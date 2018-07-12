17:53 12 июля

ЕГЭ — это не экзамен. Личный опыт

Всё-таки решил я получить высшее образование: просто для того, чтобы была корочка, которую можно было предъявить очередному функционеру для подтверждения моего профессионального уровня. И первое, с чем я столкнулся, так это то, что в современном образовании не работает принцип «закон обратной силы не имеет». Оказывается, мой диплом о среднем образовании и сам факт сдачи выпускных экзаменов 27 лет назад сейчас ничего не значат. Просто констатируют факт, что я вообще в школе учился. Что-то вроде справки, которую давали, если ты выпускался неаттестованным. И я снова должен сдавать экзамен, только уже ЕГЭ.



В 1991 году я окончил первый на Камчатке морской колледж. Выглядела моя учёба в колледже так: три дня учёбы в средней школе №31, три дня учёбы в Петропавловск-Камчатском высшем инженерном морском училище (ПКВИМУ), итого 4 пары в день, двойные часы физики, математики, черчения, английского. В этом же году после успешной сдачи экзаменов поступил в ПКВМУ.


Немного о том, почему отличаются аббревиатуры. После поступления нас собрали и сказали, что с 1991 года вводится новая система получения высшего образования. Петропавловск-Камчатское морское училище (на базе 8 классов) было объединено с Петропавловск-Камчатским высшим морским инженерным училищем (на базе 10 классов), и в итоге было создано ПКВМУ. Как нам объяснили, с этого момента мы будем учиться четыре года и в результате получаем полусреднее-полувысшее образование. Но, чтобы мой диплом котировался за границей, я должен был закончить магистратуру – ещё два года. Говорят, что через два года снова вернулись к специалитету, но к этому моменту я уже там не учился.

Большинство своих преподавателей в ПКВМУ я вспоминаю с благодарностью, хотя качество преподавательского состава резко контрастировало с выбитыми окнами в общаге, вырванными батареями и минусовой температурой в кубриках. Питание в нашей курсантской столовой тоже было на уровне. До сих пор помню гороховый суп с жилами из свиной тушёнки, тремя горошинами и нечто, напоминавшее картошку с плавающим застывшим жиром. Макароны по-флотски выглядели не менее аппетитно. Помню, как наш ректор, господин Олейников, будущий депутат областной думы, орал на нас, что это мы, курсанты, виноваты в том, что условия учёбы и жизни в училище такие. Это мы всё разворовали, это мы всё разломали и т.д. Правда, это не мешало ему тогда ездить на американском «Форде».

Потом начались лихие 90-е… И как-то мне было не до учёбы, хотя в этот период я поступил сначала в Камчатский педагогический институт им. Витуса Беринга на факультет иностранных языков. Потом была учёба в Дальневосточной академии физкультуры и спорта.

После этого вступления, собственно, о самом ЕГЭ. Не думаю, что я один такой, кто в своё время не получил высшее образование. Меня интересует другое: чем моё среднее образование отличается от современного, что я снова должен сдавать выпускной экзамен? Сам экзамен — не проблема сдать, но вопрос принципиальный. Чем мои 4/5 за экзамен по русскому языку хуже 90 баллов за тест по ЕГЭ? Или моя пятёрка по математике? Кто мешает просто перевести итоговые оценки в баллы? И что такое срок давности ЕГЭ? Интересно, кто-нибудь сможет ответить мне на этот вопрос?

В общем… Экзамен. Я ещё не впал в старческий маразм, чтобы не помнить экзамены в школе или в институте. Экзамен на то и экзамен, чтобы его бояться, но в той старой школе это был всё-таки праздник. Здесь же тебя встречает охранник на входе, металлоискатель, видеокамеры, даже обложку с паспорта заставляют снимать. Всё это происходит в гробовой тишине, на лице преподавателей нет даже намёка на улыбку. Скажем, обстановка, как будто ты сидишь в зале суда перед вынесением преступнику смертного приговора. Штампованное вступительное слово, написанное видимо бывшим комсомольским функционером. Поразила фраза: «Тест сделан так, что вы в любом случае сдадите». Это что за экзамен такой?

Тест. Года два назад один мой знакомый пытался поступить в местное высшее учебное заведение и, естественно, он также сдавал ЕГЭ, только на базе этого заведения. Во время экзамена он был вынужден позвать преподавателя (там была такая вольность) для того, чтобы она объяснила смысл вопроса в тесте. На вопрос, понимает ли она, что по-русски так предложения не строятся, был получен потрясающий ответ: «Ну вы понимаете, этот тест же с английского переводили». У меня, слава богу, таких вопросов не было, но… Я понимаю, что у меня незаконченное высшее образование, но учёба в двух педагогических высших заведениях что-то да значит, ну и 22 года работы тренером тоже. Тесты, которые я сдавал, не могут показать реального уровня знаний ученика. От слова совсем. Сами тесты мне напомнили смесь теоретического экзамена в ГАИ, кроссворда и «Поля чудес». При определённой тренировке по методике профессора Павлова вы механически будете отвечать на вопросы теста. Поверьте мне как тренеру.

Конечно, преподавателям легче, не надо сидеть целый день в школе, выслушивать ответы «этих балбесов». Натаскал за два года на тест, в конце раздал бумажки, потом собрал бумажки, и никакой ответственности. А помните, как было? Когда даже самого дремучего двоечника вытягивали на тройку? Наводящими вопросами, намёками, аналогиями, в прямом общении с учеником. Даже во время письменного экзамена сначала проверяли твой черновик и намекали, где исправить. Потому что экзамен был такой же частью процесса обучения, как и сами уроки.

Я не вижу разницы между тестом ЕГЭ и проверкой выработанных условных рефлексов у лабораторной крысы в каком-нибудь эксперименте. Я не знаю пока, прошёл я тест или нет (по-другому и не скажешь), но в любом случае опыт интересный. Я бы даже рекомендовал пойти и записаться на экзамен. Тем более что при подаче документов там, кроме паспорта и диплома о среднем образовании, ничего не просят.

И да, я сдавал два экзамена: русский и обществознание. Если честно, то, что касается второго предмета, я так и не понял, что это такое. Мне объясняли, что это смесь ОГП, обществоведения, религиоведения и ещё чего-то там. В моём тесте все вопросы касались больше финансов и немного управления персонала. Хотя слабо понимаю, зачем ученику средней школы знать, как брать кредиты, получать инвестиции и зачем обучать персонал своей фирмы. Просто у меня вопросы были посвящены этой теме.

После своего своеобразного опыта сдачи ЕГЭ могу сказать только одно: это не экзамен, а именно тест, который нам преподносят как экзамен. Мне кажется, что любой адекватный человек понимает разницу между этими двумя понятиями. Попробую объяснить на примере своей профессиональной деятельности.

Для человека, который занимается боевыми искусствами, ЭКЗАМЕНОМ является спортивный поединок или реальный бой. Это то место, где сразу становится видно, насколько вы владеете техникой, насколько вы опытны, насколько физически подготовлены, стрессоустойчивы и т.д. В течение тренировочного процесса мы проходим и проводим различные ТЕСТЫ, например, технические (ошибочно называемые экзаменом), когда мы показываем технику и получаем в БИ очередной ранг; тесты для проверки физической подготовки; медицинские. Но эти тесты всего лишь позволяют увидеть тренеру, над чем работать дальше, они не покажут то, как вы проведёте поединок, т.е. как сдадите свой экзамен на татами. Вы можете хорошо сдать тесты лучше своего оппонента, но лечь на татами через три секунды, и наоборот.

В общем, ЕГЭ выглядит как попытка определить чемпиона по боксу путем проведения тестов на влияние увеличения физической нагрузки на изменение кровяного давления. Мне понятен нормальный экзамен в советской школе, потому что он позволял определить реальные знания ученика. ЕГЭ же показывает только среднюю температуру по больнице. Вот такое мнение у меня сложилось на основе личного полученного опыта.
Автор: Ирбис


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Комментарии 36

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:50
    ЕГЭ - это профанация обучения....
    Uncle Lee
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:00
      Цитата: Uncle Lee
      ЕГЭ - это профанация обучения....

      Вы просто цель этого не понимаете. Поэтому и кажется это нелогичным. Попробуйте взглянуть с другой стороны. В 90-х целью "образования" стала подготовка дешевого персонала для западных стран. Поэтому и требование о котировании наших дипломов там, и максимальное приближение методики преподавания болонской системе, и максимальное изучение английского, часто в ущерб другим предметам, и максимальная пропаганда среди студентов, в результате которой более трети студентов мечтает уехать из страны после получения диплома. Достаточно понять, что эта система готовит специалистов для Запада, а не для России, и все сразу станет на свои места. Лучших забирают по грантам и стажировкам, а в России остаются неудачники. Вот где трагедия. Негативный отбор - путь к деградации страны.
      Кубик123
    2. свободный (Андрей) Сегодня, 08:09
      Цитата: Uncle Lee
      ЕГЭ - это профанация обучения....

      А зачем и кому нужно что бы в России вместо образования эта профанация была?Нужно что бы каждый ответил себе на этот вопрос.
      свободный
      1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 13:08
        Цитата: свободный
        А зачем и кому нужно что бы в России вместо образования эта профанация была?Нужно что бы каждый ответил себе на этот вопрос.

        Образование - это подготовка квалифицированной рабочей и интеллектуальной силы для промышленного производства товаров, понятие неотъемлемо от понятие Капитал. У нас же государтственным строем является Неоколониализм
        aybolyt678
  2. лысова (владимир) Сегодня, 05:52
    Одни базары и ни каких действий. А ведь уже - ой как аукнется ! Фамилии бы этих выдумщиков - да и ответить надо - ведь сколько разумных голов загубили уже.
    лысова
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:47
      Цитата: лысова
      Одни базары и ни каких действий. А ведь уже - ой как аукнется ! Фамилии бы этих выдумщиков - да и ответить надо - ведь сколько разумных голов загубили уже.

      Вот вам — фурсенко , ливанов
      лесовозник
      1. лысова (владимир) Сегодня, 06:50
        А они сейчас на должностях, у власти ?
        лысова
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:06
          Фурсенко - является помощникои президента Российской Федерации.
          Ливанов - является специальным представителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.
          solzh
          1. лысова (владимир) Сегодня, 09:44
            Ничего не меняется - им, за такие тормоза в России - другие места должны быть определены.
            лысова
          2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:25
            Цитата: solzh
            Фурсенко - является помощникои президента Российской Федерации.
            Ливанов - является специальным представителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной

            Вы прямым текстом говорите, что Путин разваливает Россию??? Не дождетесь, ВВП долгих лет власти!!!! Всех нытиков катком переедем!!!
            Семен1972
  3. антивирус Сегодня, 05:56
    сразу говорили--против взяток в школе (на медали) и ВУЗах.
    Под контролем ---"Родина слышит, Родина знает..."
    сделали.
    нет еще единой нации в России , а надо единое информационное и культурное пространство создавать.
    Решили молодежь "сплотить"( от бурятов до финнов) так.
    антивирус
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 12:31
      сразу говорили--против взяток в школе (на медали) и ВУЗах.


      Ерунда получается. Что, много бюджетных мест в ВУЗах ? И уж если попал на это место паренёк с головой ( Хоть с ЕГЭ, хоть по советской системе по экзаменам в самом МФТИ , или другом) - или упрётся рогом и будет учить, или вылетит после первой сессии. А за деньги ,как сейчас - вот основная проблема теперешнего образования. Да хоть по цвету глаз пусть отбирают, плевать. Лишь бы дальше учили и сдавали не за деньги, а как раньше.
      И второе. Видел "Гл.инженера ООО" вообще без диплома. Просто брат владельца. Кто проверяет соответствие должности и образования ?
      dauria
  4. Александр С. (Александр) Сегодня, 06:51
    А как нужно? Как раньше? Сидишь...отвечаешь...все, как от зубов отскакивает...а тебе ставят 4. Садится следующий...что-то там промямлил кое как...поназадавали ему вопросов на полчаса...и кое как вытянули на 5..ибо надо. А ты сидишь в итоге "счастливый". Отличный экзамен. Вот некоторые так против...а предложите единый стандарт сдачи экзамена для всей страны, исключающий субъективный фактор со стороны принимающих. Лично мое мнение - я сдавал школьный экзамен по старинке...а поступал в вуз уже по егэ. егэ по итогу намного лучше.
    Кстати, про экзамен...у нас раньше было так - давали 20 задач по алгебре по разным темам разного уровня сложности, и сидели решали. Что...в егэ разве сейчас не так?
    Александр С.
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:33
      Есть однозначный факт - уровень нынешних абитуриентов просел просто феерически. Это Вам скажет любой преподаватель ВУЗа, который работал хотя бы в 90-е.
      Цитата: Александр С.
      А как нужно? Как раньше? Сидишь...отвечаешь...все, как от зубов отскакивает...а тебе ставят 4. Садится следующий...что-то там промямлил кое как...поназадавали ему вопросов на полчаса...и кое как вытянули на 5..ибо надо.

      Ну, а сегодня у нас куча народа с высшим баллом ЕГЭ, которые в одном слове по три ошибки делают.
      Андрей из Челябинска
      1. aleks_29296 (Алексей) Сегодня, 08:14
        Есть однозначный факт - уровень нынешних абитуриентов просел просто феерически

        Есть и другой факт- уровень учителей, вернее преподавателей, тоже нехило просел. По своему опыту- складывается впечатление, что в школе не моего пацана учат, а проверяют остаточные знания у меня и моей жены (благо еще застали советскую школу). На уроках дают минимум, остальное родители должны тянуть.
        aleks_29296
        1. ZAV69 (Жуков А.В.) Сегодня, 12:38
          Это на репетиторство разводят.
          ZAV69
        2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:45
          Цитата: aleks_29296
          Есть и другой факт- уровень учителей, вернее преподавателей, тоже нехило просел. По своему опыту- складывается впечатление, что в школе не моего пацана учат, а проверяют остаточные знания у меня и моей жены

          Это разные вещи. Сейчас преподавателей заставляют учить по новомодным методикам, которые, как я давно уже убедился, создают по большей части иллюзию обучения - они не дают систематизированных знаний. Принципы советской школы - от простого к сложному, каждая новая тема дополняет старую забыт наглухо. Поэтому и приходится с детьми сидеть (у меня их трое:)
          Андрей из Челябинска
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:40
    Какое обучение, таки и специалисты...По работе сужу..Слушают с широко открытыми глазами и ртом...Затем заявляют, а я не обязан это делать..Заявляет не потому что не обязан, а понимает, что не сумеет..
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:59
      Цитата: parusnik
      ..Слушают с широко открытыми глазами и ртом...Затем заявляют, а я не обязан это делать..
      .....Однако, в результате может получиться, что то, что обязан-----сделает либо плохо, либо вообще---никак.
      Reptiloid
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:05
        В итоге ,за него делают....
        parusnik
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:17
          Цитата: parusnik
          В итоге ,за него делают....

          С добрым утром, Алексей! Часто наблюдал, что после нескольких понтов "я не обязан", как-то чего-то не складывается и потом------расставанье тем или иным образом.
          Reptiloid
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:28
            На нашем предприятии, это не тот случай...
            parusnik
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:44
    Автор - дилетант.
    "Конечно, преподавателям легче, не надо сидеть целый день в школе, выслушивать ответы «этих балбесов». Натаскал за два года на тест, в конце раздал бумажки, потом собрал бумажки, и никакой ответственности. А помните, как было? Когда даже самого дремучего двоечника вытягивали на тройку? Наводящими вопросами, намёками, аналогиями, в прямом общении с учеником. Даже во время письменного экзамена сначала проверяли твой черновик и намекали, где исправить. Потому что экзамен был такой же частью процесса обучения, как и сами уроки".
    А вот в этом абзаце - всё, на самом деле, верно с точностью наоборот.
    samarin1969
    1. Lord_Raven (Антон) Сегодня, 09:59
      "Мне объясняли, что это смесь ОГП, обществоведения, религиоведения и ещё чего-то там. В моём тесте все вопросы касались больше финансов и немного управления персонала. Хотя слабо понимаю, зачем ученику средней школы знать, как брать кредиты, получать инвестиции и зачем обучать персонал своей фирмы".
      Уважаемы автор. Если вы уж беретесь критиковать что-то, то будьте добры, внимательней изучить предмет. Судя по этой цитате, никакое обществознание вы не сдавали, поскольку в тестах по данному предмету нет никакого религиоведения или, тем более, управления персоналом. Третья часть заданий действительно затрагивает проблемы экономики, но в самых общих чертах и теорию.
      Lord_Raven
  7. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 09:06
    Ну взялись обсуждать предмет, о котором даже не имеют представления. Кто-то из отписавшихся выше хоть раз сдавал ЕГЭ, прежде чем комментировать?
    Вот я в этом году сдавал ЕГЭ по истории. Первая часть экзамена действительно имеет вопросы с вариантами ответов (тесты). Но. Если ты хочешь сдать на 4 и 5,то надо выполнить вторую и третью части. А там вполне обычные вопросы, у меня были такие: назовите причины, предпосылки октябрьской революции 1917г. Укажите не менее 3 причин. Второй вопрос: укажите главные события в истории России за период с 1825 по 1855гг. Укажите, какие известные государственные деятели участвовали в этих событиях. Приведите не менее 3-х примеров.
    И так далее. Уровень знаний может продемонстрировать любой человек. Если есть знания - человек обязательно найдёт что ответить на вопросы. И нет в ЕГЭ чего-то страшного, хотя недостатки тоже есть.
    Fedoslov
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 10:05
      Моя дочь преподаёт в сельской школе историю и обществознание. Недолго, два года. В этом году 11-й класс у неё сдавал ЕГЭ. Во-первых, больше всего на обществознание пошли в её классе, во-вторых отлично сдали! Она очень рада! ЕГЭ - для всех ЕГЭ, но почему так хорошо сдал именно её класс? Она все эти два года говорила, что хороший класс попался - действительно дети учили, вопросы задавали, старались. Результат прекрасный. Думаю, по другим предметам так же. Кто хочет знать - выучит. А форма - второе дело.
      домохозяйка
  8. kordon332 (виктор) Сегодня, 09:16
    ЕГЭ - один из возможных способов проверки знаний.Другой вопрос - давать необходимо знания , а не готовить к сдаче ЕГЭ.Но это уже на совести преподавателя.Кроме того в настоящее время талантливый парень из провинции, успешно сдавший ЕГЭ может поступить в любой престижный ВУЗ страны, а раньше без ЕГЭ в МВТУ, МГИМО, МГУ поступали из провинции единицы.Нельзя сбрасывать со счетов и огромную нагрузку на выпускников при сдаче обычных экзаменов в школе, а затем 5 экзаменов в ВУЗ. Не каждый выдерживал.С ЕГЭ в этом отношнии стало полегче
    kordon332
  9. Sloboda0 (Алексей) Сегодня, 09:43
    Один знакомый хорошо сказал.
    Это общая западная система. Надо чтобы ты мог пойти на предприятие, встать за пульт. И нажать кнопку "А" или "Б" в зависимости от входящих условий. Машинально, бездумно, автоматически(как сейчас чинуши деньги пилят). И тебе не нужно знать и уметь больше. Если ты "слишком умный", учился и знаешь еще и про кнопку "В" и про их комбинации - это все. Ты уже потенциальный бунтарь. Для их системы не годишься.
    Sloboda0
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:31
      Цитата: Sloboda0
      Это общая западная система. Надо чтобы ты мог пойти на предприятие, встать за пульт. И нажать кнопку "А" или "Б" в зависимости от входящих условий. Машинально, бездумно, автоматически(как сейчас чинуши деньги пилят). И тебе не нужно знать и уметь больше. Если ты "слишком умный", учился и знаешь еще и про кнопку "В" и про их комбинации - это все. Ты уже потенциальный бунтарь. Для их системы не годишься

      А как эти А и Б делают лучшие в мире пассажирские самолеты, двигатели, электронику и тд? А что хорошего в том, что тебе по профессии нужно знать А, а тебя пичкают с утра до ночи ГДЖПРОТЬБО
      Семен1972
  10. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:14
    Судя по тексту, автор свое собственное невежество спроецировал на ЕГЭ. ЕГЭ конечно можно и нужно критиковать, но то, каким образом это делает автор - профанация не ЕГЭ, а его противников.
    То, что автор слабо представляет себе, что такое обществознание - это сугубо его, автора, проблемы. В пассаж о том, что по-русски так предложения не строятся, еще можно с натяжкой поверить, как и в то, что знакомый подозвал преподавателя на экзамене, но вот про перевод с английского - глупость несусветная.
    К сведению автора, тестовая часть ЕГЭ, которая по его мнению не отражает реальный уровень знаний тестируемого, сама по себе не позволяет сдать экзамен на положительную оценку. Кроме тестовой существует часть B, в котором ответ положено давать в явном виде, и часть С, подразумевающая развернутый ответ на поставленную задачу.
    Остальное комментировать нет смысла - такие себе лирические измышления, основанные на спорных тезисах.
    сорок восьмой
  11. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:35
    ЕГЭ - это самое лучшее, что сейчас придумали! Не надо о вольном трактовании, как правило, вольным оно видится при недостаточном познании предмета. Мне один троечник тоже заявил, что подходит сразу 3 ответа, зачитал вопросы и ответы, на что я ему заявил, ты что ? Там на столько очевидный ответ, что другие просто не подходили никак! Жаль что при мне,в СССР не было ЕГЭ
    Imobile
  12. ваняватный Сегодня, 10:57
    годный текст , но нужно помнить , что власть наша отделена от народа и здравого смысла так же , как народ от возможности влиять на идиотские эксперименты этой власти , так что хотите образование для ребенка -платите репититорам , государство самоустранилось от будущего , ибо его нет с таким к нему подходом в настоящем
    ваняватный
  13. Комментарий был удален.
  14. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 13:18
    ну хорошо если мы все такие умные и учились в СССР кто сходу сможет вспомнить как решать квадратное уравнение? Мне вот порой приходится вспоминать если кто то из учеников смог принести смартфон в школу на контрольную то по вайберу пересылают задачи и помню даже как интегралы решать но это уже сейчас из вышки потому как в современной алгебре убрали начало анализа
    Rey_ka
  15. AwaZ (Walery) Сегодня, 13:20
    Очередной наезд на сложившуюся систему. Да, система может быть и не идеальная , но и советская система экзаменов тоже имела свои недостатки. Причем она никак не пыталась принимать что то новое . Много много лет работала по одному сценарию . Ничего супер хорошего в этом тоже не было . Я сдавал экзамены в советское время и поступал в ВУЗы тоже в те же годы и кое что знаю и помню.
    Современная же система , хотя и обладает недостатками, но и плюсов имеет множество .
    Да и еще : в ЕГЭ ,что бы получить 5 баллов в аттестат , надо ( если я не ошибаюсь ) набрать 60 где то баллов из 100. Так вот, с такими баллами вы не поступите ни в один из приличных ВУЗов.. В советской системе тоже , преподы вытягивали некоторых учеников на отличные оценки , но на экзаменах в приличные ВУЗы эти абитуриенты просто не смогали ничего решить , так как программа для ВУЗа очень прилично часто отличалась от школьной .
    Так вот, щас, если вдруг задумали поступить в ВУЗ с советским дипломом, по любасу надо сдавать ЕГЭ в этом ВУЗе. Вообщем то тоже самое что вступительный экзамен при СССР.
    Что вас тут не устраиваает ? Ведь при СССР бы вы все равно пошли сдавать экзамены в ВУЗе , причем с заданиями более высокого уровня сложности чем в школе.
    Все те кто пытаются выражать недовольство сложившейся системой , просто никогда с ней не сталкивались и делают это , даже не понимаю из каких побуждений.
    У меня ребенок старшеклассник , поступил в 11 класс и сейчас активно готовиться для поступления в очень приличный ВУЗ . Вы не поверите , но он все лето занимается . Кроме всего прочего , он три года последние пытается участвовать во всех значимых олимпиадах как местного уровня так и федерального .
    Так как я немного понимаю в теме физики и математики , я иногда оказываю ему консультации и знаю многие моменты его подготовки. Скажу я вам что это не просто все. Он активно сотрудничает даже с профильными школьными учителями и те оказывают ему какую то помощь .
    Его товарищ, с которым они хотели учиться вместе , но на год старше его , сдав три профильных экзамена на 240 с чем то баллов , уже в тот ВУЗ вряд ли поступит. Это минимум и даже чуть ниже минимума, прошлого года на бюджетные места... А вот вы попробуйте сдайте на 80 баллов ?
    Вот мне лично , сложившаяся система нраввиться гораздо больше советской . Школяр , сдав экзамены и получив баллы , уже сам пытается куда то пристроить свой " капитал" , имея для этого и время и возможность. А в СССР бы , придя с пятаками в аттестате например в МГУ, можно вылететь и привет ВС Красной Армии . А потом , после двух трех лет службы - очень не просто вернуться в эту систему.
    А кто не верит- решите мне простейшую задачку , которую ребетенок мне подкинул месяц или два назад : В идеальных условия без трения по желобу навстречу друг другу катятся 7 шаров , с одной стороны три и на встречу им с другой - 4-е. Расстояния между шариками всеми одинаковые . В какой то момент , шарики начнут сталкиваться ( упруго ) между собой . Вопрос- сколько всего соударений произойдет ?
    AwaZ
    1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 13:36
      wassat stop фига себе задачка)))))
      Андрей ВОВ
    2. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 15:21
      11 соударений (либо 6 - тут зависит насколько идеальна идеальная система). Надеюсь не сильно сейчас опозорился ))
      Гнусный скептик
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