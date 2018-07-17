Плавбатареи типа ДБ. Забытые рабочие войны на Волге и Одере

Обыватель, увы, так устроен, что с большим интересом читает о крупных победах, блистательных манёврах флота, на худой конец флотилии, о дредноутах или, к примеру, авианосцах, гордо бороздящих Мировой океан. И это понятно. Ежедневная военная работа в поте лица, даже связанная с риском для жизни, кажется незаметной. Так было и с недюжинной работой крохотных ТК Г-5, и с охотниками МО-4, и с «тюлькиным флотом», да и с неуклюжими, но трудолюбивыми первыми десантными ботами ВОВ. Вот о них, точнее, об одной из их модификаций, речь и пойдёт.В самом конце войны, в апреле 1945 года на подступах к Зееловским высотам ко всеобщему грохоту канонады присоединились гулкие голоса 100-мм орудий. Только вот к сухопутной артиллерии они не имели никакого отношения. На притоке Одера Варте, а позже и на самом Одере стояла плавбатарея 100-мм корабельных орудий Днепровской флотилии, огнём поддерживающая наше решительное наступление на Берлин.Плавбатареи флотилии представляли собой буквально штучные изделия уникальной конструкции. Причинами их появления была объективная необходимость не только увеличения количества артиллерийских кораблей флотилии, но и повышения её огневой мощи. Великая Отечественная вообще, как это цинично ни прозвучит, дала толчок для инженерной смекалки, когда из наличного требовалось соорудить необходимое.История создания этих необычных вооружённых плавсредств берёт своё начало ещё с Волжской военной флотилии, отличившейся в боях под Сталинградом. Это уже после корабли и плавсредства Волжской войдут в состав Днепровской флотилии. А на момент 1942 года плавбатареи, которые никогда не имели своего имени, а лишь холодный как сталь номер, сражались под Сталинградом.В 42-м, когда мобилизовали всё возможное, кораблей, годных к вооружению 100-мм орудиями не хватало. К примеру, практически все буксирные колёсные пароходы до 400 т, построенные Зеленодольским ССЗ, уже были переоборудованы в канлодки. А эпохальная Сталинградская битва требовала всё больше огневой мощи. Так появилась несколько авантюрная идея установить крупные артиллерийские орудия на плавсредства с ограниченной возможностью маневра и обитаемости экипажа. Подобное решение приняли, руководствуясь боевым использованием кораблей флотилии. Так, огонь наиболее вооружённые артиллерией корабли флотилии вели чаще всего с закрытых замаскированных позиций у берега, маневрируя лишь для занятия новой позиции и на ходу не применяя орудия большого калибра.И вот тут-то на горизонте и появились уже знакомые некоторым читателям десантные мотоботы проекта 165 Горьковского ЦКБ, строившиеся на Гороховецком судостроительном заводе. Длина мотоботов составляла 14,5 м, ширина – 3,6 м, осадка – 0,9 м. Скорость около 8 узлов обеспечивали отечественные двигатели ГАЗ или ЗИС. Мотоботы разных серий могли несколько отличаться друг от друга по габаритам, часто это было следствием типично военного дефицита. Однако и модификаций мотоботов было немало. На них устанавливали и 37-мм автоматические зенитные установки 70К, и пулемёты ДШК, используя как катера-ПВО.Естественно, грузоподъёмность одного мотобота и близко не предоставляла возможности установки орудия большого калибра. Но, как и новороссийские инженеры, разработчики волжской плавбатареи резонно решили соединить два мотобота, а сверху установить платформу, подготовленную к монтажу артиллерийского орудия. В качестве орудия выбрали Б-24БМ калибра 100 мм. Б-24БМ являются модификацией разработанного в 1932 году корабельного орудия Б-24. В отличие от своей ранней версии модификация имела обтекаемый бронещит (с ноября 1939 года) толщиной в 8 мм, легкосъёмный ствол-моноблок, заменяемый в корабельных условиях. Скорострельность достигала 12 выстрелов в минуту. Дальность – 22,5 км.Для противовоздушной обороны плавбатареи на каждой «спарке» устанавливали по две тумбы с 12,7-мм пулемётами ДШК. Если обратить внимание на фото, то легко заметить, что каждая отдельная плавустановка имела мачту, на которой развевался вымпел, как и полагается боевому кораблю, находящемуся в строю, а также был поднят флаг ВМФ.Малая осадка мотоботов позволяла плавбатарее подходить вплотную к берегу, хорошо маскироваться, а команда в это же время могла расположиться не на плоской стальной палубе, а в более приличных условиях на ночлег в случае отсутствия боевого задания. Также это облегчало снабжение батареи боеприпасами, т.к. хранить боезапас непосредственно на спаренных мотоботах не представлялось возможным.Конструкция плавустановки «спарка» позволяла разобрать её на части в «полевых» условиях. Это означало, что их можно было перевозить на обычных железнодорожных платформах — немаловажная деталь, когда фронт покатился на Запад.Всего Гороховецкий судостроительный завод построил 11 плавустановок. Первые артиллерийски плавустановки применялись в качестве зенитных в системе ПВО в составе Волжской военной флотилии. Вскоре стало ясно, что они более чем боеспособны для уничтожения наземных сил противника. Для решения этой задачи они впредь и применялись, получив официальное наименование «плавучие артиллерийские батареи типа ДБ» (проект 165).Часть из них принимала активное участие в битве за Сталинград, оказывая артиллерийскую поддержку нашим войскам в 1942 году в составе Волжской флотилии (предположительно плавбатарея из №1220, №1223, №1224). Осенью 1943 года во время воссоздания Днепровской военной флотилии в её состав вошли и плавучие артиллерийские батареи типа ДБ. Первым плаворудием, вошедшим в состав флотилии, было №1220.В начале 1944 года практически вся Днепровская флотилия была сосредоточена на реке Припять. 12 июля начался Пинский десант — войска 61-й армии 1-го Белорусского фронта начали штурм города, высаженные с кораблей Днепровской военной флотилии. Наступление наших войск в числе прочих грохотом своих 100-мм поддерживала и плавбатарея. К тому моменту в составе флотилии уже находились 6 плавустановок — №1220, №1225, №1226, №1227, №1228 и №1229. Кстати, при доставке к театру боевых действий последних пяти плавустановок как раз и пригодилось их конструктивное устройство, позволяющее разобрать грозное оружие на части. Одну половину дороги «корабли» совершили верхом на железнодорожных платформах, а вторую уже в своей речной стихии.Ко второй половине дня 13 июля 1944 года с заранее подготовленных позиций плавбатарея флотилии произвела по противнику до полутора сотен выстрелов на орудие. До конца года плавбатарея прошла с боями вместе с войсками 1-го Белорусского фронта от Припяти до Буга. Затем «корабли» плавбатареи вновь погрузили на железнодорожные платформы и транспортировали в район Малкина Гурна, что в Польше, через который протекал Западный Буг.В январе 1945 года плавбатарея осуществляла поддержку наступления войск артиллерийским огнём во время Висло-Одерской наступательной операции, а с началом ледохода «корабли» батареи устремились в район Кюстрина. Через Вислу и Бромбергский канал (построенный прусским королём Фридрихом II, сейчас гордые и независимые поляки переименовали его в Быдгощский), далее по реке Нотец и Варта – днепровцы вышли так сказать на «оперативный простор» у впадения Варты в Одер к Кюстрину (ныне польский Костшин-над-Одрой). Отсюда плавбатарея оказывала поддержку наступающим на Берлин войскам.К тому времени состав Днепровской флотилии пополнился ещё тремя плавучими артиллерийскими установками — №1271, №1272 и №1273. Они вышли на простор Одера и с этих позиций работали по противнику, поддерживая наших бойцов 33-й армии.После победы история плавучих артиллерийских батарей типа ДБ Днепровской флотилии теряется. Скорее всего, орудия с плавсредств были сняты, а сами «спарки» либо были разобраны на металл, либо временно отправлены в войска с тренировочными целями, а после, опять-таки на металл. Единственно, что автору удалось выудить, так это некоторые имена и фамилии днепровцев, служивших на этих «кораблях» — скромных трудягах войны, которым явно не видать славы крейсеров, не смотря на количество уничтоженной техники и личного состава войск противника.Плаворудием (которое именуется в официальных документах плавбатареей ПБ) 1220 командовал кавалер Ордена Отечественной Войны I и II степеней, кавалер Ордена Красного Знамени, награждённый также медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», Рассихин Виталий Эрастович. Победу он встретил в звании капитан-лейтенанта, ему едва исполнилось 27 лет.1228-м командовал 25-летний старший лейтенант Тимофеев Александр Ильич, к моменту победы уже кавалер Ордена Отечественной войны II степени, также награждённый медалью «За победу над Германией».Плаворудием 1229 командовал капитан Дьяченко Иван Фёдорович, также 25 лет отроду. Он уже был награждён медалью «За отвагу» и был кавалером Ордена Отечественной Войны II степени и Ордена Красной Звезды.1227-е находилось под командованием старшего лейтенанта Лантушенко Геннадий Гавриловича. 26-летнего старлея за артиллерийскую поддержку наступающих войск с вод Одера наградили Орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».1225-е вело огонь под командованием лейтенанта Тучкова Николая Тимофеевича, верно, самого молодого командира дивизиона – 1921 г.р. За Берлинскую операцию его наградили Орденом Отечественной войны II степени.Самым «возрастным» (аж 30 лет!) командиром плаворудия дивизиона был младший лейтенант Запорожцев Виктор Абрамович, командовавший 1226-м. Был награждён Орденом Отечественной войны II степени.Увы, сведений ни об именах, ни о награждениях командиров и личного состава последних трёх плавустановок, догнавших войну у ворот противника, практически нет. Автору удалось найти упоминание лишь о капитане Березине Георгии Дмитриевиче, командовавшем ПБ 1271. Он был награждён медалью «За боевые заслуги» и стал кавалером Ордена Отечественной войны I степени уже после падения Берлина.Так закончилась история странных, может быть, даже несуразных и рождённых острой необходимостью, но чрезвычайно трудолюбивых плавбатарей Днепровской военной флотилии.