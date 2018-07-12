ЕГЭ — это не экзамен. Личный опыт

Всё-таки решил я получить высшее образование: просто для того, чтобы была корочка, которую можно было предъявить очередному функционеру для подтверждения моего профессионального уровня. И первое, с чем я столкнулся, так это то, что в современном образовании не работает принцип «закон обратной силы не имеет». Оказывается, мой диплом о среднем образовании и сам факт сдачи выпускных экзаменов 27 лет назад сейчас ничего не значат. Просто констатируют факт, что я вообще в школе учился. Что-то вроде справки, которую давали, если ты выпускался неаттестованным. И я снова должен сдавать экзамен, только уже ЕГЭ.В 1991 году я окончил первый на Камчатке морской колледж. Выглядела моя учёба в колледже так: три дня учёбы в средней школе №31, три дня учёбы в Петропавловск-Камчатском высшем инженерном морском училище (ПКВИМУ), итого 4 пары в день, двойные часы физики, математики, черчения, английского. В этом же году после успешной сдачи экзаменов поступил в ПКВМУ.Немного о том, почему отличаются аббревиатуры. После поступления нас собрали и сказали, что с 1991 года вводится новая система получения высшего образования. Петропавловск-Камчатское морское училище (на базе 8 классов) было объединено с Петропавловск-Камчатским высшим морским инженерным училищем (на базе 10 классов), и в итоге было создано ПКВМУ. Как нам объяснили, с этого момента мы будем учиться четыре года и в результате получаем полусреднее-полувысшее образование. Но, чтобы мой диплом котировался за границей, я должен был закончить магистратуру – ещё два года. Говорят, что через два года снова вернулись к специалитету, но к этому моменту я уже там не учился.Большинство своих преподавателей в ПКВМУ я вспоминаю с благодарностью, хотя качество преподавательского состава резко контрастировало с выбитыми окнами в общаге, вырванными батареями и минусовой температурой в кубриках. Питание в нашей курсантской столовой тоже было на уровне. До сих пор помню гороховый суп с жилами из свиной тушёнки, тремя горошинами и нечто, напоминавшее картошку с плавающим застывшим жиром. Макароны по-флотски выглядели не менее аппетитно. Помню, как наш ректор, господин Олейников, будущий депутат областной думы, орал на нас, что это мы, курсанты, виноваты в том, что условия учёбы и жизни в училище такие. Это мы всё разворовали, это мы всё разломали и т.д. Правда, это не мешало ему тогда ездить на американском «Форде».Потом начались лихие 90-е… И как-то мне было не до учёбы, хотя в этот период я поступил сначала в Камчатский педагогический институт им. Витуса Беринга на факультет иностранных языков. Потом была учёба в Дальневосточной академии физкультуры и спорта.После этого вступления, собственно, о самом ЕГЭ. Не думаю, что я один такой, кто в своё время не получил высшее образование. Меня интересует другое: чем моё среднее образование отличается от современного, что я снова должен сдавать выпускной экзамен? Сам экзамен — не проблема сдать, но вопрос принципиальный. Чем мои 4/5 за экзамен по русскому языку хуже 90 баллов за тест по ЕГЭ? Или моя пятёрка по математике? Кто мешает просто перевести итоговые оценки в баллы? И что такое срок давности ЕГЭ? Интересно, кто-нибудь сможет ответить мне на этот вопрос?В общем… Экзамен. Я ещё не впал в старческий маразм, чтобы не помнить экзамены в школе или в институте. Экзамен на то и экзамен, чтобы его бояться, но в той старой школе это был всё-таки праздник. Здесь же тебя встречает охранник на входе, металлоискатель, видеокамеры, даже обложку с паспорта заставляют снимать. Всё это происходит в гробовой тишине, на лице преподавателей нет даже намёка на улыбку. Скажем, обстановка, как будто ты сидишь в зале суда перед вынесением преступнику смертного приговора. Штампованное вступительное слово, написанное видимо бывшим комсомольским функционером. Поразила фраза: «Тест сделан так, что вы в любом случае сдадите». Это что за экзамен такой?Тест. Года два назад один мой знакомый пытался поступить в местное высшее учебное заведение и, естественно, он также сдавал ЕГЭ, только на базе этого заведения. Во время экзамена он был вынужден позвать преподавателя (там была такая вольность) для того, чтобы она объяснила смысл вопроса в тесте. На вопрос, понимает ли она, что по-русски так предложения не строятся, был получен потрясающий ответ: «Ну вы понимаете, этот тест же с английского переводили». У меня, слава богу, таких вопросов не было, но… Я понимаю, что у меня незаконченное высшее образование, но учёба в двух педагогических высших заведениях что-то да значит, ну и 22 года работы тренером тоже. Тесты, которые я сдавал, не могут показать реального уровня знаний ученика. От слова совсем. Сами тесты мне напомнили смесь теоретического экзамена в ГАИ, кроссворда и «Поля чудес». При определённой тренировке по методике профессора Павлова вы механически будете отвечать на вопросы теста. Поверьте мне как тренеру.Конечно, преподавателям легче, не надо сидеть целый день в школе, выслушивать ответы «этих балбесов». Натаскал за два года на тест, в конце раздал бумажки, потом собрал бумажки, и никакой ответственности. А помните, как было? Когда даже самого дремучего двоечника вытягивали на тройку? Наводящими вопросами, намёками, аналогиями, в прямом общении с учеником. Даже во время письменного экзамена сначала проверяли твой черновик и намекали, где исправить. Потому что экзамен был такой же частью процесса обучения, как и сами уроки.Я не вижу разницы между тестом ЕГЭ и проверкой выработанных условных рефлексов у лабораторной крысы в каком-нибудь эксперименте. Я не знаю пока, прошёл я тест или нет (по-другому и не скажешь), но в любом случае опыт интересный. Я бы даже рекомендовал пойти и записаться на экзамен. Тем более что при подаче документов там, кроме паспорта и диплома о среднем образовании, ничего не просят.И да, я сдавал два экзамена: русский и обществознание. Если честно, то, что касается второго предмета, я так и не понял, что это такое. Мне объясняли, что это смесь ОГП, обществоведения, религиоведения и ещё чего-то там. В моём тесте все вопросы касались больше финансов и немного управления персонала. Хотя слабо понимаю, зачем ученику средней школы знать, как брать кредиты, получать инвестиции и зачем обучать персонал своей фирмы. Просто у меня вопросы были посвящены этой теме.После своего своеобразного опыта сдачи ЕГЭ могу сказать только одно: это не экзамен, а именно тест, который нам преподносят как экзамен. Мне кажется, что любой адекватный человек понимает разницу между этими двумя понятиями. Попробую объяснить на примере своей профессиональной деятельности.Для человека, который занимается боевыми искусствами, ЭКЗАМЕНОМ является спортивный поединок или реальный бой. Это то место, где сразу становится видно, насколько вы владеете техникой, насколько вы опытны, насколько физически подготовлены, стрессоустойчивы и т.д. В течение тренировочного процесса мы проходим и проводим различные ТЕСТЫ, например, технические (ошибочно называемые экзаменом), когда мы показываем технику и получаем в БИ очередной ранг; тесты для проверки физической подготовки; медицинские. Но эти тесты всего лишь позволяют увидеть тренеру, над чем работать дальше, они не покажут то, как вы проведёте поединок, т.е. как сдадите свой экзамен на татами. Вы можете хорошо сдать тесты лучше своего оппонента, но лечь на татами через три секунды, и наоборот.В общем, ЕГЭ выглядит как попытка определить чемпиона по боксу путем проведения тестов на влияние увеличения физической нагрузки на изменение кровяного давления. Мне понятен нормальный экзамен в советской школе, потому что он позволял определить реальные знания ученика. ЕГЭ же показывает только среднюю температуру по больнице. Вот такое мнение у меня сложилось на основе личного полученного опыта.