17:51 12 июля

Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении. Почему?

Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении. Почему?


Несмотря на все «успехи» нашего импортозамещения, критически важные отрасли были и остаются зависимыми от иностранных производителей. В первую очередь это касается высокотехнологичной продукции, обеспечивающей безопасность страны.

Так, еще в далеком 2007 году на федеральном уровне была принята программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы (источник).


Главными разработчиками программы выступили Министерство промышленности и энергетики и Министерство обороны Российской Федерации. Объем финансирования программы составил 175,5 млрд российский рублей (в эквиваленте на 2007 год — около 7 млрд долларов). Основной задачей перед разработчиками стояло обеспечение радиоэлектронных средств и систем, в первую очередь имеющих стратегическое значение для страны, российской электронной компонентной базой необходимого технического уровня.

Но, судя по всему, министерства с поставленной задачей не справились, а средства, выделенные на программу развития ЭКБ, были «освоены» не по назначению. Данный факт подтверждает документ, который на днях появился в сети. Речь идет о техническом задании от 2017 года на выполнение работы на тему «Проведение входного контроля и сертификационных испытаний электронной компонентной базы иностранного производства, предназначенной для комплектования изделия БОПИ, входящего в состав 9Б918, являющегося составной частью 9М723 комплекса 9К720 и ИИБ-В, являющимся составной частью изделия 9-С-7760 комплекса 9-А-7660» (ссылка на скачивание).

Документ проливает свет на использование импортной ЭКБ в блоках АО «НИЦЭВТ» для инерциальных систем навигации комплексов «Искандер» (9М723 — ракета, 9К720 — комплекс) и «Кинжал» (9-С-7760 — ракета, 9-А-7660 — комплекс).

В перечне приведены 133 позиции ЭКБ, большая часть из которых произведена американской компанией Analog Device. Данная компания является ведущим мировым лидером в области проектирования и производства интегральных схем для обработки аналоговых, смешанных и цифровых сигналов. В документе также фигурируют японские и другие иностранные производители.

Судя по тому, что испытания новых позиций прошли в прошлом году, то в ближайшие пять лет положению американской компании Analog Devices на рынке отечественной спецтехники ничего не угрожает.

Таким образом, за десять лет и при истраченных бюджетных средствах в размере более семи миллиардов долларов отечественному ВПК так и не удалось преодолеть зависимость от электронной компонентной базы иностранного производства. Факт провала программы развития ЭКБ и замещения отечественными аналогами критически важных компонентов вооружения, необходимых для обороноспособности всей России, налицо: непобедимая российская мощь, «Искандер» и «Кинжал», производятся с американской электронной начинкой!
Автор: snovak


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Комментарии 79

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:38
    с американской электронной начинкой!
    А что переживать, они же наши партнеры ! request
    Uncle Lee
    1. свободный (Андрей) Сегодня, 08:14
      Цитата: Uncle Lee
      с американской электронной начинкой!
      А что переживать, они же наши партнеры ! request

      Они же их партнеры,так точнее.
      свободный
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:16
        Естессно, не мои !
        Uncle Lee
        1. свободный (Андрей) Сегодня, 08:18
          Цитата: Uncle Lee
          Естессно, не мои !

          Их это тех кто решения принимает,они не относятся ни к вам ни ко мне.Они сами по себе,ставленники запада,временщики у власти.
          свободный
          1. NEOZ Сегодня, 12:34
            Цитата: свободный
            ни не относятся ни к вам ни ко мне.Они сами по себе,ставленники запада,временщики у власти.

            по вашей логике, китайцы ставленники РФ т.к. авиация КНР зависит от авиационных двигателей произведенных в РФ.....
            NEOZ
            1. свободный (Андрей) Сегодня, 13:26
              Цитата: NEOZ
              Цитата: свободный
              ни не относятся ни к вам ни ко мне.Они сами по себе,ставленники запада,временщики у власти.

              по вашей логике, китайцы ставленники РФ т.к. авиация КНР зависит от авиационных двигателей произведенных в РФ.....

              По моей логике тот кто тормозит развитие страны и тащит заработанное за рубеж,есть временщик во власти.
              свободный
              1. NEOZ Сегодня, 13:39
                Цитата: свободный
                тот кто тормозит

                а кто тормозит? каким образом? кто решает кто тормозит, а кто нет?
                Цитата: свободный
                тащит заработанное за рубеж

                у нас только туристы в Турцию вывозят более 4 млрд. $ в год!!!! это вы о чем?
                NEOZ
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:53
      так это зрада или перемога ?
      KLV2018
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 10:53
        Цитата: KLV2018
        так это зрада или перемога ?

        Это политические инсинуации wassat
        Взять пару микросхем, которые производятся во многих странах. В том числе и российскими партнерами https://www.argussoft.ru/About/History.aspx . И раздуть из этого полный провал всей программы импортозамещения, и списать на это все потраченные средства. В нормальном мире, - это называется "передергивание".
        А "Analog Devices Inc" действительно мировой лидер, тут уж только догонять. http://ecworld.ru/media/ports/ADI.htm
        Кубик123
        1. vkfriendly (Владимир) Сегодня, 16:38
          А кто вообще может утверждать , что электронка прошла испытания , там речь идет только о «Проведение входного контроля и
          сертификационных испытаний электронной компонентной базы иностранного
          производства, предназначенной для комплектования изделия БОПИ" А какие на самом деле поставляются компоненты ни кто понятия не имеет, зато "всёпропальщики" тут как тут, деньги потратили, нас слили, все ужасно и так далее.
          vkfriendly
      2. NEOZ Сегодня, 12:35
        Цитата: KLV2018
        зрада или перемога

        данный инь и янь распространен у соседей....
        NEOZ
    3. Saburov Сегодня, 13:12
      Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении. Почему?


      Да потому что со времён Борьки Ельцина, в сути власти не изменилось ничего. Беспредел чиновников как был, так и есть. Отсутствие правосудия – как было, так и есть. Экономика, обслуживающая интересы нескольких десятков петроолигархов – как была, так и осталась. Финансовая система как была долларовым обменником, так им и остается. Инвестиции вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, как шли по преимуществу на закупку гособлигаций США, так и идут. Деградация образования – как была, так и продолжается...Даже внешняя политика, на которой, казалось бы, сосредоточено основное внимание – не принесла каких-то позитивных, качественных плодов! В плане подьёма промышленности пролёт! Союзное государство России и Белоруссии – пролет. Украина – пролет. Азиатские республики – даже Казахстан, и тот отстраивается от нас, только пыль стоит! Про дальнее зарубежье промолчим из деликатности. Потому что власть не может внятно обьяснить народу, как государство собралось ипортозамещать если оно ни черта не производит и нет мощностей и ничего для этого не создано, ни условий, ни производств, ни специалистов, ни даже законов. Потому что, когда "гарант" втирает народу, откровенную, антинаучную чушь с трибуны, про лазеры и гиперзвук, абсолютно наплевав на фундаментальные законы физики. Потому что вместо школ, институтов и профессиональных училищ, строят молельни, торговые центры и урезают в школах уроки на астрономию, а вместо них вводят уроки "православия". Потому что нам говорят пожить за Родину плохо, а у наших "кремлёвских" "патриотов" счета и виллы за рубежом, говорят нам о любви к Родине, а у самих отпрыски и жёны живут и учатся за рубежом и к тому же граждане другой страны. Причём поголовно у всех от "Гаранта", до "защитницы традиционных ценностей" госпожи Мизулиной. Потому что пугают нас госдепом и англосаксами, а сами сдают им все козыри и рот против них открыть не могут когда до дела доходит. Потому что говорят о импортозамещении, а сами пользуются мерседесами, айфонами и пьют французкие коньяки и к тому же пишут такие законы, при которых нашей промышленности придут кронты с такими кредитами для заводов и бизнеса, с полным уничтожением среднего специального образования и полным отсутствием квалифицированных рабочих. Потому что господин Шувалов говорит. "Деофшоризации не будет! Деньги из офшоров повредят российской экономике!" А список системообразующих компаний, в отношении которых предполагалась принудительная деофшоризация, насчитывает 199 государственных и частных юрлиц. Сюда вошли крупнейшие предприятия, банки, розничные сети, центральные СМИ и другие компании, которые в совокупности обеспечивают более 60% национального ВВП. Это «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Норникель», «Транснефть», «РИА Новости», «Первый канал», «Почта России», АФК «Система» и так далее. Если к этому списку добавить те офшорные предприятия, которые не входят в список системообразующих, то несложно заметить, что практически вся российская экономика, за исключением разве что бабушек, торгующих на рынке семечками, завязана на офшоры. Потому что, откуда в РФ взяться новым электронным компонентам, если инженерам и конструкторам платят зарплату, чтобы он с голода не сдох. Россия не кормит своих рабочих, инженеров, учёных почти 30 лет, откуда чему взяться? Поэтому и вешают лапшу на уши народу, про "новейшие" вооружения, про "новые физические принципы" (видимо это словосочетание сам Рогозин на пару с патриархом Кириллом выдумали) и про "не имеющие в мире аналоги". Которые разрабатывали в СССР и они вдруг стали "новейшими". Как "Калибры", "ПАК-ФА" и "Арматы". Потому что Россия, начиная с 1991 года ничего своего не произвела, даже ни одного крупного завода не построила (Нефтянки и ГС не в счёт), которые в СССР строили за пятилетку. Всё от того, что нынешняя жадно-тупоголовая власть, жить и создавать в этой стране ничего не собирается. Кроме как воровать и паразитировать на народе, под "псевдопатриотические" лозунги. Они воюют с советским наследием и с историей СССР. Выкачивают Народное Достояние. А их "инновации", "модернизации" и "оптимизации" всё больше двигают страну к выгребной яме.

      P.S. Уличная гопота придумала игру в наперстки, чтобы выворачивать клиенту карманы. Гопота мирового класса придумала "державно-патриотическую политику", которую нанятые ею парни из местных творят буквально на ваших глазах. Ну, а пока вы на нее глазеете, с вашими карманами происходит то же, что и с карманами любителей наперстков...А если проще...Чья-то умная голова, похоже, сообразила, что русский лох – это не европейский лох. И на либеральные ценности клюет все-таки плохо. А вот на державно-патриотические – со всем нашим удовольствием!
      Saburov
      1. NEOZ Сегодня, 13:47
        Цитата: Saburov
        Да потому что со времён Борьки Ельцина, в сути власти не изменилось ничего.

        это точно!!! вообще ничего не поменялось!!!!
        в кабаках братки заседают!
        заказные убийства каждую неделю!
        за правосудием к бандюкам идут!
        бизнесмены ржут в лицо при предьявлении удостоверения налогового!
        на таможне оформляется "зеленый горошек"!
        военные/мвд/мчс зарплаты ниже прожиточного минимума!
        продажи авто менее 100 тыс. в год из них 10 тыс. иномарок!
        ипотека? да! под 146% в валюте!
        точно, ничего не поменялось... все как при борьке!!!!!
        NEOZ
        1. гильза (максим) Сегодня, 14:09
          не...кое что поменялось...девки постарели.
          гильза
        2. Saburov Сегодня, 14:34
          Цитата: NEOZ
          это точно!!! вообще ничего не поменялось!!!


          Хорошо, давайте попроще.
          Где социальные, промышленные, экономические, научные завоевания России за последние 25 лет? Которыми по настоящему и можно гордиться. Где они? Почему нам говорят что США "враг", при этом размещая Резервный, Благосостояния, Стабилизационные Фонды РФ именно в гос.облигациях, банков США, Англии, Франции, Германии и не одного в России. Достаточно посмотреть статью БК РФ 96.11 и 96.12 1. Средства Резервного фонда, фонда национального благосостояния, могут размещаться в долговые обязательства в виде ценных бумаг иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков следующих стран: Австрия; Бельгия; Великобритания; Германия; Дания; Канада; Люксембург; Нидерланды; США...
          Почему наша власть втирает нам о патриотизме и достижениях абсолютно другого государства под названием СССР? Почему нам говорят о любви к Родине те люди, у которых сыночки и дочки живут и учатся за рубежом, например у Айфона или Усача? И так абсолютно у всех. Почему наш Сбербанк дает своим гражданам кредиты на ипотеку в 12-16 процентов, а в "вражеской" Польше или Чехии под 3-4 процента?
          Почему матерям-одиночкам воспитывающих младенцев, платят копеечное пособие? Или пенсионерам, имеющим по 40 лет рабочего стажа и получающих гроши? Почему когда человек хочет открыть своё дело, а с него требуют на "лапу", а как только он пожалуется, на него же и заводят уголовное дело? Почему невозможно добиться правосудия, если какой нибудь "отпрыск" мэра или прокурора, насмерть сбивает женщину и его при этом оправдывают? Или высокопоставленный вор выходит по УДО? Почему когда человек служил верой и правдой своей Родине в ВС и стал несогласен с действиями правительства, его тут же обвиняют и клеят ярлык "агента" Госдепа? Почему на лечение ребёнка, по первому каналу собирают сумму в 300 тыс, хотя этим полностью должно заниматься государство, а региональное бесполезное существо, под названием депутат имеет такую зарплату в месяц? Почему Ветеранам ВОВ выплачивают по 10.000 руб в День Победы, а хоккеистам и криволапым футболистам дарят лексусы и квартиры, не считая их зарплату? Это же ПОЗОР! Можно до бесконечности перечислять "достижения" и "заботу" о народе нашего "мудрого" правительства.

          P.S. Если не научимся думать своей головой и не перестанем верить в поповско-правительственные байки...быть нам битыми! Пока мы с вами бегаем с патриотическими лозунгами, наши кремлёвские "патриоты" выводят народное достояние именно в ту страну, которая по "документам" наш злейший "враг". Чья-то умная голова в Кремле, похоже, сообразила, что русский лох – это не европейский лох. И на либеральные ценности клюет все-таки плохо. А вот на державно-патриотические – со всем нашим удовольствием! Не надо питать никаких иллюзий.

          Покуда есть на свете дураки,
          Обманом жить нам, стало быть, с руки.
          Какое небо голубое,
          Мы не сторонники разбоя:
          На дурака не нужен нож,
          Ему с три короба наврёшь -
          И делай с ним, что хошь!

          С уважением!
          Saburov
          1. NEOZ Сегодня, 16:16
            Цитата: Saburov
            Где социальные, промышленные, экономические, научные завоевания России за последние 25 лет?

            их нет и не будет... возможно, какие то отдельные открытия, не более.

            Цитата: Saburov
            Почему нам говорят что США "враг"

            потому что это так
            Цитата: Saburov
            центральных банков следующих стран: Австрия; Бельгия; Великобритания; Германия; Дания; Канада; Люксембург; Нидерланды; США...

            потому что эти страны победили СССР в холодной войне и таким образом забирают себе репарации (дань)
            Цитата: Saburov
            Почему наша власть втирает нам о патриотизме и достижениях абсолютно другого государства под названием СССР?

            потому что это наши предки, надо проявлять уважение к предкам.
            Цитата: Saburov
            сыночки и дочки живут и учатся за рубежом

            потому что думают что там лучше образование и т.п.

            Цитата: Saburov
            на ипотеку в 12-16 процентов, а в "вражеской" Польше или Чехии под 3-4 процента

            потому что мы проиграли холодную войну и нам была навязана высокая % ставка которая блокирует промпроизводство в стране (своего рода блокиратор развития страны).

            Цитата: Saburov
            одиночкам воспитывающих младенцев, платят копеечное пособие? Или пенсионерам, имеющим по 40 лет рабочего стажа и получающих гроши?

            потому что основные ресурсы страна отдает на пособия и пенсии в страну победителя в холодной войне через инструменты которые вы упомянули выше.
            Цитата: Saburov
            Почему когда человек служил верой и правдой своей Родине в ВС и стал несогласен с действиями правительства, его тут же обвиняют и клеят ярлык "агента" Госдепа?

            потому что этот военный проиграл свою войну....

            Цитата: Saburov
            Почему на лечение ребёнка, по первому каналу собирают сумму

            потому что это может спасти его жизнь!
            Цитата: Saburov
            Если не научимся думать своей головой и не перестанем верить в поповско-правительственные байки...быть нам битыми!

            вы не заметили, мы уже биты!!! была страна 350 млн. стала 140 млн. сколько нашей земли забрали под свой протекторат в виде независимых государств...
            это все сделали МЫ сами!!!! именно МЫ !!! граждане СССР!!!
            МЫ продали свою великую страну за джинсы сникерс и мальборо......
            да посмотрите Петросяна Е.В. за 85-90гг. там все есть. как очень хочется погнить как гниет запад... и т. д.
            NEOZ
    4. Наемник (Александр) Сегодня, 15:29
      Они партнёры тех, кто сидит в Кремле! А задачу надо было ставить чубайсу с его нанкой.
      Наемник
  2. лысова (владимир) Сегодня, 05:48
    Как завалили ВПК в конце 80-х, так и выкарабкаться до сих пор не можем. Да просто выгодно кое кому, кормить наших врагов. Когда уже образумимся и начнём восстанавливать своё - те же микросборки( с учётом новых технологий) - ведь делали же !
    лысова
    1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:53
      Цитата: лысова
      Как завалили ВПК в конце 80-х, так и выкарабкаться до сих пор не можем. Да просто выгодно кое кому, кормить наших врагов. Когда уже образумимся и начнём восстанавливать своё - те же микросборки( с учётом новых технологий) - ведь делали же !

      Я бы добавил - "Удобно быть под контролем и покровительством". Да и для "кое-кого" они и не враги, и не "партнёры", а "идейные отцы".
      samarin1969
      1. лысова (владимир) Сегодня, 08:32
        А ведь есть имена и фамилии - ну как с гуся вода.
        лысова
    2. мрАРК Сегодня, 10:18
      Цитата: лысова
      Когда уже образумимся и начнём восстанавливать своё

      Согласен.
      Есть план крупного экономиста - дебила, и лучшего друга светлейшего - Кудрина А.Л. План, правда, никто в глаза не видел, но с некоторыми постулатами Алексей Леонидович общественность познакомить успел.
      В соответствии с этим планом нужно поднять пенсионный возраст, заморозить пенсии, улучшить, углубить, реформировать, поднять, опустить и ещё много всяких модных терминов из экономического словаря.
      А ещё, и это главное, – наладить отношения с Западом (Все сдать и согласиться на все требования) и подождать, пока всё само собой как-то устроится. Рынок нам поможет. Но не всем, а самым достойным, кого допустят до последних финансовых потоков.
      Из статьи: Как жить дальше? http://www.proza.ru/2018/05/28/1938
      И какие тут, нафиг, микросхемы?
      мрАРК
    3. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 11:36
      "просто выгодно кое кому, кормить наших врагов. Когда уже образумимся и начнём восстанавливать своё"

      Я думаю, всё гораздо проще. На верх ушёл рапорт что сделали, а на самом деле закупили чипов, ну скажем за 100 лямов, а остальное по карманам распихали. Дёшево и сердито! Ну а потом если что глазки в пол - бес попутал...мы же знаем гарант своих не сдает!
      voffchik7691
      1. лысова (владимир) Сегодня, 12:45
        Владимир, я работал на регулировке р\а, на военку и микросборки были - те же чипы, но это было до 90-го года, а потом пошёл развал, ну как специально, столько изделий перспективных просто зарубили. Ну а система развала военки - примерно как ты и сказал - только это чистой воды предательство было. А на месте завода - элитный городочек построен.
        лысова
    4. NEOZ Сегодня, 12:39
      Цитата: лысова
      Когда уже образумимся и начнём восстанавливать своё

      никогда....
      для восстановления необходимо воссоздать ту страну в которой было более 350 млн. экономических связей.... а у нас только 140 млн....
      наша страна обречена на деградацию... по обьективным причинам....
      никто не сможет эту тенденцию побороть, никто!!!!
      NEOZ
      1. лысова (владимир) Сегодня, 12:50
        Я более оптимистически настроен - деньги есть - рабочих рук - хоть отбавляй - да и егэшка не всех ещё дураками сделала.
        лысова
        1. NEOZ Сегодня, 13:56
          Цитата: лысова
          оптимистически настроен

          да, в принципе, все равно кто как настроен... законы природы еще никто не смог отменить...
          п.с.
          изучите вопрос промпроизводства за 1000 лет и Вы так увидите прямую зависимость технологий от количества населения и количества экономических связей... например: производство истребителя 1го необходимо 100 предприятий, 2го 400, 3го 1600.... для производства только авиационного двигателя для истребителя 4го поколения необходима кооперация более 3000 предприятий!!!!!!
          NEOZ
          1. лысова (владимир) Сегодня, 14:32
            Так и надо самим строить заводы, а не зависеть из вне, при союзе строили и быстро, да и нужные кадры подбирались, отфильтровывались, нужные оставались.
            лысова
            1. NEOZ Сегодня, 15:36
              Цитата: лысова
              было более 350 млн. экономических связей.... а у нас только 140 млн....

              Цитата: лысова
              производство истребителя 1го необходимо 100 предприятий, 2го 400, 3го 1600.... для производства только авиационного двигателя для истребителя 4го поколения необходима кооперация более 3000 предприятий

              связи не видите?
              NEOZ
              1. лысова (владимир) Сегодня, 17:50
                Вижу , но приведу пример. Наш " ПО ПОЛЁТ " при союзе, большую часть м\с, брал с завода " Альфа " - Латвия ( сам частенько за ними летал, знакомые латышки в снабжении были, за день управлялся ). Потом начал союз распадаться и они , тогда ещё полуроссии показали фигу. Но существовало ещё как минимум три крупных завода , да и мы подсуетились, быстро был создан цех по чипам. Ну а сейчас примерно такая обстановка : " зеленоградские Микрон и Ангстрем, секретная фабрика в Курчатове/НИИСИ, вспомогательное производство в Воронеже " - и это только, что говорится в открытую. А ведь сколько маленьких, специализированных цехов по запреткам. Почему бы их не расширить. Я ответил только по электроники, владею информацией, думаю и в других отраслях подтянуться можно. А тема про начинку - электронику.
                лысова
    5. kuz363 (Владимир) Сегодня, 15:47
      Микроэлектроника - это обязательно крупносерийное производство для обеспечения рентабельности. Например ЧИПы фирма INTEL производит миллионами или десятками миллионов штук в год. Обязательно нужен экспорт продукции, потому что такое количество любая страна-производитель не переварит внутри. Рынки продаж все давно заняты. Из готовой продукции лучшие образцы отправляют на оборону, космос. Часть уходит в брак. Остальная - в гражданское применение - компы, сотки, стиралки, телики.... Возможно и можно создать какой-то аналог западного ЧИПа. Но заведомо можно сказать что он будет в десятки раз дороже и хуже параметрами. Может для военных России так и надо?
      kuz363
  3. Nitarius (николаичь) Сегодня, 06:26
    тут только одно на УМ приходит..... добавить к весу 9 грамм кто отвечает за такое! за 33 серебренника можно угробит всю страну!
    Nitarius
    1. NEOZ Сегодня, 12:56
      Цитата: Nitarius
      одно на УМ приходит.....

      для восстановления необходимо воссоздать ту страну в которой было более 350 млн. экономических связей.... а у нас только 140 млн....
      наша страна обречена на деградацию... по обьективным причинам....
      никто не сможет эту тенденцию побороть, никто!!!!
      NEOZ
  4. Кариб (Сергей) Сегодня, 06:59
    Это надо заводы строить, дорогие по ярду долларов каждый. Надо КБ, оснащённые, со спецами высокого уровня. А где ж им взяться. У нас как не платили инженерам так и не платят в большинстве отраслей. Мои однокурсники кто где работает, по специальности 3 чел со курса ( 100 ). А без зарплат инженер расти не будет, уйдёт торговать.
    Кариб
    1. AUL (Александр) Сегодня, 08:42
      Цитата: Кариб
      Это надо заводы строить, дорогие по ярду долларов каждый. Надо КБ, оснащённые, со спецами высокого уровня. А где ж им взяться.
      Как это где? А в Роснано? А в Сколково? Уж туда лярдов вбухано - микросхемами улицы мостить можно! А вы говорите - где взяться...
      AUL
    2. snovak (Сергей Новиков) Сегодня, 11:01
      Так деньги были выделены на программу по развитию российской ЭКБ немалые, 7 млрд долларов. Куда пошли? А точнее кому?
      snovak
    3. NEOZ Сегодня, 12:58
      Цитата: Кариб
      как не платили инженерам

      а кто должен платить инженерам?
      кто должен строить заводы?
      какое у вас образование? какая специальность?
      NEOZ
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:16
    Автор ничего ты не понимаешь, электроника то от роснано, т.е. нано, поэтому ты ее не видишь laughing А вообще спроси за электронику у Чубайса, он интел на транзисторе вертел и раскажет как эту отрасль надо создавать yes
    Nix1986
  6. Ефген (Евгений) Сегодня, 07:41
    Электроника с пустого места не начинается. Нужны новые инженеры, значит должна быть поставлена задача ВУЗам. Нужны разработки по микроэлектроникам. Значит должна быть поставлена задача РАН. Нужны заводы, технологии. Нужны технологи, которые задумки учёных переведут на "язык" производства. Нужно уметь копировать чужие микросхемы и т.п. (работать с топологией, продумывать вопросы производства), значит опять таки нужны специалисты. В итоге нужна общегосударственная программа по подъёму отечественной микроэлектроники. Нужно общественное мнение, которое будет воспринимать как образец человека труда. Нужно желание догнать и перегнать не на словах, а на деле. Нужны "приманки" для бизнеса, чтобы было интересно вкладывать в эту отрасль (ослабление налогов, как минимум). Задача посложнее, чем пустить пыль в глаза ЧМ-2018. И достойнее.
    Ну а дальше, набившее оскомину стихотворение дореволюционного поэта Некрасова:
    "Эту привычку к труду благородную
    Нам бы не худо с тобой перенять...
    Благослови же работу народную
    И научись мужика уважать.
    Да не робей за отчизну любезную...
    Вынес достаточно русский народ,
    Вынес эту дорогу железную -
    Вынесет всё, что господь ни пошлет!
    Вынесет всё - и широкую, ясную
    Грудью дорогу проложит себе.
    Жаль только - жить в эту пору прекрасную
    Уж не придется - ни мне, ни тебе."

    Что касается м/схем Analog Device - не удивительно. Работают люди.
    Ефген
    1. AUL (Александр) Сегодня, 08:46
      Цитата: Ефген
      Электроника с пустого места не начинается. Нужны новые инженеры, значит должна быть поставлена задача ВУЗам. Нужны разработки по микроэлектроникам. Значит должна быть поставлена задача РАН. Нужны заводы, технологии. Нужны технологи, которые задумки учёных переведут на "язык" производства. Нужно уметь копировать чужие микросхемы и т.п. (работать с топологией, продумывать вопросы производства), значит опять таки нужны специалисты. В итоге нужна общегосударственная программа по подъёму отечественной микроэлектроники. Нужно общественное мнение, которое будет воспринимать как образец человека труда. Нужно желание догнать и перегнать не на словах, а на деле. Нужны "приманки" для бизнеса, чтобы было интересно вкладывать в эту отрасль (ослабление налогов, как минимум). Задача посложнее, чем пустить пыль в глаза ЧМ-2018. И достойнее.

      И все это стало понятно только сегодня утром, после выхода этой заметки? А последние лет так эдак 18 об этом и не догадывались?
      AUL
      1. Ефген (Евгений) Сегодня, 09:07
        Если вопрос адресован ко мне, то я об этом знаю эдак больше 18-ти лет. Если вопрос адресован правительству, то, возможно, что этот вопрос их не заботит.
        Ефген
        1. AUL (Александр) Сегодня, 09:10
          Вопрос был риторический! Не к вам. hi
          AUL
        2. NEOZ Сегодня, 13:27
          Цитата: Ефген
          Если вопрос адресован правительству, то, возможно, что этот вопрос их не заботит.

          как по вашему, должно поступить правительство? дайте свои предложения/рекомендации
          NEOZ
      2. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 10:11
        Последние эдак 18 лет наше правительство на все смотрит через призму экономической эффективности, так вот все вышеперечисленных задачи экономически невыгодны нашему правительству
        КЕРМЕТ
      3. g1v2 (Виталий) Сегодня, 12:27
        Может 18 лет назад поважнее задачи были? Например тупо чтобы страна Россия не развалилась кусков на 10? Чтобы старушки перестали за бутылки с бомжами драться у мусорки? Чтобы офицеры не стрелялись из-за того что не могут детей прокормить? Чтобы подлодки хотя бы не тонули? Чтобы хоть как-то долги отдать, чтобы треть бюджета страны не уходила на выплату процентов? Чтобы нефтеденьги шли в бюджет , а не господам Березе и Ходору? request
        Смотрю что уже мало кто помнит . что было 18 лет назад , из какого ануса нас вытащили и от какой пропасти удалось отпрыгнуть. Все те проблемы , которые раздувают такие авторы , как что-то катастрофическое, если честно меня заставляют только смеяться. Это как человеку после клинической смерти жаловаться на прыщ на жопе. Прямо ужась. belay
        Задача импортозамещения - это техническая задача . которая выполняется настолько быстро , насколько это возможно и оправданно. И насколько это может осуществлять страна.
        Так для справки на 2014 год импортозаместить требовалось 826 наименований украинской продукции впк и более сотни западной. Рассчитан план был до 23 года. Прошла только половина. И многое уже замещено. Вполне возможно что что-то будет замещено не к 23 году , а к 25 или даже к 30-му . Болтология и реальное производство - как бы разные вещи. Но дорога на импортозамещение выбрана и процесс идет. А значит результат будет достигнут. request
        g1v2
        1. NEOZ Сегодня, 13:30
          Цитата: g1v2
          И насколько это может осуществлять страна.

          полностью с Вами согласен!!!! страна с населением 140 млн. делает то что может, а не то что хочет!
          NEOZ
        2. NEOZ Сегодня, 13:32
          Цитата: g1v2
          Болтология и реальное производство - как бы разные вещи

          да, но у некоторых одно заменяет другое...и чем меньше образования, тем больше замещения!!!
          NEOZ
    2. spectr (Дмитрий) Сегодня, 09:28
      Проблема не только в специалистах. Со скрипом, но находят. А если случается, что профаны занимаются разработкой, то дела потом на руководителей этих фирм заводят. Проблемы еще с постановкой в серию и со сбытом. Из-за этого даже собираются ввести нерациональную систему, которая была в СССР, чтобы хоть как-то простимулировать развитие электроники.
      spectr
    3. NEOZ Сегодня, 13:04
      Цитата: Ефген
      Задача посложнее, чем пустить пыль в глаза ЧМ-2018. И достойнее

      для решения этой глобальной задачи, нужна глобальная страна с населением 1млрд. человек (это основное условие) очень глупо требовать от страны в населением 140 млн. достижений на 1 млрд. человек.
      NEOZ
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:48
    В перечне приведены 133 позиции ЭКБ, большая часть из которых произведена американской компанией Analog Device. Данная компания является ведущим мировым лидером в области проектирования и производства интегральных схем для обработки аналоговых, смешанных и цифровых сигналов. В документе также фигурируют японские и другие иностранные производители
    .    ...
    Если завтра война, если враг нападет,
    Если темная сила нагрянет, —
    Иностранные производители
    За Россию не встанут.
    parusnik
    1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 10:16
      А для чего тёмной силе на Россию нападать? Илеологических противоречий нет, ресурсы исправно за фантики отдаются, особых причин нету
      КЕРМЕТ
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:25
        В принципе да , смысла нет нападать, скорее всего надо работать по принципу:бензин ваш-идеи наши..Больше комплектующих иностранных производителей, хороших и разных в оборонной промышленности..Дешевле купить, чем развивать свое производство...Идеологических противоречий нет....
        parusnik
  8. Strashila (I) Сегодня, 07:54
    Во времена СССР, её спецслужбы считались лучшими по промышленному шпионажу... а теперь, ну предположим слямзили они что-то... а в чьи руки это отдать, чтоб не за светится... все частное. Во времена СССР не смотря на санкции на заводах ВПК стояло современное западное оборудование... теперь эффективному менеджеру не смотря на долю государства в предприятиях просто фиолетово... добивают советские запасы.
    Strashila
  9. kunstkammer Сегодня, 08:11
    Цитата: Ефген
    Нужны...Нужны...Нужны...Нужны...Нужно...нужны...н
    ужна...Нужно...Нужно...Нужны

    Помните анекдот про тигра в Зоопарке? Съест-то он съест... так кто ему даст!
    Когда народ в едином патриотическом порыве, радостно и задорно... ещё на 6 лет.избирает этих изуверов во власти. И на следующий же день после выборов, в таком же едином порыве начинает скулить о своей незавидной пенсионной доле..
    И в этой клёвой ситуации хотите, чтобы кто-то из Правительства хоть немного почесался об интересах своей исторической (не Израиль) Родины?
    Святая простота!
    kunstkammer
  10. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 09:23
    На основании перепоста со странички какого то либераста какого то мутного листочка, набранного в ворде послышались традиционные вопли: « все пропало!!!» от традиционных форумных паникеров. То есть на форуме все стабильно.)
    Прогуляйтесь к либерасту на страничку,прежде чем панику поднимать. Такую халтуру выкладывать на Военное Обозрение себя не уважать
    Писсаро
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:45
      Согласен. Фейк очередной. Интегральные схемы для военных делают два росс.предприятия.
      Грибок
      1. cariperpaint Сегодня, 10:27
        Более того есть закон что эти схемы нельзя делать в странах не входяших в одкб. От 2015 года.
        cariperpaint
        1. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 11:46
          "есть закон что эти схемы нельзя делать в странах не входяших в одкб"

          У нас много хороших законов, а многие ли исполняются?
          voffchik7691
          1. cariperpaint Сегодня, 12:54
            Многие. По крайней мере я очень сильно сомневаюсь что бы тактические ракетные комплексы кто то в открытую стал комлектовать иностранными комплектующими, грубо нарушая российское законодательство.
            cariperpaint
      2. Авенич (Юрий) Сегодня, 11:41
        Цитата: Грибок
        Согласен. Фейк очередной. Интегральные схемы для военных делают два росс.предприятия.

        Микросхемы то ладно. Полевые транзисторы ещё с натягом можно как то оправдать. Но ведь там ещё и резисторы (SMD правда), конденсаторы, диоды. Всё это далеко не "милитари", а самый что не наесть ширпотреб. А как составлен документ, это песня. Кроме требований по температуре, других климатических параметров не представлено (служба заказчика АУ!!!). Скорей всего эти изделия предназначены на экспорт и дабы не возникало лишних вопросов по авторским правам, в частности, решили полностью укомплектовать их импортом.
        Авенич
    2. snovak (Сергей Новиков) Сегодня, 10:52
      Листочек вовсе и не мутный, а в полне себе официально опубликованный Ростехом документ. Вот подтверждение https://rt-ci.ru/uploads/59561b2e5fa204%20%D0%A2%
      D0%97%20%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AD%D0%92%D0%A2.doc.
      snovak
    3. snovak (Сергей Новиков) Сегодня, 10:57
      Предлагаю и с Вашей стороны не быть голословным и предоставить доказательства "Халтуры". Вам перд глазами факты, а вы все равно кричите "фейк"
      snovak
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:20
        Это не факт, а фейк. Я тебе таких бумажек наштампую миллион.
        Грибок
        1. snovak (Сергей Новиков) Сегодня, 11:25
          в таком случае ты бот
          snovak
          1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:35
            Ты бот провокатор
            Грибок
  11. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:42
    Глупости а хоть доказательство приведите что именно американская электроника иначе это трёп
    Даниэль
    1. snovak (Сергей Новиков) Сегодня, 10:54
      в документе черным по белому расписаны все позиции, производители и т.д.
      snovak
      1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 12:59
        Документ-это то, на чем присутствует подпись и печать. Так, для справки.
        Писсаро
  12. Андрей Никульников (Андрей Никульников) Сегодня, 09:44
    А в России последние заводы по производству электронных компонентов закрывают. Был у нас в городе завод "Микрон" производил микросхемы-закрыли. В соседнем городишке аналогичный завод пока ещё дышит, но уже не за счёт основного производства, а за счёт сдачи в аренду своих помещений, то есть производство фактически стоит, а рабочие находятся в отпусках.
    Андрей Никульников
    1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 10:04
      Ну электронику получают ваши военные с минского интеграла только там делают сверх большие интегральные схемы да и завод прибыль получает блогадоря российским заказам
      Даниэль
  13. Sloboda0 (Алексей) Сегодня, 09:54
    У меня дядя еще в советские времена при институте аспирантом в лаборатории напылял микрухи, отрабатывали разные экспериментальные технологии. Так это древнючие совсем времена. Все было. Оно работало. Зайдите в любой профильный магаз - почти под каждую микру, кроме совсем новых и сложных, будут в каталоге аналоги времен СССР, с соответствующей отечественной маркировкой. Взять хотя бы таймеры и операционные усилители. При желании почти вся логика строится на них и вполне успешно. Т.е., допустим, ну нет у вас более сложной, современной и компактной в нужном исполнении микры. Ну хорошо, постройте логику на том что есть. Получится более большая схема, но работать то будет.
    И это бегло, а вообще - все оно было. В чем проблема доработать и использовать... хотя кому надо и так знают в чем или точнее в ком проблема.

    Хотя... делаю предсказание, через сколько то там лет будет это подаваться что мол был такой "особый спецслужбовский план", чтобы закупать западное и использовать в военке, разворовывая бюджет. И это все, чтобы казаться слабыми и уязвимыми перед западными партнерами... а на самом деле - моща. Очень такой хитрый и многоходовый план.
    Sloboda0
  14. сталевар Сегодня, 10:41
    А при Путине - Медведеве хоть одна программа для народа и страны была выполнена?
    Власти вляпались во власть в креслах восседают,
    животы свои лелеют мозги не напрягают.
    Дым Отечества повеял над нашими домами,
    власти ноздри навострили, придётся шевелить мозгами.
    Дым Отечества не страшен нашим подлецам,
    ведь по отчётам узнают работу молодца.
    Отчёты, как картинки, рисуют тёти - дяди,
    ведь решётки не для них, они туда не сядут.
    Дым Отечества и порох, и пожар, и гниль,
    место в камере для жизни тоскует век по ним.
    сталевар
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 12:57
      Если перестать себе врать и сравнить свою жизнь при Ельцине и сейчас, то наверное при наличии элементарной логики придёт осознание, что жизнь народа и страны резко улучшилась. Если конечно не работать, бухать, бомжевать или быть психически нездоровым человеком, то можно этого не заметить
      Писсаро
  15. Тени Сегодня, 12:12
    Если вся эта статья правдива, то тогда почему у нас есть системы РЭБ, а на западе нет? Так не бывает.
    Тени
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 12:53
      Не рвите им шаблоны, у них танцы с воплями о том, что все пропало)
      Писсаро
    2. vadsonen (Вадим) Сегодня, 13:08
      почему у нас есть системы РЭБ, а на западе нет

      Потому что меньше надо смотреть кисель-тв.
      vadsonen
    3. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:59
      А потому что в системах РЭБ вполне работают старые технологии, новые туда тихонько пролазят только в качестве управляющей и аналитической составляющей. А дальше следует киловаттно-мегаваттная дурь из клистронов и магнетронов, теория и практика которых великолепно проработана.
      И на западе РЭБ то-же хватает, только у них магистральным стало стелс-направление. Возможно, это будет со временем пересмотрено.
      vadimtt
  16. vladikod (Masterkov Vladimir) Сегодня, 12:50
    Позор!...При выделении таких средств не освоить качественный выпуск электроники...Коррупция и чиновничество до "цугундера доведет"....И лето 41 года может повторится в худших масштабах...
    vladikod
    1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 14:01
      Позор - это объем выделенных средств, он примерно покрывает 0,1-0,01% от реально необходимых. С другой стороны я рад, что их так мало выделили - меньше разворовали.
      vadimtt
  17. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 14:46
    Надо понимать, умники из либерастического правительства не могут найти ответственного за бесполезно потраченные госсредства?
    bratchanin3
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