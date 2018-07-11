17:56 12 июля
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Путин и Нетаньяху сегодня решат судьбу юга Сирии. Боевики уже в клещах в Дараа

Террористический «южный фронт» в результате нескольких дней интенсивных наступательных действий сирийской правительственной армии оказался полностью отрезан от основных маршрутов поставок боеприпасов и продовольствия. Кольцо сирийских войск сжимается вокруг группировки террористов, оккупирующей город Дараа – центр одноимённой сирийской провинции.

Путин и Нетаньяху сегодня решат судьбу юга Сирии. Боевики уже в клещах в Дараа


В ходе сегодняшних боёв САА удалось взять под свой контроль несколько опорных пунктов в районе города. По данным сирийского командования, территория, контролируемая боевиками на юго-западе страны, по своей площади не превышает 45 квадратных километров.


Командование САА направило главарям боевиков предложение сложить оружие и покинуть административный центр провинции. На предложение принципиальным согласием ответили несколько групп так называемой «умеренной оппозиции». Боевики «Фронта ан-Нусра» (*запрещён в РФ) и связанных с ним группировок «Аль-Каиды»* предложение о прекращении сопротивления игнорируют, продолжая вести боевые действия.

Боевики на данный момент удерживают под своим контролем кварталы Аль-Балад и Аль-Саад в административном центре провинции, откуда ведут прицельный огонь по позициям сирийских войск.

На этом фоне САА провела успешную операцию по освобождению населённого пункта Тафас. Стремительное продвижение подразделений 105-й бригады республиканской гвардии заставило террористов капитулировать. После освобождения этого населённого пункта освободились силы, которые командование армии Сирии планирует перебросить для осуществления деоккупации западных кварталов города Дараа в том случае, если боевики не решат прекратить сопротивление.

На этом фоне в министерстве обороны Израиля продолжают предупреждать САА о недопустимости односторонних действий в демилитаризованной зоне на Голанских высотах. Отмечено, что без согласования действий САА с израильским командованием появление в этом районе сирийских солдат будет расценено как нарушение международного договора.

Сегодня же пресса Израиля сообщает о том, что премьер-министр страны в очередной раз направляется в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, по некоторым данным, должны стартовать в 19:00 (мск). В составе делегации помимо премьера – военный секретарь Элиэзер Толедано и советник по нацбезопасности Меир Бен-Шабат. Заявлено, что в 21:00 (после переговоров) Нетаньяху отправится с Путиным на стадион для просмотра полуфинального матча ЧМ-2018 между англичанами и хорватами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 82

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  1. Гардамир Вчера, 15:03
    А с чего автор взял что Израиль будет воевать с террористами? Ещё недавно Израиль исправно бомбил Сирийскую армию
    Гардамир
    1. Например Вчера, 15:12
      В ходе сегодняшних боёв САА удалось взять под свой контроль...

      Однозначно нужно останавливать бойцов. А то на полном ходу незаметят как к Египту подойдут где море их и притормозит. И лишь там, на берегу красного моря, смывая пыль с сапог, поймут, что уж и Израиль кончился wassat
      Например
      1. Опер (Игорь) Вчера, 15:26
        Конечно решат! Куда еще ехать Нетаньяху, как не в Москву?! Некуда больше ехать!
        Опер
        1. maxim947 (Максим) Вчера, 17:32
          Как только боевиков начинают конкретно прижимать сразу начинаются встречи и обсуждения)) случайность? не думаю))
          maxim947
        2. Vladimir 5 (Владимир) Вчера, 17:57
          В Москву едет свои правила навязывать, что Москва послушно выполяет, -не мешает Израильским ВВС хозяйничать в Сирийском небе. Кто глвным тут, ещё посмотреть по опоследовательным действиям, что явно не Москва...
          Vladimir 5
          1. Светлана (Светлана) Вчера, 18:15
            Цитата: Vladimir 5
            В Москву едет свои правила навязывать

            Да не навязывать, а продиктовать лично, а то по телефону что-нибудь пропустят или не так поймут.
            Светлана
          2. ЛМН (Максим) Вчера, 19:00
            Цитата: Vladimir 5
            В Москву едет свои правила навязывать, что Москва послушно выполяет, -не мешает Израильским ВВС хозяйничать в Сирийском небе. Кто глвным тут, ещё посмотреть по опоследовательным действиям, что явно не Москва...

            Странно..а зачем Израилю такие сложности? what В Москву летать,звонить каждую неделю..непонятно request Отдали бы приказ и Путин каждую неделю был бы в Израиле как штык soldier

            Люди,люди... fool
            ЛМН
            1. Shahno (Павел) Вчера, 19:04
              Не прилетит он в Иерусалим. Ему сейчас повторение истории с Трампом не нужно. А вопросы то решать надо...
              Shahno
              1. ЛМН (Максим) Вчера, 19:52
                Цитата: Shahno
                Не прилетит он в Иерусалим. Ему сейчас повторение истории с Трампом не нужно. А вопросы то решать надо...

                Ему нужно вопросы решать.А летают и звонять из Иерусалима..
                Что то у меня не сходится wassat
                ЛМН
                1. Shahno (Павел) Вчера, 20:02
                  Насколько я знаю, встречу инициировал ваш Президент. Хотя в данный момент это не так принципиально.
                  Shahno
                  1. Shahno (Павел) Вчера, 20:14
                    Кстати, кто в Бремене президент?
                    Shahno
          3. Ныробский (Дмитрий) Вчера, 19:18
            Цитата: Vladimir 5
            В Москву едет свои правила навязывать,

            Порожняк толкаете))) Если бы Израиль реально хотел "окучить" какие то силы в оном районе, то он бы это сделал и без переговоров. Ну а если Нетаньяху едет в Москву на стрелку, значит рисковать не хочет.
            Цитата: Vladimir 5
            Москва послушно выполяет, -не мешает Израильским ВВС хозяйничать в Сирийском небе.

            Это где такое было? Израильская авиация в основном работала из Израиля и Ливана, не входя в воздушное пространство Сирии. Был вроде как инцидент с нарушением границы, но как утверждают сирийцы они не безуспешно отработали по цели. И кто вообще сказал , что Россия закрывает всё небо над Сирией?
            Цитата: Vladimir 5
            Кто глвным тут, ещё посмотреть по опоследовательным действиям, что явно не Москва...

            Ага. Поэтому Нетаньяху в Москву мотается чаще, чем в Вашингтон. "Гора к Магомеду не ходит".
            Ныробский
        3. Piramidon (Степан) Вчера, 18:45
          Цитата: Опер
          Конечно решат! Куда еще ехать Нетаньяху, как не в Москву?! Некуда больше ехать!

          Смех смехом, но коль уж боевые действия приблизились к границам "земли обетованной", то по-любому, нужно договариваться, чтобы не наломать дров. Я понимаю Асада (нужно добивать "бармалеев"), но я понимаю и Нетаньяху (некомфортно себя чувствуешь, когда у тебя на пороге бойня идет)
          Piramidon
        4. KondratKo Сегодня, 09:59
          Что-то Нетаньяху зачастил к темнейшему, прямо как боярин к царю на поклон. Оччень подозрительно...

          Может быть мы чего-то не знаем? ))) Вот и думай после такого, кто и на кого влияние оказывает, мне всегда представлялось, что Израилем крутят как хотят матрасы, а оно воно как. )
          KondratKo
      2. dolfi1 (Dolfina) Вчера, 15:56
        laughing так и море их не остановит, так и пролетят на полном ходу аж до Италии, и пыль с сапог смоют уже в Риме. lol , многие сирийские бойцы уж так и сделали. Италия оценила, даже наградила самых быстрых своим гражданством. wassat
        dolfi1
        1. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 17:54
          Цитата: dolfi1
          laughing так и море их не остановит, так и пролетят на полном ходу аж до Италии, и пыль с сапог смоют уже в Риме. lol , многие сирийские бойцы уж так и сделали. Италия оценила, даже наградила самых быстрых своим гражданством. wassat

          Предлагаю отдать беженцам нынешнюю территорию Израиля. Более- менее освоена, жилье есть, окружение свое, родное арабское. Впишутся быстро и приживутся легко. Население Израиля можно таки переселить на чудные, богатые земли Таймыра. Море есть, земли в 100 раз больше, арабы по голове долбить не будут.
          СССР-1
          1. Светлана (Светлана) Вчера, 18:21
            Цитата: СССР-1
            Впишутся быстро и приживутся легко. Население Израиля можно таки переселить на чудные, богатые земли Таймыра. Море есть, земли в 100 раз больше, арабы по голове долбить не будут.

            Боюсь Вас разочаровать (а мысль-то неплоха), но они уже на Крым настроились, вот и мост кстати, подоспел.
            Светлана
            1. Shahno (Павел) Вчера, 18:37
              https://youtu.be/iYra57ZJY6s
              Shahno
            2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 20:42
              Цитата: Светлана
              Цитата: СССР-1
              Впишутся быстро и приживутся легко. Население Израиля можно таки переселить на чудные, богатые земли Таймыра. Море есть, земли в 100 раз больше, арабы по голове долбить не будут.

              Боюсь Вас разочаровать (а мысль-то неплоха), но они уже на Крым настроились, вот и мост кстати, подоспел.

              Ну дык в России все лучшее детям..тоесть евреям. fellow 40 тысяч израильских евреев уже сделали запрос насчет ПМЖ в Крым и учитывая мощное еврейское лобби в РФ....будет Крымтакинаш wassat Интересно, обрадуются-ли такому пополнению местные ? winked
              ДЕДПИХТО
              1. igor67 (Игорь) Вчера, 20:56
                Цитата: ДЕДПИХТО
                Ну дык в России все лучшее детям..тоесть евреям. 40 тысяч израильских евреев уже сделали запрос насчет ПМЖ в Крым и учитывая мощное еврейское лобби в РФ....будет Крымтакинаш Интересно, обрадуются-ли такому пополнению местные ?

                скорей всего это бывшие граждане полуострова,после анексии , чтобы продать или вступить в наследство, необходимо стать гражданином России,так что ничего сверх естественного
                igor67
            3. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 22:23
              Цитата: Светлана
              Цитата: СССР-1
              Впишутся быстро и приживутся легко. Население Израиля можно таки переселить на чудные, богатые земли Таймыра. Море есть, земли в 100 раз больше, арабы по голове долбить не будут.

              Боюсь Вас разочаровать (а мысль-то неплоха), но они уже на Крым настроились, вот и мост кстати, подоспел.

              Сбрасывать? Зачем? Пусть живут и осваивают неосвоенное :)
              СССР-1
          2. Shahno (Павел) Вчера, 18:36
            https://youtu.be/iYra57ZJY6s
            Shahno
          3. маленькая страна (Дани) Вчера, 21:59
            Цитата: СССР-1
            Предлагаю отдать беженцам нынешнюю территорию Израиля.

            Так их ДНК НА РОДИНУ ТЯНЕТ В СССР-1-2-3-4-и так до без конечности. Зов предков это сильная вещь! laughing
            маленькая страна
          4. KondratKo Сегодня, 10:13
            Цитата: СССР-1
            Население Израиля можно таки переселить на чудные, богатые земли Таймыра

            Зачем такие сложности, далеко ходить не нужно, у нас есть Биробиджан, для богоизбранных в свое время "кровавый Сталин" аж целую автономную область создал. wassat
            KondratKo
            1. atalef (александр) Сегодня, 10:19
              Цитата: KondratKo
              Зачем такие сложности, далеко ходить не нужно, у нас есть Биробиджан, для богоизбранных в свое время "кровавый Сталин" аж целую автономию создал

              но в основном там живут ....
              русские 94%
              евреи - 0.9%
              удачи
              atalef
              1. KondratKo Сегодня, 10:21
                Ну дык, "не можешь - научим, не хочешь - заставим" (щютка, если что).
                Это просто вашего брата заинтересовать не смогли, а вообще - "дарёному коню в зубы не смотрят", так что сами виноваты. )
                KondratKo
                1. KondratKo Сегодня, 10:34
                  P.S. И заметьте, "кровавый, кровавый", а автономную область создали на 14 лет раньше (1934 г.), чем была основана государственность Израиля (1948 г.). ) И думаю сделано это было не от издёвки над нацией, в то время ещё никто так о вас не заботился, даже наоборот, некоторые уже вынашивали планы по полному её уничтожению.
                  KondratKo
              2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 10:31
                Цитата: atalef
                Цитата: KondratKo
                Зачем такие сложности, далеко ходить не нужно, у нас есть Биробиджан, для богоизбранных в свое время "кровавый Сталин" аж целую автономию создал

                но в основном там живут ....
                русские 94%
                евреи - 0.9%
                удачи

                Все- таки, привлекает север? Ну, так и быть, север так север :)
                СССР-1
                1. atalef (александр) Сегодня, 10:57
                  Цитата: СССР-1
                  Все- таки, привлекает север? Ну, так и быть, север так север :)

                  исключительно север Израиля
                  atalef
      3. Комментарий был удален.
      4. маленькая страна (Дани) Вчера, 19:11
        Асколько таких желающих уже было!!!!!!!!!!!!!!!!!! А-УУУ А-УУУ

        laughing laughing laughing crying crying
        маленькая страна
      5. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Вчера, 23:57
        Цитата: Например
        Однозначно нужно останавливать бойцов. А то на полном ходу незаметят как к Египту подойдут где море их и притормозит. И лишь там, на берегу красного моря, смывая пыль с сапог, поймут, что уж и Израиль кончился

        Немного разочарую Вас - Израиль - самая эффективная армия Ближнего Востока, а то и всей Передней Азии в целом. Пройти, смыв пыль с сапог, "тиграм Дамаска" никак не удастся (это показал опыт пяти арабо-израильских войн, даже когда Сирия и Египет входили в состав единого государства и выступали вместе).
        Михаил Матюгин
    2. мерцание (Николай) Вчера, 15:28
      А с чего автор взял что Израиль будет воевать с террористами?
      Да вроде в тексте об этом ни слова.
      Скоре речь о том, что Израиль испытывает паталогический страх перед вооруженным иранцем, а теперь похоже еще и перед вооруженным сирийцем. Не знаю, может Путин хороший психотерапевт, способен снять детские страхи ? Вон на футбол Биби сводит, может даже мороженное ему купит.
      З.Ы. Правда, вооруженные игиловцы почему то страх у евреев не вызывают? Может они думают, что это переодетые цахаловцы?
      мерцание
    3. Владыка Ситх (Сергей) Вчера, 15:44
      Карта юга Сирии

      Владыка Ситх
    4. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 16:56
      "А с чего автор взял что Израиль будет воевать с террористами? Ещё недавно Израиль исправно бомбил Сирийскую армию"
      Почему в прошедшем времени? Он и не прекращал это делать. Ну разве что исключая зоны размещения Российских ВС.
      Topotun
    5. Yrec (Юрий) Вчера, 18:01
      А он и не хочет. Он хочет чтоб и Асада и терров и иранцев не было. Фантазирует, короче.
      Yrec
    6. Tiras (Виктор) Вчера, 18:04
      Цитата: Гардамир
      Ещё недавно Израиль исправно бомбил Сирийскую армию


      И сколько погибло сирийских военных? wassat

      Израиль долбит Иран и его террористов в Сирии - Хизбаллу. Если им помогает Асад, то и Асаду прилетает.
      Tiras
    7. Маз Вчера, 19:18
      Может Путин чегото и порешает, а вот нитаньягу вряд ли. Скорее объяснят как надо себя вести.
      Маз
      1. Комментарий был удален.
    8. Rogharg Thrumthrod (Rogharg Thrumthrod) Вчера, 22:02
      Для Израиля, Сирийская армия и террористы не отличаются ничем.
      Rogharg Thrumthrod
      1. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:53
        Особенно когда террористы переодеваются в форму сирийской армии...
        Zina389
      2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:34
        Ну та и для САА и КСИРа, что игил, что ЦАХАЛ, что нусра, одни террористы.
        zoolu350
  2. Magic Archer (Владимир) Вчера, 15:07
    Ближний Восток как змеиный клубок.Вчера евреи бомбили САА,а завтра будут бомбить игиловцев.Восток дело тонкое
    Magic Archer
    1. Светлана (Светлана) Вчера, 15:30
      Цитата: Magic Archer
      Вчера евреи бомбили САА
      И завтра тоже будут.
      Светлана
      1. Totah155 (Alex) Вчера, 17:32
        Цитата: Светлана
        Цитата: Magic Archer
        Вчера евреи бомбили САА
        И завтра тоже будут.

        Может и сегодня.
        Totah155
    2. мерцание (Николай) Сегодня, 01:09
      Вчера евреи бомбили САА,а завтра будут бомбить игиловцев.
      С чего бы? Они (игиловцы) являются передовым отрядом ЦАХАЛ. Муслики защищают Израиль от мусликов - красота... winked
      мерцание
      1. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:55
        Еще есть муслики, которые служат в израильской армии и полиции. Их десятки тысяч soldier
        Zina389
  3. ZarSta (Zarat) Вчера, 15:09
    Отмечено, что без согласования действий САА с израильским командованием появление в этом районе сирийских солдат будет расценено как нарушение международного договора.
    стоит добавить, что в демилитаризованной зоне на Голанских высотах обычно находятся ООНовские "контролёры". С началом военных действий, они быро быро перебрались в Израиль, указывая на опaсность для их жизни. (Стреляють). Израиль, сейчас, с огромным трудом пытается их выдворить на старые позиции, пока безуспешно.
    ZarSta
    1. Totah155 (Alex) Вчера, 17:37
      Цитата: ZarSta
      Отмечено, что без согласования действий САА с израильским командованием появление в этом районе сирийских солдат будет расценено как нарушение международного договора.
      стоит добавить, что в демилитаризованной зоне на Голанских высотах обычно находятся ООНовские "контролёры". С началом военных действий, они быро быро перебрались в Израиль, указывая на опaсность для их жизни. (Стреляють). Израиль, сейчас, с огромным трудом пытается их выдворить на старые позиции, пока безуспешно.

      Так гадить на Израиль, конечно же удобней из Израиля. А не из Сирии или Газы. Подавляющее большинство иностранных корреспондентов, живёт в безопасном Израиле. Пользуются всеми благами цивилизации и осуждают Израиль.
      Ничего личного, только бизнес.
      Totah155
  4. Zubr Вчера, 15:09
    Сегодня же пресса Израиля сообщает о том, что премьер-министр страны в очередной раз направляется в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, по некоторым данным, должны стартовать в 19:00 (мск). В составе делегации помимо премьера – военный секретарь Элиэзер Толедано и советник по нацбезопасности Меир Бен-Шабат. Заявлено, что в 21:00 (после переговоров) Нетаньяху отправится с Путиным на стадион для просмотра полуфинального матча ЧМ-2018 между англичанами и хорватами.


    Правильно, пускай футбол посмотрит, а армия САР как раз зачистит всех оставшихся бармалеев. Можно с уверенностью сказать, что договорились.. smile Всё таки "Мундиаль" принесёт пользу, не нам, так Сирии... smile
    Zubr
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 15:11
    На этом фоне в министерстве обороны Израиля продолжают предупреждать САА о недопустимости односторонних действий в демилитаризованной зоне на Голанских высотах.
    ....И зачем предупреждать САА? Нанесите удар по террористам..и тогда будет видно , что Израиль, ведет борьбу с мировым терроризмом...А не пустые заявления, дескать Израиль на передовом рубеже...
    parusnik
    1. ZarSta (Zarat) Вчера, 15:22
      Цитата: parusnik
      ....И зачем предупреждать САА? Нанесите удар по террористам..и тогда будет видно , что Израиль, ведет борьбу с мировым терроризмом...
      Нда, слышали. Там потом столько извёсткой покроется что мама не горюй.
      ZarSta
    2. собаковод Вчера, 15:32
      parusnik (Алексей Богомазов)
      .И зачем предупреждать САА? Нанесите удар по террористам..и тогда будет видно , что Израиль, ведет борьбу с мировым терроризмом...А не пустые заявления, дескать Израиль на передовом рубеже...
      Для этого нужно звёздно-полосатое "одобрямс". А это вряд ли...
      собаковод
    3. Tiras (Виктор) Вчера, 18:07
      Цитата: parusnik
      ...И зачем предупреждать САА? Нанесите удар по террористам..и тогда будет видно , что Израиль, ведет борьбу с мировым терроризмом...


      Так и Израиль и ударяет по шиитским иранским террористам fellow

      Там террористы не только игил. Иранская Хизбалла ничем не лучше террористов исламского государства.

      29 мая. Sky News Arabia сообщает, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали базу "Хизбаллы" около города Аль-Кусайр в провинции Хомс, среди убитых высокопоставленный командир.

      24 мая. Нанесен ракетный удар с воздуха по целям на авиабазе "Аль-Дабаа" в провинции Хомс, на западе Сирии, где базируются боевики "Хизбаллы" и иранские силы. Дамаск возложил ответственность на Израиль. Ранее в тот же день была атакована авиабаза "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.

      21 мая. Взрывы на иранской базе, располагавшейся в районе Наджа, к югу от Дамаска. Причинен значительный ущерб штабу подразделения электронной войны "Корпуса стражей исламской революции" и зданию Школы государственной безопасности.

      18 мая. В результате взрывов на иранской военной базе около аэропорта в сирийском городе Хама, по данным Sky News и SOHR, погибли 57 иранцев и 11 сирийцев. Дамаск и Тегеран не возлагали ответственность на Израиль. Хотя в некоторых сирийских СМИ высказывалось предположение, что речь идет о диверсии, подготовленной израильтянами.
      Tiras
    4. abc_alex (Алексей) Вчера, 20:45
      Ага, да. Мало им шиитской Фронды в лице Ирана и хезбаллонов, надо ещё суннитской в лице алькаеды и её спонсоров обзавестись.
      abc_alex
  7. XXXIII (Владимир) Вчера, 15:30
    Путин и Нетаньяху сегодня решат судьбу юга Сирии. Боевики уже в клещах в Дараа
    Какие то выгодные условия привез Нетаньяху или за выгодными условиями приехал.... bully
    пс. Границу будут проводить карандашом, синим и красным..... lol
    XXXIII
  8. BoomAndroid (Данил) Вчера, 15:31
    Лично как я понимаю, т. е Сирия связана договором "демилитаризованной зоне на Голанских высотах" 70 или 80 лохматых годов (точно непомню ) Израиль требует от Башара его соблюдения... Но сами позволяют себе бомбить Сирию, под вымышленным предлогом! Говоря там наши враги и мы имеем право это делать, а то что эти враги, борятся с терроризмом, это им *рать! А тут САА борется с врагами! Должны спрашивать разрешения на то чтобы, бить их на своей территории... Я этого не понимаю
    BoomAndroid
    1. askort154 (Александр) Вчера, 15:49
      "Террористический «южный фронт» в результате нескольких дней интенсивных наступательных действий сирийской правительственной армии оказался полностью отрезан от основных маршрутов поставок боеприпасов и продовольствия..."

      Явно, что эти маршруты поставок не с территории Сирии. Остаются только: Израиль, Иордания и Ливан. Чем ближе войска Сирии к границе Израиля, тем чаще Нетаньяху челночит в Москву. Зачем ....?!
      askort154
      1. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:50
        Он там с ВВП решает когда Асаду наступать и до куда. Если бы мнение Израиля не было важно, с ним бы не разговаривали.
        Zina389
    2. Tiras (Виктор) Вчера, 18:34
      Цитата: BoomAndroid
      .. Но сами позволяют себе бомбить Сирию, под вымышленным предлогом!


      Называть террористов Хизбалла вымышленным предлогом это смешно negative
      Tiras
    3. маленькая страна (Дани) Вчера, 21:01
      Цитата: BoomAndroid
      Но сами позволяют себе бомбить Сирию, под вымышленным предлогом!


      "Как говорится в сообщении портала «Сругим», по-видимому, объектом нападения были склады сирийской армии, которые, по оценкам экспертов, также служили иранским боевикам в этом регионе.
      Впоследствии появилась информация о «военной части с ракетами, нацеленными на Израиль». Арабские издания пишут, что уничтоженный склад с ракетами принадлежал либо Ирану, либо ливанской «Хизбалле»."
      "В ЦАХАЛ заявили, что все пораженные объекты так или иначе связаны с иранской «Аль-Кудс». Самые крупные: иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склад вооружений в международном аэропорту Дамаска, логистический штаб «Аль-Кудс», военный и логистический комплекс «Аль-Кудс». Также в армии обороны Израиля заявили об атаке на военные и наблюдательные посты, разведывательные пункты. «Была уничтожена и иранская пусковая установка, из которой стреляли по Голанским высотам», — сообщили в ЦАХАЛ.

      ЭТО ВЫМЫШЛЕННО?
      маленькая страна
  9. ultra (Михаил) Вчера, 15:56
    И каким боком к югу Сирии Израиль?На мой взгляд надо поставить перед фактом,будет так как мы и руководство Сирии это решим .А если евреев что то не устраивает пусть пожалуются в "лигу сексуальных меньшинств"! laughing
    ultra
    1. Kanaf1 (Alex) Вчера, 16:31
      А если евреев что то не устраивает пусть пожалуются в "лигу сексуальных меньшинств

      Адресок подкинь , и имена твоих закадык в оной организации, по знакомству, а то не терпим бюракратии.
      Kanaf1
      1. ultra (Михаил) Вчера, 17:37
        Цитата: Kanaf1
        Адресок подкинь , и имена твоих закадык в оной организации,

        laughing Ильфа и Петрова читай,там и адресок есть! tongue
        ultra
    2. маленькая страна (Дани) Вчера, 19:22
      Цитата: ultra
      На мой взгляд надо поставить перед фактом,


      Передфактом вы можете ставить у себя ВСЕХ, кого вы хотите. На БВ Израиль ставит всех ПЕРЕД ФАКТОМ. Уже проверенно и не ОДИН РАЗ. Вместе с ссср!
      маленькая страна
    3. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:45
      Как мы решим. За нашу победу.... bully
      Zina389
  10. mr_Flint (Ivan Ko) Вчера, 17:16
    Цитата: ultra
    И каким боком к югу Сирии Израиль?На мой взгляд надо поставить перед фактом,будет так как мы и руководство Сирии это решим .А если евреев что то не устраивает пусть пожалуются в "лигу сексуальных меньшинств"! laughing

    Ну вот это Беня и сообщит Волдеморт Волдемортычу.
    mr_Flint
    1. ultra (Михаил) Вчера, 17:41
      Цитата: mr_Flint
      Ну вот это Беня и сообщит Волдеморт Волдемортычу

      Беня будет тихо внимать Путину и это правильно. laughing
      ultra
      1. Tiras (Виктор) Вчера, 18:03
        Цитата: ultra
        Беня будет тихо внимать Путину и это правильно


        В ваших мечтах возможно, а реальность иная.
        Tiras
      2. маленькая страна (Дани) Вчера, 19:29
        Цитата: ultra
        Цитата: mr_Flint
        Ну вот это Беня и сообщит Волдеморт Волдемортычу

        Беня будет тихо внимать Путину и это правильно. laughing

        А потом поменяются! drinks
        маленькая страна
  11. Tiras (Виктор) Вчера, 17:59
    Скоро судя по всему Асад получит ответку :

    Над территорией Израиля системой Patriot сбит сирийский БПЛА

    Запуск ракеты привел к срабатыванию системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" на Голанских высотах и в региональном совете Эмек а-Ярден.

    Позднее армейская пресс-служба передала, что БПЛА был сбит над израильской территорией. При этом армейская пресс-служба сообщила, что беспилотник был замечен за 15 минут до этого, он находился под наблюдением систем ПВО. Кроме того, аппарат также вторгался в воздушное пространство Иордании
    Tiras
    1. igor67 (Игорь) Вчера, 19:00
      Цитата: Tiras
      Скоро судя по всему Асад получит ответку :

      Над территорией Израиля системой Patriot сбит сирийский БПЛА

      Запуск ракеты привел к срабатыванию системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" на Голанских высотах и в региональном совете Эмек а-Ярден.

      Позднее армейская пресс-служба передала, что БПЛА был сбит над израильской территорией. При этом армейская пресс-служба сообщила, что беспилотник был замечен за 15 минут до этого, он находился под наблюдением систем ПВО. Кроме того, аппарат также вторгался в воздушное пространство Иордании

      где то в час дня пошла ракета, обломки бпла упали в озеро Кинере,ни чего себе заблудился
      igor67
      1. igor67 (Игорь) Вчера, 21:02
        перехват Сирийского бпла,сегодня
        igor67
  12. BoomAndroid (Данил) Вчера, 18:56
    Цитата: Tiras
    Цитата: BoomAndroid
    .. Но сами позволяют себе бомбить Сирию, под вымышленным предлогом!


    Называть террористов Хизбалла вымышленным предлогом это смешно negative

    Нет мил человек! Именно вымышленный т. к без всякого разрешения израиль бомбит территорию Сирии! А в итоге говорит чтоб те брали разрешение у них, бить (реальных террористов), раз на то пошло, что такая страна как израиль с супер самолетами(которые по их мнению невидит не с 300- не с 400) не пришла на помощь Сирии в войне против терроризма? А дала этой Хизбалле воевать против них! Ведь и небыло бы проблем, Хизбалла была не нужна Сирии. Только из всего этого один вывод хотели схетрить, да только фигушки это выйдет ребята, без России, как только они перемолят террор. Так и ваши атаки кончатся! Ибо они так же и вас перемолят, вместе с Ираном на пару! А с 300 будут им в помощь
    BoomAndroid
    1. Плотник 2329 (Вася) Вчера, 19:05
      "Готовый" чтоль писал?
      laughing
      Плотник 2329
    2. маленькая страна (Дани) Вчера, 19:56
      Цитата: BoomAndroid
      А с 300 будут им в помощь


      А вот и скорая помощь подоспела для С-300

      Ракеты MARS, SkySniper и Rampage класса «воздух-земля» производства IMI и IAI использоються против Сирии и Ирана ракета позволит атаковать в совершенно новых условиях. Она может быть установлена на истребителях F-15, F-16 и F-35. Дальность действия сверхзвуковой ракеты составляет 90 миль."


      Для лечения есть еще много вариантов. В отличии вас шапкозакидателей ВВП +ШАЙГУ знают НУ очень очень хорошо!
      маленькая страна
      1. abc_alex (Алексей) Вчера, 20:52
        Не идиотничайте. Если по подчинённым Шойгу прилетит от Израиля, ответ будет не от С-300, а от совершенно других систем. В конце концов все авиабазы Израиля известны.
        Нетаньяху затем и прилетел в Москву, чтобы конфликт в Сирии остался в Сирии. А не перерос в конфликт Израиля с Россией.
        abc_alex
        1. маленькая страна (Дани) Вчера, 23:12
          Цитата: abc_alex
          В конце концов все авиабазы Израиля известны.

          Да известны я даже могу вам написать

          «Барад Каль» поступила на вооружение в конце 2016 или начале 2017 г. и была объявлена боеготовой на F-16C/D («Барак») в октябре 2017 г. Первыми её получили эскадрильи F-16C/D Блок 30 авиабазы Рамат-Давид (109-я и 117-я), далее на очереди были эскадрильи F-16I («Суфа») на авиабазе Рамон (119-я, 201-я, 253-я), а затем – F-15I («Раам») на авиабазе Хацерим (69-я). Эскадрилья «Суфа» в Хацерим (107-я) на данном этапе «Барад Каль» не получит, поскольку была первой из эскадрилий F-16I, вооружённой УАБ SDB («Барад Хад»).
          Дальности планирования SPICE-2000 – до 60 км, SPICE-1000 – до 100 км. Точность попадания в цель (КВО) – менее 3 м. Вероятность поражения цели – 95%. В память бомбы могут вноситься изображения 100 целей и экипаж самолёта-носителя может перенацеливать УАБ в воздухе."

          Ну и что из этого? Если империя ссср не достала, то извените, вам еще далеко достовалка еще слаба!

          На сегодняшний день система противоракетной обороны Израиля является самой эффективной системой ПРО в мире.
          Нижний уровень системы ПРО – батареи «Железный купол». Система предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальностях от 4 до 70 км

          Средний уровень системы ПРО Израиля и носит название «Праща Давида» или «Волшебная палочка». Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет меньшей дальности, неуправляемых ракет большого калибра и дозвуковых крылатых ракет на дистанциях от 40 до 300 км.

          Высший уровень системы ПРО Израиля – «Хец» (могут использоваться названия «Хома», «Эрроу», «Стрела», «Крепостная стена»). Эта система способна перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3000 км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду.

          Учите матчасть!
          маленькая страна
          1. abc_alex (Алексей) Сегодня, 08:43
            Учить то что? ТТХ поделок израильского ВПК для войны с бородатыми в тапках? Всё, что вы так гордо тут представили предназначено для перехвата результатов творчества кружка "вакхабит-ракетчик" или иранских копий самых простых ракет РСЗО. Хорошо сделано, не спорю, но не для войны с армией.
            abc_alex
            1. Пупырчатый (Евгений) Сегодня, 10:37
              Цитата: abc_alex
              Учить то что? ТТХ поделок израильского ВПК для войны с бородатыми в тапках? Всё, что вы так гордо тут представили предназначено для перехвата результатов творчества кружка "вакхабит-ракетчик" или иранских копий самых простых ракет РСЗО. Хорошо сделано, не спорю, но не для войны с армией.


              вообще-то выххабит-ракетчик это последнее, на что ориентируется система ПРО Израиля
              Пупырчатый
        2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:45
          Местные сионисты (фашисты) не идиотничают, они глумятся над вами, прекрасно зная, что никакая отвёртка от армии РФ не пролетит, ибо они закадычные партнёры олигархата РФ.
          zoolu350
  13. Дормидонт (Дормидонт) Вчера, 20:53
    Сделка с дьяволом совсем не гарантирует её выполнения
    Дормидонт
  14. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:38
    Целовальник совсем того....
    Zina389
  15. gregor6549 (Григорий) Сегодня, 07:10
    Путин и Нетанияху вряд ли решат судьбу Сирии на очередной встрече. Слишком много там игроков чтобы без них все решить. Самое большой договорятся не мешать друг другу. То что Израиль обеспокоен присутствием Ирана и Хизболлы натерритории Сирии тоже понятно. Он себе четко представляет что начнется если вдобаваок к Ливану и Газе эти ребяты полезут на него еще и со стороны Сирии. При Этом Израиль совсем не стремится, в отличие от США, свергнуть режим Асада. Он его вполне устраивает. Да и Асад не лезет на рожон, помятуя что было с теми, кто лез в предыдущие годы.
    Да, время от времени Асад постреливает в воздух, изображая активность своей системы ПВО, но постреливает так чтобы не дай Бог не сбить израильский самолет.
    Да и Россия настоятельно советует Асаду не делать этого, хотя Асад и не всегда прислушивается к советам России.
    Т.е. каждый при деле и каждый решает там свои проблемы. Ну а для широкой публики публикуются материалы угодные этой публике. С чем ее, публику, и поздравляю.
    gregor6549
Картина дня