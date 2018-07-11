17:53 12 июля
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МЭР на позитиве: Объёмы оттока капиталов из России за 4 года упадут в 50 раз

Невероятный по уровню своего макроэкономического оптимизма прогноз сегодня представлен российским министерством экономического развития. Основной оптимизм прогноза МЭР посвящён будущим показателям объёмов оттока капитала за рубеж. Выкладки аналитиков министерства показывают, что отток капиталов из страны по итогам текущего года окажется на 1,7 млрд долларов ниже, чем за прошлый год – 23,1 млрд долларов против 24,8 млрд.

Однако главный оптимизм ведомства состоит не в этом. Прогнозисты министерства экономического развития всерьёз заявляют, что к 2022 году отток капитала из страны снизится почти в 50 (!) раз и составит всего около 500 млн рублей. Какие инструменты для столь внушительного снижения упомянутых показателей готовится применить министерство, не сообщается. Чтобы не спугнуть удачу?

МЭР на позитиве: Объёмы оттока капиталов из России за 4 года упадут в 50 раз



В прогнозе Минэкономразвития на ближайшую шестилетку заявлено, что к 2023-2024 году объёмы оттока капитала снова подрастут – до 0,6 млрд и 2,8 млрд долларов соответственно.

А если сравнить с прогнозами других ведомств. Данные "Вести.Экономика".

Так, Банк России на текущий год делает прогноз по оттоку капитала из РФ на уровне 30 млрд долларов. Это притом, что изначально ЦБ делал ставку на 19 млрд.

Как видно, прогнозы официальных структур России на макроэкономические параметры разнятся более чем существенно. Мало того, становится понятно, что ни МЭР, ни ЦБ не могут точно спрогнозировать такие показатели хотя бы на несколько месяцев вперёд, но при этом усиленно пытаются представлять прогнозы на достаточно отдалённую перспективу - на 5-6 лет.

Прогноз МЭР по инфляции на этот год – 3,1%. При этом нужно напомнить, что один только бензин с начала года прибавил в цене в среднем 12% своей стоимости для конечного потребителя.


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Комментарии 84

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  1. Ростовчанин (Дмитрий) Вчера, 15:42
    Вообще не понятно как они инфляцию считают, голову только морочат 3-4% , на самом деле 10-20%
    Ростовчанин
    1. Vard Вчера, 15:44
      Они считают по картошке... она действительно подорожала процента на четыре... а вот если считать по бензину... или по валюте... то цифры получаются совсем другие...
      Vard
      1. Например Вчера, 15:50
        Цитата: Ростовчанин
        Вообще не понятно как они инфляцию считают

        Ошибка кроется в слове "считают".
        Они инфляцию определяют. Удорожание товаров ни как на инфляцию не влияют по мнению членов правительства и ЦБ.
        Вероятно мы с властью говорим на разных языках.
        Понять их практически невозможно. О чём они говорят и скем??????????????????
        Например
        1. volot-voin (Rodoslav) Вчера, 16:02
          Цитата: Например
          Вероятно мы с властью говорим на разных языках.
          Понять их практически невозможно. О чём они говорят и скем?

          Двигатель власти - банальная жадность. Их даже не останавливает возможность этой власти лишится. Думают что так будет вечно. Песец не за горами
          volot-voin
          1. Shurik70 (Александр) Вчера, 20:47
            Кончились капиталы-то. Вывезли уже все.
            Вот потому и сократился поток.
            am
            Shurik70
        2. Ныробский (Дмитрий) Вчера, 20:11
          Цитата: Например
          Вероятно мы с властью говорим на разных языках.
          Мы похоже ещё и живём с ними в разных государствах.
          Цитата: Например
          [b]Понять их практически невозможно. О чём они говорят и скем??????????????????
          Да просто между собой договориться не могут. Одни пургу гонят про то, что надо возраст пенсионный поднять т.к. бабосов для пенсий не хватает. Другие бодро рапортуют, что бабосов скоро будет просто завались т.к. перестанут вывозить за бугор. Теперь первые, понимая то, что так и пенсионная реформа может "крякнуть" преждевременно, настаивают на том, что "вывозили, вывозят и будут вывозить" (они же ещё и помогать будут дабы лишней копейки не появилось), а вторые по недомыслию не догоняют то, что палят первых и ведут "неправильный счёт". Народ как обычно - взирает на возню в верхах, запасается крупой, солью и спичками и на всякий случай присматривает дубину покрепче, дабы гонять ею и вторых и первых.
          Ныробский
      2. Muvka (Владимир) Вчера, 15:53
        Проблема в том, что ни картошка, ни крупы, ни яйца, ни мясо вообще не дорожают. Если считать по-вашему, то сколько мясо стоило в 2013? Если за 5 лет, по 20% это 100%. Свиной фарш сейчас покупаю по 200 рублей кило. Он в 13 году стоил 100 рублей? Серьезно? Или яйца, десяток по 50 рублей. 25 рублей в 13 году? Вы смешны, ей богу.
        Muvka
        1. Ростовчанин (Дмитрий) Вчера, 16:36
          Фарш не показатель, в 2013 году он состоял из мяса на 70% остальное субпродукты, а в 2018 на 40%, а остальное субпродукты. Яйцо СО стоило 25 теперь под 75. Кроме того молоко-пленка стоило 25 руб за ЛИТР!!! Теперь после маркетинговой обработки тара уменьшилась до 0,8 литра, при цене 35... А крупы сами кушайте! А теперь прикиньте цены на официальную инфляцию и так по всему спектру товаров.
          Ростовчанин
          1. Muvka (Владимир) Вчера, 17:04
            Цитата: Ростовчанин
            Фарш не показатель, в 2013 году он состоял из мяса на 70% остальное субпродукты, а в 2018 на 40%, а остальное субпродукты. Яйцо СО стоило 25 теперь под 75. Кроме того молоко-пленка стоило 25 руб за ЛИТР!!! Теперь после маркетинговой обработки тара уменьшилась до 0,8 литра, при цене 35... А крупы сами кушайте! А теперь прикиньте цены на официальную инфляцию и так по всему спектру товаров.

            Я так понимаю у вас есть результаты экспертиз? Поделитесь или балабол.
            По яйцам - http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/2933
            6-yaichnaya-otrasl-stolknulas-s-deflyatsiey/
            Опровергните, или балабол.
            Вот еще мониторинг яиц с 13 по 15 год. Сравните цены по одинаковым областям.
            https://agro-bursa.ru/prices/egg/15-07-2013/
            По молоку даже проверять не буду. Но вы пишете, что было 25 рублей за литр, стало 35 за 0.8. Где подъем цены в 2 раза? (повторюсь, я не проверяю ваше утверждение, хотя по первым пунктам вы врете)
            Muvka
            1. Например Вчера, 17:35
              Цитата: Muvka
              Проблема в том, что ни картошка, ни крупы, ни яйца, ни мясо вообще не дорожают.

              Вот так проблема у вас!!! Всем проблемам проблема. Но вы не огорчайтесь.

              з.ы. Фарш делаю только из мяса. Самопал. laughing Говядина в указаный вами 2013 год стоила 280р. Сейчас 450р. Речь о мякоти.

              Но вы продолжайте жить своим миром. Так же живет и набиулина с группой соучастников.
              Например
              1. Случайный (Сергей) Вчера, 17:46
                Цитата: Например
                Но вы продолжайте жить своим миром. Так же живет и набиулина с группой соучастников

                Они продолжают жить своим миром 76,76%, но при этом кушают мраморную говядину и....ну ладно об этом не будем bully
                Да..мясной фарш по 200 рублей....это "сильно" wassat
                Случайный
              2. Muvka (Владимир) Вчера, 17:59
                Говядина в указаный вами 2013 год стоила 280р. Сейчас 450р.

                Странно: Мясо (говядина)
                (1 кг) 438 р.
                говядина гуляш 429 р.
                говядина духовая 459 р.
                говядина духовая 487 р.
                говядина духовая 590 р.
                говядина для запекания
                Вот источник.
                http://tsenomer.ru/korzina/moskva/date/20131201/
                Что скажете?
                На всякий случай. Вот тот же сайт. Июль 2018 года
                Мясо (говядина)
                (1 кг) 529 р.
                говядина эколь 499 р.
                говядина шейная часть б/к 571 р.
                говядина духовая 539 р.
                говядина шейная часть б/к
                Подорожала на 25% где то. За 5 лет. 5% в год. Учитывая, что в 14-15 годах была двузначная инфляция...
                Muvka
              3. Muvka (Владимир) Вчера, 18:04
                А теперь скажите честно, просто признайтесь, что вы нагло соврали. Слабо?
                Muvka
                1. Мимопроходил (Дима) Вчера, 20:39
                  Это вы сами к себе обратились?Напоминаю ваши слова
                  Цитата: Muvka
                  Бумажки подорожали в 2 раза, а продукты питания на 10%. Так что да, всем пофиг. А некоторые продукты сейчас дешевле, чем в 14
                  Мимопроходил
            2. Случайный (Сергей) Вчера, 17:48
              Цитата: Muvka

              Я так понимаю у вас есть результаты экспертиз? Поделитесь или балабол.

              Гугл в помощь...набираете фальсификат продуктов в РО и..."кушайте" и "наслаждайтесь".
              К яйцам по цене 50....подходить вообще нельзя, молоко,это которое молоко(со сроком хранения 5 суток) а не 6-15 месяцев wassat начинает стоить от 50 рублей за литр
              Случайный
              1. Muvka (Владимир) Вчера, 17:55
                Яйца тоже фальсифицируют? По моему у ваз мозг фальсифицирован
                Muvka
                1. Случайный (Сергей) Вчера, 17:59
                  Цитата: Muvka
                  Яйца тоже фальсифицируют?


                  Для особо "патриотичных" рассказываю.....клетка -курица-несушка-свет значит жрать(всякое исскуственное жорево) и потом спать...вот ваши яйца.
                  Нормальное яйцо это у "свободной2 курицы.которая сначала бегает и кушает,а потом в амбаре на нассте сидит wink
                  Я же не говорю,каким местом вы .."думаете"...так что давайте по существу? wink
                  Случайный
                  1. Muvka (Владимир) Вчера, 18:00
                    Т.е. в 2013 году курицы были свободными и мы покупали свободные яйца, а сейчас нет? Самому не смешно? Вы в своих умозаключениях до такой дичи добрались...
                    Muvka
                    1. Случайный (Сергей) Вчера, 18:17
                      Цитата: Muvka
                      а сейчас нет?

                      Почему нет...есть птицефабрики в Центральных районах и на Урале(точнее не могу...реклама.."понимаешь").
                      Я же вас не заставляю покупать нормальные продукты...хотите питаться сурогатом...да ради бога laughing
                      Случайный
                      1. Muvka (Владимир) Вчера, 18:30
                        Господи, дай этому человеку мозги...
                        Muvka
        2. Случайный (Сергей) Вчера, 17:34
          Цитата: Muvka
          Свиной фарш сейчас покупаю по 200 рублей кило.


          Покупать фарш из сои и пальмового масла вместо того что-бы купить кусок хрюшки за 230-250 рублей? wassat
          это сильно....достойно истинного "одобрямса" lol
          Случайный
          1. Muvka (Владимир) Вчера, 17:56
            Может у вас из пальмового масла, но я могу отличить мясо от немяса.
            Muvka
            1. Случайный (Сергей) Вчера, 18:18
              Цитата: Muvka
              Может у вас из пальмового масла, но я могу отличить мясо от немяса.


              Кк-то не очень верится....если бы умели,то 100% не покупали бы фарш по 200
              Случайный
              1. Рашнэйрфорс (Дмитрий) Сегодня, 07:52
                Как может килограмм фарша из мяса стоить дешевле килограмма самого мяса? А мяса по 200 уже давно нигде не встречал!
                Рашнэйрфорс
      3. venik (Владимир) Вчера, 16:53
        Цитата: Vard
        Они считают по картошке... она действительно подорожала процента на четыре... а вот если считать по бензину... или по валюте... то цифры получаются совсем другие...

        ==========
        Ну, вообще-то считать нужно по "потребительской корзине".....
        Вот только, КТО её "определяет"??? Эту самую "корзину"..... request
        venik
      4. 123456789 Вчера, 18:42
        Цитата: Vard
        Они считают по картошке... она действительно подорожала процента на четыре... а вот если считать по бензину... или по валюте... то цифры получаются совсем другие...

        А Вы считайте по банковскому кредиту и депозиту как полусумму hi
        123456789
    2. Вадим237 (Вадим) Вчера, 15:55
      А в России цены от инфляции не зависят, они зависят от спекулянтов.
      Вадим237
    3. Saburov Вчера, 16:19
      Объёмы оттока капиталов из России за 4 года упадут в 50 раз


      "Падали", "падают" и будут "падать". У нас в стране всё с 1991 года падает, экономика, ракеты, образование...пипл хавает "державно-патриотическую" речь. У нас на этом всё государство держится и состояние сколачивают...те кто поумнее.



      С уважением.
      Saburov
    4. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 17:49
      Цитата: Ростовчанин
      Вообще не понятно как они инфляцию считают, голову только морочат 3-4% , на самом деле 10-20%

      Точка отсчета- сотрудники Минэкономразвития. 5 лет назад каждый получил в подарок еще по квартире, зарплата- вам и не снилось. Один персонаж присел за корзинку с колбаской, остальные сократили объем выводимых за бугор средств. Только поэтому, отток уменьшается, инфляция в их семьях сократилась.
      СССР-1
  2. krasin (Владимир) Вчера, 15:42
    Мечтать не вредно.
    krasin
  3. Altona (Евгений) Вчера, 15:44
    Министерство Правды решило набрасывать больше оптимизма, который почему-то смахивает на старческий маразм. Только взялись за яйца, молоко пропало.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Вчера, 16:20
      Привет, Евгений! Что то сегодня на таких "топовых"(для Вас) темах, Ваших сегодня мало... Ушли все бороться с Газпромом? Вы "прикрываете" их отсутствие на этом сайте? bully

      Украинцы обвалили рейтинг "Газпрома" в Facebook
      https://ria.ru/world/20180711/1524349222.html

      К админам: Ребята, рейтинги падают подобных тем. Вместе с моим, на данный момент - 26 комментов... а всего месяц назад было бы штук 200 точно, а то и более. Давайте новую пластинку, а то не о чем уже и поспорить с коллегами... hi
      НасРать
    2. Iline (Сергей) Вчера, 19:14
      Цитата: Altona
      Министерство Правды решило набрасывать больше оптимизма, который почему-то смахивает на старческий маразм.

      Это с какой стороны посмотреть. А вдруг к указанным датам из России вывезут всё что можно и нельзя? Вот и упадёт вывод капитала. Этих вангующих министров развелось пропасть.
      Кстати, предшественник Орешкина гражданин Улюкаев тоже ванговал вместо реальной работы. Плохо кончил. Может должность какая-то заразная? winked
      Iline
  4. bubalik (Сергей) Вчера, 15:44
    Выкладки аналитиков министерства показывают, что отток капиталов из страны по итогам текущего года окажется на 1,7 млрд долларов ниже, чем за прошлый год – 23,1 млрд долларов против 24,8 млрд.

    ,, laughing кто во что, вчера только писали,,
    Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2018 года вырос на 32%, до $17,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,4 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
    bubalik
  5. Лесс Вчера, 15:45
    Объёмы оттока капиталов из России за 4 года упадут в 50 раз
    Главное - успеть эти капиталы поднять и удержать.
    Лесс
    1. spektr9 Вчера, 15:48
      Успеть, они 25 лет уходят, что успевать то собрались ? laughing
      spektr9
      1. Лесс Вчера, 15:56
        Ваши уходят? Или вы за чужие переживаете?
        Лесс
        1. spektr9 Вчера, 16:00
          А да точно деньги за продажу предприятий построенных в СССР народом, за полезные ископаемые на территории РФ, за технологии разработанные в НИИ СССР и не патентованные (ибо народное достояния) принадлежат только олигархам laughing Так что не разевай народ роток на чужие деньги
          spektr9
          1. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:07
            Цитата: spektr9
            предприятий построенных в СССР народом

            Одна проблема,народу построенное не принадлежало .Парадокс да lol
            Александр романов
            1. spektr9 Вчера, 16:09
              Одна проблема пока народ не взял в руки оружия, вот как возьмет полетят головы у любителей парадоксов wink
              spektr9
              1. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:46
                Цитата: spektr9
                пока народ не взял в руки оружия

                Ваше оружие это комп.На более вы неспособны.
                Цитата: spektr9
                , вот как возьмет

                Не нужно людеи считать умственно отсталыми
                Александр романов
          2. Лесс Вчера, 16:11
            Цитата: spektr9
            А да точно деньги за продажу предприятий построенных в СССР народом,

            Вы о народе вспомнили... А не тот ли это народ, который променял страну на колбасу? Не тот ли это народ, который погнался за американской мечтой, устав от строительства коммунизма? И ведь каждый, наверное, думал что его власть обделяет, не доплачивает, не обеспечивает... Уж скинем коммунистов и "заживём", при капиталистах-то... А ведь тоже всё с кухонных разговоров начиналось-то: а вот у них... а вот они... а вот нам... а главное - власть во всём виновата... Вот теперь и остаётся любоваться на тех кто "зажил"... Ну а власть грязью поливать это ж извечный тренд. Ага. И на прошлое кивать.
            Лесс
            1. spektr9 Вчера, 16:19
              А точно, ведь это народ Горбачева к власти привел, а я как то и забыл... Это же не народ в 93 на референдуме голосовал против развала Союза. И это совсем не народу Борька на примере белого дома показывал что с несогласными бывает.
              Так что старая песня о плохом народе и хорошей власти
              spektr9
              1. Лесс Вчера, 16:27
                Цитата: spektr9
                А точно, ведь это народ Горбачева к власти привел, а я как то и забыл... Это же тот же народ что в 93 на референдуме голосовал против развала Союза.

                Ну да ну да, это ж не народные настроения довели вопрос до референдума, это ж инициаторы развала не на кухонное большинство ворчунов опирались наверное... А как до референдума дело дошло так кухонные всё назад отыграть решили, да поздно... За таким референдумом уже либо развал либо срок для организаторов, если развала не будет... И так во всех союзных республиках... А потом - ну мы же голосовали... мы же за сохранение... Вот только точка невозврата уже пройдена была...
                Лесс
                1. spektr9 Вчера, 16:32
                  Да, да конечно "это ж не народные настроения довели", это же Горбач не виноват его народ вынудил СССР развалить, он и его либералы которых на места в правительстве втюхал под лозунгом "омоложение!!" все сохранить хотели laughing
                  P.S. тебе бы сказочки писать и фантастику, такой талант пропадает love
                  spektr9
                  1. Лесс Вчера, 16:59
                    Цитата: spektr9
                    тебе бы сказочки писать и фантастику, такой талант пропадает

                    Да ТЫ что? Вот только не печатают мои сказочки на ВО - безграмотный говорят. Тут другие грамотеи нужны, типа тебя. Ну а ты себя в жизни нашёл, как я погляжу, власть грязью поливать да о прошлом ныть.
                    Лесс
                    1. spektr9 Вчера, 17:32
                      Вот только не печатают мои сказочки на ВО - безграмотный говорят
                      Правильно делают, не надо ресурс туалетной фантастикой засорять от альтернативно одаренных....
                      spektr9
                      1. Лесс Вчера, 17:56
                        Цитата: spektr9
                        не надо ресурс туалетной фантастикой засорять от альтернативно одаренных...

                        Это вы сейчас про свои сообщения так выразились? Самокритично.
                        Лесс
                    2. naidas (naidas) Вчера, 19:04
                      Цитата: Лесс
                      власть грязью поливать

                      а чего ее (власть )поливать ,если власть сама себя оплевала ради денег ,легализовали государственную собственность себе и своим наследникам.
                      naidas
            2. GradusHuK (Олег) Вчера, 16:33
              Променял не народ а верхушка yes
              Точнее силовые структуры. КГБ. А шоры с глаз пора снимать! yes
              GradusHuK
            3. volot-voin (Rodoslav) Вчера, 16:50
              Цитата: Лесс
              Вы о народе вспомнили... А не тот ли это народ, который променял страну на колбасу? Не тот ли это народ, который погнался за американской мечтой, устав от строительства коммунизма?

              Начнем с того что, что не народ менял страну на колбасу, а было реальное предательство сверху в лице Горбачева и ко, и кучка проплаченных западными корпорациями "Оранжистов". Народ голосовал за СССР, хоть и справедливо ненавидел Горби. Просто нас реально развели, и разводят до сих пор, мало того разводить собираются дальше.....
              volot-voin
      2. Вадим237 (Вадим) Вчера, 15:57
        Капиталы как приходят, так и уходят - большим деньгам, нужно "движение".
        Вадим237
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 15:52
    В нашей стране, настолько привлекательна экономическая ситуация, что местный капитал, старается убежать из страны, чем работать на страну...А нам говорят, денег нет...Капитал бежит из страны, но мы сократим количество побегов...А "убежавшие" деньги восполним, за счет повышения налогов и тарифов...т.е. за наш счет..
    parusnik
  7. мерцание (Николай) Вчера, 15:57
    Если можешь прогнозировать процесс, то значит знаешь от чего он зависит. А если знаешь от чего он зависит, то имеешь какую то возможность на него влиять, а значит и управлять.
    Отток капитала для страны есть процесс негативный. Почему МЭР с ним не борется?
    мерцание
  8. Apollo (Алех) Вчера, 16:02
    Значит мы накануне глобальных проблем в экономике США, которые утащат за собой и РФ.
    Apollo
  9. Apollo (Алех) Вчера, 16:04
    Цитата: Ростовчанин
    Вообще не понятно как они инфляцию считают, голову только морочат 3-4% , на самом деле 10-20%

    Очень просто, как голоса на минувших президентских выборах.
    Apollo
  10. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 16:11
    Их "прогнозы" делаются методом ковыряния в носу. Что придумалось, то и ляпнули. А "снижение оттока капитала в 50 раз" МЭР явно сочинило исходя из своих мечтаний, что к тому времени России как таковой уже не будет, и всё будет принадлежать ТНК.
    Стройбат запаса
  11. Apollo (Алех) Вчера, 16:13
    Цитата: Вадим237
    А в России цены от инфляции не зависят, они зависят от спекулянтов.

    Инфляция есть следствие роста цен. Причина роста цен в РФ - государство, которое своей политикой вызывает рост как косвенных, так и прямых расходов в себестоимости продукции и сфере услуг.
    Apollo
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 16:35
      Опять у вас государство во всём виновато - но это не так, если у производителя есть повод и возможность, поднять стоимость своей продукции, он им воспользуется - жадность то же правит рынком, как спрос с предложением.
      Вадим237
    2. 123456789 Вчера, 20:23
      Инфля́ция (лат. inflatio «вздутие») — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг...
      123456789
  12. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 16:40
    А вот тут говорится по оттоку капитала из России в 2018 году совсем другое... https://ria.ru/economy/20180710/1524316536.html,
    Ну, это уже начали новые "указы" "Солнцеликого" так выполнять-нужны такие цифры? не вопрос-"нарисуем"! это как с вдруг резко "возросшим" возрастом жизни в России, когда потребовалось "обосновать" повышение пенсионного возраста. Или как предложили "малообеспеченных" считать "по-новому", чтобы уложиться в призыв ВВП "резко"-в два раза сократить количество бедных, предложили теперь, считать "бедными" только тех, у кого доход меньше прожиточного минимума и нет "дорогостоящей" или превышающей социальные нормы недвижимости-во как! Ничего не делая, просто манипулируя показателями уменьшили многократно число "бедных".
    Улиточник N9
  13. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 16:54
    Отток капитала, приток каптала - на зарплату простого рабочего это как-то мало влияет. Причем мне всегда хотелось понять - ну вложили в какое-либо наше производство деньги. Хорошо? Вроде да. Но ведь иностранные инвесторы начинают требовать свой процент. И не маленький. Т.е наши предприятия начинают работать на забугорного дядю. Хорошо это? А вот тут уже надо подумать. Ведь при существующем курсе на долю внутреннего рынка ценовой расклад грустный. И вроде производство растет, а доходы населения ни хрена не растут.
    Topotun
  14. ваняватный Вчера, 17:03
    по всей вертикали гуляет многократно отраженное: обещаем переобещать обещанное ...
    ваняватный
  15. akribos Вчера, 17:08
    У нас вообще всё хорошо, а будит ещё лучше. Вот и МЭР порадывал ,и 61 субьект (по поводу пенсий то же, очень доволен), и бензин дорожает (хорошо, будем меньше ездить, больше ходить), и льготы сокращают, и инвалидность практически перестали выдавать (будем заниматься спортом, хотьбой и гимнастикой и выздоравливать, потому как после импортазамещения нашими препаратами очень сложно вылечиться). Главное , что кто не согласен тот адепт Собчак и Навального, и англосаксонский либерастодемократ.
    Хорошие , патриоты Россияне должны радоваться, быть довольными и кричать ГОЛЛЛ....
    Очень порадывал первый канал, позавчара в новостях сообщили , что мы теперь в средним 80 лет живём. Поздравляю нас !
    С уважением!
    akribos
    1. Александр War (Александр) Вчера, 17:17
      61 субьект вот в них власть и пролетит если народ народ у нас умный!Потом выборы в ГосДуму в 2021 записать за единую россию не голосуем!
      Александр War
  16. Александр War (Александр) Вчера, 17:13
    Невероятный по уровню своего макроэкономического оптимизма прогноз сегодня представлен российским министерством экономического развития. Основной оптимизм прогноза МЭР посвящён будущим показателям объёмов оттока капитала за рубеж. Выкладки аналитиков министерства показывают, что отток капиталов из страны по итогам текущего года окажется на 1,7 млрд долларов ниже, чем за прошлый год – 23,1 млрд долларов против 24,8 млрд laughing Еще чуток им осталось вывести и все! А почему чуток -денег на пенсионеров нет ,на флот нет ,еще 1-2 года и ни на-что не будет
    Александр War
  17. Trek Вчера, 17:58
    Ну если по простому , что такое отток капиталов ..? Украл и свалил в Лондон ,Израиль ,США....
    Вопрос "Кто виноват ?" Наши законы "дерьмократические" За мешок картошки сварованной(в колхозе) и за миллирады срок один )))
    Что делать ? Ввести смертную казнь за измену Родины и подрыв национальной безопасности в особо крупных размерах ..С полной конфискацией имущестав у родствеников в том числе (без срока давности)
    Просто вспомните Березовского, Ходорковсккого (отсидел убийца ,но сбежал) , Гусинского и т.д. (там их много в списке)))... То , что они наворовали , это капля ..За ними такие воры-мировые стояли , там на триллионы народных денег СССР счет идет .! angry
    Сейчас Россия поднялась и эти (новенькие уже ) хотят повторить это головокружительный рывок обогащения и очередного ограбления России , вплоть до кровавой бойни.. Россия слишком лакомый кусок , всегда была за свою историю ..А сейчас, тем более..! Пора окопы копать..
    Trek
  18. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Вчера, 18:03
    Просто вывозить будет нечего!
    тракторист73
  19. komrad buh (Игорь) Вчера, 18:54
    Вы на один год спрогнозировать не можете, счетоводы
    komrad buh
  20. Apollo (Алех) Вчера, 19:26
    Цитата: Вадим237
    Опять у вас государство во всём виновато - но это не так, если у производителя есть повод и возможность, поднять стоимость своей продукции, он им воспользуется - жадность то же правит рынком, как спрос с предложением.

    Это по вашему по-путински это не так, но от фактов не спрячешься. Жадность начинается с Газпрома и Роснефти. Повышение ими цен и тарифов вызывает рост себестоимости электрогенерации и далее цепную реакцию роста цен во всех сферах .

    Если хотя бы тысячу таких Вадимов отфильтровать из управления государством, страна, хоть и не надолго, но вздохнет.

    Вас плохо учили экономике.
    Apollo
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 22:40
      Меня экономике учить не надо, а у вас опять та же мелодия - "Во всём виновато правительство" - Теперь к виновным, Газпром с Роснефтью присобачили.
      Вадим237
  21. hiller (hiller) Вчера, 19:41
    "Свистеть" - не мешки ворочать! Уверен,что за "базар" отвечать не придётся.
    hiller
  22. bk316 (Владимир) Вчера, 19:58
    Muvka,
    Он просто пилот, в сельском хозяйстве не силен.
    Не знает, что куры на птицефермах уже лет 50 как на насестах не сидят.
    Будьте снисходительны. bully
    bk316
  23. Altona (Евгений) Вчера, 20:06
    Цитата: НасРать
    Привет, Евгений! Что то сегодня на таких "топовых"(для Вас) темах, Ваших сегодня мало... Ушли все бороться с Газпромом? Вы "прикрываете" их отсутствие на этом сайте?

    ----------------------------------
    Вам какое дело до этого?
    Altona
  24. 123456789 Вчера, 21:27
    Однако главный оптимизм ведомства состоит не в этом. Прогнозисты министерства экономического развития всерьёз заявляют, что к 2022 году отток капитала из страны снизится почти в 50 (!) раз и составит всего около 500 млн рублей. Какие инструменты для столь внушительного снижения упомянутых показателей готовится применить министерство, не сообщается. Чтобы не спугнуть удачу?

    Наиболее эффективным фактором снижения оттока капитала явилось введение санкций, что вынудило крупных владельцев капитала перевести большую часть активов в РФ;


    Источник: http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/ottok-kap
    itala/
    123456789
  25. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 22:11
    Главный отток это офшоры цб сбера Роснефти Газпрома и тд
    Beltasir Matyagu
  26. Ниточкин Сегодня, 03:18
    Упадут или упали?
    За 4 года или ишак сдохнет или министр МЭР. А там ищи свищи.
    Ниточкин
    1. igorbrsv Сегодня, 08:58
      Боюсь его смерти мы с вами не дождемся
      igorbrsv
      1. Ниточкин Сегодня, 12:26
        Цитата: igorbrsv
        Боюсь его смерти мы с вами не дождемся

        Сдохнет фигурально, т.е. перестанет быть министром.
        Ниточкин
  27. Nychego (Валерий) Сегодня, 05:53
    Зачем эти сказочные "новости" из будущего? То нефть подорожает до 150 гринов за бочку, то отток капитала сократится в 50 раз?
    Трансляция влажных мечтаний заинтересованных лиц это примерно как новости из серии "Пятикласник Вася Пупкин заявил, что когда подрастёт, за год вываляет 500 баб на сеновале". Может и вываляет..., но скорее всего ограничится знакомством с Манькой Ручкиной, Нюркой Кулачковой и Порнохабом.
    Nychego
  28. igorbrsv Сегодня, 08:56
    Цитата: Рашнэйрфорс
    Как может килограмм фарша из мяса стоить дешевле килограмма самого мяса? А мяса по 200 уже давно нигде не встречал!

    Там кроме мяса шкура и потроха, да еще разбавленное курятиной в том же составе, мало того и рыбой с костями бывает и все равно еще сою добавляют. Но кроме сои это все же мясо, правда и не говядина. По гостам и ту все норм. Кстати мясо и сейчас есть по двести, смотря где вы живете и насколько Вас прижмет laughing
    igorbrsv
  29. igorbrsv Сегодня, 09:09
    Цитата: Apollo
    Цитата: Вадим237
    А в России цены от инфляции не зависят, они зависят от спекулянтов.

    Инфляция есть следствие роста цен. Причина роста цен в РФ - государство, которое своей политикой вызывает рост как косвенных, так и прямых расходов в себестоимости продукции и сфере услуг.

    Так то в СССР было, а сейчас рыночная экономика. У государства минимум рычагов регулирования цен сейчас, а что касается политики, то что ж, прогнуться?
    igorbrsv
  30. Apollo (Алех) Сегодня, 11:55
    Цитата: Вадим237
    Меня экономике учить не надо, а у вас опять та же мелодия - "Во всём виновато правительство" - Теперь к виновным, Газпром с Роснефтью присобачили.


    Именно поэтому я и сказал, что если хотя бы тысячу таких Вадимов отфильтровать из управления государством, страна, хоть и не надолго, но вздохнет.
    Apollo
  31. Комментарий был удален.
  32. Комментарий был удален.
  33. Apollo (Алех) Сегодня, 12:14
    Цитата: igorbrsv
    Так то в СССР было, а сейчас рыночная экономика. У государства минимум рычагов регулирования цен сейчас, а что касается политики, то что ж, прогнуться?


    Что вы чушь несете, какой СССР? Инициаторы нынешнего роста цен - государственные компании, читай государство.
    Сейчас в стране чисто воровская экономика, в основе которой лежат воровские законы, что обходится стране крайне дорого.И только те бездари, что стоят во главе страны называют это мракобесие рыночной экономикой. У государства огромные возможности по регулированию цен, но всему вина лень чиновников и коррупция. Но президент смотрит на это с пофигизмом.
    Apollo
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