14:19 11 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Дума готовит "пенсионные подарки" женщинам России: Не в 63, а в 60

Как и прогнозировалось многими экспертами, федеральные власти начинают определённым образом «отыгрывать назад» в вопросах пенсионной реформы. В частности, речь идёт о возможности изменения параметров «женской части» этой реформы, предлагаемой правительством. Напомним, что на сегодняшний день идея состоит в том, чтобы к 2028 и 2034 годами пенсионный возраст в России для мужчин и для женщины был поднят до 65 и 63 лет соответственно.

Дума готовит "пенсионные подарки" женщинам России: Не в 63, а в 60


Источник информационного агентства «Интерфакс» в Госдуме заявляет, что после рассмотрения ряда поправок к законопроекту, возраст выхода на пенсию для женщин России «могут снизить на три года». Причём слово «снизить» необходимо использовать, если речь вести о 63 годах. Другими словам, предложение следующее: планка возраста выхода на пенсию для женщин в итоге может подняться не на 8 лет, как сообщалось изначально, а на пять. То есть ровно на столько же, на сколько её планируют поднять для мужчин.


Из материала «Интерфакса» со ссылкой на источник в Госдуме:
Окончательного решения ещё нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.


При этом стала известна фамилия депутата, который готовит «роскошный подарок» российским женщинам. Это представитель ЛДПР Ярослав Нилов, который заявляет, что это именно он готов внести поправки о повышении пенсионного возраста для женщин РФ не на 8, а на 5 лет.
Состоится рассмотрение поправок в ходе последующих чтений по пенсионной реформе в Госдуме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. astepanov (Алексей) Сегодня, 13:19
    Соответственно, надо полагать, это станет оправданием тому, что прибавки к пенсиям станут совсем мизерными. Спасибо, господа, за заботу. Дай вам бог той же жизни, что и опекаемым вами пенсионерам. Когда уж вы нажретесь и лопните, упыри?
    astepanov
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:21
      Ну да, сначала "плохие" повысили до 63, а потом "хорошие" снизили до 60.
      Чем-то это напоминает, как Лиса Алиса пять золотых на двоих делила. Сначала дала 1 золотой, но потом "по честному" отдала второй.
      Shurik70
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:27
        Все идет согласно утвержденному сценарию. Шокировав женщин повышением на 8 лет, решили обрадовать снижением до 5 лет. Но все равно приказали долго жить.
        Аристарх Людвигович
        1. SSR (Roman) Сегодня, 13:31
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Все идет согласно утвержденному сценарию.

          Дождутся скоро "спасибо" народное....
          А если учесть что и ФНС хочет прямой доступ к вкладам физ лиц получить....
          Ох дождутся.
          SSR
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:34
            Цитата: SSR
            Ох дождутся.

            Справедливости ради стоит отметить, что тем которые смогут протестовать пенсионный возраст не повышают. Они так и будут до 45 лет работать
            Аристарх Людвигович
            1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 14:18
              Не в 63, а в 60

              Ой ты надо же, милота какая. laughing
              электроОлег
          2. консерватор (Александр) Сегодня, 13:34
            Ох дождутся


            смешные угрозы самому себе

            они в случае замеса - улетят. А ты тут со своей семье будешь потом в анархии жить и причитать - ох дождались. Копов же сразу люстрировать пойдешь, да? Ну менять офицеров которые защищали строй конституционный.

            Ну как на украине. Будешь ставить полицию нашу и дивизию Дзержинского на колени - и будешь ждать покаяния за охрану олигархата

            ты даже не думай об этой дичи с дождались. ты только сможешь сделать хуже. а если начнется движ - то о пенсиях вообще забудете - потому что после революции и "дождутся" все будет только хуже - ибо не станет государства.

            Аристарх Людвигович

            тоже вот угрожает. ждёт рЭволюции - в топке которой сгинет несколько миллионов русских людей

            Не понимаю этого. Крови не хватает? Хлеба мало? А в 96 году было много хлеба да? И тогда что? Дождались? Или ты поел и приятного тебе аппетита? Пример с клоунами перед глазами - которые олигархов скинули.

            И зажили - каждый день читаю о перемогах.

            Хотя вы же умные тут - у вас дождались - это единароги, без крови и по обоюдному желанию.

            И обязательно после кровавого замеса - конечно же будет рай. Ага. И люди перестанут воровать. Ведь ВО же будет выбирать - кто войдет в новое правительство - ну и конечно строй тоже выберет форум голосованием.

            Ты сам потом плевать будешь в тех - кого на своем горбе к власти вынесешь. Только я не знаю останется ли страна твоим детям, после внутренней смуты на фоне абрамсов у границы
            консерватор
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:42
              А вот и главный сторонник лишения большинства граждан пенсии подвалил. Ну давай, умник, убеди меня, что без пенсии лучше, чем с пенсией. И что лучше с олигархами подыхать с голоду, чем без них
              Гаргантюа
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:42
                А вот и главный сторонник лишения большинства граждан пенсии подвалил. Ну давай, умник, убеди меня, что без пенсии лучше, чем с пенсией. И что лучше с олигархами подыхать с голоду, чем без них


                ты скакай мимо, влажный мечтатель о добре.

                я вообще считаю что ты с дефицитом, мне тебе нет смысла что-то писать. Поэтому ты мне тоже не пиши больше. Пиши своим друзьям - Гардамиру и компании. Обсасывайте с ними тему революции. Мандражируйте и представляйте
                консерватор
            2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:42
              Цитата: консерватор
              тоже вот угрожает. ждёт рЭволюции - в топке которой сгинет несколько миллионов русских людей

              Насчет революции еще рановато пока. Все сытые, у всех крыша над головой, одеты, обуты, иномарки, дачи...Вот сто лет назад да, все голодные были... царь - тряпка, а лидеры протестного движения харизматичные, образованные, по несколько языков знали. А сейчас наоборот, царь - харизматичный, а все кто против - неинтересные. Но народ потихоньку начинает прозревать. Запрягают у нас долго- это всем известно, зато ездят быстро.
              Аристарх Людвигович
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:45
                Запрягают у нас долго- это всем известно, зато ездят быстро.


                но ты ждешь да? смуты? временное правительство? временного президента? Дивизию Дзержинского на коленях и все такое?)

                ты сразу напиши, сколько ты готов душ пустить в топку смены строя - вот у украины - была сначала небесная сотня - сейчас там небесеные 10 000 (20 000) душ

                А ты сколько готов кинуть в печь русских людей, своих сограждан?

                Сколькими ты готов пожертвовать ради блажи о будущем? Ради твоих фантазий о честных политиках, огражденных от известных грехов?

                Сколько офицеров лично ты готов убить, которые тебе будут мешать менять строй, помня о своей присяге и клятве? Или ты дашь это право другим героям революции?
                консерватор
                1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:52
                  Революции я не жду. Но ситуация складывается тревожная. Причем если закроется граница, а за ней Магниты и Перекрестки, еды у населения не будет. Сейчас не 1917 год и крестьян в деревне нет, грабить и раскулачивать некого будет. А агробароны смоются из страны на запасные аэродромы.
                  Аристарх Людвигович
                  1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:54
                    т.е ты не готов революционировать и убивать русских офицеров?
                    Ну что же ты. А как же история по спирали? Ну что быстро едут, после того как медленно запрягали?
                    Или ты потревожишься дома?
                    А зачем тогда ты пишешь такие вещи? К чему выкладываешь картинки?
                    Провоцируешь влажных мечтателей на бунт?

                    консерватор
                    1. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 14:14
                      Цитата: консерватор
                      т.е ты не готов революционировать и убивать русских офицеров?

                      Большинство офицеров при первом удобном случае на сторону народа перейдёт, т.к. они тоже из народа, это вам не 17-й год, когда офицеры белой костью были.
                      Мещеряк
                2. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 14:11
                  Цитата: консерватор
                  ы сразу напиши, сколько ты готов душ пустить в топку смены строя - вот у украины - была сначала небесная сотня - сейчас там небесеные 10 000 (20 000) душ

                  А сколько миллионов убыль населения России с 91-го года благодаря упырям-либерастам?! Не в курсе?! Может лучше сразу несколько сотен тысяч в расход, чтобы всё это прекратить!? А самых злостных я лично на столбах буду вешать, если повезёт поймать!
                  Мещеряк
            3. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:01
              Цитата: консерватор
              И зажили - каждый день читаю о перемогах.

              Ведут двух партизан на расстрел. Один говорит: "Давай убежим!" Второй: "Нет, а вдруг хуже будет!". Второй партизан - это Вы.
              Светлана
    2. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:21
      Да я давно об этом. Когда блин нажрутся и подавятся?
      jncnfdybr
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:44
        Цитата: jncnfdybr
        Да я давно об этом. Когда <!--filter:-->блин<!--/filter--> нажрутся и подавятся?

        Эти никогда...
        solzh
    3. DMoroz Сегодня, 13:29
      Власти более 60 регионов России направили в Госдуму положительные отзывы о пенсионной реформе. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
      https://www.dp.ru/a/2018/07/10/Pensionnuju_reform
      u_odobri recourse no request
      DMoroz
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:56
        Цитата: DMoroz
        Власти более 60 регионов России направили в Госдуму положительные отзывы о пенсионной реформе.

        Ясно дело. В регионах у власти такие же "едросы" как и в Москве. Им положено дудеть в одну дудку, иначе из партии и из власти вылетишь.
        Piramidon
  2. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:19
    Добрые у нас депутаты и гарант, какие добрые.
    NordUral
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 13:38
      От их доброты на слезу пробило. Как же они нас любят то!
      Сидор Лютый
  3. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:20
    Ну благодетели. Ну обрадовали. Дай бог вАМ ........)))
    jncnfdybr
  4. Apollo (Алех) Сегодня, 13:22
    Это называется "хрен редьки не слаще".
    Apollo
  5. павлентий (павел) Сегодня, 13:22
    Бросили кость, чтобы народ не нервничал...
    павлентий
    1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 13:42
      Судя по количеству народа вышедшему на митинги против данного закона, он всем доволен.
      Действительный репер
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:49
      Как бы им эта кость поперёк горла не встала
      solzh
  6. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:23
    Цитата: jncnfdybr
    Да я давно об этом. Когда <!--filter:-->блин<!--/filter--> нажрутся и подавятся?

    А вот блин я не писал. Я писал другое слово. Кстати литературное.
    jncnfdybr
  7. фрезер (александр) Сегодня, 13:24
    Ну что, все идёт к тому о чем говорил Венедиктов (да да, тот самый с эха мск) который на "короткой ноге" со многими чиновниками и министрами. Так вот, он сказал, что задумка в правительстве была такая: выбросить самый жёсткий вариант реформы, что бы потом чуть смягчить и успокоить народ.
    Есть же такая древняя пословица: отбери у человека все, через какое то время верни половину и он будет счастлив.
    фрезер
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:48
      Есть один момент, русский характер... Мы терпеливые, но терпение не вечно...
      solzh
  8. болот Сегодня, 13:26
    Нашей тропой идете товарищи.,только надо было для женщин 58 ввести а потом в течении 3-5 лет подымать до 60.
    болот
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 13:30
    Да они там офигели чтоли? Пусть подотрутся своим неконституционным законом о пенсиях. Ни годом выше! Оборзели уже в край "народные" избранники. Больше чем уверен, что "Единой России" не будет на выборах 2021 года, поползут как "одномандатники", пообрывать им их мандаты.
    Altona
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 13:32
    Цитата: павлентий
    Бросили кость, чтобы народ не нервничал...

    -------------------
    Бросит им народ в ответ, только уже не кость.
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 13:34
    Цитата: jncnfdybr
    Ну благодетели. Ну обрадовали. Дай бог вАМ ........)))

    --------------------
    Путин уже съездил сегодня в Валаам...Видимо грехи отмаливать...
    Altona
  12. космонафт (космонафт) Сегодня, 13:38
    благодетели блин.так и знайте,если начнётся буза,сидеть не буду
    космонафт
  13. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:40
    А вот интересно, смогут ли наши народные избранники прожить на пенсию рабочего? Я вот сомневаюсь.)))
    jncnfdybr
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:46
      Ага, они наверняка даже размера пенсий не знают....
      solzh
    2. поневолебрат (Павел) Сегодня, 14:18
      Цитата: jncnfdybr
      смогут ли наши народные избранники прожить на пенсию рабочего?

      Думаю наворованного, ой, заработанного уже хватит чтоб не думать о какой-то там пенсии. Так что, ДА, смогут. Если только не отнять у них предварительно "нажитого непосильным трудом" и не поставить в равные со всеми условия.
      поневолебрат
  14. космонафт (космонафт) Сегодня, 13:41
    автору плюс за фотку,очень точно подобрал.счастье то какое)
    космонафт
  15. Ярославский (Валерий) Сегодня, 13:42
    Это какой то ...позор...как им вообще, все это не стыдно нам так нагло преподносить...За кого они нас принимают, все стало ясно ,после этой победной инициативы, до конца унизить и обобрать народ
    Ярославский
    1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:48
      За кого принимают? Да за обычное .
      jncnfdybr
  16. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:42
    Зато теперь обещанную тысячу рублей надбавки можно не платить. Так и задумывалось. laughing
    vladimirvn
  17. arhPavel (Paul) Сегодня, 13:50
    У женщин продолжительность жизни выше чем у мужчин, не пойму зачем им снижать пенсионный возраст? Мужчинам вот снизить нужно. А то получается совсем не пропорционально
    arhPavel
    1. zloba71 (Александр) Сегодня, 14:16
      Аналогичного мнения, пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уровнять, но при этом скидывать женщинам по 2 года за каждого ребенка (рожденного или усыновленного). Вот тогда будет нормально, а то мы все демографию поправить хотим, материнские капиталы выплачиваем, а тут еще один стимул будет. Вот это справедливо на мой взгляд, т.к. если будут дети, а это рабочие руки и соответственно налоговые отчисления, то и пенсии будут нормальными.
      А так, кто бы чего не говорил, пенсионная реформа нужна, пенсия сейчас слишком много из бюджета страны съедает, не нарожали мы в 90-е, увы, время такое было.
      zloba71
  18. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 13:51
    "Разделяй и властвуй"...
    samarin1969
  19. поневолебрат (Павел) Сегодня, 14:15
    Ну как и предполагали: скостят годика 3 и примут на ура. Как же! О народе пекутся!
    поневолебрат
Картина дня