Дума готовит "пенсионные подарки" женщинам России: Не в 63, а в 60

Окончательного решения ещё нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.

Как и прогнозировалось многими экспертами, федеральные власти начинают определённым образом «отыгрывать назад» в вопросах пенсионной реформы. В частности, речь идёт о возможности изменения параметров «женской части» этой реформы, предлагаемой правительством. Напомним, что на сегодняшний день идея состоит в том, чтобы к 2028 и 2034 годами пенсионный возраст в России для мужчин и для женщины был поднят до 65 и 63 лет соответственно.Источник информационного агентства «Интерфакс» в Госдуме заявляет, что после рассмотрения ряда поправок к законопроекту, возраст выхода на пенсию для женщин России «могут снизить на три года». Причём слово «снизить» необходимо использовать, если речь вести о 63 годах. Другими словам, предложение следующее: планка возраста выхода на пенсию для женщин в итоге может подняться не на 8 лет, как сообщалось изначально, а на пять. То есть ровно на столько же, на сколько её планируют поднять для мужчин.Из материала «Интерфакса» со ссылкой на источник в Госдуме:При этом стала известна фамилия депутата, который готовит «роскошный подарок» российским женщинам. Это представитель ЛДПР Ярослав Нилов, который заявляет, что это именно он готов внести поправки о повышении пенсионного возраста для женщин РФ не на 8, а на 5 лет.Состоится рассмотрение поправок в ходе последующих чтений по пенсионной реформе в Госдуме.