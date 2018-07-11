Испытания польского ПЗРК "Перун" снова завершились провалом

В Польше в очередной раз завершились неудачей испытания новых ПЗРК "Перун" собственного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.Как пишет издание, переносной зенитно-ракетный комплекс "Перун" разрабатывался компанией Mesko S.A, входящей в концерн Polska Grupa Zbrojeniowa и должен был заменить в войсках ПЗРК "Гром" польского же производства. Разработка комплекса велась шесть лет, а в 2016 году Министерство национальной обороны Польши заключило с компанией-разработчиком договор на поставку в вооруженные силы 420 пусковых установок и 1 тыс. 300 ракет "Перун" (другое название -Гром-М), которые должны были попасть в войска еще в 2017 году. Стоимость поставки составила 932 млн злотых или чуть более $252 млн.Первое испытание новой ракеты ПЗРК "Перун" осенью прошлого года закончилось взрывом стартового двигателя. Дальнейшие испытания, проводимые уже в этом году, закончились аналогично - взрывом стартового двигателя. Главной причиной неудач польское издание называет неприемлемое качество изготовления изделия.По заявлению разработчиков, новые ПЗРК "Перун" предназначались для уничтожения вертолетов, самолетов и беспилотников на высотах от 10 м до 4000 м и на расстоянии от 500 м до 6500 м от оператора и должны были превзойти американские Stinger.