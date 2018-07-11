17:55 12 июля
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Испытания польского ПЗРК "Перун" снова завершились провалом

В Польше в очередной раз завершились неудачей испытания новых ПЗРК "Перун" собственного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

Испытания польского ПЗРК "Перун" снова завершились провалом


Как пишет издание, переносной зенитно-ракетный комплекс "Перун" разрабатывался компанией Mesko S.A, входящей в концерн Polska Grupa Zbrojeniowa и должен был заменить в войсках ПЗРК "Гром" польского же производства. Разработка комплекса велась шесть лет, а в 2016 году Министерство национальной обороны Польши заключило с компанией-разработчиком договор на поставку в вооруженные силы 420 пусковых установок и 1 тыс. 300 ракет "Перун" (другое название -Гром-М), которые должны были попасть в войска еще в 2017 году. Стоимость поставки составила 932 млн злотых или чуть более $252 млн.


Первое испытание новой ракеты ПЗРК "Перун" осенью прошлого года закончилось взрывом стартового двигателя. Дальнейшие испытания, проводимые уже в этом году, закончились аналогично - взрывом стартового двигателя. Главной причиной неудач польское издание называет неприемлемое качество изготовления изделия.

По заявлению разработчиков, новые ПЗРК "Перун" предназначались для уничтожения вертолетов, самолетов и беспилотников на высотах от 10 м до 4000 м и на расстоянии от 500 м до 6500 м от оператора и должны были превзойти американские Stinger.

Использованы фотографии: rbase.new-factoria.ru
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Комментарии 54

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  1. Тралл Вчера, 14:06
    Переименуйте в "Гром" и всё заработает smile
    Тралл
    1. Комментарий был удален.
    2. танк66 Вчера, 14:17
      Или добавить букву Д. И оставить так.
      танк66
    3. электроОлег (Олежище) Вчера, 14:20
      Всё же между поляками и рагулями есть несомненно незримая связь. Это видно по инженерным возможностям и результатам. Вспомним украинский миномёт. laughing
      электроОлег
    4. LSA57 (Сергей) Вчера, 14:20
      Цитата: Тралл
      Переименуйте в "Гром" и всё заработает smile

      ну да. как корабль назовёшь....
      LSA57
      1. R.L. (Robert Adam) Вчера, 20:04
        Советский ВМФ пользовал десантные корабли польского производства, ОДНАКО!
        R.L.
    5. Владыка Ситх (Сергей) Вчера, 14:29
      Так ладно бы, если бы это была собственная разработка. А так под названием "Grom" скрывается "Игла и Игла-1.
      Владыка Ситх
      1. volodya (владимир) Вчера, 14:58
        Лично я, почему то, нисколько и не расстроился, что у них там чего то завершилось провалом!
        volodya
      2. Мих1974 (Михаил) Вчера, 15:15
        Уважаемый, вы сути "ануса" не улавливаете - КАК или ГДЕ они возьмут новые ракеты, пусть и устаревшей модификации "игла"? lol Тут с "перекрашиванием" дело не пойдет, тут НОВУЮ ракету надо, ну то есть пусть и "старую" но сделанную Сейчас, а не 30-40 лет назад. good
        То есть эти "сантехники 80 ур" решили что ПЗРК и унитаз это одно и тоже laughing , но реальность оаказалась "сурова".
        Мих1974
        1. Владыка Ситх (Сергей) Вчера, 15:17
          Но я так понял они по лицензии выпускали Иглу-1. А теперь ее решили модернизировать.
          Владыка Ситх
          1. Мих1974 (Михаил) Вчера, 15:20
            Судя по тому что у них проблема даже не с современностью а с самой ракетой - или была лиценция и ее просрали или вообще решили что они "новые Королевы" и запросто ракеты сделают. Взрывающийся двигатель говорит об базовой проблеме, не упоминая даже об способности пробиться сквозь даже "тепловые ловушки".
            Мих1974
            1. Капитан Пушкин (Петр) Вчера, 18:27
              Цитата: Мих1974
              Взрывающийся двигатель говорит об базовой проблеме, не упоминая даже об способности пробиться сквозь даже "тепловые ловушки".

              Впечатлил ещё один момент:
              420 пусковых установок и 1 тыс. 300 ракет "Перун" Стоимость поставки составила чуть более $252 млн.
              Получается, одна пусковая+3 ракеты стоят порядка 600 тысяч долларов, дороже американского Стингера.
              Капитан Пушкин
      3. Nikolaevich I (Владимир) Вчера, 15:19
        Цитата: Владыка Ситх
        под названием "Grom" скрывается "Игла и Игла-1.

        Всё-таки... "Игла-1"
        Nikolaevich I
      4. venik (Владимир) Вчера, 15:37
        Цитата: Владыка Ситх
        Так ладно бы, если бы это была собственная разработка. А так под названием "Grom" скрывается "Игла и Игла-1.

        ========
        Ну вот!!! Выясняется, что "гордые пшеки" даже СКОПИРОВАТЬ то толком НЕ УМЕЮТ!!!!! lol
        venik
        1. R.L. (Robert Adam) Вчера, 20:09
          Скопировать умеют. Сейчас пробуют своё. Королёв, царствие ему, тож не сразу Р-7 создал.
          R.L.
      5. электроОлег (Олежище) Сегодня, 01:57
        Цитата: Владыка Ситх
        А так под названием "Grom" скрывается "Игла и Игла-1.


        Под украинским миномётом тоже кое-что скрывается, однако это не мешает ему успешно детонировать laughing
        электроОлег
    6. avt Вчера, 14:54
      Цитата: Тралл
      Переименуйте в "Гром" и всё заработает

      no Переименовать в соответствии с возможностями -,,"
      avt
      1. neri73-r Вчера, 15:04
        ператора и должны были превзойти американские Stinger.

        Вот по этому ничего не получилось! Хозяева запретили! lol
        neri73-r
    7. Пленник (Айрат) Вчера, 21:12
      После "р" букву "д" и пусть не работает.
      Пленник
  2. мерцание (Николай) Вчера, 14:27
    Испытания польского ПЗРК "Перун" снова завершились провалом
    Надо было назвать ПЗРК "Корейбой" и все было бы нормально.
    мерцание
  3. Кент0001 (евгений) Вчера, 14:29
    ...а в ы друзья как не садитесь...Кроме России и США эти штуки нормально ни у кого не получаются...правда не знаю за Израиль.
    Кент0001
    1. Арон Заави (Арон) Вчера, 14:54
      Цитата: Кент0001
      ...а в ы друзья как не садитесь...Кроме России и США эти штуки нормально ни у кого не получаются...правда не знаю за Израиль.

      Израиль никоода не производил ПЗРК. Более того у нас сняты с вооружения те которые были закуплены в США.
      Арон Заави
      1. Мих1974 (Михаил) Вчера, 15:23
        belay Как это? Ну я понимаю что у ваших соседей мм не ахти с авиацией, но во первых к вам свалило до дури инженеров из СССР и явно могущих делать ПЗРК, а во вторых - уже стала реальностью проблема малых БПЛА и явно им противодействовать придется малыми ракетами вроде ПЗРК (приуроченным к автоматизированным комплексам) или чему то подобному.
        Мих1974
        1. Арон Заави (Арон) Вчера, 16:59
          Цитата: Мих1974
          belay Как это? Ну я понимаю что у ваших соседей мм не ахти с авиацией, но во первых к вам свалило до дури инженеров из СССР и явно могущих делать ПЗРК, а во вторых - уже стала реальностью проблема малых БПЛА и явно им противодействовать придется малыми ракетами вроде ПЗРК (приуроченным к автоматизированным комплексам) или чему то подобному.

          Вот уж не знаю, как ответить на этот вопрос.
          Арон Заави
          1. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 17:07
            Для БПЛА, вполне можно в том же Китае закупить. Цель медленная, а цена ПЗРК у них ниже.
            Topotun
          2. кровосос (Felix) Сегодня, 17:46
            Арон Заави
            "Вот уж не знаю, как ответить на этот вопрос."
            Я попробую вам помочь.Наши боятся, что разворуют и продадут местным арабам , со всеми вытекающими последствиями.Пойдёт версия? laughing
            кровосос
    2. vredlo (Степан) Вчера, 18:08
      ну есть мистраль франция, рбс 70 шведы, у нагличан тоже что то было китай копирует себе , а вот про израиль не в курсе хотя мог и упустить чтото
      vredlo
  4. polpot (Andru) Вчера, 14:30
    Могли жить только с советских разработок ,разработок не стало и Перун не летит
    polpot
    1. R.L. (Robert Adam) Вчера, 20:13
      Однакож ОТ-64 была совместная разработка Полши и Чехословакии, без вмешательства Советских Советников. И получился наилучший БТР в армиях Варшавского Договора.
      R.L.
  5. air wolf (Дмитрий) Вчера, 14:36
    А мне поначалу прочиталось "" laughing
    air wolf
    1. Александр романов (Санёк) Вчера, 15:09
      Цитата: air wolf
      А мне поначалу прочиталось

      Пeрдун наверное lol
      Александр романов
  6. лысова (владимир) Вчера, 14:36
    Интересно, а какой военнослужащий, после этого, захочет стрельнуть из такой штуки.
    лысова
    1. Nikolaevich I (Владимир) Вчера, 15:22
      Цитата: лысова
      а какой военнослужащий, после этого, захочет стрельнуть из такой штуки.

      ...в присутствии своей девушки....
      Nikolaevich I
      1. лысова (владимир) Вчера, 15:41
        Интересно, кому теперь они их в паривать будут, уж больно реклама убедительна.
        лысова
    2. R.L. (Robert Adam) Вчера, 20:14
      А что скажете о советских героях испытателях?
      R.L.
      1. лысова (владимир) Вчера, 23:47
        Везде случалось, но зная о грубой не доработки ПЗРК, с печальным концом, желание его приобретать, у многих пропадёт.
        лысова
  7. atesterev (atesterev) Вчера, 14:42
    Шайтан-труба - название класса вооружения, который взрывается непосредственно при выстреле. Например украинский миномёт "молот" или польский ПЗРК "перун".
    atesterev
  8. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 14:45
    Не повезло... С разработчиком. Деньги то уже тю-тю
    Горный стрелок
  9. Strashila (I) Вчера, 15:00
    При производстве Грома в период с 1995 по 2004 год российская сторона оказывала техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК, поставлялись российские комплектующие изделия и материалы, полную локализацию производства на польских предприятиях удалось обеспечить только после 2004 г. Теперь польские шаловливые ручонки попытались сделать самостоятельный апгрейд... а тяму не хватило.
    Strashila
  10. К-50 (Алексей) Вчера, 15:14
    Первое испытание новой ракеты ПЗРК "Перун" осенью прошлого года закончилось взрывом стартового двигателя. Дальнейшие испытания, проводимые уже в этом году, закончились аналогично - взрывом стартового двигателя.

    Странно. what
    А что стартовый двигатель старой модели использовать было не кошерно, не по фэн-шую?
    Ведь его основная работа вывести запускаемую ракету из пускового контейнера. Он её выполнял, так зачем менять? Сами же ракеты почти идентичны. Оставили старый стартовый, поставили новый маршевый, дабы обеспечить нужную дальность и высотность поражения, отработали ГСН. И чего было лишнее городить? what
    Или может всё дело в том, что предыдущая модель ракеты ПЗРК "Гром" основывалась на ещё советской "Стреле"? Теперь же в связи с борьбой с коммунистическим прошлым некузяво ставить детали и узлы тех разработок, политически не корректно?
    Ну и кто вам доктор? laughing
    К-50
    1. Мих1974 (Михаил) Вчера, 15:27
      Я конечно не имею достоверной инфы, но "нутром чую" что эти было как с заводом в Иордании по производству наших птуров "хашид 1" lol . То есть "только в национальные цвета красят и в промасленную бумагу заворачивают. good
      Мих1974
  11. Ferdinant Вчера, 15:14
    Название языческое,посему в католической Польше не работает .
    Ferdinant
  12. Окорок (джон) Вчера, 15:54
    хоть гром хоть перун а по факту старая ,добрая, тоталитарная и не рукопожатная "Игла"...
    Окорок
  13. Челдон (Алексей) Вчера, 16:29
    В названии Перун между "р" и " у" вставить буковку "д",точно полетит.
    Челдон
  14. Dietmar (Дитмар) Вчера, 18:07
    Комменты не читал, но, думается, не одному мне пришло на ум слово, созвучное с названием базуки, но с дополнительной буквой.
    Dietmar
  15. NF68 (Николай.) Вчера, 19:43
    Может быть тогда можно временно использовать новейший вариант украинского ПЗРК?:



    И дёшево и надёжно.
    NF68
  16. hiller (hiller) Вчера, 19:43
    Ну не могут они переделать советскую "Иглу"
    hiller
    1. R.L. (Robert Adam) Вчера, 20:16
      Смогли переделать Калашникова, смогут и другие дела делать.
      R.L.
      1. abc_alex (Алексей) Вчера, 20:37
        АК-47 изначально делался с целью максимальной копиропригодности. Это оружие массовой армии, выпускаемое миллионами. Ничего сложного в его конструкции нет, всё фишки в технологии производства. Но если нет холодной ковки, его можно делать хоть фрезеровкой.
        А ПЗРК изначально являлся техническим прорывом на самом пике технологий. В нём десятки уникальных инженерных решений. Сравнивать его с АК совершенно не корректно. В мире полным полно стран, имеющих собственную стрелковку. А ПЗРК умеют делать только две.
        abc_alex
  17. Apollo (Алех) Вчера, 19:58
    Так и хочется в нужном месте названия ПЗРК, вставит буковку "д"...
    Apollo
  18. Дормидонт (Дормидонт) Вчера, 20:51
    В эпическом названии этой вундервафли "перун" утеряна буква "Д" после "Р"
    Дормидонт
  19. maykl8 (Михаил) Вчера, 22:59
    В Польше в очередной раз завершились неудачей испытания новых ПЗРК "Перун" собственного производства

    Почему то "Перун" собственного производства очень напоминает российскую "Иглу".
    maykl8
  20. внук Перуна (Сергей) Вчера, 23:06
    Цитата: Пленник
    После "р" букву "д" и пусть не работает.

    Цитата: Apollo
    Так и хочется в нужном месте названия ПЗРК, вставит буковку "д"...

    Цитата: Дормидонт
    В эпическом названии этой вундервафли "перун" утеряна буква "Д" после "Р"


    Не стоит коверкать имя нашего общего с поляками славянского бога - громовержца stop
    Даже если вы сами не славяне...
    внук Перуна
  21. LeonidL (Леонид) Сегодня, 00:54
    Наверное консультируются с киевскими самоделкиными-конструкторами "Молота" и "Оплота"?
    LeonidL
  22. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 01:15
    Как по виду - "иголка" чуть причесанная... Да.. И тут говорили про название... действительно не хватает буквы "Д" для полноты картины.
    КОТ БАЮН
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