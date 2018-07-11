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Российская база в Армении пополнилась модернизированными МиГ-29
Российская военная база Эребуни Южного военного округа, дислоцированная на территории Армении, пополнилась двумя многоцелевыми легкими фронтовыми истребителями четвертого поколения МиГ-29, сообщает пресс-служба ЮВО.
Как сообщает пресс-служба, легкие фронтовые истребители МиГ-29 прошли глубокую модернизацию, после чего были отправлены на российскую базу. В течении месяца инженерно-технический персонал базы проведет сборку истребителей и ввод их в строй, после чего летчики приступят к выполнению боевых задач. Для истребителей на аэродроме базы возведены сборно-разборные модули. Использование модернизированных МиГ-29 позволяет "надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ".
МиГ-29 -советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, созданный в ОКБ МиГ. По кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры" или "Средство достижения цели". Предназначен для завоевания локального превосходства в воздухе при наступлении сухопутных войск, а также сопровождения и прикрытия штурмовиков от самолетов противника типа F-15 и F-16. Конструкцией самолета предусмотрена возможность посадки на поврежденные и малоподготовленные взлетные полосы. За время выпуска с 1982 года истребитель несколько раз модернизировался.
Как сообщает пресс-служба, легкие фронтовые истребители МиГ-29 прошли глубокую модернизацию, после чего были отправлены на российскую базу. В течении месяца инженерно-технический персонал базы проведет сборку истребителей и ввод их в строй, после чего летчики приступят к выполнению боевых задач. Для истребителей на аэродроме базы возведены сборно-разборные модули. Использование модернизированных МиГ-29 позволяет "надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ".
МиГ-29 -советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, созданный в ОКБ МиГ. По кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры" или "Средство достижения цели". Предназначен для завоевания локального превосходства в воздухе при наступлении сухопутных войск, а также сопровождения и прикрытия штурмовиков от самолетов противника типа F-15 и F-16. Конструкцией самолета предусмотрена возможность посадки на поврежденные и малоподготовленные взлетные полосы. За время выпуска с 1982 года истребитель несколько раз модернизировался.
Использованы фотографии: tankasan.livejournal.com
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