чему, они потеряли четыре своих танка и вынуждены были оставить поле боя. Фашисты подумали, что напоролись на хорошо организованную оборонительную позицию РККА, которую решили просто раздавить своей мощью.Следующая атака немцев была организована по всем правилам военного искусства. Сначала лощину накрыла артиллерия, посекшая всю растительность осколками своих снарядов, после чего в бой пошли 55 танков.Семен Коновалов начал маневрировать по своей лощине, открывая огонь из различных ее точек. Этим он создал у противника еще большую уверенность в том, что они имеют дело с дотами и несколькими артустановками. Немецкая атака захлебнулась, а количество горящих танков увеличилось еще на 6 единиц.Уверенные в своей непобедимости гитлеровцы отступать не собирались, и следующую атаку на КВ-1 поддержала пехота. Правда, немцы не просчитали дальнобойность танковой пушки, потеряв в результате прямых попаданий 8 грузовиков с солдатами.Проблемы для наших танкистов наступили, когда один из вражеских снарядов лишил КВ-1 возможности двигаться. На застрявшую машину обрушился град бронебойных снарядов. Но броня держала, а ответный огонь уничтожил еще 6 танков и 2 броневика противника.Лишь к вечеру, когда у наших бойцов закончились снаряды, и они отстреливались только из пулеметов, фашистам удалось подтянуть к танку 105-миллиметровую пушку. Пушку поставили в 75-метрах от советского бронированного монстра и расстреляли его прямой наводкой. КВ-1 погиб, дав свои товарищам лишние сутки для организации обороны.Когда на следующий день специально посланная за экипажем Коновалова группа разведчиков прибыла на место боя, то их взору предстал развороченный от прямых попаданий КВ-1, в котором находились фрагменты тел его экипажа.На поле боя еще дымились остовы 16 немецких танков, двух бронемашин и 8 грузовиков, а жители села Нижнемитякина поведали историю об эпическом бое советских танкистов с фашистами.Узнавшее о подвиге экипажа командование решило представить экипаж к правительственным наградам, а его командира предложило наградить Золотой Звездой Героя Советского Союза (посмертно).Но оказалось, что история на этом не заканчивается. Каким же было удивление командира 15-й танковой бригады, когда в ответ на разосланные родным членов экипажа похоронки пришел неожиданный ответ из татарской деревни Ямбулатово.В нем говорилось, что Семен Коновалов жив и на трофейном танке воюет в другой войсковой части.У чекистов сразу возникли понятные вопросы, и в нужную часть направили толкового следователя НКВД, который должен был изобличить танкиста в предательстве.Правда оказалась банальной, а оттого еще боле невероятной. Немцы начали расстреливать советский КВ-1, когда уже смеркалось. И предварительно снявшим пулемет Семену Коновалову, наводчику Дементьеву и механику Серебрякову удалось выбраться через нижний люк.Под покровом ночи они ушли от преследования. Тем более что немцы даже не допускали возможности того, что кто-то из русских может выжить в такой мясорубке.В течение недели бойцы шли на восток, но так и не смогли догнать стремительно отступавшую Красную Армию. На помощь пришел его величество случай. В одну из ночей красноармейцы вышли на экипаж немецкого танка, который беззаботно отдыхал в донских степях.Неожиданный удар, и танк из немецкого превратился в советский, хоть и имеющий кресты на своих бортах.Дальше все было просто. Оккупированную территорию танкисты преодолели без проблем, а прорываясь через линию обороны, вынуждены были повернуть ствол в обратную сторону. Возможно именно это, а также беглый огонь по ничего не понявшим немцам и спасло непонятный танк от уничтожения советской артиллерией.Июль 1942 года был, пожалуй, самым критическим для Красной Армии. Поэтому проверка вышедших из окружения бойцов прошла в течение одного дня. Танкистов, не раздумывая, зачислили в штат части, на которую они вышли, а Коновалову и Дементьевы позволили воевать на ими же захваченном танке.Командир пообещал сообщить о бойцах в 15-ю танковую бригаду. Но в горячке того времени об этом попросту забыли, или документы где-то затерялись по дороге.Трофейный танк «прожил» еще три месяца, участвуя в оборонительных боях на подступах к Сталинграду. Семен Коновалов неоднократно попадал в серьезные передряги и несколько раз получал ранения. Но остался жив.Заслуженная награда нашла фронтовика только в марте 1943 года, когда Президиум Верховного Совета СССР постановил наградить Семена Коновалова званием Героя Советского Союза. Не посмертно.Он прошел всю войну, имел большое количество государственных наград. Военную службу закончил в 1956 году в звании подполковника, после чего вернулся в родную Казань.Семен Васильевич КоноваловСемен Коновалов был желанным гостем в учебных заведениях, рассказывал молодежи о подвигах героев Великой Отечественной. При этом о самом страшном бое своей жизни старался особо не распространяться, считая, что так должен был поступить любой советский человек.Умер скромный герой 4 апреля 1989 года. Благодарные потомки назвали одну из улиц Казани его именем.