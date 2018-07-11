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МЭР на позитиве: Объёмы оттока капиталов из России за 4 года упадут в 50 раз
Невероятный по уровню своего макроэкономического оптимизма прогноз сегодня представлен российским министерством экономического развития. Основной оптимизм прогноза МЭР посвящён будущим показателям объёмов оттока капитала за рубеж. Выкладки аналитиков министерства показывают, что отток капиталов из страны по итогам текущего года окажется на 1,7 млрд долларов ниже, чем за прошлый год – 23,1 млрд долларов против 24,8 млрд.
Однако главный оптимизм ведомства состоит не в этом. Прогнозисты министерства экономического развития всерьёз заявляют, что к 2022 году отток капитала из страны снизится почти в 50 (!) раз и составит всего около 500 млн рублей. Какие инструменты для столь внушительного снижения упомянутых показателей готовится применить министерство, не сообщается. Чтобы не спугнуть удачу?
В прогнозе Минэкономразвития на ближайшую шестилетку заявлено, что к 2023-2024 году объёмы оттока капитала снова подрастут – до 0,6 млрд и 2,8 млрд долларов соответственно.
А если сравнить с прогнозами других ведомств. Данные "Вести.Экономика".
Так, Банк России на текущий год делает прогноз по оттоку капитала из РФ на уровне 30 млрд долларов. Это притом, что изначально ЦБ делал ставку на 19 млрд.
Как видно, прогнозы официальных структур России на макроэкономические параметры разнятся более чем существенно. Мало того, становится понятно, что ни МЭР, ни ЦБ не могут точно спрогнозировать такие показатели хотя бы на несколько месяцев вперёд, но при этом усиленно пытаются представлять прогнозы на достаточно отдалённую перспективу - на 5-6 лет.
Прогноз МЭР по инфляции на этот год – 3,1%. При этом нужно напомнить, что один только бензин с начала года прибавил в цене в среднем 12% своей стоимости для конечного потребителя.
Однако главный оптимизм ведомства состоит не в этом. Прогнозисты министерства экономического развития всерьёз заявляют, что к 2022 году отток капитала из страны снизится почти в 50 (!) раз и составит всего около 500 млн рублей. Какие инструменты для столь внушительного снижения упомянутых показателей готовится применить министерство, не сообщается. Чтобы не спугнуть удачу?
В прогнозе Минэкономразвития на ближайшую шестилетку заявлено, что к 2023-2024 году объёмы оттока капитала снова подрастут – до 0,6 млрд и 2,8 млрд долларов соответственно.
А если сравнить с прогнозами других ведомств. Данные "Вести.Экономика".
Так, Банк России на текущий год делает прогноз по оттоку капитала из РФ на уровне 30 млрд долларов. Это притом, что изначально ЦБ делал ставку на 19 млрд.
Как видно, прогнозы официальных структур России на макроэкономические параметры разнятся более чем существенно. Мало того, становится понятно, что ни МЭР, ни ЦБ не могут точно спрогнозировать такие показатели хотя бы на несколько месяцев вперёд, но при этом усиленно пытаются представлять прогнозы на достаточно отдалённую перспективу - на 5-6 лет.
Прогноз МЭР по инфляции на этот год – 3,1%. При этом нужно напомнить, что один только бензин с начала года прибавил в цене в среднем 12% своей стоимости для конечного потребителя.
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