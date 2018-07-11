14:24 11 июля
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Российская база в Армении пополнилась модернизированными МиГ-29

Российская военная база Эребуни Южного военного округа, дислоцированная на территории Армении, пополнилась двумя многоцелевыми легкими фронтовыми истребителями четвертого поколения МиГ-29, сообщает пресс-служба ЮВО.

Российская база в Армении пополнилась модернизированными МиГ-29


Как сообщает пресс-служба, легкие фронтовые истребители МиГ-29 прошли глубокую модернизацию, после чего были отправлены на российскую базу. В течении месяца инженерно-технический персонал базы проведет сборку истребителей и ввод их в строй, после чего летчики приступят к выполнению боевых задач. Для истребителей на аэродроме базы возведены сборно-разборные модули. Использование модернизированных МиГ-29 позволяет "надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ".


МиГ-29 -советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, созданный в ОКБ МиГ. По кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры" или "Средство достижения цели". Предназначен для завоевания локального превосходства в воздухе при наступлении сухопутных войск, а также сопровождения и прикрытия штурмовиков от самолетов противника типа F-15 и F-16. Конструкцией самолета предусмотрена возможность посадки на поврежденные и малоподготовленные взлетные полосы. За время выпуска с 1982 года истребитель несколько раз модернизировался.

Использованы фотографии: tankasan.livejournal.com
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Комментарии 8

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  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:43
    старички ещё летают. что значит модернизации.
    LSA57
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:30
      Ну если МиГ-21 до сих пор воюют и без модернизации даже, эти наверно еще войну с инопланетянами застанут.
      Romka47
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:32
        Цитата: Romka47
        Ну если МиГ-21 до сих пор воюют и без модернизации даже, эти наверно еще войну с инопланетянами застанут.

        умели делать
        LSA57
  2. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 12:48
    А модернизация означает новые потроха. При этом планер остается старым.)
    jncnfdybr
  3. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:06
    И если туда поставили новые миг-29 то это очень хорошо. Молодежь будет тренироваться на новье.(
    jncnfdybr
  4. san4es Сегодня, 13:06
    ...Горбатым стал:
    ....новая модификация МИГа внешне не сильно отличается от старого заслуженного МИГа-29. Но если говорить по-человечески, то эта машина стала более сильной soldier
    дек. 2016 г.
    san4es
  5. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 13:24
    В течении месяца инженерно-технический персонал базы проведет сборку истребителей и ввод их в строй

    А своим ходом никак?....Ведь вроде и недалеко...
    nPuBaTuP
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:44
      Цитата: nPuBaTuP
      А своим ходом никак?....Ведь вроде и недалеко...

      А Вы с географией знакомы ? Каким образом Вы представляете себе пролёт пары боевых российских самолётов над Азербайджаном или Грузией ? Возможен столь же маловероятный вариант вкругаля через Турцию... Только в разобранном виде на грузовом борте ..
      КВУ-НСвД
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