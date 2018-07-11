14:20 11 июля
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В США стартовали продажи "пистолета-смартфона"

В Соединенных Штатах стартовали долгожданные продажи нового "пистолета-смартфона". Компания Ideal Conceal, через два года после анонса данного пистолета, произвела серийно "несколько сотен" cell phone pistol и начала отправлять первые экземпляры оружия заказчикам, передает "Warspot" со ссылкой на портал guns.com.

В США стартовали продажи "пистолета-смартфона"

«Пистолет-смартфон» внешне мало отличим от телефона


Идею создания пистолета, похожего на смартфон, выдвинул в 2016 году американец Кирк Чельберг. Прототип пистолета, получившего название cell phone pistol, вызвал огромный ажиотаж в США. Пистолет не противоречит американскому законодательству. С расстояния нескольких шагов он неотличим от настоящего смартфона. По своей конструкции, согласно заявлению разработчиков, пистолет-смартфон представляет собой классический Double Deringer в калибре .380. Двухзарядный пистолет действительно напоминает мобильный телефон и человек, не знакомый с данным видом оружия, никогда не догадается об этом.




В настоящее время пистолет-смартфон продают только тем, кто сделал предзаказ. Стоимость cell phone pistol в США - 500 долларов. Для пистолета придумана специальная кобура, которая будет запущена в продажу позднее.


Использованы фотографии: dealconceal.com
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Комментарии 13

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  1. Imobile (Игорь) Сегодня, 13:30
    .Ооо. Надо подождать, когда на али появятся точные копии за 10 зеленых...
    Imobile
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:39
      Цитата: Imobile
      .Ооо. Надо подождать, когда на али появятся точные копии за 10 зеленых...

      как в китай попадёт, так сразу laughing
      LSA57
      1. болот Сегодня, 13:46
        Цитата: LSA57
        как в китай попадёт, так сразу

        В китае очень сильно ограничена продажа даже одноствольных охотничьих ружей,есть не большое количество у чабанов в вонутреней Монголии,но там даже каждая дробинка имеет номер боеприпаса нанесенным лазером.
        А в Сша еще интереснее с 2010 года выпущенное оружие для гражданского оборота,имеют имеют лазерную гравировку на бойке.
        болот
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:56
          Цитата: болот
          В китае очень сильно ограничена продажа даже одноствольных охотничьих ружей

          а про то, что скопирут и будут продавать за границу
          LSA57
          1. болот Сегодня, 13:58
            Цитата: LSA57
            а про то, что скопирут и будут продавать за границу

            Ну там есть, как НОРНИКО,госудаственно-частная компания,довольно не плохое оружие выпускает,да же не уступает орегиналам.
            болот
  2. болот Сегодня, 13:31
    Теперь американские копы будут расстреливать владельцев смартфона,не удачно доставшего laughing из кармана..Так что приобритайте Нокию 3310. laughing
    болот
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:36
    Пистолета-стакана у них нет?А то б очень удобно laughingбыло б.
    Proton
    1. swnvaleria (Дон2000) Сегодня, 13:45
      ага , резко хлебнул и застрелился
      swnvaleria
    2. Rader Сегодня, 13:48
      Стаканов стреляющих пока нет. Но думаю не за горами wink Есть кредитка-пистолет
      Rader
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:09
      Цитата: Proton
      Пистолета-стакана у них нет?А то б очень удобно laughingбыло б.

      в уркаине есть. правда не пистолет, танк
      LSA57
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:42
    Интересно, а после второго промаха, как этот смартфон будет чувствоваться в заднем проходном отверстии? feel
    Теренин
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:00
    Забавная игрушка и не более того. К тому же, судя по видео, перезаряжать, складывать-раскладывать надо, прилагая немалое усилие. Короче, игрушка для "вечно 12-летних", которым пострелять в тире - счастье.
    Стройбат запаса
  6. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:12
    Подарок заказным киллерам.
    2 заряда, останавливающие действие слабое...такое себе средство самообороны, а вот подойти сзади и в затылок выстрелить в упор вполне сгодиться.
    Azazelo
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