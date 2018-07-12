Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении. Почему?
Несмотря на все «успехи» нашего импортозамещения, критически важные отрасли были и остаются зависимыми от иностранных производителей. В первую очередь это касается высокотехнологичной продукции, обеспечивающей безопасность страны.
Так, еще в далеком 2007 году на федеральном уровне была принята программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы (источник).
Главными разработчиками программы выступили Министерство промышленности и энергетики и Министерство обороны Российской Федерации. Объем финансирования программы составил 175,5 млрд российский рублей (в эквиваленте на 2007 год — около 7 млрд долларов). Основной задачей перед разработчиками стояло обеспечение радиоэлектронных средств и систем, в первую очередь имеющих стратегическое значение для страны, российской электронной компонентной базой необходимого технического уровня.
Но, судя по всему, министерства с поставленной задачей не справились, а средства, выделенные на программу развития ЭКБ, были «освоены» не по назначению. Данный факт подтверждает документ, который на днях появился в сети. Речь идет о техническом задании от 2017 года на выполнение работы на тему «Проведение входного контроля и сертификационных испытаний электронной компонентной базы иностранного производства, предназначенной для комплектования изделия БОПИ, входящего в состав 9Б918, являющегося составной частью 9М723 комплекса 9К720 и ИИБ-В, являющимся составной частью изделия 9-С-7760 комплекса 9-А-7660» (ссылка на скачивание).
Документ проливает свет на использование импортной ЭКБ в блоках АО «НИЦЭВТ» для инерциальных систем навигации комплексов «Искандер» (9М723 — ракета, 9К720 — комплекс) и «Кинжал» (9-С-7760 — ракета, 9-А-7660 — комплекс).
В перечне приведены 133 позиции ЭКБ, большая часть из которых произведена американской компанией Analog Device. Данная компания является ведущим мировым лидером в области проектирования и производства интегральных схем для обработки аналоговых, смешанных и цифровых сигналов. В документе также фигурируют японские и другие иностранные производители.
Судя по тому, что испытания новых позиций прошли в прошлом году, то в ближайшие пять лет положению американской компании Analog Devices на рынке отечественной спецтехники ничего не угрожает.
Таким образом, за десять лет и при истраченных бюджетных средствах в размере более семи миллиардов долларов отечественному ВПК так и не удалось преодолеть зависимость от электронной компонентной базы иностранного производства. Факт провала программы развития ЭКБ и замещения отечественными аналогами критически важных компонентов вооружения, необходимых для обороноспособности всей России, налицо: непобедимая российская мощь, «Искандер» и «Кинжал», производятся с американской электронной начинкой!
Автор: snovak
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