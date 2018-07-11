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Дума готовит "пенсионные подарки" женщинам России: Не в 63, а в 60
Как и прогнозировалось многими экспертами, федеральные власти начинают определённым образом «отыгрывать назад» в вопросах пенсионной реформы. В частности, речь идёт о возможности изменения параметров «женской части» этой реформы, предлагаемой правительством. Напомним, что на сегодняшний день идея состоит в том, чтобы к 2028 и 2034 годами пенсионный возраст в России для мужчин и для женщины был поднят до 65 и 63 лет соответственно.
Источник информационного агентства «Интерфакс» в Госдуме заявляет, что после рассмотрения ряда поправок к законопроекту, возраст выхода на пенсию для женщин России «могут снизить на три года». Причём слово «снизить» необходимо использовать, если речь вести о 63 годах. Другими словам, предложение следующее: планка возраста выхода на пенсию для женщин в итоге может подняться не на 8 лет, как сообщалось изначально, а на пять. То есть ровно на столько же, на сколько её планируют поднять для мужчин.
Из материала «Интерфакса» со ссылкой на источник в Госдуме:
При этом стала известна фамилия депутата, который готовит «роскошный подарок» российским женщинам. Это представитель ЛДПР Ярослав Нилов, который заявляет, что это именно он готов внести поправки о повышении пенсионного возраста для женщин РФ не на 8, а на 5 лет.
Состоится рассмотрение поправок в ходе последующих чтений по пенсионной реформе в Госдуме.
Источник информационного агентства «Интерфакс» в Госдуме заявляет, что после рассмотрения ряда поправок к законопроекту, возраст выхода на пенсию для женщин России «могут снизить на три года». Причём слово «снизить» необходимо использовать, если речь вести о 63 годах. Другими словам, предложение следующее: планка возраста выхода на пенсию для женщин в итоге может подняться не на 8 лет, как сообщалось изначально, а на пять. То есть ровно на столько же, на сколько её планируют поднять для мужчин.
Из материала «Интерфакса» со ссылкой на источник в Госдуме:
Окончательного решения ещё нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.
При этом стала известна фамилия депутата, который готовит «роскошный подарок» российским женщинам. Это представитель ЛДПР Ярослав Нилов, который заявляет, что это именно он готов внести поправки о повышении пенсионного возраста для женщин РФ не на 8, а на 5 лет.
Состоится рассмотрение поправок в ходе последующих чтений по пенсионной реформе в Госдуме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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