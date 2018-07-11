Путин и Нетаньяху сегодня решат судьбу юга Сирии. Боевики уже в клещах в Дараа

Террористический «южный фронт» в результате нескольких дней интенсивных наступательных действий сирийской правительственной армии оказался полностью отрезан от основных маршрутов поставок боеприпасов и продовольствия. Кольцо сирийских войск сжимается вокруг группировки террористов, оккупирующей город Дараа – центр одноимённой сирийской провинции.В ходе сегодняшних боёв САА удалось взять под свой контроль несколько опорных пунктов в районе города. По данным сирийского командования, территория, контролируемая боевиками на юго-западе страны, по своей площади не превышает 45 квадратных километров.Командование САА направило главарям боевиков предложение сложить оружие и покинуть административный центр провинции. На предложение принципиальным согласием ответили несколько групп так называемой «умеренной оппозиции». Боевики «Фронта ан-Нусра» (*запрещён в РФ) и связанных с ним группировок «Аль-Каиды»* предложение о прекращении сопротивления игнорируют, продолжая вести боевые действия.Боевики на данный момент удерживают под своим контролем кварталы Аль-Балад и Аль-Саад в административном центре провинции, откуда ведут прицельный огонь по позициям сирийских войск.На этом фоне САА провела успешную операцию по освобождению населённого пункта Тафас. Стремительное продвижение подразделений 105-й бригады республиканской гвардии заставило террористов капитулировать. После освобождения этого населённого пункта освободились силы, которые командование армии Сирии планирует перебросить для осуществления деоккупации западных кварталов города Дараа в том случае, если боевики не решат прекратить сопротивление.На этом фоне в министерстве обороны Израиля продолжают предупреждать САА о недопустимости односторонних действий в демилитаризованной зоне на Голанских высотах. Отмечено, что без согласования действий САА с израильским командованием появление в этом районе сирийских солдат будет расценено как нарушение международного договора.Сегодня же пресса Израиля сообщает о том, что премьер-министр страны в очередной раз направляется в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, по некоторым данным, должны стартовать в 19:00 (мск). В составе делегации помимо премьера – военный секретарь Элиэзер Толедано и советник по нацбезопасности Меир Бен-Шабат. Заявлено, что в 21:00 (после переговоров) Нетаньяху отправится с Путиным на стадион для просмотра полуфинального матча ЧМ-2018 между англичанами и хорватами.