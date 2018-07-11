14:20 11 июля
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Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны

ИА «Европейско-Азиатские новости» публикует материал, посвящённый созданию в России так называемого «военного ноутбука». Речь идёт о переносном компьютере на базе процессора серии «Эльбрус» (точнее – «Эльбрус 1С+»), который изначально создавался под нужды Вооружённых сил. Продемонстрирован ноутбук в ходе международной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Ноутбук работает на базе ОС «Эльбрус», однако на него, как отмечают производители можно устанавливать и другие операционные системы специального характера – например «Астра Линукс».

Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны



Параметры ноутбука «Эльбрус»: 413х340х80 мм. Диагональ экрана – 17 дюймов. Масса ноутбука – до 10 кг. Его стоимость оценивается в сотни тысяч рублей. При этом специалисты отмечают, что реализуемый техпроцесс существенно отстаёт от современных параметров, соответствуя началу 2010-х годов. Однако ноутбук на базе «Эльбрус 1С+», как отмечают производители, и не претендует на то, чтобы решать сверхсложные задачи, включая задачи по поддержанию графики сверхвысокого качества. Основные задачи связаны с теми задачами, которые решают в ВС РФ и специальных силовых структурах.

Корпус «Эльбруса» выполнен их особо прочного алюминиевого сплава. Причём из цельного «куска» такого сплава, что позволяет пресекать попадание влаги, работать в диапазоне температур от «минус» 20 до «плюс» 55, снижать уровень воздействия от ударов и вибраций.

Однако с ударами пока, если верить СМИ, «не всё так однозначно». Упомянутое ИА ЕАН сообщает, что ноутбук уже «роняли» для демонстрации антиударных свойств. На самом деле, падение компьютер «пережил», однако потеряли свой «товарный вид» демпферы на углах. Представитель холдинга «Росэлектроника» отметил, что многократное падение осуществлялось с высоты около 75 см в качестве демонстрации перед министром обороны Сергеем Шойгу. После падения ноутбука новые демпферы распечатывали уже на 3D-принтере и "очень ругались".

Производители отмечают, что при всём желании назвать ноутбук чисто российской разработкой, сделать этого всё же нельзя. Дело в том, что экран и клавиатуру решили использовать те, которые поставляются в РФ из-за рубежа, чтобы «не делать цену машины ещё более высокой».

Использованы фотографии: Ростех
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Комментарии 14

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  1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:41
    ....и сравнивать такие ноуты нужно с такими же импортными ноутами. Но тут выхода нет -дорогой, но безальтернативный. И только массовость может сделать его дешевле.


    https://www.youtube.com/watch?v=skqxYXq91WA
    Zaurbek
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:46
      Интересно по чем он?
      Владыка Ситх
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:50
        Там цена толи 300 000, то ли 400 000. Простой комп с Эльбрусом -150 000 р
        Zaurbek
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:58
          Проще купить обычный и в ЗИП еще пару положить, дешевле раз в 5 выйдет, чем такую туфту втюхивать, позорище одним словом. И наверняка есть какой-то гад в МО который это все лоббирует.
          maxim947
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:11
            Проще купить обычный и в ЗИП еще пару положить, дешевле раз в 5 выйдет

            Глупости не пишите, если вообще ничего не понимаете. am
            Какой зип? Как вы собираетесь разбитые матрицы в поле менять?
            Что будете делать, когда вам надо связь в бою поддерживать, а у вас от РЭБ диск накрылся и надо ОС перезаливать.
            А вообще "обычный" как вы пишете ноут в поле зимой живет где-то полдня и то если с ним носится как с писанной торбой. Так что вашего зип хватит на 2 дня эксплуатации.
            Так что "туфта" у вас в голове и не втюхивайте ее на ВО
            bk316
      2. фрезер (александр) Сегодня, 13:56
        Цитата: Владыка Ситх
        Интересно по чем он?

        500000 тыс. руб. Была уже новость.
        И раз в статье написано, что импортные там только экран и клава, то чья там ОЗУ, ПЗУ и без проводные контроллеры (если они там есть)?
        фрезер
  2. polpot (Andru) Сегодня, 13:49
    Добавить функцию бронежилета и в самый раз
    polpot
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:51
    ...однако потеряли свой «товарный вид» демпферы на углах Так ещё симпатичнее laughing Модернизация идёт полным ходом.
    Теренин
  4. kit88 (Александр) Сегодня, 13:52
    Я так понимаю, что без подключения к какому-то российскому аналогу военного интернета от него толку как от сотового телефона в открытом море.
    kit88
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:03
      Скорее, наоборот. Подключение произвольной машины к военной связи потребует танцев с бубнами. И результат всегда усеченный.
      sogdy
  5. болот Сегодня, 13:56
    У меня ранние был планшет-навигатор из Китая.Корпус из пластика,что то напоминает резину.Работал и при -25.Падал в воду,там везде на портах заглушки из резины.Но не пережил мелких,сломали порт зарядки,хоть обращался но ни кто на ремонт не брал.

    Так что для полного тестирования надо отдавать детям.Тогда будет понятно выживет ли данный девайс суровые испытания. laughing
    болот
  6. Apollo (Алех) Сегодня, 13:57
    Это очередная дорогостоящая пустышка, которую пытаются выдать за великое достижение российских технологий.
    Apollo
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:02
    Дело в том, что экран и клавиатуру решили использовать те, которые поставляются в РФ из-за рубежа, чтобы «не делать цену машины ещё более высокой».
    ...В этом наша экономика....То что производится за рубежом, плюс доставка, плюс всякие пошлины, налоги и все равно дешевле того, что изготовлено в России...Клава и экран наверняка в КНР изготовлены...
    ..
    parusnik
  8. Laksamana Besar Сегодня, 14:15
    Демпферы для того и предназначены, чтобы терять свой товарный вид. Это же расходники. smile
    Laksamana Besar
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